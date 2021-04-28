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  • 28 апреля 2021, 0:26
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Нут с овощами в соусе терияки

Рецепт: Нут с овощами в соусе терияки

Сегодня я хочу поделиться вкуснейшим рецептом - ароматный нут с овощами в соусе терияки. Причем вкусно как в горячем, так и в холодном виде, можно даже подать в качестве закуски на праздничный стол. Попробуйте, уверена, вам понравится!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из бобовых

Ингредиенты для «Нут с овощами в соусе терияки»:

Нут с овощами

Соус "Терияки"

Дополнительно

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1788.4 ккал 		белки
62.5 г 		жиры
93.5 г 		углеводы
176.8 г
100 г блюда
ккал
208 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
10.9 г		 углеводы
20.6 г

Рецепт «Нут с овощами в соусе терияки»:

Нут ТМ "Агро-Альянс" замочить в холодной воде на ночь. Воду слить, нут промыть, переложить в кастрюльку, залить холодной водой, довести до кипения и варить после закипания на медленном огне под крышкой, примерно 1 ч. 20 мин.

Кунжут обжарить до золотистого цвета на сухой (!!!) сковороде. Переложить в другую ёмкость.

Лук почистить, помыть, нарезать полукольцами и обжарить на оливковом масле в сковороде до мягкости.

Морковь почистить, помыть, натереть на крупной тёрке (у меня для корейской моркови).
Болгарский перец очистить от семян, помыть и нарезать соломкой.

Добавить к луку морковь и перец.
Обжаривать ещё 3-4 мин., затем накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 10-15 мин.

Включаем среднее пламя под отдельной сковородой и вливаем соевый соус, оливковое масло, винный уксус (можно заменить белым сухим вином или рисовым уксусом), добавляем сахар, имбирь, чеснок, выдавленный через пресс.
Перемешиваем, ждём, пока растворится сахар, и соус начнёт закипать.

В воде размешать кукурузный крахмал.

Добавить к соусу, перемешать,
готовим ещё 1 минутку
и соус "Терияки" готов.

Добавляем в соус обжаренные овощи и нут.

Посыпать обжаренным кунжутом, хорошо перемешать, готовить 2 мин, накрыть крышкой и выключить огонь.
Оставить под крышкой на 20-30 мин., чтобы овощи с нутом хорошо пропитались.

Затем готовое блюдо можно подавать



Получается очень вкусно, сочно и насыщенно







Приятного аппетита!!!🍽





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс «Великий пост с Агро-Альянс» На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На горячее / На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: второе гарнир пост обед ужин

Вкусы: гороховый овощной кисло-сладкий

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Нут с овощами в соусе терияки
Рецепт: Нут с овощами в соусе терияки

Сегодня я хочу поделиться вкуснейшим рецептом - ароматный нут с овощами в соусе терияки. Причем вкусно как в горячем, так и в холодном виде, можно даже подать в качестве закуски на праздничный стол. Попробуйте, уверена, вам понравится!

Ингредиенты для «Нут с овощами в соусе терияки»:

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Комментарии и отзывы

А можно заменить тростниковый обычным сахаром? Сколько тогда взять?
Здравствуйте! Да, можно заменить на обычный сахар. Потребуется 8 чайных ложечек с небольшой горкой.
Катюша, изумительное,пикантное блюдо! Красота!
Ирочка, спасибо большое за внимание
Замечательное блюдо!
Благодарю
Катюша, замечательное блюдо! Поздравляю с Рецептом дня!
Танюш, спасибо большое Мне очень приятно
Катюша, вкусный нут на второе и закуску
С Рецептом дня
Надюш, спасибо большое за внимание и поздравление
Оля, благодарю
Люблю нут. Надо обязательно приготовить и попробовать эту вкусноту. Спасибо за рецепт!
И вам спасибо большое за внимание Готовьте на здоровье
Вкуснятина какая! А про фото вообще молчу!
Да, получилось очень вкусно Спасибо большое
Отличное блюдо и красивая подача!
Спасибо большое, Лена!!!
Катя, очень вкусно и красив!!!
Эльза, большое спасибо
Отличное горячее, да и на закуску можно...
Катя, фото очаровали.
Людмила, мне очень приятно Спасибо большое
Очень вкусно и аппетитно, красивая посуда
Спасибо большое Мне очень приятно
Яркое, красивое, очень аппетитное блюдо!
Наташенька, спасибо большое за внимание
Катя! С рецептом дня! Кулинарного вдохновения и удачи!
Наташа, спасибо большое за поздравление и пожелание Мне очень приятно
Чудесный рецепт!
Большое спасибо
Прекрасный рецепт!!!!
Спасибо Мне очень приятно
Катюша, отличное блюдо ! А домашний терияки- это очень вкусно !
Нелли, спасибо большое Да, домашнее всегда вкуснее
Катюша, замечательное блюдо! И фото, как всегда – супер! Удачи в конкурсе!
Наташенька, спасибо большое за добрые слова
красиво!
Благодарю
аппетитный и пряный нут
Света, спасибо большое
Необычно, пикантно ! Катюша, аппетитный и пряный нут !
Танюш, спасибо большое за приятный отзыв
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