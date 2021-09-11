Варенье, которое не нужно мешать в процессе приготовления. Оно не пригорает и равномерно пропекается. А еще оно очень ароматное!
- 11 сентября 2021, 20:42
- 6813
Яблочное варенье, запеченое в пакете
Ингредиенты для «Яблочное варенье, запеченое в пакете»:
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2043.4 ккал
|
белки
9.6 г
|
жиры
9.6 г
|
углеводы
464.5 г
|Порции
|ккал
136.2 ккал
|белки
0.6 г
|жиры
0.6 г
|углеводы
31 г
|100 г блюда
|ккал
77.7 ккал
|белки
0.4 г
|жиры
0.4 г
|углеводы
17.7 г
Рецепт «Яблочное варенье, запеченое в пакете»:
Яблоки помыть, удалить сердцевину и порезать ломтиками или кубиками. Положить в пакет для запекания.
Добавить сахар, потрясти яблоки в пакете и положить на противень. Пакет завязать. Поставить в духовку и выпекать 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Яблоки станут прозрачными.
Противень вынуть из духовки. Развязать пакет и перелить варенье из пакета в простерилизованную банку. Банку зарутить и перевернуть, поставив на крышку. Дать полностью остыть.
Варенье получается вкусным, ароматным и густым. А еще его можно сделать более полезным, добавив до запекания к яблокам соцветия календулы или листья лимонника. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад anoanna #
2 часа назад ИРепка #
А из других сортов яблок типа Штрифеля Вы не делали так варенье?
2 часа назад pjr77 # (автор рецепта)
Честно, пока из других не делала, т.к. завал антоновки.
4 часа назад CHUZHYNKA #
2 часа назад pjr77 # (автор рецепта)
Из айвы думаю выйдет отлично - обожаю ее во всех видах (и в плове тоже ). О грушах тоже подумываю - о твердых, может выйти неплохо.
Вес не могу сказать - весов нет, но 15 яблок с большой кулак точно на 2-х литровую банку.
7 часов назад ira-lila #
5 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
Пакеты - это вещь! Картошку только запеченую в пакете со сливочным маслом дети едят. Другую не признают.
1 час назад ira-lila #
9 часов назад agran2000 #
5 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
9 часов назад ela050p #
5 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
Согласна!
11 часов назад reshion #
5 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 21:51 топиарий #
12 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
Спасибо!
вчера в 20:37 Евгения 1976 #
Спасибо
12 часов назад pjr77 # (автор рецепта)
Спасибо!
вчера в 16:45 zaval #
вчера в 17:11 pjr77 # (автор рецепта)
Спасибо.
вчера в 9:27 priz-2018 #
вчера в 10:02 pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 20:14 priz-2018 #
вчера в 8:11 ирпенчанка #
вчера в 8:39 pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 9:06 ирпенчанка #
вчера в 3:26 Himbeeren #
вчера в 8:40 pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 1:11 мисс #
вчера в 8:41 pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 0:02 Vishnja #
вчера в 0:07 pjr77 # (автор рецепта)
вчера в 0:19 pjr77 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера pjr77 # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера pjr77 # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера pjr77 # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
вчера в 12:42 Лиса Петровна #
вчера в 14:00 pjr77 # (автор рецепта)
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