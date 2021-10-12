Нереально вкуснейший и влажный пирог! Готовиться Очень просто и Нереально быстро! Пока дети спят можно испечь без шума и возни такой шикарный пирог! Самое главное все из доступных продуктов)
- 12 октября 2021, 12:53
- 17526
Яблочный пирог
Ингредиенты для «Яблочный пирог»:
Тесто
- Крупа манная (Из твёрдых сортов пшеницы) — 160 г
- Сахар — 180 г
- Мука пшеничная / Мука — 130 г
- Разрыхлитель теста — 1.5 ч. л.
Начинка
- Яблоко — 5 шт
- Сок лимонный (2-3 ст.л) — 2 ст. л.
- Корица (По вкусу) — 1 ч. л.
- Молоко — 200 мл
- Масло сливочное — 30 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2410.2 ккал
|
белки
39.8 г
|
жиры
32.1 г
|
углеводы
487.6 г
|100 г блюда
|ккал
155.5 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
31.5 г
Рецепт «Яблочный пирог»:
Далее в отдельной чаше перемешиваем сахар, манку, муку, разрыхлитель.
Сухие ингредиенты делим на 4 стакана по 120 грамм. Затем форму 20-22 см застелаем пергаментом и смазываем сливочное маслом. Теперь натертые яблоки делим на 3 части.
Затем высыпаем 1 стакан сухих ингредиентов в форму, далее слой яблок и так повторяем каждый слой, последний слой сухую смесь кладём. Теперь в молоко добавляем сливочное масло и нагреваем почти до кипения, затем постепенно наливаем сверху пирога, лучше посмотреть процесс приготовления полностью в прикреплённом видео. Далее делаем проколы вилкой поглубже. Затем отправляем в заранее разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 - 50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:20 neferit #
вчера в 18:29 Bereke Food # (автор рецепта)
позавчера lesniak olga #
позавчера Bereke Food # (автор рецепта)
18 октября lesniak olga #
18 октября Bereke Food # (автор рецепта)
17 октября bisounehcka #
17 октября Bereke Food # (автор рецепта)
15 октября Юлия Саргина #
15 октября Bereke Food # (автор рецепта)
14 октября Анна Авилова #
14 октября Lenalipa #
14 октября Bereke Food # (автор рецепта)
14 октября svetik5552 #
14 октября Bereke Food # (автор рецепта)
14 октября Нюша #
14 октября Bereke Food # (автор рецепта)
14 октября Нюша #
13 октября lana 6602 #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября ksks ne #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
14 октября ksks ne #
6 часов назад menelena #
13 октября ira-lila #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября kok kok2014 #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября donnaroza51 #
13 октября ksks ne #
14 октября m kryukova #
13 октября vikusikrur #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября z e 2018 #
13 октября golub1901 #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября golub1901 #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
13 октября Антонюк Ирина #
13 октября Bereke Food # (автор рецепта)
12 октября Ирушенька #
12 октября Bereke Food # (автор рецепта)
12 октября kalashnikova6832 #
12 октября Bereke Food # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: