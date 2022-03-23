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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из индейки
  • 23 марта 2022, 10:19
  • 6746

Биточки из индейки с грибами и цукини

Рецепт: Биточки из индейки с грибами и цукини

Сочные, полезные и очень вкусные! Приготовьте эти биточки к обеду и пригласите к столу всю семью, они понравятся и взрослым и детям.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из индейки

Ингредиенты для «Биточки из индейки с грибами и цукини»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1150.9 ккал 		белки
17 г 		жиры
68.2 г 		углеводы
15.3 г
100 г блюда
ккал
116.3 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
1.5 г


Рецепт «Биточки из индейки с грибами и цукини»:

Приготовим все необходимые продукты.

Пропустить все ингредиенты через мясорубку.

Добавить яйцо, соль, специи и зелень по вкусу. Хорошо перемешать.

Сформовать биточки и обжарить на растительном масле под крышкой, на слабом огне с двух сторон до готовности.

Подать с зеленью и свежими овощами. Биточки очень сочные и вкусные!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее второе

Вкусы: грибной мясной пикантный

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Биточки из индейки с грибами и цукини
Рецепт: Биточки из индейки с грибами и цукини

Сочные, полезные и очень вкусные! Приготовьте эти биточки к обеду и пригласите к столу всю семью, они понравятся и взрослым и детям.

Ингредиенты для «Биточки из индейки с грибами и цукини»:

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Комментарии и отзывы

вкусные, но не ново
Светлана, какие интересные биточки! Замечательный рецепт!
Вкусные и аппетитные биточки!
Спасибо
Светлана, чудесные биточки! Уверена, что это очень вкусно!
Благодарю
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