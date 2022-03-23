Сочные, полезные и очень вкусные! Приготовьте эти биточки к обеду и пригласите к столу всю семью, они понравятся и взрослым и детям.
- 23 марта 2022, 10:19
- 6746
Биточки из индейки с грибами и цукини
Ингредиенты для «Биточки из индейки с грибами и цукини»:
- Грудка индюшки — 500 г
- Шампиньоны — 150 г
- Цуккини — 150 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — 5 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1150.9 ккал
|
белки
17 г
|
жиры
68.2 г
|
углеводы
15.3 г
|100 г блюда
|ккал
116.3 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
1.5 г
Рецепт «Биточки из индейки с грибами и цукини»:
Сформовать биточки и обжарить на растительном масле под крышкой, на слабом огне с двух сторон до готовности.
Комментарии и отзывы
5 мая svetalana-s #
24 марта alenanat #
23 марта Ирушенька #
23 марта svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
23 марта inna_2107 #
23 марта svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
23 марта ИРепка #
23 марта svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
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