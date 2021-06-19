Очень вкусный рецепт быстрой выпечки из готового слоеного теста и яблок. Невероятный аромат, готовится очень быстро и без возни!
- 19 июня 2021, 14:21
- 3177
Запечённые яблоки с корицей
Ингредиенты для «Запечённые яблоки с корицей»:
- Тесто слоеное — 1 упак.
- Яблоко — 3 шт
- Сахар — 3-4 ст. л.
- Корица — 1 ст. л.
- Желток яичный — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 17
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1867.6 ккал
|
белки
31.1 г
|
жиры
84.7 г
|
углеводы
275.3 г
|Порции
|ккал
109.9 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
5 г
|углеводы
16.2 г
|100 г блюда
|ккал
186.8 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
27.5 г
Рецепт «Запечённые яблоки с корицей»:
Подготовленные яблоки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем слойки желтком, сверху посыпаем сахаром и корицей.
Комментарии и отзывы
2 часа назад marusjala #
6 часов назад irena koval72 #
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 22:54 abramarina-2019 #
Спасибо.
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 16:40 1511tk #
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 11:52 marrud-2017 #
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 10:46 Нина Моисеенко #
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
вчера в 10:25 vlad max 2010 #
5 часов назад nur ai2013 # (автор рецепта)
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