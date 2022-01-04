Очень вкусный и сытный мясной салат, отличный вариант для праздничного стола.
- 4 января 2022, 14:53
- 2223
Салат с говядиной и корнишонами
Ингредиенты для «Салат с говядиной и корнишонами»:
- Говядина (отварная) — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Огурец маринованный — 80 г
- Лук красный — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
672.7 ккал
|
белки
45.4 г
|
жиры
50.7 г
|
углеводы
7.1 г
|100 г блюда
|ккал
160.2 ккал
|белки
10.8 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
1.7 г
Рецепт «Салат с говядиной и корнишонами»:
И замариновать любым удобным для вас способом.
Я добавляю к нему соль, сахар и гранатовый уксус и оставляю минут на 15-20, затем сливаю маринад.
С Новым годом, друзья!
Комментарии и отзывы
позавчера Kuss #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
5 января virgola71 #
5 января Silverina1 # (автор рецепта)
5 января Himbeeren #
5 января Silverina1 # (автор рецепта)
5 января мисс #
5 января Silverina1 # (автор рецепта)
4 января yugai ludmila65 #
5 января Silverina1 # (автор рецепта)
4 января nelliundco #
5 января Silverina1 # (автор рецепта)
4 января Людмила НК #
С новым годом!
4 января Silverina1 # (автор рецепта)
С кониной просто бомба, наверное! У нас ее сложно купить, к сожалению.
4 января yugai ludmila65 #
5 января Людмила НК #
4 января Морковка7 #
4 января Silverina1 # (автор рецепта)
4 января inna_2107 #
4 января Silverina1 # (автор рецепта)
Конечно, в граммах, не в штуках)
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