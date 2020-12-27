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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 27 декабря 2020, 19:04
  • 3880

Прованские куриные отбивные с ананасом

Рецепт: Прованские куриные отбивные с ананасом

Превосходный рецепт куриных отбивных в качестве дополнения к гарниру на Новогодний стол. Простой и вкусный рецепт приготовления куриных отбивных. Невероятно ароматное и сочное блюдо, за счет того что в процессе томления отбивные готовится в ананасовом соке. Процесс приготовления не займет больше 50 минут, вполне можно отнести к рецептам на скорую руку. Приятного аппетита!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Прованские куриные отбивные с ананасом»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1653.5 ккал 		белки
223.7 г 		жиры
65.6 г 		углеводы
42 г
Порции
ккал
275.6 ккал		 белки
37.3 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
7 г
100 г блюда
ккал
149 ккал		 белки
20.2 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Прованские куриные отбивные с ананасом»:

1. Нарезаем куриную грудку, отбиваем.
2. Готовим всем знакомый салат (ананас, сыр, чеснок, майонез).
3. Выкладываем куриную грудку на противень.
4. Посыпаем прованскими травами, солью, перцем.
5. Выкладываем наш салат на отбивные сверху.
6. Ставим в предварительно разогретую духовку до 200гр. на 25-30 минут.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин второе

Вкусы: пикантный соленый

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Прованские куриные отбивные с ананасом
Рецепт: Прованские куриные отбивные с ананасом

Превосходный рецепт куриных отбивных в качестве дополнения к гарниру на Новогодний стол. Простой и вкусный рецепт приготовления куриных отбивных. Невероятно ароматное и сочное блюдо, за счет того что в процессе томления отбивные готовится в ананасовом соке. Процесс приготовления не займет больше 50 минут, вполне можно отнести к рецептам на скорую руку. Приятного аппетита!

Ингредиенты для «Прованские куриные отбивные с ананасом»:

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Комментарии и отзывы

Рецепт интересный. Спасибо за идею. НО! Неужели кто-то ещё запекает с майонезом? Можно заменить сметаной? Чеснок - мелко нарубленный или натёртый? Чеснок не обуглится? Или он "прячется" от жара в сыре с ананасом, только отдавая свой вкус? Какой сорт сыра лучше использовать?
Запекают,и больше скажу и в салатах едят.,если организм ни под каким видом не принимает сметану.Думаю нет большого греха если пару раз в год поедим майонез в салате или в запеканке.
Ответ для dsma rocket
Вчера приготовила с йогуртом вместо майонеза, чеснок не обуглился. Сыр, наверное, любой твёрдый можно, у меня был Гауда. Вообще, получилось очень неплохо, грудка сочная. Ананас чувствовался слегка, и не слишком сладко за счёт сыра.
спасибо!
Майонез в салаты я изредка добавляю, он придаёт особый вкус. Но для запекания - конечно,нет, этот соус придумывали как раз для холодных блюд. Можно, конечно, всё, или почти всё.....
Отличный рецепт!
любят у меня все с ананасом, и курицу и свинину, это вкусно
Интересный рецепт, забираю в КК!
Спасибо
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