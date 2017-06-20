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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 20 июня 2017, 10:04
  • 10574

Пирог с ананасом "Тропиканка"

Рецепт: Пирог с ананасом Тропиканка

Легкий, воздушный, нежный и сочный пирог с консервированным ананасом и миндалем. Вкусный! Нет, не так... Очень вкусный! Угощайтесь.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с ананасом "Тропиканка"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1883.8 ккал 		белки
51.8 г 		жиры
55.1 г 		углеводы
293.5 г
100 г блюда
ккал
241.5 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
7.1 г		 углеводы
37.6 г


Рецепт «Пирог с ананасом "Тропиканка"»:

Все происходит очень быстро (и просто), поэтому сразу стоит включить духовку на разогрев - 180*С.
Яйца взбить с сахаром до увеличения массы в три раза.

Миндаль измельчить при помощи блендера в довольно мелкую крошку, но не до состояния муки.
Миндаль стоит заранее очистить. Залить орехи кипятком на 10 минут, слить воду. Кожица набухнет и ядрышко миндаля окажется как бы в раздувшемся шарике. И удалить кожицу не составит никакого труда.

Муку просеять с разрыхлителем и в два-три приема ввести ее в яично-сахарную смесь, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх. Аккуратно, но тщательно - до однородности теста.

Добавить миндаль, аккуратно перемешать.

Кусочки ананаса (небольшие) обсушить бумажным полотенцем. Добавить в тесто, перемешать.

Форму для выпечки (диаметр 20 см) простелить пергаментом, дно и бока формы смазать маслом.
ЛОПАТКОЙ выложить тесто в форму.
Выпекать пирог 40-45 минут при 180*С. За 15 минут до окончания выпечки прикрыть пирог фольгой (если будет сильно румяниться) Готовность пирога проверить деревянной шпажкой.

Готовый пирог остудить минут 15-20 в форме.

И только потом вынуть пирог из формы.
Выложить на решетку и полностью остудить.
Украсить по желанию: посыпать сахарной пудрой, тертым шоколадом или полить глазурью, шоколадной или сахарной.
Все готово!



Приятного вам чаепития.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка полдник чаепитие

Вкусы: сладкий ананасовый ореховый

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Пирог с ананасом Тропиканка
Описание: Легкий, воздушный, нежный и сочный пирог с консервированным ананасом и миндалем. Вкусный! Нет, не так... Очень вкусный! Угощайтесь.


