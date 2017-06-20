Легкий, воздушный, нежный и сочный пирог с консервированным ананасом и миндалем. Вкусный! Нет, не так... Очень вкусный! Угощайтесь.
- 20 июня 2017, 10:04
- 10574
Пирог с ананасом "Тропиканка"
Ингредиенты для «Пирог с ананасом "Тропиканка"»:
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Миндаль — 50 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 150 г
- Ананас (консервированный) — 200 г
- Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
- Масло растительное (для смазывания формы) — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1883.8 ккал
|
белки
51.8 г
|
жиры
55.1 г
|
углеводы
293.5 г
|100 г блюда
|ккал
241.5 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
7.1 г
|углеводы
37.6 г
Рецепт «Пирог с ананасом "Тропиканка"»:
Все происходит очень быстро (и просто), поэтому сразу стоит включить духовку на разогрев - 180*С.
Яйца взбить с сахаром до увеличения массы в три раза.
Миндаль измельчить при помощи блендера в довольно мелкую крошку, но не до состояния муки.
Миндаль стоит заранее очистить. Залить орехи кипятком на 10 минут, слить воду. Кожица набухнет и ядрышко миндаля окажется как бы в раздувшемся шарике. И удалить кожицу не составит никакого труда.
Муку просеять с разрыхлителем и в два-три приема ввести ее в яично-сахарную смесь, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Аккуратно, но тщательно - до однородности теста.
Форму для выпечки (диаметр 20 см) простелить пергаментом, дно и бока формы смазать маслом.
ЛОПАТКОЙ выложить тесто в форму.
Выпекать пирог 40-45 минут при 180*С. За 15 минут до окончания выпечки прикрыть пирог фольгой (если будет сильно румяниться) Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.
И только потом вынуть пирог из формы.
Выложить на решетку и полностью остудить.
Украсить по желанию: посыпать сахарной пудрой, тертым шоколадом или полить глазурью, шоколадной или сахарной.
Все готово!
Приятного вам чаепития.
Комментарии и отзывы
9 часов назад alenanat #
22 апреля 2019 года Сурик #
22 апреля 2019 года Valushka2003 #
22 апреля 2019 года Сурик #
22 апреля 2019 года Михеева76 #
22 апреля 2019 года Сурик #
22 апреля 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Очень очень рада, что пирог пришелся по вкусу и получил от тебя такую высокую оценку. Благодарю от души.
22 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
22 апреля 2019 года Сурик #
22 апреля 2019 года felix032 #
23 апреля 2019 года Сурик #
27 апреля 2019 года акчуч #
29 апреля 2019 года Сурик #
14 января 2018 года Наталья 1977 #
Делала в форме для кекса, посыпала пудрой, но это никак не повляияло на вкус!!! Восхитительно!!! Слов нет!!! повторю ещё не раз!!! Спасибо за рецепт!!!
Делала , кстати со свежим ананасом! Все получилось на «ура!!!»
17 января 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 января 2018 года inna_2107 #
6 января 2018 года Mary Stone # (автор рецепта)
29 декабря 2017 года narpitra2605 #
29 декабря 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
1 января 2018 года narpitra2605 #
14 ноября 2017 года sveslavi #
15 ноября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 ноября 2017 года lioliy1967 #
6 ноября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 ноября 2017 года ulcha omsk #
Круглой формы не было, испекла в прямоугольной шириной 20 см, уже через 15 минут стал румяным, накрыла фольгой и подержала в духовке еще 10-15 минут, прекрасно пропекся!
6 ноября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
6 ноября 2017 года lioliy1967 #
7 ноября 2017 года ulcha omsk #
3 ноября 2017 года snatta #
3 ноября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю Вас за комментарий и за совершенно очаровательное фото. Красавчик какой! Шикарный пирог.
9 сентября 2017 года inulia68 #
Муж в восторге,это его любимый тип выпечки.))))
Резали ещё горячим,не могли дождаться!
9 сентября 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
Я чрезвычайно рада,что результат вас не разочаровал и пирог пришелся всем по вкусу. Особенно приятно,что твой супруг остался доволен. Спасибо тебе большущее,что обратила внимание на рецепт и оценила его на 5. Mille grazie,Inulia!
9 сентября 2017 года inulia68 #
10 сентября 2017 года Ирушенька #
21 августа 2017 года diana1616 #
21 августа 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
25 июля 2017 года Светланка g980 #
25 июля 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
24 июля 2017 года Ирушенька #
24 июля 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
А пирожок то просто красавец! Благодарю тебя,Иришенька,за такое чудесное фото. Готовь в удовольствие и в радость.
24 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года Светланка g980 #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года veronika1910 #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года mtata #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года mtata #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года Nika #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года lelikloves #
25 июля 2017 года Ирушенька #
25 июля 2017 года акчуч #
25 июля 2017 года Ирушенька #
26 июля 2017 года акчуч #
26 июля 2017 года felix032 #
26 июля 2017 года Ирушенька #
23 июля 2017 года Мардан Дина #
24 июля 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
"Середина сырая"...Пирог не успел пропечься - причина в мощности или особенности Вашей духовки. Отчего же не проверить готовность пирога и при необходимости не увеличить время выпечки? Сахар-дело вкуса. Очевидно,что это не Ваш рецепт.
14 июля 2017 года Geduld #
24 июля 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
9 июля 2017 года Таня Солод #
9 июля 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
28 июня 2017 года mmaayyaa #
28 июня 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 июня 2017 года gala705 #
26 июня 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю Вас за внимание.
26 июня 2017 года gala705 #
26 июня 2017 года LNataly #
26 июня 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
25 июня 2017 года Ника Славина #
25 июня 2017 года Mary Stone # (автор рецепта)
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