Превосходный рецепт куриных отбивных в качестве дополнения к гарниру на Новогодний стол. Простой и вкусный рецепт приготовления куриных отбивных. Невероятно ароматное и сочное блюдо, за счет того что в процессе томления отбивные готовится в ананасовом соке. Процесс приготовления не займет больше 50 минут, вполне можно отнести к рецептам на скорую руку. Приятного аппетита!
- 27 декабря 2020, 19:04
- 3880
Прованские куриные отбивные с ананасом
Ингредиенты для «Прованские куриные отбивные с ананасом»:
- Грудка куриная — 700 г
- Сыр твердый — 250 г
- Ананас (консервированный, кусочками) — 1 бан.
- Чеснок — 3 зуб.
- Специи (Прованские травы) — 3 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
- Майонез — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1653.5 ккал
|
белки
223.7 г
|
жиры
65.6 г
|
углеводы
42 г
|Порции
|ккал
275.6 ккал
|белки
37.3 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
7 г
|100 г блюда
|ккал
149 ккал
|белки
20.2 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Прованские куриные отбивные с ананасом»:
2. Готовим всем знакомый салат (ананас, сыр, чеснок, майонез).
3. Выкладываем куриную грудку на противень.
4. Посыпаем прованскими травами, солью, перцем.
5. Выкладываем наш салат на отбивные сверху.
6. Ставим в предварительно разогретую духовку до 200гр. на 25-30 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:48 AneleRu #
позавчера dsma rocket #
позавчера Opjana #
позавчера Lenalipa #
позавчера dsma rocket #
позавчера dsma rocket #
позавчера natocska #
позавчера alenanat #
27 декабря 2020 года Lenalipa #
28 декабря 2020 года matroskin food # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: