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Версия для печати Рецепты Заготовки Травы и специи
  • 12 февраля 2019, 15:07
  • 20686

Хрустящий жареный лук

Рецепт: Хрустящий жареный лук

Приготовим очень вкусную добавку к хот-догам, бургерам и другому фаст-фуду – топпинг из хрустящего жареного лука. Лук получается хрустящий, сладковатый. Также очень вкусно такой лук использовать в супах-пюре и посыпать им запеченные овощи.

Категория: Заготовки Травы и специи

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Хрустящий жареный лук»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1334.4 ккал 		белки
19.5 г 		жиры
80.6 г 		углеводы
148.9 г
Порции
ккал
333.6 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
20.2 г		 углеводы
37.2 г
100 г блюда
ккал
116 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
7 г		 углеводы
12.9 г


Рецепт «Хрустящий жареный лук»:

  • Подготовим лук: нарезаем его на небольшие кусочки.

  • Складываем в контейнер, солим. Закрываем контейнер и хорошо потрясем. Оставляем на 5 минут.

  • Затем добавляем 2 ст. л. муки, опять закрываем и трясем.

  • Разогреваем масло в сотейнике или сковороде, жарим лук до золотистой корочки. Выкладываем лук в сито или на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
    Топпинг готов! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля На ужин : На горячее / На закуску

Теги: приправа заготовка

Вкусы: луковый

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Хрустящий жареный лук
Рецепт: Хрустящий жареный лук

Приготовим очень вкусную добавку к хот-догам, бургерам и другому фаст-фуду – топпинг из хрустящего жареного лука. Лук получается хрустящий, сладковатый. Также очень вкусно такой лук использовать в супах-пюре и посыпать им запеченные овощи.

Ингредиенты для «Хрустящий жареный лук»:

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Комментарии и отзывы

В оригинале этот топинг надо после жарки досушить в духовке или электросушилке и будет бомбически!
Классный лучек получился. Мне показалось, что лучше брать не "мясистый".
А жарить порциями?
Зависит от количества масла во фритюре. Лучше порциями
А как долго можно хранить?
Хранить можно 3-5 дней в холодильнике. Но вот хрустящим он не будет. Все -таки, лучше приготовить прям перед подачей.

Люблю такую штучку. Без всяких супов и гамбургеров.
Просто с черным хлебом, а если хлеб еще и теплый - снос башни.
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