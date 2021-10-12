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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 октября 2021, 12:53
  • 17526

Яблочный пирог

Рецепт: Яблочный пирог

Нереально вкуснейший и влажный пирог! Готовиться Очень просто и Нереально быстро! Пока дети спят можно испечь без шума и возни такой шикарный пирог! Самое главное все из доступных продуктов)

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2410.2 ккал 		белки
39.8 г 		жиры
32.1 г 		углеводы
487.6 г
100 г блюда
ккал
155.5 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
31.5 г


Рецепт «Яблочный пирог»:

Натираем яблоки на средней тёрке, добавляем лимонный сок и добавляем корицу все перемешиваем.

Далее в отдельной чаше перемешиваем сахар, манку, муку, разрыхлитель.
Сухие ингредиенты делим на 4 стакана по 120 грамм. Затем форму 20-22 см застелаем пергаментом и смазываем сливочное маслом. Теперь натертые яблоки делим на 3 части.

Затем высыпаем 1 стакан сухих ингредиентов в форму, далее слой яблок и так повторяем каждый слой, последний слой сухую смесь кладём. Теперь в молоко добавляем сливочное масло и нагреваем почти до кипения, затем постепенно наливаем сверху пирога, лучше посмотреть процесс приготовления полностью в прикреплённом видео. Далее делаем проколы вилкой поглубже. Затем отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 - 50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Пирог получается очень нежным, сочным и необычным!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На десерт

Теги: десерт пирог быстро чаепитие завтрак перекус обед

Вкусы: нежный сладкий фруктовый яблочный необычный

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Яблочный пирог
Рецепт: Яблочный пирог

Нереально вкуснейший и влажный пирог! Готовиться Очень просто и Нереально быстро! Пока дети спят можно испечь без шума и возни такой шикарный пирог! Самое главное все из доступных продуктов)

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

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Фотографии «Яблочный пирог» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
ОЧень вкусно получается! А еще с шариком мороженного... ммм
Супер! Спасибо за отзыв!
Приготовила пирог. ОЧЕНЬ вкусно, спасибо!
Супер! Пожалуйста, спасибо за отзыв!
Подскажите, пожалуйста, в духовке какой режим? Конвекция или только низ?
Конвекция
Спасибо за замечательный рецепт! Пирог получился оооооочень вкусный! Даже больше похоже на торт, а не пирог. Все делала соласно рецепту. Сверху смазала немного сгущенкой. Обалденно!
Супер! Здорово что у вас получилось, я очень рада! Благодарю за отзыв!
А у меня все получилось. Почитав отзывы боялась, но простота рецепта все же подкупила. Нашла манку Макфа и спекла. Правда нет таких ярко выраженных слоев и молоко не все ушло вниз, но все равно очень вкусно и действительно сочно. Вкуса манки нет вообще, хотя меня ее вкус не пугает. А главное очень просто, все смешал сухим, засыпал и готово, прям как я люблю.
Здорово! Я очень рада! Благодарю вас за отзыв!
Отличный пирог с хрустящей корочкой. Готовила по рецепту, только с коричневым сахаром, поэтому слоёв не видно. Угостила подругу, ей очень понравилось, даже попросила кусочек с собой. Спасибо за идею!
Супер, замечательный пирог у вас получился! Спасибо вам большое за прекрасное фото! Рада быть полезной!
Шикарный пирог получился.вкусный,нежный, ароматный ,с хрустящей нижней корочкой готовила пол порции съели за раз Спасибо большое за рецепт.
Уаууу какой же он у вас красивый и аппетитный! Спасибо вам за фото отчёт! Рада что вам понравился рецептик
Скажите, манка из твёрдых сортов, это семолина?
"Макфа" лучше всего, а если нет макфы, то "Шебекинские" которые я беру, там на лицевой стороне написано из твёрдых сортов пшеницы)
Спасибо)
Суперский пирожок! Я еще добавляю к каждый яблочный слой грецкие орехи.
Спасибочки
Какая же гадость этот пирог!!!!!!!!! Просто перевод продуктов!!!!!! Манка эта хрустит на зубах, как песок! Молоко до низу не особо достает, вилкой тыкала этот пирог раз 100, снизу вместо теста хрень какая-то, которая улетела в мусор! Это самый ужасный рецепт! Пеку достаточно давно, опыт имеется, но это рецепт просто тихий ужас, верхушку съели еще хоть как-то, низ выбросили!!!!!!!!
Вы манку из твёрдых сортов использовали? Это важно!
какая была, самая обычная, такую и использовала. Ни о какой другой манке и знать не знаю. Да и пофиг, все равно я эту дрянь больше готовить не буду
Ответ для ksks ne
Не надо хаять рецепт если руки не из того места растут!
Это мой любимый вариант "насыпного яблочного"!!! Ваш !!!!
Супер! Спасибочки
Здравствуйте, а почему бы не смешать сухие ингредиенты с молоком и потом выкладывать в форму ?
Здравствуйте, потому что будет каша почти кипящее молоко же)
Манка в любом пироге это тихий ужас
в этом рецепте уж точно ужас!
Ответ для donnaroza51
Вы что с дуба рухнули,манкаочень распространенный продукт в выпечке,не слышали такое слово " манник"? а заварной крем с манкой в торте";птичье молоко"и многое другое
Хочу « заступиться» за рецепт. Делала такой пирог несколько раз, вкусный и немного необычный. Пропорции другие, сливочного масла нужно больше. Пирог нравится всем кто пробовал.
Благодарю за отзыв
ГотовиТСя легко... (Не смогла пройти мимо)
Интересно. А он не должен постоять, что бы манка разбухла? За манку не сомневаюсь, сама ее во многие вещи засовываю, в лапшу, ушки, творожную запеканку, иногда в крем. только обычно даю немного разбухнуть. отдохнуть.
Нет не нужно. Посмотрите пожалуйста видео там все наглядно показано)
спасибо. буду пробовать. ребенок фанат яблочных пирогов, пирожков, блинчиков...
Удачи в приготовлении! Супер как раз сезон яблок)
Это как надо сильно любить манную кашу, чтоб сделать из неё пирог! Мои на такое не поведутся и скажут, что пирог испорчен.
Вы её там не почувствуете)
Жазгуль, очаровательный, нежный пирог!
Ирушенька, мне очень приятно, спасибо большое
Не знаю, может что-то с пропорциями не то, но получилась какая-то клейкая лепёха, есть можно, но не нужно!
Вы манную крупу взяли из твёрдых сортов пшеницы? Почти кипящим молоком заливали?
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