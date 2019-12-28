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  • 28 декабря 2019, 12:31
  • 6319

Рулька свиная запеченная

Рецепт: Рулька свиная запеченная

По традиции такую рульку готовят в Германии (и в каждой земле-области со своими нюансами) зимой. Так что очень зимнее блюдо, новогоднее. В тесной дружеской компании, да с бокалом пива, на одном из обедов на новогодние праздники подайте к столу это блюдо. Оно настолько изумительное, что после порции нежного, ароматного мяса вы убедитесь, что жизнь безмятежна и прекрасна!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Рулька свиная запеченная»:

Главный герой

Бульон-маринад

Смесь для запекания


Рецепт «Рулька свиная запеченная»:

Готовится рулька не сложно, но подготовить её надо заранее.
Предварительно надо вымочить в воде, а затем в маринаде.
Тщательно очистить, замочить в холодной воде на 6 - 12 часов. Рулька должна полностью находится в воде.
За это время дважды смените воду.

Теперь приготовить маринад. Кастрюлю для тушения лучше взять глубокую и не широкую, чтобы только рулька поместилась.
Немного нагреть воду и добавить часть приготовленных специй - лавровый лист, перец душистый горошек, соль, сахар. Размешать до полного растворения сахара и соли. В охлажденный маринад погрузить рульку и убрать в холодильник на 10 - 12 часов.

После маринования отлить 1 литр рассола, и столько же добавить чистой воды, 1 ч. л. горчицы, мускатный орех молотый или ягоды можжевельника, коренья (корень сельдерея или морковь). Варить на медленном огне 2 - 2,5 часа или до полной мягкости мяса, периодически переворачивать.
Затем вынуть рульку из бульона, охладить.

Приготовить смесь для запекания.
Натереть или выдавить чеснок, смешать с медом, порошком горчицы и смесью красных перцев,

этой смесью обмазать рульку со всех сторон, оставьте чуточку для повторного смазывания.
В форму для запекания выложить квашенную капусту (не игнорируйте этот момент). Полить её бульоном, пару столовых ложек. Сверху выложить подготовленную рульку.
Отправить в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 30 - 40 минут, до образования равномерной зажаристой корочки. В середине запекания перевернуть рульку, смазать оставленной смесью. Если есть в вашей духовке гриль - включите, корочка станет ещё вкуснее!
В процессе тушения жир вытопился из рульки. А после запекания она стала такааааая, невозможно устоять!

Традиционно рульку подают с кисленькой капустой, в которой она запекалась и с нежным картофелем, отварным или пюре...

И с хорошим пивом! И в хорошей компании!
С наступающим Новым Годом!!!
Пусть за вашим столом всегда будет дружно и сытно!!!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин

Теги: обед ужин праздник гости

Вкусы: пряный мясной нежный

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Рулька свиная запеченная
Описание: По традиции такую рульку готовят в Германии (и в каждой земле-области со своими нюансами) зимой. Так что очень зимнее блюдо, новогоднее. В тесной дружеской компании, да с бокалом пива, на одном из обедов на новогодние праздники подайте к столу это блюдо. Оно настолько изумительное, что после порции нежного, ароматного мяса вы убедитесь, что жизнь безмятежна и прекрасна!


Комментарии и отзывы

Очень аппетитная рулька!!!
Огромное спасибо, Вера!
Очень-очень приятно!!!
Аппетитно,актуально для праздничного стола
Спасибо огромное за внимание к рецепту!!!
Ой, Надюша, восхитительная Schweinehaxe ! Мужу нельзя показывать , он обожает рульку . А сегодня выходной . Ой, что то мой комментарий удвоился
Значит, вдвойне СПАСИБО, Нэлличка!!!
Ой, Надюша, восхитительная рулька! Мужу нельзя показывать , он обожает рульку . А сегодня выходной .
Нэлличка, спасибо огромное за одобрение!!!
Очень приятно!
Да, мужчинам особенно нравится рулька! Наверное, они чувствуют себя охотниками, поедающими у костра пойманную добычу
Надежда! Рулька замечательная, такая аппетитная
Светлана, спасибо за внимание и одобрение!!!
С наступающим Новым Годом!!!
Надюша! С наступающим
вкусно!!! Отличная рулька! С Наступающим
Спасибо, Света!
Взаимно!
Надюша, отличное угощение!
Рулька аппетитнейшая!
Любаша, благодарю за добрые слова!
Такая вкуснота, нет сил оторваться
Наденька, какая красота! Шикарное блюдо!
Спасибо-спасибо, солнышко!!!
Вкуснятина! Хочу безмятежную жизнь с такой рулькой на тарелке!
Спасибо, Оля!
Я солидарна с твоим желанием!
Рульку, копытца просто обожаю!
О!!! Я тоже!
Хлопотно, но вкусноооооо!
Прекраснейшая рулька Надюш, очень аппетитная и поджаристая
Спасибо, Галочка!
А вкуснотищщщщща какая, язык проглотить можно!
Ответ для nadin0930
Еще бы Надюш, такая красота и вкуснятина
Вкусный, сытный и праздничный рецепт!!!
Спасибо!
Вкусно и много, что тоже радует... Надя, умничка.
Спасибо, Люда, за похвалу!
Очень приятно!
Надюша, очень вкусно и аппетитно получилось!
Жанночка, спасибо!
Очень рада, что тебе понравилось!
И не разваливается после такого времени обработки?
Нет. Это же рулька, там много соединительной ткани.
Ответ для uii1
Как видите
Все на месте.
Ух... Schweinehaxe. Под такой бы закусь да бутылку. Где-то у меня было полбутылки шнапса...
Шнапс есть, осталось рульку запечь!
Отличная рулька! Я тоже запекаю варенную, надо попробовать и Ваш способ с маринадом!
Наталья, благодарю за интерес к рецепту!
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