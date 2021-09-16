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  • 16 сентября 2021, 16:44
  • 4084

Быстрые пирожки

Рецепт: Быстрые пирожки

Пирожки готовятся очень быстро и легко! Они получаются нежные, воздушные и очень вкусные! Здесь не нужно замешивать тесто и ждать пока оно поднимется. В этом рецепте я открою один маленький секретик) Для удобства в каждом своём рецепте я загружаю видео, обязательно переходите и смотрите видео, ведь с ним более понятнее рецепт)

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Быстрые пирожки»:

Тесто

Начинка

Для жарки

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3648 ккал 		белки
92.4 г 		жиры
230.8 г 		углеводы
299 г
100 г блюда
ккал
264.3 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
16.7 г		 углеводы
21.7 г


Рецепт «Быстрые пирожки»:

В Кефир добавляем воду перемешиваем и ставим на средний огонь постоянно помешивая. Далее нагреваем массу до 50 градусов, это примерно когда начинает кефир сворачиваться, снимаем с огня. Пока кефир немного остывает.

В миску разбиваем яйца, к ним добавляем соль, сахар и хорошо все перемешиваем.
Затем добавляем подогретый кефир с водой, далее добавляем в несколько приёмов просеянную муку, и перемешиваем. Какая должна быть консистенция теста показано на видео.

Теперь добавляем соду, перемешиваем, после добавляем растительное масло, измельчённых зелёный лук, отварные яйца нарезанные на кубики и хорошо все перемешиваем. Маленький секрет, теперь нельзя перемешивать тесто во время жарки!

Жарим на раскаленном масле на среднем огне с двух сторон до готовности.

Быстро, просто и легко!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: завтрак гости выпечка чаепитие быстро детям перекус полдник обед ужин

Вкусы: мягкий нежный

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Быстрые пирожки
Рецепт: Быстрые пирожки

Пирожки готовятся очень быстро и легко! Они получаются нежные, воздушные и очень вкусные! Здесь не нужно замешивать тесто и ждать пока оно поднимется. В этом рецепте я открою один маленький секретик) Для удобства в каждом своём рецепте я загружаю видео, обязательно переходите и смотрите видео, ведь с ним более понятнее рецепт)

Ингредиенты для «Быстрые пирожки»:

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Фотографии «Быстрые пирожки» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Отличный быстрый рецепт Домашние оценили Соглашусь, что технология и ингредиенты похожи на оладьи, но ешь как буд-то пирожки, ну по крайней мере точно не оладьи , и даже на вид отличаются Пышные такие получились, сода не ощущается совсем. Вообще тут даже 2 хитрости для пышности - нагреть кефир и не перемешивать. Большое спасибо за рецепт!
Какая красота у вас получилось! Спасибо вам большое за прекрасное фото! Рада что вам понравился рецептик!
это оладьи, а не пирожки
Как блины бывают с припёком, так и у вас оладьи с припёком, у вас замечательное направление поиска
А почему нельзя перемешивать?
Это чтобы, тесто не было плотным, и хорошо пропеклось изнутри.
Спасибо. Делала подобное, только не нагревала кефир. Буду пробовать
Пожалуйста! Удачи вам в приготовлении!
Я делаю похожие оладьи, только в качестве "начинки" использую колбасу и сыр порезанные кубиками, иногда ещё луковичку шалота мелко режу.
Спасибо за идею обязательно попробую приготовить
Я одна не вижу видео, в котором был обещан лайфхак по приготовлению оладьев? Описание рецепта тоже так себе. Например, не понятно до какой температуры надо нагревать кефир и надо ли вообще его подогревать? Или надо влить кипящий кефир в яйца? Из рецепта следует так. В общем, не очень удачная подача уже знакомого рецепта.
Видео наверное не закрепилось, так как были с интернетом неполадки. Это исправимо! Лайфхак на предпоследнем фото написано, что перемешав массу один раз, больше Нельзя мешает во время жарки! Посмотрите пожалуйста ещё раз это фото. Кефир нагреваем до 50 градусов, это примерно когда, кефир начинает сворачиваться, в этот момент убираем с огня. УДАЧИ В ПРИГОТОВЛЕНИИ! Спасибо за комментарии!
А я себе сохраню Оладьи надоели никто не ест, оладьи я бы даже не открывала, с пирожками обычно лень возиться, а тут быстро и что-то новое
Так это и есть оладьи Что тут нового?
Так с начинкой же полупирожки
Ааааа
Не, оладьи с припёком и без начинки, просто всё намешано, там нет начинки
Так в этом и фишка, что намешано - затраты труда как на оладьи, а уже с претензией на самостоятельное блюдо - не надо думать с чем бы его съесть я таким способом "ленивые беляши" готовила - ушли на ура
Мы с Вами, как будто, на разных языках разговариваем
Приятного аппетита
Ответ для Antonina9
Благодарю за понимание, Антонина! Приятно когда понимают и ценят труд!
Это не труд, это халтура.
Ответ для Antonina9
Даа... в советском мультике было... полу-ёж, полу-черепаха... Никто же не говорит, что рецепт плох. Просто название "подгуляло"...
Ответ для Antonina9
Очень приятно, Антонина! Удачи в приготовлении!
Ответ для Antonina9
100% не корректное название рецепта!
Это же оладьи, обычные оладьи с припёком. А никакие не пирожки. Таких на сайте множество вариантов. Зачем вводить людей в заблуждение?
Человек захочет найти рецепт пирожков, а ему в поисковике будут выскакивать оладьи.
Мало того что повтор, так ещё и название не соответствует рецепту.
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