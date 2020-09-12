Светлана3225Поваренок 1 уровня 12 сентября 2020, 10:31

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Влажный лимонный кекс

Приготовим безумно ароматный лимонный кекс, а благодаря пропитке он получается очень влажным. Отличный рецепт к чаю. Всем приятного аппетита!

Ингредиенты для «Влажный лимонный кекс»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2803.9 ккал белки

38.8 г жиры

160.8 г углеводы

303.3 г 100 г блюда ккал

384.1 ккал белки

5.3 г жиры

22 г углеводы

41.5 г

Рецепт «Влажный лимонный кекс»:

Для приготовления нашего лимонного кекса, берём мягкое сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем миксером до пышности. Взбивая, постепенно добавляем по одному яйцу, масса должна получится однородной и воздушной. К сливочной массе добавляем цедру и сок лимона, всё перемешиваем лопаткой и постепенно добавляем муку с разрыхлителем, всё хорошо вымешиваем до однородности. Берём форму для кекса, смазываем сливочным масло, выливаем тесто и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов, выпекаться 35-40 минут, в зависимости от вашей духовки, готовность проверяем на сухую шпажку. Кекс - готов, достаем с духовки и готовим лимонную пропитку, берём сахарную пудру - добавляем лимонный сок, перемешиваем и хорошо пропитываем кекс, даем минут 20 пропитаться и наш безумно ароматный, влажный и пористый лимонный кекс готов. Всем приятного аппетита! © Светлана Железняк