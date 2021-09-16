Пирожки готовятся очень быстро и легко! Они получаются нежные, воздушные и очень вкусные! Здесь не нужно замешивать тесто и ждать пока оно поднимется. В этом рецепте я открою один маленький секретик) Для удобства в каждом своём рецепте я загружаю видео, обязательно переходите и смотрите видео, ведь с ним более понятнее рецепт)
- 16 сентября 2021, 16:44
- 4084
Быстрые пирожки
Ингредиенты для «Быстрые пирожки»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (Просеянной) — 350 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сода — 0.5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Кефир — 400 мл
- Вода — 50 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
Начинка
- Яйцо куриное (Вареное) — 4 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
Для жарки
- Масло растительное (Количество регулируете сами)) — 200 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3648 ккал
|
белки
92.4 г
|
жиры
230.8 г
|
углеводы
299 г
|100 г блюда
|ккал
264.3 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
16.7 г
|углеводы
21.7 г
Рецепт «Быстрые пирожки»:
В Кефир добавляем воду перемешиваем и ставим на средний огонь постоянно помешивая. Далее нагреваем массу до 50 градусов, это примерно когда начинает кефир сворачиваться, снимаем с огня. Пока кефир немного остывает.
В миску разбиваем яйца, к ним добавляем соль, сахар и хорошо все перемешиваем.
Затем добавляем подогретый кефир с водой, далее добавляем в несколько приёмов просеянную муку, и перемешиваем. Какая должна быть консистенция теста показано на видео.
Теперь добавляем соду, перемешиваем, после добавляем растительное масло, измельчённых зелёный лук, отварные яйца нарезанные на кубики и хорошо все перемешиваем. Маленький секрет, теперь нельзя перемешивать тесто во время жарки!
Жарим на раскаленном масле на среднем огне с двух сторон до готовности.
Быстро, просто и легко!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
2 часа назад Antonina9 #
2 часа назад Bereke Food # (автор рецепта)
2 часа назад Ай-нанэ-нанэ #
3 часа назад зыркало #
4 часа назад syaba #
4 часа назад Bereke Food # (автор рецепта)
вчера в 23:17 gulj1 #
14 часов назад Bereke Food # (автор рецепта)
вчера в 15:39 CHUZHYNKA #
14 часов назад Bereke Food # (автор рецепта)
вчера в 9:36 ekmironova #
вчера в 10:25 Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера Antonina9 #
позавчера Евгения 1976 #
позавчера Antonina9 #
позавчера Евгения 1976 #
Не, оладьи с припёком и без начинки, просто всё намешано, там нет начинки
позавчера Antonina9 #
позавчера Евгения 1976 #
Приятного аппетита
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
позавчера kostiks #
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера kostiks #
позавчера Евгения 1976 #
Человек захочет найти рецепт пирожков, а ему в поисковике будут выскакивать оладьи.
Мало того что повтор, так ещё и название не соответствует рецепту.
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