Вообще-то, задумка была испечь кекс... Получился пирог... Или кекс... Неважно. Зато очень вкусно, нежно, чуть влажно и, да простят меня филологи, творожно и кокосово.))) Неагрессивный вкус пирога (или кекса), сладость которого разбавлена кислинкой клюквы, обязательно понравится любителям творожной выпечки. Да, забыла сказать, в рецептуре отсутствует масло. Вообще. Угощайтесь!
- 15 октября 2021, 5:57
- 2802
Творожно-кокосовый пирог "Интрига"
Ингредиенты для «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"»:
- Стружка кокосовая — 80 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Творог — 160 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Разрыхлитель теста (12грамм) — 1 пакет.
- Сахар — 170 г
- Ванильный сахар (12грамм) — 1 пакет.
- Молоко — 150 мл
- Соль (щепотка)
- Клюква — 60 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2549.5 ккал
|
белки
75.8 г
|
жиры
70.3 г
|
углеводы
415.3 г
|100 г блюда
|ккал
250 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
40.7 г
Рецепт «Творожно-кокосовый пирог "Интрига"»:
Выпекать пирог в заранее разогретой до 180°C духовке ~ 40 - 50 минут.
!!! ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА РАБОТУ СВОЕЙ ДУХОВКИ!!!
Остужать, как обычно, первые 10-15 минут в форме, затем на решётке или деревянной доске.
Остывший пирог (кекс) по желанию посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.
Я приготовила глазурь (в двойном объёме) по рецепту Татьяны (поварёнок mtata) -
"Глазурь на крахмале".
Почему-то не могу оставить ссылку.
Приятного аппетита и хорошего настроения! 🧡
Комментарии и отзывы
2 часа назад nelliundco #
вчера в 18:20 gorchica #
вчера в 14:16 Нина-супербабушка #
вчера в 12:59 Маклик #
позавчера Dama-Lorik #
позавчера inna_2107 #
позавчера Vicentina #
позавчера ИРепка #
позавчера Ирушенька #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
вчера в 0:20 Ирушенька #
15 октября Vishnja #
Аппетитное угощение!!!
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
Очень вкусный получился!
Спасибо большое за внимание, Любочка!
15 октября акчуч #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо огромное за внимание и похвалу! Очень приятно!
15 октября Сурик #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
Так приятно!!!
15 октября jannasimf #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
15 октября yugai ludmila65 #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
Благодарю за внимание, Люда!
15 октября Анастасия АГ #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
15 октября lisitsaeg #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо огромное за внимание к рецепту!
15 октября galina27 1967 #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
15 октября ma-ma sveta #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
15 октября nattela v #
15 октября Himbeeren # (автор рецепта)
15 октября nattela v #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: