Приготовим безумно ароматный лимонный кекс, а благодаря пропитке он получается очень влажным. Отличный рецепт к чаю. Всем приятного аппетита!
- 12 сентября 2020, 10:31
- 5714
Влажный лимонный кекс
Ингредиенты для «Влажный лимонный кекс»:
- Масло сливочное (мягкое) — 165 г
- Сахар — 120 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 165 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 20 мл
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Лимон (сок лимона для пропитки) — 30 мл
- Сахарная пудра (для пропитки) — 45 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2803.9 ккал
|
белки
38.8 г
|
жиры
160.8 г
|
углеводы
303.3 г
|100 г блюда
|ккал
384.1 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
22 г
|углеводы
41.5 г
Комментарии и отзывы
14 сентября mamleeva753 #
13 сентября joop7 #
12 сентября Ал-нка 39 #
12 сентября Светлана3225 # (автор рецепта)
12 сентября semsvet #
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