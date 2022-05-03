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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Бульоны и супы в мультиварке Суп в мультиварке
  • 3 мая 2022, 10:07
  • 2176

Гороховый суп с тушёнкой

Рецепт: Гороховый суп с тушёнкой

Гороховый суп с тушёнкой - Рецепт для приготовления в мультиварке. Гороховые супчики наверное одни из самых сытных (ну по крайней мере на мой взгляд). Но если туда еще отправить и тушенку — кажется получается вообще замечательно. Более того хорошая тушенка еще очень хорошо улучшает вкус супчика. К дополнительным плюсам так же можно отнести и простые ингредиенты, и простой рецепт. Итак впереди нас ждет Гороховый суп с тушёнкой.

Категория: Готовим в мультиварке Бульоны и супы в мультиварке Суп в мультиварке

Ингредиенты для «Гороховый суп с тушёнкой»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1433.7 ккал 		белки
84.2 г 		жиры
59.8 г 		углеводы
142.7 г
Порции
ккал
143.4 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
6 г		 углеводы
14.3 г
100 г блюда
ккал
44.3 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
1.8 г		 углеводы
4.4 г


Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 700 Ватт

Основная программа: Тушение/Суп (80 минут)

Дополнительная программа: Жарка (12 минут)


Рецепт «Гороховый суп с тушёнкой»:

Для комфортной готовки приготовим все продукты.

Картофель режем средними кубиками. Мелко шинкуем лук и морковь. Если горох колотый — обычно достаточно промыть, если же цельный желательно вымочить в воде от 4 до 12 часов (обычно ставлю часов на 6).

Отправляем в чашу масло, лук и морковь — Режим «Жарка» 12 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Если хотите чтобы овощи более «жаренные» готовьте с открытой крышкой.

Добавляем в чашу 1 литр воды (горячей), горох, перец и тушенку- Режим «Тушение» 40 минут.

Добавляем в чашу 1 лит воды и картофель — Режим «Суп/Тушения» 40 минут.

Перед окончанием готовки не забудьте посолить.
Гороховый суп с тушёнкой - ГОТОВ!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: первое обед ужин

Вкусы: гороховый мясной насыщенный

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Гороховый суп с тушёнкой
Рецепт: Гороховый суп с тушёнкой

Гороховый суп с тушёнкой - Рецепт для приготовления в мультиварке. Гороховые супчики наверное одни из самых сытных (ну по крайней мере на мой взгляд). Но если туда еще отправить и тушенку — кажется получается вообще замечательно. Более того хорошая тушенка еще очень хорошо улучшает вкус супчика. К дополнительным плюсам так же можно отнести и простые ингредиенты, и простой рецепт. Итак впереди нас ждет Гороховый суп с тушёнкой.

Ингредиенты для «Гороховый суп с тушёнкой»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо, Андрей, Ваши рецепты на высоте, как всегда)))
Спасибо за комментарий. Успехов в делах !!!
Гороховый суп должен быть с копченостями))))
Спасибо за комментарий. Да с копченостями это Классика (сам его фанат). Но рецептов горохового супа десятки )) И с тушенкой так же очень даже хорош.
Согласна
Тушёнка вообще продукт стратегический .. Можно и без мультиварки приготовить,
Это точно.
Ну любит Андрей мультиварку, что же тут поделать? Моя уже пять лет под столом в коробке пылится.
Оооо еще как люблю. Скажем так - за последние 5 лет я похудел на 55кг. И в этом виноваты в первую очередь они - мультиварка и спортзал.
Думаю, что спотрзал должен стоять на первом месте.
эт смотря чем из двух объектов чаще занимался
Сначала гантельки, а потом мяско.
Нет, не так. Гантели, душ, мяско.
Ответ для dokunet
А если честно, то рецепт приличный, и я думаю, никогда не подведет
А почему постный то 😆 Он же с тушёнкой.
))))) Спасибо. За обнаружение. Это опечатка (использовал как базу - текст одного из старых рецептов. Сейчас поправлю.
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