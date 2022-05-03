Гороховый суп с тушёнкой - Рецепт для приготовления в мультиварке. Гороховые супчики наверное одни из самых сытных (ну по крайней мере на мой взгляд). Но если туда еще отправить и тушенку — кажется получается вообще замечательно. Более того хорошая тушенка еще очень хорошо улучшает вкус супчика. К дополнительным плюсам так же можно отнести и простые ингредиенты, и простой рецепт. Итак впереди нас ждет Гороховый суп с тушёнкой.
- 3 мая 2022, 10:07
- 2176
Гороховый суп с тушёнкой
Ингредиенты для «Гороховый суп с тушёнкой»:
- Горох — 300 г
- Картофель — 300 г
- Лук репчатый — 150 г
- Морковь — 150 г
- Тушенка ((1банка)) — 338 г
- Вода — 2000 мл
- Специи — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1433.7 ккал
|
белки
84.2 г
|
жиры
59.8 г
|
углеводы
142.7 г
|Порции
|ккал
143.4 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
6 г
|углеводы
14.3 г
|100 г блюда
|ккал
44.3 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
1.8 г
|углеводы
4.4 г
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 700 Ватт
Основная программа: Тушение/Суп (80 минут)
Дополнительная программа: Жарка (12 минут)
Рецепт «Гороховый суп с тушёнкой»:
Картофель режем средними кубиками. Мелко шинкуем лук и морковь. Если горох колотый — обычно достаточно промыть, если же цельный желательно вымочить в воде от 4 до 12 часов (обычно ставлю часов на 6).
Отправляем в чашу масло, лук и морковь — Режим «Жарка» 12 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Если хотите чтобы овощи более «жаренные» готовьте с открытой крышкой.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:16 dlatehktopishet #
вчера в 11:35 andmayer78 # (автор рецепта)
позавчера ALBANI #
позавчера andmayer78 # (автор рецепта)
вчера в 19:07 ALBANI #
3 мая wowa22 #
3 мая dokunet #
Ну любит Андрей мультиварку, что же тут поделать? Моя уже пять лет под столом в коробке пылится.
3 мая andmayer78 # (автор рецепта)
3 мая dokunet #
3 мая специалист # (модератор)
3 мая dokunet #
Нет, не так. Гантели, душ, мяско.
3 мая wowa22 #
3 мая shipkovaelena9 #
3 мая andmayer78 # (автор рецепта)
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