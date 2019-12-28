По традиции такую рульку готовят в Германии (и в каждой земле-области со своими нюансами) зимой. Так что очень зимнее блюдо, новогоднее. В тесной дружеской компании, да с бокалом пива, на одном из обедов на новогодние праздники подайте к столу это блюдо. Оно настолько изумительное, что после порции нежного, ароматного мяса вы убедитесь, что жизнь безмятежна и прекрасна!
- 28 декабря 2019, 12:31
- 6319
Рулька свиная запеченная
Ингредиенты для «Рулька свиная запеченная»:
Главный герой
- Рулька (свиная, весом 1,2 - 1,1 кг) — 1 шт
Бульон-маринад
- Вода — 2 л
- Соль — 2.5 ч. л.
- Сахар — 0.5 ч. л.
- Горчица (порошок) — 1 ч. л.
- Пряности (мускатный орех или можжевельник 5-7 ягод) — 0.5 ч. л.
- Сельдерей корневой (порезать кубиком или одну морковь кольцами) — 1 ст. л.
- Лист лавровый — 3 шт
- Перец душистый (горошком по 10-15 шт) — по вкусу
Смесь для запекания
- Мед — 1.5 ст. л.
- Чеснок — 4 зуб.
- Перец красный жгучий (паприка -1 ч.л., жгучий - 0,5 ч.л. смешать) — 1.5 ч. л.
- Горчица (порошок) — 1 ч. л.
Рецепт «Рулька свиная запеченная»:
Готовится рулька не сложно, но подготовить её надо заранее.
Предварительно надо вымочить в воде, а затем в маринаде.
Тщательно очистить, замочить в холодной воде на 6 - 12 часов. Рулька должна полностью находится в воде.
За это время дважды смените воду.
Теперь приготовить маринад. Кастрюлю для тушения лучше взять глубокую и не широкую, чтобы только рулька поместилась.
Немного нагреть воду и добавить часть приготовленных специй - лавровый лист, перец душистый горошек, соль, сахар. Размешать до полного растворения сахара и соли. В охлажденный маринад погрузить рульку и убрать в холодильник на 10 - 12 часов.
После маринования отлить 1 литр рассола, и столько же добавить чистой воды, 1 ч. л. горчицы, мускатный орех молотый или ягоды можжевельника, коренья (корень сельдерея или морковь). Варить на медленном огне 2 - 2,5 часа или до полной мягкости мяса, периодически переворачивать.
Затем вынуть рульку из бульона, охладить.
Приготовить смесь для запекания.
Натереть или выдавить чеснок, смешать с медом, порошком горчицы и смесью красных перцев,
этой смесью обмазать рульку со всех сторон, оставьте чуточку для повторного смазывания.
В форму для запекания выложить квашенную капусту (не игнорируйте этот момент). Полить её бульоном, пару столовых ложек. Сверху выложить подготовленную рульку.
Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 30 - 40 минут, до образования равномерной зажаристой корочки. В середине запекания перевернуть рульку, смазать оставленной смесью. Если есть в вашей духовке гриль - включите, корочка станет ещё вкуснее!
В процессе тушения жир вытопился из рульки. А после запекания она стала такааааая, невозможно устоять!
Традиционно рульку подают с кисленькой капустой, в которой она запекалась и с нежным картофелем, отварным или пюре...
С наступающим Новым Годом!!!
Пусть за вашим столом всегда будет дружно и сытно!!!
Комментарии и отзывы
3 часа назад emmageorge #
30 декабря 2019 года ingrida abraityte #
30 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года Wera13 #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Очень-очень приятно!!!
29 декабря 2019 года Irina Sv 2019 #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года nelliundco #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года nelliundco #
29 декабря 2019 года nelliundco #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Очень приятно!
Да, мужчинам особенно нравится рулька! Наверное, они чувствуют себя охотниками, поедающими у костра пойманную добычу
29 декабря 2019 года wise1288 #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
С наступающим Новым Годом!!!
29 декабря 2019 года wise1288 #
29 декабря 2019 года мисс #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Взаимно!
29 декабря 2019 года Vishnja #
Рулька аппетитнейшая!
30 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Такая вкуснота, нет сил оторваться
28 декабря 2019 года Ирушенька #
30 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Демоника #
29 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Я солидарна с твоим желанием!
28 декабря 2019 года Okoolina #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Хлопотно, но вкусноооооо!
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
А вкуснотищщщщща какая, язык проглотить можно!
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года shevakovas #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года yugai ludmila65 #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Очень приятно!
28 декабря 2019 года yugai ludmila65 #
28 декабря 2019 года jannasimf #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Очень рада, что тебе понравилось!
28 декабря 2019 года uii1 #
28 декабря 2019 года NDemon #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
Все на месте.
28 декабря 2019 года NDemon #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Kuss #
28 декабря 2019 года nadin0930 # (автор рецепта)
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