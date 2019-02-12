Приготовим очень вкусную добавку к хот-догам, бургерам и другому фаст-фуду – топпинг из хрустящего жареного лука. Лук получается хрустящий, сладковатый. Также очень вкусно такой лук использовать в супах-пюре и посыпать им запеченные овощи.
- 12 февраля 2019, 15:07
- 20686
Хрустящий жареный лук
Ингредиенты для «Хрустящий жареный лук»:
- Лук репчатый — 1 кг
- Масло растительное — 100 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1334.4 ккал
|
белки
19.5 г
|
жиры
80.6 г
|
углеводы
148.9 г
|Порции
|ккал
333.6 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
20.2 г
|углеводы
37.2 г
|100 г блюда
|ккал
116 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
7 г
|углеводы
12.9 г
Рецепт «Хрустящий жареный лук»:
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Подготовим лук: нарезаем его на небольшие кусочки.
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Складываем в контейнер, солим. Закрываем контейнер и хорошо потрясем. Оставляем на 5 минут.
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Затем добавляем 2 ст. л. муки, опять закрываем и трясем.
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Разогреваем масло в сотейнике или сковороде, жарим лук до золотистой корочки. Выкладываем лук в сито или на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Топпинг готов! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
14 сентября 2022 года ROMA_N #
26 марта 2022 года NATATA555 #
15 сентября 2019 года Лидия Викторовна #
17 сентября 2019 года edaprosta # (автор рецепта)
28 марта 2019 года Данилова Елена #
12 февраля 2019 года pupsik27 #
12 февраля 2019 года edaprosta # (автор рецепта)
12 февраля 2019 года balgyr #
Люблю такую штучку. Без всяких супов и гамбургеров.
Просто с черным хлебом, а если хлеб еще и теплый - снос башни.
12 февраля 2019 года edaprosta # (автор рецепта)
19 мая 2021 года mypost052015 #
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