Полезный, простой и изысканный десерт в пору золотой осени. Карамелизированные яблоки, домашний йогурт. Что может быть лучше? Время на приготовление указано без учёта времени на приготовление йогурта и времени на охлаждение яблок.
- 15 октября 2018, 22:43
- 2102
Яблоки с йогуртом
Ингредиенты для «Яблоки с йогуртом»:
Йогурт
Десерт
- Яблоко — 1 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1/2 ч. л.
- Йогурт — 1/2 стак.
- Масло сливочное — 10 г
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1024.7 ккал
|
белки
44.5 г
|
жиры
25.6 г
|
углеводы
154.2 г
|100 г блюда
|ккал
57.2 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
8.6 г
Рецепт «Яблоки с йогуртом»:
Готовим йогурт. В простерилизованный стакан влить молоко комнатной температуры, добавить закваску, перемешать 2-3 минуты. Закрыть крышкой.
В йогуртницу - термос налить кипящую воду до указанного уровня. Поставить в неё стакан на 10 часов для сквашивания.
Затем готовый йогурт охладить в холодильнике 2-3 часа.
В сковороде растопить сливочное масло, выложить кубики яблок, присыпать 1 ст л сахара. Готовить до карамелизации сахара. Охладить.
Готовый десерт украсить по своему вкусу. Я украсила тонкими дольками яблок, политыми лимонным соком.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
16 октября Cita #
16 октября 2018 года Silverina1 #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Mary Stone #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года ivkis1999 #
Вкуууусно! И несложно
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Леночка 53 #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года wise1288 #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года мисс #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года VolOksana #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года mamaliza #
17 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Ирушенька #
16 октября 2018 года Манюша # (автор рецепта)
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