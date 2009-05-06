Эта закуска просто превосходная. Существует много подобных рецептов. Я представляю Вам свой вариант.
- 6 мая 2009, 20:03
- 296288
Закуска "Праздничная"
Ингредиенты для «Закуска "Праздничная"»:
- Вода (для эклеров) — 2 стак.
- Масло сливочное (для эклеров) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука (для эклеров) — 2 стак.
- Соль (для эклеров) — 0,5 ч. л.
- Сахар (для эклеров) — 2 ст. л.
- Яйцо куриное (для эклеров 8-9шт, для начинки-2шт) — 11 шт
- Грибы (начинка) — 800 г
- Лук репчатый (начинка) — 2 шт
- Сливки (начинка) — 150 г
- Сыр плавленый (начинка) — 300 г
- Масло сливочное (начинка) — 50 г
- Специи (начинка)
- Яйцо куриное — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6306.3 ккал
|
белки
251.1 г
|
жиры
394.7 г
|
углеводы
418 г
|100 г блюда
|ккал
182.3 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
12.1 г
Рецепт «Закуска "Праздничная"»:
Первым делом готовим тесто для эклеров.Для этого берем 2 стакана теплой воды,добавляем 0,5 ч.л.соли,2 ст.л. сахара,200г масла,и кипятим.Когда все это закипит,всыпаем 2 стакана муки и хорошо размешиваем.Пусть прокипит 1 минуту.(мешать постоянно).Когда тесто немного остынет,добавлять по 2 яйца и при этом хорошо вымешивать.
Затем лист смазать маргарином и выложить тесто,или ложкой,или кондитерским шприцем.Выпекать 15-20 мин на среднем огне.Когда булочки пекутся,духовку не открывать!!!
Когда эклеры готовы,мы занимаемся начинкой.Дя этого нарезаем шампиньоны и лук,обжариваем их на сливочном масле.Когда грибы почти готовы,мы их солим и перчим,и добавляем к ним сливки.Через 2-3 минуты добавляем плавленый сыр и даем ему расплавиться.Хорошо все перемешиваем и добавляем взбитые яйца.Когда добавили яйца,то перемешиваем постоянно.Вот и готова начинка.
Комментарии и отзывы
26 января 2020 года Наталья Полоник #
16 марта 2019 года Ал-нка77 #
10 марта 2017 года Светлана и Д #
31 августа 2015 года Lena2006209 #
2 августа 2015 года Татушка77 #
30 декабря 2014 года kseniya7373 #
24 декабря 2014 года Танюша40 #
23 декабря 2014 года Alycha #
22 декабря 2014 года NIKA8888 #
22 декабря 2014 года NIKA8888 #
22 декабря 2014 года NIKA8888 #
21 декабря 2014 года 22kseniya #
3 ноября 2014 года veronika1910 #
22 июля 2014 года Lusia-04 #
31 декабря 2013 года Julia Penkova #
30 ноября 2014 года tatylka #
21 декабря 2013 года Guliyali #
20 декабря 2013 года svetysia #
28 марта 2013 года Eleanita #
30 декабря 2012 года Abigal1 #
28 июня 2012 года Ирчик704 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: