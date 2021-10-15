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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 15 октября 2021, 5:57
  • 2802

Творожно-кокосовый пирог "Интрига"

Рецепт: Творожно-кокосовый пирог Интрига

Вообще-то, задумка была испечь кекс... Получился пирог... Или кекс... Неважно. Зато очень вкусно, нежно, чуть влажно и, да простят меня филологи, творожно и кокосово.))) Неагрессивный вкус пирога (или кекса), сладость которого разбавлена кислинкой клюквы, обязательно понравится любителям творожной выпечки. Да, забыла сказать, в рецептуре отсутствует масло. Вообще. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2549.5 ккал 		белки
75.8 г 		жиры
70.3 г 		углеводы
415.3 г
100 г блюда
ккал
250 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
40.7 г


Рецепт «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"»:

Продукты для пирога.

Муку, разрыхлитель и соль просеять. Перемешать венчиком.

В чашу разбить яйца, добавить сахар, кокосовую стружку, творог, ванильный сахар и взбить блендером.

Всыпать мучную смесь, влить молоко и перемешать.

В смазанную маслом форму выложить меньшую часть теста. Сверху рассыпать клюкву.

Затем выложить оставшуюся часть теста и разровнять.

Выпекать пирог в заранее разогретой до 180°C духовке ~ 40 - 50 минут.
!!! ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА РАБОТУ СВОЕЙ ДУХОВКИ!!!
Остужать, как обычно, первые 10-15 минут в форме, затем на решётке или деревянной доске.

Остывший пирог (кекс) по желанию посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.
Я приготовила глазурь (в двойном объёме) по рецепту Татьяны (поварёнок mtata) -
"Глазурь на крахмале".
Почему-то не могу оставить ссылку.










Приятного аппетита и хорошего настроения! 🧡
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: завтрак обед полдник ужин перекус праздник гости выпечка духовка кекс

Вкусы: творожный кокосовый клюквенный приятный

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Творожно-кокосовый пирог "Интрига"
Рецепт: Творожно-кокосовый пирог Интрига

Вообще-то, задумка была испечь кекс... Получился пирог... Или кекс... Неважно. Зато очень вкусно, нежно, чуть влажно и, да простят меня филологи, творожно и кокосово.))) Неагрессивный вкус пирога (или кекса), сладость которого разбавлена кислинкой клюквы, обязательно понравится любителям творожной выпечки. Да, забыла сказать, в рецептуре отсутствует масло. Вообще. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"»:

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Фотографии «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Жаннчик, я нарушила свой запрет и испекла твой превосходный кекс! Формы у меня такой нет, выпекала в форме кекса. Творог у меня мягкий, поэтому добавила немного меньше молока, клюквы дома не оказалось, пришлось заменить на чернику. Спасибочки, дорогая, за отличный рецепт!
Вкусный кекс. С явно выраженным вкусом кокоса и неожиданно топленого молока. Думаю у меня это из- за творога, в первый раз использовала этого производителя. И он был не просто творог, а « для сырников». Хотя и без добавок. Да, и ещё вместо клюквы использовала свежую алычу. Остальное всё по рецепту. В духовке кексик хорошо подходит. Глазурь не делала, он и так сладкий. Муж когда попробовал, сказал что зря притрусила сахарной пудрой, и так сладко.
Жанночка, пирог очень интересный, фотографии завораживающие. У меня вопрос, можно ли заменить мороженую клюкву на вяленую?
Спасибо за рецепт, мне понравился! Для меня это все-таки кекс, структура кексовая. В следующий раз клюкву смешаю с тестом для равномерности распределения. Вкус понравился, хотя кокос я не очень.Глазурь не люблю, поэтому не делала. Не знала, что можно добавить только одну фотографию, хотела еще в разрезе добавить. , но мне сообщили что усе, лимит исчерпан)
Жанночка, замечательный пирог, красивый и очень аппетитный!
Жанна, очень аппетитный и красивый кекс!
Чудесный кекс, Жанночка! С Рецептом дня!
Жанночка! Очень красивый пирог! Украсит любой стол
Жанночка, до чего красивый, нежный кекс! Браво!
Благодарю, Ириночка! Да, нежный, пышный и очень вкусный! Угощайся!
С удовольствием угощусь, Жанночка. Огромное спасибо!
Жанночка, твой кекс - пирог очень понравился!
Аппетитное угощение!!!
Мне самой очень нравится!
Очень вкусный получился!
Спасибо большое за внимание, Любочка!
Жанночка, и фото самого пирога и фото в разрезе просто завораживает! Красота необыкновенная. буду готовить, тогда оценю и вкус!
Леночка, буду надеяться, что понравится результат!
Спасибо огромное за внимание и похвалу! Очень приятно!
Жанночка, шикарный кекс! Хорош, ох хорош!!!
Людочка, благодарю от души за одобрение и внимание!!!
Так приятно!!!
Жанночка, вкусный и ароматный кекс!
Жанночка, громадное спасибо за внимание и поддержку!!!
Красавец и, вне сомнений, вкусный!
Вкусный, Людочка, так быстро слопали...
Благодарю за внимание, Люда!
Шикарный пирог!!
Большое спасибо за визит! Угощаемся.
Красивый он у вас(кекс-пирог), забираю с благодарностью!
У Вас ещё лучше получится!
Спасибо огромное за внимание к рецепту!
Восхитительный кекс , я стащила рецепт
Большущее спасибо за внимание к рецепту! Удачи в приготовлении!
Жанночка, классный кекс! О-оочень красивые фото!
Светочка, благодарю от души за похвалу и поддержку!
Восхитительный кекс, Жанночка! Красота!
Наташенька, огромное спасибо за внимание, поддержку и добрые слова!!!
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