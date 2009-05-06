Закуска "Праздничная"

Когда эклеры готовы,мы занимаемся начинкой.Дя этого нарезаем шампиньоны и лук,обжариваем их на сливочном масле.Когда грибы почти готовы,мы их солим и перчим,и добавляем к ним сливки.Через 2-3 минуты добавляем плавленый сыр и даем ему расплавиться.Хорошо все перемешиваем и добавляем взбитые яйца.Когда добавили яйца,то перемешиваем постоянно.Вот и готова начинка.