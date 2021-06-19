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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Слойки
  • 19 июня 2021, 14:21
  • 3177

Запечённые яблоки с корицей

Рецепт: Запечённые яблоки с корицей

Очень вкусный рецепт быстрой выпечки из готового слоеного теста и яблок. Невероятный аромат, готовится очень быстро и без возни!

Категория: Выпечка Изделия из теста Слойки

Ингредиенты для «Запечённые яблоки с корицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 17

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1867.6 ккал 		белки
31.1 г 		жиры
84.7 г 		углеводы
275.3 г
Порции
ккал
109.9 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
5 г		 углеводы
16.2 г
100 г блюда
ккал
186.8 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
27.5 г


Рецепт «Запечённые яблоки с корицей»:

Готовое слоеное тесто раскатываем. Нарезаем тесто шириной 2 см.

Яблоко не очищаем от кожуры. Нарезаем кружочками. Фигурной формой вырезаем сердцевину.

Наматываем полосочки теста на яблочные кольца

Подготовленные яблоки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазываем слойки желтком, сверху посыпаем сахаром и корицей.

Отправляем противень в духовку, разогретую на 180 градусов примерно на 20 минут выпекаться.

Отставляем их остывать. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт чаепитие

Вкусы: коричный яблочный сладкий хрустящий

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Запечённые яблоки с корицей
Рецепт: Запечённые яблоки с корицей

Очень вкусный рецепт быстрой выпечки из готового слоеного теста и яблок. Невероятный аромат, готовится очень быстро и без возни!

Ингредиенты для «Запечённые яблоки с корицей»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Запечённые яблоки с корицей» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Очень вкусно и ароматно получилось. Спасибо, что поделились рецептом.
Интересный вариант с любимыми яблоками
Очень красиво, а вкуснооо.., слов нет.
Спасибо.
не за что
Очень красивая подача! Спасибо за идею.
не за что
Как просто,быстро, красиво и вкусно!!!! Здорово, спасибо!!!!
Спасибо за рецептик, я такие пекла с ананасами( шайбы в баночка продаются). Теперь, с Вашей подачи и с яблоком приготовлю. Да и с грушами думаю можно
Спасибо за идею
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