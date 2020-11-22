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  • 22 ноября 2020, 21:49
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Шампиньоны в глазури

Рецепт: Шампиньоны в глазури

Любители грибов, добро пожаловать! Очень вкусные грибочки, хороши как самостоятельная закуска и не только.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Шампиньоны в глазури»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
853.8 ккал 		белки
31.5 г 		жиры
68.8 г 		углеводы
31.9 г
100 г блюда
ккал
144.7 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
11.7 г		 углеводы
5.4 г

Рецепт «Шампиньоны в глазури»:

Подготовить все ингредиенты. Шампиньоны обтереть влажной салфеткой, крупные нарезать пополам или на 4 части.

Два-три зубчика чеснока измельчить удобным для вас способом.

В миску налить подсолнечное масло Олейна, добавить бальзамический уксус, всыпать кунжут, соль, специи по своему вкусу, чеснок, всё перемешать. Выправит на свой вкус, возможно кому то больше добавить уксуса, кому то соли.

Перемешать маринад с грибами.

Выложить в форму для запекания.

Отправить грибы в разогретую духовку 200* на 20 - 25 минут

Одновременно с грибами можно приготовить картофель.

Грибочки готовы! Отличная закуска!

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "В кругу семьи с Олейна" На обед : На второе На праздничный стол На ужин

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: грибной

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Шампиньоны в глазури
Рецепт: Шампиньоны в глазури

Любители грибов, добро пожаловать! Очень вкусные грибочки, хороши как самостоятельная закуска и не только.

Ингредиенты для «Шампиньоны в глазури»:

Комментарии и отзывы

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Людочка! Великолепные грибочки получились! Запекала в одной формочке с картофелем. Очень вкусно! Грибочки ароматные, хрустящие! С кунжутом ну очень вкусно! Спасибо большое за рецепт!
Людмилка, я прям залипла над твоей тарелочкой с грибами, до чего аппетитно получилось! Спасибо дорогая, огромное спасибо!
ООчень аппетитно!
Большущее спасибо!
Людмила, как же аппетитно
Катюша, спасибо огромное!
Вот сижу и думаю, идти прям щас за шампиньонами или до утра подождать...Люда, грибы аппетитнейшие! Буду готовить. Спасибо.
Машенька, я очень рада, что заманила тебя на грибочки! Спасибо, солнце!
Людочка! Как вкусно у тебя! Как всегда!!!
Спасибо, моя замечательная тезка!
Хороши грибочки!
Жанна, спасибо большое!
Людмила! Шампиньоны получились великолепные
Светлана, спасибо большущее!
Люда, как мне нравятся твои снимки!
Тоня, а мне то как нравятся твои фото! Какой у тебя свет на фото шикарный, как ты такого добиваешься? У нас щас такие пасмурные денёчки стоят...
Спасибо, что заглянула!
Людочка, раньше я снимала на балконе, он у меня не застеклён, там свет хороший. Зимой снимаю на кухне, на подоконнике. Стараюсь ловить с утра и днем. Чуть добавляю света в фоторедакторе
Спасибо, Тоня! Мне редко удаётся поймать хороший свет дни стоят пасмурнее пасмурного
Аппетитно
Благодарю!
Очень аппетитно!
Чудесные фотографии, Люда!
Леночка, спасибо, дорогая!
Спасибо, Оленька!
Очень аппетитная тарелочка
Спасибо, солнце!
Представляю, какой аромааааат
Зоя, спасибо большое!
Отличные грибочки , Людочка
Нелли, большое большое спасибо!
Людочка, ох, и хороши грибочки! Пикантные, безусловно, вкусные! Шикарные фотографии!
Ириша, спасибо огромное за теплый комментарий!
Вкусненная закуска!
Надежда, солнышко, спасибо!
Никаких сомнений, что вкусненько!
Валя, спасибо огромное!
супер рецепт. Обязательно попробую.
Мария, спасибо большое!
Ох, как же это вкусно то!
Ну ты ж знаешь мою страсть к грибам спасибо!
Хорошая страсть, правильная.
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