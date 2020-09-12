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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 12 сентября 2020, 10:31
  • 5714

Влажный лимонный кекс

Рецепт: Влажный лимонный кекс

Приготовим безумно ароматный лимонный кекс, а благодаря пропитке он получается очень влажным. Отличный рецепт к чаю. Всем приятного аппетита!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Влажный лимонный кекс»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2803.9 ккал 		белки
38.8 г 		жиры
160.8 г 		углеводы
303.3 г
100 г блюда
ккал
384.1 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
22 г		 углеводы
41.5 г


Рецепт «Влажный лимонный кекс»:

Для приготовления нашего лимонного кекса, берём мягкое сливочное масло, добавляем сахар и взбиваем миксером до пышности. Взбивая, постепенно добавляем по одному яйцу, масса должна получится однородной и воздушной. К сливочной массе добавляем цедру и сок лимона, всё перемешиваем лопаткой и постепенно добавляем муку с разрыхлителем, всё хорошо вымешиваем до однородности. Берём форму для кекса, смазываем сливочным масло, выливаем тесто и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов, выпекаться 35-40 минут, в зависимости от вашей духовки, готовность проверяем на сухую шпажку. Кекс - готов, достаем с духовки и готовим лимонную пропитку, берём сахарную пудру - добавляем лимонный сок, перемешиваем и хорошо пропитываем кекс, даем минут 20 пропитаться и наш безумно ароматный, влажный и пористый лимонный кекс готов. Всем приятного аппетита! © Светлана Железняк
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка кекс завтрак обед полдник ужин десерт

Вкусы: сладкий лимонный

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Влажный лимонный кекс
Описание: Приготовим безумно ароматный лимонный кекс, а благодаря пропитке он получается очень влажным. Отличный рецепт к чаю. Всем приятного аппетита!


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Комментарии и отзывы

Приготовила кекс. Получился влажным, но лимонного вкуса особо не чувствуется (мало цедры я добавила). Обычный, примитивный кексик, ничего особенного. Быстро, вкусно. И на этом все. Спасибо за рецепт!
лимонная выпечка, это всегда беспроигрышный вариант! да еще и влажный. мммммм это божественно))) спасибо огромное за рецепт))
https://www.povarenok.ru/recipes/show/115997/Рецепт практически идентичен, разница в весе ингредиентов. Кстати один из моих любимых, спасибо автору Юлии из Киева.
Таких рецептов тысячи, у каждого свой и каждый считает что он автор. Тот рецепт я точно никогда не видела.
Выглядит прекрасно! Хорошая идея пропитать кекс лимонным сиропом
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