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Фотографии «Пирог с ананасом "Тропиканка"» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
шарлотка ананасовая
Машенька! Шикарный пирог!!! Очень нежный и воздушный!!! И ооочень вкусный!!! А на следующий день ещё вкуснее стал!!! Спасибо большое за рецепт!!!
Людочка, какой роскошный результат!
Валечка, спасибо большое за похвалу и внимание!!!
Ответ для Сурик
Людмила,спасибо за адресок
Елена, пирог просто супер! Необыкновенно вкусный!!!
Ответ для Сурик
Людочка, какая красота! Какой роскошный пирог! Мои аплодисменты твоему мастерству. Блестящая работа. Спасибо тебе огромное за это украшение рецепта.
Очень очень рада, что пирог пришелся по вкусу и получил от тебя такую высокую оценку. Благодарю от души.
Ответ для Сурик
Какой красивый, нарядный пирог,Людочка! И,конечно, очень вкусный!
Олечка, спасибо большое за добрые слова!!!
Ответ для Сурик
Людочка, ооочень красивый и вкусный пирог !!!
Спасибо большое, Галочка! Очень и очень вкусный!!!
Ответ для Сурик
Ах, какая красота получилась!!!
Спасибо большое!!! Очень вкусно!!!
Супер вкусный пирог!!!
Делала в форме для кекса, посыпала пудрой, но это никак не повляияло на вкус!!! Восхитительно!!! Слов нет!!! повторю ещё не раз!!! Спасибо за рецепт!!!
Делала , кстати со свежим ананасом! Все получилось на «ура!!!»
Спасибо Вам огромное, что обратили внимание на рецепт и воспользовались им. Очень рада, что пирог пришелся Вам по вкусу. Готовьте на доброе здоровье. Благодарю Вас от души за высокую оценку и за чудесное фото. Пирог Ваш просто красавчик! Ой, знаю, знаю! Со свежим ананасом отлично получается.
Спасибо.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а со свежим ананасом получится?
Здравствуйте. Конечно, получится! Еще как получится!
Спасибо! Попробуем)))
Запах стоит изумительный. Думаю, что вкус будет соответствовать
Надеюсь, что результат Вас не разочарует. Спасибо Вам большое.
Красивейший пирог, очень!!!
Спасибо большое.
Дивный пирог! Нежнейший, воздушный, просто невесомый, очень приятный на вкус и невероятно простой в приготовлении! Спасибо большое Вам за рецепт, обязательно буду повторять!
Круглой формы не было, испекла в прямоугольной шириной 20 см, уже через 15 минут стал румяным, накрыла фольгой и подержала в духовке еще 10-15 минут, прекрасно пропекся!
Спасибо Вам огромное, что обратили внимание на рецепт и воспользовались им. Очень рада, что пирог пришелся Вам по вкусу. Готовьте на доброе здоровье. Благодарю Вас от души за высокую оценку и за чудесное фото. Пирог Ваш просто красавчик! Прелесть!
Ответ для ulcha omsk
Уже новогодний прям, со снежинкой.
Да, очень уж хотелось опробовать приспособы, купленные в Икее вчера
Чудесный пирог!!! Готовлю второй раз, везу внучкам, нежный, легкий. СПАСИБО за рецепт!!!
Очень рада, что пирог по этому рецепту пришелся Вам по вкусу. Готовьте на доброе здоровье.
Благодарю Вас за комментарий и за совершенно очаровательное фото. Красавчик какой! Шикарный пирог.
Машенька,спасибо огромное за прекрасный пирожок,нежный и воздушный!
Муж в восторге,это его любимый тип выпечки.))))
Резали ещё горячим,не могли дождаться!
Да что ты,Иннуля! Какая красота! Чудесный пирожок,необыкновенно хорош.
Я чрезвычайно рада,что результат вас не разочаровал и пирог пришелся всем по вкусу. Особенно приятно,что твой супруг остался доволен. Спасибо тебе большущее,что обратила внимание на рецепт и оценила его на 5. Mille grazie,Inulia!
Grazie di cuore a te,cara!
Ответ для inulia68
Инночка, очень красивый, нежный пирог! Замечательный натюрморт!
Машенька, какой воздушный получился пирог! Беру на заметку!
Светланочка! Как я рада тебя видеть! Спасибо большое. Буду надеяться,что рецепт пригодится.
Машенька, пирог - прелесть!
Спасибо большое,Светланка.
