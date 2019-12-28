BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162150/]Рулька свиная запеченная[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162150/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/28/42/2643289_66189-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из свинины По традиции такую рульку готовят в Германии (и в каждой земле-области со своими нюансами) зимой. Так что очень зимнее блюдо, новогоднее. В тесной дружеской компании, да с бокалом пива, на одном из обедов на новогодние праздники подайте к столу это блюдо. Оно настолько изумительное, что после порции нежного, ароматного мяса вы убедитесь, что жизнь безмятежна и прекрасна! Ингредиенты: Рулька, Вода, Соль, Сахар, Горчица, Пряности, Сельдерей корневой, Лист лавровый, Перец душистый, Мед, Чеснок, Перец красный жгучий. Тэги: обед, ужин, праздник, гости.