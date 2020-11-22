Любители грибов, добро пожаловать! Очень вкусные грибочки, хороши как самостоятельная закуска и не только.
- 22 ноября 2020, 21:49
- 2945
Шампиньоны в глазури
Ингредиенты для «Шампиньоны в глазури»:
- Шампиньоны — 400 г
- Чеснок — 3 зуб.
- Масло растительное (подсолнечное масло Олейна) — 50 мл
- Уксус (уксус бальзамический) — 2 ст. л.
- Кунжут — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
853.8 ккал
|
белки
31.5 г
|
жиры
68.8 г
|
углеводы
31.9 г
|100 г блюда
|ккал
144.7 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
11.7 г
|углеводы
5.4 г
Рецепт «Шампиньоны в глазури»:
Подготовить все ингредиенты. Шампиньоны обтереть влажной салфеткой, крупные нарезать пополам или на 4 части.
В миску налить подсолнечное масло Олейна, добавить бальзамический уксус, всыпать кунжут, соль, специи по своему вкусу, чеснок, всё перемешать. Выправит на свой вкус, возможно кому то больше добавить уксуса, кому то соли.
Комментарии и отзывы
24 ноября Сурик #
24 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
24 ноября alarm clock #
24 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября МурКатеринка #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Mary Stone #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября lubashka55 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Сурик #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Himbeeren #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября wise1288 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября sibir77 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
Спасибо, что заглянула!
25 ноября sibir77 #
25 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Okoolina #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Silverina1 #
Чудесные фотографии, Люда!
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября Демурия #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября мисс #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября krolya13 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
23 ноября nelliundco #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября Ирушенька #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября nadinhike #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября Valushka2003 #
23 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября leontina-2014 #
22 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября yugai ludmila65 #
22 ноября Людмила НК # (автор рецепта)
22 ноября yugai ludmila65 #
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