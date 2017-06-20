Пирог с ананасом "Тропиканка"

Миндаль измельчить при помощи блендера в довольно мелкую крошку, но не до состояния муки.

Миндаль стоит заранее очистить. Залить орехи кипятком на 10 минут, слить воду. Кожица набухнет и ядрышко миндаля окажется как бы в раздувшемся шарике. И удалить кожицу не составит никакого труда.