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  • 6 мая 2009, 20:03
  • 296288

Закуска "Праздничная"

Рецепт: Закуска "Праздничная"

Эта закуска просто превосходная. Существует много подобных рецептов. Я представляю Вам свой вариант.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Закуска "Праздничная"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6306.3 ккал 		белки
251.1 г 		жиры
394.7 г 		углеводы
418 г
100 г блюда
ккал
182.3 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
12.1 г

Рецепт «Закуска "Праздничная"»:

Первым делом готовим тесто для эклеров.Для этого берем 2 стакана теплой воды,добавляем 0,5 ч.л.соли,2 ст.л. сахара,200г масла,и кипятим.Когда все это закипит,всыпаем 2 стакана муки и хорошо размешиваем.Пусть прокипит 1 минуту.(мешать постоянно).Когда тесто немного остынет,добавлять по 2 яйца и при этом хорошо вымешивать.

Размешивать до тех пор,пока тесто не станет вязким.

Затем лист смазать маргарином и выложить тесто,или ложкой,или кондитерским шприцем.Выпекать 15-20 мин на среднем огне.Когда булочки пекутся,духовку не открывать!!!

Когда эклеры готовы,мы занимаемся начинкой.Дя этого нарезаем шампиньоны и лук,обжариваем их на сливочном масле.Когда грибы почти готовы,мы их солим и перчим,и добавляем к ним сливки.Через 2-3 минуты добавляем плавленый сыр и даем ему расплавиться.Хорошо все перемешиваем и добавляем взбитые яйца.Когда добавили яйца,то перемешиваем постоянно.Вот и готова начинка.

Теперь займемся наполнением эклеров.Для этого делаем разрез сбоку и наполняем эклерчики фаршем.

Теперь раскладываем их на тарелку и украшаем!

Красиво и безумно вкусно!!!Приятного аппетита!!!!!!!!!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество

Теги: закуски

Вкусы: сырный грибной сливочный

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Закуска "Праздничная"
Рецепт: Закуска "Праздничная"

Эта закуска просто превосходная. Существует много подобных рецептов. Я представляю Вам свой вариант.

Ингредиенты для «Закуска "Праздничная"»:

Комментарии и отзывы

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Готовила на нг эту закуску. Профитроли я уже готовила по другим рецептам с этого сайта. Этот понравился больше всего. Выкладывала чайной ложкой. Получилось очень много штучек. Но начинку все таки другую буду готовить. А рецепт теста очень понравился
Профитрольки выкладывала столовой ложкой, получились боооольшие)) в следующий раз буду через кондитерский шприц или чайной ложкой делать)). На вкус, профитрольки с начинкой, вкусненькие буду еще готовить
Рецепт замечательный! Делала дочке на 18-летие. Ушло на "Ура!". Гости были довольны. Спасибо!
Рецепт просто отличный!Все получилось с первого раза,хоть и говорят что эклеры и профитроли делать тяжело.Начинка была другая,но сами профитроли безумно вкусные.
Сделала ваши эклеры и слава Богу,они у меня получились с первого раза!Но,яиц ушло 6 штук( я не знаю.как вы обошлись 2 яйцами).Очень вкусно получилось! Фото добавлю позже!
Здравствуйте! Подскажите эклеры можно за ранее напечь, а начинить на следующий день? Не будут они потом жесткими?
Добрый день! Подскажите, Вы используете стакан 200гр или 250гр?
Делала эклеры первый раз, все получилось, отличный рецепт. Только я сделала с заварным кремом, который делала, кстати ,тоже первый раз.
Рецепт великолепный!!!!Я тоже делаю эклеры с разными начинками.Ваш вариант очень вкусный!!! Сделаю!!!
Рецепт великолепный!!!!Я тоже делаю эклеры с разными начинками.Ваш вариант очень вкусный!!! Сделаю!!!
Рецепт великолепный!!!!Я тоже делаю эклеры с разными начинками.Ваш вариант очень вкусный!!! Сделаю!!!
Спасибо за рецепт! На Новый год - самое то!
Так хочется похвастаться Первый раз делала заварное тесто и ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ Огромное спасибо за вкусный рецептик
Эклеры внутри сырыеПодскажите, в чем может быть причина. Пекла 40-50 минут и все равно не помогло
Сырые внутри получаеться когда не правильно выставленна емпература.обычно сильно большая.тогда они быстро румяняться и даже начинают подгорать а внутри сыро.так у меня всегда было в детстве.если же температура низкая то долго не будут румяниться.огонь должен быть средним.еще можеть влиять на каком уровне духовки готовить
Я не поняла...Яйца в начинку сырые что-ли??????
Это теперь одна из любимейших закусок для меня и моих гостей. Только плавленный сыр я не добавляю и без него вкусно.
Сделала на ДР! Закуска разлетелась в первые 5 минут! Спасибо!
потрясающе вкусно!!!!!!! делала точно по рецепту все гости в ауте
Очень вкусно. Спасибо!!!!! Мой муж и я любим начинку намазывать на хлеб (я вместо сливок и сыра добавляю майонез и чесночка через пресс, а грибы, для того чтоб были одного размера, пропускаю через мясорубку). Ещё раз, спасибо!!!!
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