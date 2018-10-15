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Версия для печати Рецепты Десерты Фруктовые десерты
  • 15 октября 2018, 22:43
  • 2102

Яблоки с йогуртом

Рецепт: Яблоки с йогуртом

Полезный, простой и изысканный десерт в пору золотой осени. Карамелизированные яблоки, домашний йогурт. Что может быть лучше? Время на приготовление указано без учёта времени на приготовление йогурта и времени на охлаждение яблок.

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Ингредиенты для «Яблоки с йогуртом»:

Йогурт

Десерт

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1024.7 ккал 		белки
44.5 г 		жиры
25.6 г 		углеводы
154.2 г
100 г блюда
ккал
57.2 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
8.6 г


Рецепт «Яблоки с йогуртом»:

Готовим йогурт. В простерилизованный стакан влить молоко комнатной температуры, добавить закваску, перемешать 2-3 минуты. Закрыть крышкой.
В йогуртницу - термос налить кипящую воду до указанного уровня. Поставить в неё стакан на 10 часов для сквашивания.
Затем готовый йогурт охладить в холодильнике 2-3 часа.

Яблоко вымыть, обсушить, удалить сердцевину и нарезать кубиками.

В сковороде растопить сливочное масло, выложить кубики яблок, присыпать 1 ст л сахара. Готовить до карамелизации сахара. Охладить.

Готовый йогурт смешать с сахаром. В бокал выкладывать слоями: яблоки, йогурт. Слои повторить.

Готовый десерт украсить по своему вкусу. Я украсила тонкими дольками яблок, политыми лимонным соком.
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Мастер-класс с заквасками Oursson На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол Неожиданные гости

Теги: десерт завтрак обед полдник ужин детям гости

Вкусы: яблочный сливочный кисло-сладкий

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Яблоки с йогуртом
Рецепт: Яблоки с йогуртом

Полезный, простой и изысканный десерт в пору золотой осени. Карамелизированные яблоки, домашний йогурт. Что может быть лучше? Время на приготовление указано без учёта времени на приготовление йогурта и времени на охлаждение яблок.

Ингредиенты для «Яблоки с йогуртом»:

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Комментарии и отзывы

вкусняшка!
Просто и вкусный десерт!
Спасибо!
Вкусно, просто, быстро и полезно.
Машуля, спасибо!
Мы такое любим!...
Вкуууусно! И несложно
Это точно! Спасибо!
Вкусно- то!
Ага! Спасибо, Леночка!
Машенька! Очень вкусный десертик
Спасибо большое!
вкусный и полезный десерт
Спасибо, Светочка!
Полезно и очень вкусно
Большое спасибо!
Вкусно!
Спасибо!
Машенька, очаровательный десерт!
Спасибо, Иришка!
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