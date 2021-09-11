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Версия для печати Рецепты Заготовки Варенье
  • 11 сентября 2021, 20:42
  • 6813

Яблочное варенье, запеченое в пакете

Рецепт: Яблочное варенье, запеченое в пакете

Варенье, которое не нужно мешать в процессе приготовления. Оно не пригорает и равномерно пропекается. А еще оно очень ароматное!

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Яблочное варенье, запеченое в пакете»:

  • Яблоко (у меня крупная антоновка) — 15 шт
  • Сахар (для более сладкого - 2 стакана) — 1 стак.

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2043.4 ккал 		белки
9.6 г 		жиры
9.6 г 		углеводы
464.5 г
Порции
ккал
136.2 ккал		 белки
0.6 г		 жиры
0.6 г		 углеводы
31 г
100 г блюда
ккал
77.7 ккал		 белки
0.4 г		 жиры
0.4 г		 углеводы
17.7 г


Рецепт «Яблочное варенье, запеченое в пакете»:

Яблоки помыть, удалить сердцевину и порезать ломтиками или кубиками. Положить в пакет для запекания.

Добавить сахар, потрясти яблоки в пакете и положить на противень. Пакет завязать. Поставить в духовку и выпекать 40-50 минут при температуре 180-200 градусов. Яблоки станут прозрачными.

Противень вынуть из духовки. Развязать пакет и перелить варенье из пакета в простерилизованную банку. Банку зарутить и перевернуть, поставив на крышку. Дать полностью остыть.

Варенье получается вкусным, ароматным и густым. А еще его можно сделать более полезным, добавив до запекания к яблокам соцветия календулы или листья лимонника. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: заготовка варенье

Вкусы: яблочный сладкий кисло-сладкий

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Яблочное варенье, запеченое в пакете
Рецепт: Яблочное варенье, запеченое в пакете

Варенье, которое не нужно мешать в процессе приготовления. Оно не пригорает и равномерно пропекается. А еще оно очень ароматное!

Ингредиенты для «Яблочное варенье, запеченое в пакете»:

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Комментарии и отзывы

Интересно, а можно таким способом повидло сварить?
Юлия, очень интересный способ! Спасибо за рецепт!
А из других сортов яблок типа Штрифеля Вы не делали так варенье?
Спасибо большое
Честно, пока из других не делала, т.к. завал антоновки.
Как интересно, никогда не слышала о таком способе приготовления варенья. А приблизительный вес яблок (я так понимаю) около полутора килограммов? А из других фруктов такое варенье возможно приготовить? Например из груш или айвы.
Спасибо.
Из айвы думаю выйдет отлично - обожаю ее во всех видах (и в плове тоже ). О грушах тоже подумываю - о твердых, может выйти неплохо.
Вес не могу сказать - весов нет, но 15 яблок с большой кулак точно на 2-х литровую банку.
Восторг и благодарность! Уже всю готовку в пакеты переместила ,но такое варенье !!!
Спасибо за солидарность!
Пакеты - это вещь! Картошку только запеченую в пакете со сливочным маслом дети едят. Другую не признают.
Абсолютно так!!!...картошечка !!!
А пакет протыкать надо, как обычно при запекания?
Пакеты Paclan не протыкаю, просто завязываю. Он не лопается. Другие пакеты разные бывают: некоторые лопаются в духовке - такие лучше проткнуть.
Если делать такое варенье из яблок не кислых сортов то можно добавить немного ревеня, будет вкусно. 😋🙂

Согласна!
mogno bez sahara ili dobavit saharozamenitel ?
Лучше вообще без сахара. С сахарозаменителем варенье делала - никто не ест Да и, боюсь, не полезный он. Хотя иногда в выпечку добавляю вместо сахара. Но тут из двух зол - меньшее. А в фруктах сладость своя есть, полезная.
Какой прикольный рецепт!!! Так всё просто.без заморочек....надо попробовать!!!!

Спасибо!
Заманчивый способ приготовления
Спасибо

Спасибо!
Обалдеть!!! Буду пробовать

Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, а какой пакет вы берете
Пакеты для запекания Paclan 35х38 см. Они прочные, можно даже несколько раз в одном пакете запекать.
Спасибо. Буду пробовать
Отличный, не хлопотный рецепт! Юля! С рецептом и Поварёнком дня!
Спасибо! Я в шоке!
Надеюсь что шок приятный!
ЗдОрово! Очень подкупает то, что мешать и стоять над кастрюлей не надо.
Спасибо
Быстро и просто!
Спасибо
Какой отличный вариант приготовления! Очень интересно попробовать так сварить варенье!!
Ответ для Vishnja
Спасибо
Юлия, как здорово! Быстро и просто!
Спасибо, Ирушенька! Рада приветствовать! Давно я не заходила, уже соскучилась по Поварятам
Класс ! Очень нравится, что мало сахара и мешать не надо ! У вас написано "перелить варенье ", оно действительно получается жидким?
Спасибо. Нет, оно не жидкое. Антоновка не особо сочная. Как раз с трудом подбирала подходящее слово не нашла более подходящего. Оно густое получается.
А как думаете, с какого сорта получится самое классное?
Коричное, думаю, будет интересно попробовать так приготовить. Будет меньше кислинки, но, возможно получится прозрачными дольками, т.к. самый неразваривающийся сорт.
Спасибочки !
Ответ для pjr77
Отличный рецепт .Наверно,раз густое то перекладываем в банки. Постоит ,остынет и ещё гуще станет ,да?
Спасибо. Да, становится гуще, когда остывает. Перекладываем хотела написать, но ложку-то не использовала. Просто из пакета выжала в банку. Вот заминка и вышла.
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