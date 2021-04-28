Сегодня я хочу поделиться вкуснейшим рецептом - ароматный нут с овощами в соусе терияки. Причем вкусно как в горячем, так и в холодном виде, можно даже подать в качестве закуски на праздничный стол. Попробуйте, уверена, вам понравится!
- 28 апреля 2021, 0:26
- 4816
Нут с овощами в соусе терияки
Ингредиенты для «Нут с овощами в соусе терияки»:
Нут с овощами
- Нут — 200 г
- Перец болгарский — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло оливковое — 3 ст. л.
Соус "Терияки"
- Соевый соус — 130 мл
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Уксус (винный) — 1 ст. л.
- Сахар тростниковый (кусковой) — 8 шт
- Имбирь (сушеный) — 1 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Вода — 60 мл
- Крахмал кукурузный (без горки) — 2 ч. л.
Дополнительно
- Кунжут — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1788.4 ккал
|
белки
62.5 г
|
жиры
93.5 г
|
углеводы
176.8 г
|100 г блюда
|ккал
208 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
10.9 г
|углеводы
20.6 г
Рецепт «Нут с овощами в соусе терияки»:
Нут ТМ "Агро-Альянс" замочить в холодной воде на ночь. Воду слить, нут промыть, переложить в кастрюльку, залить холодной водой, довести до кипения и варить после закипания на медленном огне под крышкой, примерно 1 ч. 20 мин.
Морковь почистить, помыть, натереть на крупной тёрке (у меня для корейской моркови).
Болгарский перец очистить от семян, помыть и нарезать соломкой.
Добавить к луку морковь и перец.
Обжаривать ещё 3-4 мин., затем накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 10-15 мин.
Включаем среднее пламя под отдельной сковородой и вливаем соевый соус, оливковое масло, винный уксус (можно заменить белым сухим вином или рисовым уксусом), добавляем сахар, имбирь, чеснок, выдавленный через пресс.
Перемешиваем, ждём, пока растворится сахар, и соус начнёт закипать.
Посыпать обжаренным кунжутом, хорошо перемешать, готовить 2 мин, накрыть крышкой и выключить огонь.
Оставить под крышкой на 20-30 мин., чтобы овощи с нутом хорошо пропитались.
Получается очень вкусно, сочно и насыщенно
Приятного аппетита!!!🍽
Комментарии и отзывы
4 мая lena nimenko2707 #
4 мая МурКатеринка # (автор рецепта)
2 мая Ирушенька #
3 мая МурКатеринка # (автор рецепта)
30 апреля Himbeeren #
30 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
29 апреля Tatanj #
29 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
29 апреля nadinhike #
С Рецептом дня
29 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
29 апреля Демурия #
29 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
29 апреля Ильмира-Я #
29 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля Бабушка Забота #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля Silverina1 #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля solnce 0606 #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля yugai ludmila65 #
Катя, фото очаровали.
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля Valushok #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля ирпенчанка #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
29 апреля ирпенчанка #
29 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля kezi777 #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля lamer #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля nelliundco #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля nattela v #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля Okoolina #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля мисс #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
28 апреля TANCHITTA #
28 апреля МурКатеринка # (автор рецепта)
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