Машуля, изумительный, очень вкусный, воздушный, необыкновенно ароматный пирог! Сочетание молотого миндаля и ананасов настолько яркое и гармоничное! Мы просто в восторге! Хорошо,что успела сфотографировать пирог дома. Повезла его на дачу, где он был в два счета съеден. Даже не удалось сделать фото в разрезе. Обязательно еще не раз буду готовить пирог. Поменяю тогда фотографию. Огромное спасибо тебе, Машенька,за прекрасный рецепт совсем не хлопотного приготовления бесподобного пирога!
Иришенька,мне несказанно приятно и радостно,что пирог пришелся по вкусу.
был в два счета съеден
Вот больше можно было ничего и не писать. Самая высокая и важная оценка. Спасибо тебе огромное,что воспользовалась рецептом и дала ему высший балл.
А пирожок то просто красавец! Благодарю тебя,Иришенька,за такое чудесное фото. Готовь в удовольствие и в радость.
Спасибо огромное, Машуля, за такие приятные слова, одобрение и еще раз за прекрасный рецепт!
Ответ для Ирушенька
Иришенька, очаровательный пирог! Высокий, воздушный, аппетитный!
Светуля, огромное спасибо тебе за внимание и такие приятные слова!
Ответ для Ирушенька
Иринка, очень красивый пирог!
Вероникочка, огромное спасибо тебе за одобрение!
Ответ для Ирушенька
Иришечка замечательный пирог и менят уже ничего не нужно
Танюшенька, огромное спасибо тебе за внимание и такие приятные слова! Хотелось показать пирог в разрезе...
видно,что он прекрасен
Спасибо тебе огромное, Танюшечка!
Ответ для Ирушенька
Ирочка, пирог у тебя получился красивый!!!
Нинуля, огромное спасибо тебе за такие добрые слова!
Ответ для Ирушенька
Ирочка, превосходное исполнение Пирог очень соблазнительный
Олюшка, огромное спасибо тебе за внимание и такие добрые слова!
Ответ для Ирушенька
Иришка, какой гикарный пирог! Такой большой! Да, жаль что меня не было на вашей даче!
Оленька, спасибо тебе огромное за внимание и такие позитивные слова! Эх, попили бы мы чайку вместе, Олечка!
Даааа, жалко, что это можно сделать только виртуально!
Ответ для Ирушенька
Ирочка, прекрасный пирог, высокий и красивый !!!
Галочка, огромное спасибо тебе за внимание и такие приятные слова!
Пирог стоял в духовке почти 50 мин ,но пирог слишком сладкий ,и середина сырая была .Готовила ночью чтоб утром угостить племянников но увы одно разочарование.Палец вниз !
Обидно очень,конечно,что все так получилось. Точнее,НЕ получилось.
"Середина сырая"...Пирог не успел пропечься - причина в мощности или особенности Вашей духовки. Отчего же не проверить готовность пирога и при необходимости не увеличить время выпечки? Сахар-дело вкуса. Очевидно,что это не Ваш рецепт.
Хочу поблагодарить автора за рецепт этого замечательного пирога.. Пеку уже второй раз.. Ананасы на самом деле прекрасно вписываются и замещают уже поднадоевшие яблоки/груши, а миндаль придаёт замечательную вкусовую нотку..Детям очень понравился и первый пирог разошелся буквально за пару часов) Обязательно буду ещё печь.. Спасибо большое!
Я очень рада,что рецепт Вами опробован и оценен. Чрезвычайно приятно,что пирог по вкусу пришелся и Вам,и Вашим детям. Готовьте в удовольствие. Благодарю Вас! (прошу прощения за такой запоздалый ответ)
Такой нежный, такой ароматный Утащила в к/к, буду печь
Благодарю Вас. Буду надеяться,что результат не разочарует.
Люблю такие пироги и люблю ананасы. С зряплаты соединю вместе.
Готовьте в удовольствие.
Пирог, не сомневаюсь, вкуснючий !!! Но, если бы Вы написали еще и рецепт глазури сахарной и шоколадной.....ммммм....пожалуйста!!! Она у Вас такая на вид классная получилась...!!! Пирог беру себе в копилочку и жду рецепты "глазурей")))))
Всегда делаю глазурь "на глаз". Все очень просто.Лимонный сок смешать с сахарной пудрой до нужной консистенции,в зависимости от того,какая глазурь Вам нужна:густая или не очень. На сайте достаточно интересных вариантов с точными пропорциями и подробным описанием.
Благодарю Вас за внимание.
Спасибо!
Очень нежный пирог, даже по фото видно! Красота, Машуль!
Огромное спасибо за оценку,Натали.
Большое спасибо за вкусный и легкий рецепт, ананаса не оказалось, попробую с грушами или персиками.
Благодарю Вас за внимание.
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