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  • 4 января 2022, 14:53
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Салат с говядиной и корнишонами

Рецепт: Салат с говядиной и корнишонами Рецепт: Салат с говядиной и корнишонами

Очень вкусный и сытный мясной салат, отличный вариант для праздничного стола.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из говядины

Ингредиенты для «Салат с говядиной и корнишонами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
672.7 ккал 		белки
45.4 г 		жиры
50.7 г 		углеводы
7.1 г
100 г блюда
ккал
160.2 ккал		 белки
10.8 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
1.7 г

Рецепт «Салат с говядиной и корнишонами»:

Лук нарезать перьями.

И замариновать любым удобным для вас способом.
Я добавляю к нему соль, сахар и гранатовый уксус и оставляю минут на 15-20, затем сливаю маринад.

Яйца взбить по отдельности и из каждого испечь по блинчику. Остудить.

Говядину нарезать брусочками.

Остывшие блинчики нарезать соломкой.

Так же нарезать корнишоны.

Соединить все нарезанные ингредиенты.

И заправить салат майонезом.

С Новым годом, друзья!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Салаты с REDMOND На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: обед ужин салат праздник

Вкусы: мясной насыщенный

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Салат с говядиной и корнишонами
Рецепт: Салат с говядиной и корнишонами

Очень вкусный и сытный мясной салат, отличный вариант для праздничного стола.

Ингредиенты для «Салат с говядиной и корнишонами»:

Комментарии и отзывы

Обожаю такие салатики!
И мне они по душе
Леночка! Отличный, сытный, вкусный салат!
Юлечка, спасибо на добром слове!
Отличный салат! Вкусный и простой.
Большое спасибо!
Это очень вкусно и просто
Спасибо!
Леночка, очень вкусный салатик, обожаю такое.
Благодарю, Людочка!
Вкусный салат ! Мужчины точно оценят !
Сто процентов!
Ленок, мой любимый салат! Я ваще проще делаю, мясо+яичные блинчики+майонез. В Казахстане готовили с вяляной кониной, мммм...
С новым годом!
Взаимно, Людочка!
С кониной просто бомба, наверное! У нас ее сложно купить, к сожалению.
Ответ для Людмила НК
Ох, как же это вкусно то . Нас угостили казы с Казахстана, безумно вкусно!
Ой, Люда, не напоминай, у меня сразу ностальги слезу пробивает...
Это очень вкусно
Благодарю!
Вкусный салат , только огурчиков наверно не 80 шт
Спасибо!
Конечно, в граммах, не в штуках)
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