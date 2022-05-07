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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша
  • 7 мая 2022, 13:18
  • 10671

Мясные гнёзда с овощной начинкой

Рецепт: Мясные гнёзда с овощной начинкой

Мясные гнёзда с овощной начинкой и сырной шапочкой — это что-то среднее между котлетами и зразами, но в более выигрышной подаче. Получается отличное блюдо для праздничного стола и на каждый день.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша

Ингредиенты для «Мясные гнёзда с овощной начинкой»:

Основа:

Начинка:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1673.5 ккал 		белки
39.9 г 		жиры
45.7 г 		углеводы
101.8 г
100 г блюда
ккал
119.5 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
3.3 г		 углеводы
7.3 г


Рецепт «Мясные гнёзда с овощной начинкой»:

Кусочки хлеба залить водой и оставить примерно на 3-5 минут. Переложить в чашу блендера, добавить репчатый лук и измельчить. Добавить в фарш. Посолить, поперчить и всё очень хорошо перемешать. Убрать в холодильник на 1-1.5 часа. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелким кубиком, обжарить все вместе на растительном масле до готовности, остудить. Из фарша сформировать колобки (у меня получилось девять штук). И выложить их на застеленный пергаментом противень. Немного придавить и сделать в центре небольшое углубление. На фарш выложить овощную начинку. Посыпать сыром. Смазать сметаной. Выложить по кружочку помидора. Сделать ободок из зелени петрушки. Сверху полить сладким соусом чили. Запекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов, 35 минут до румяности.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе ужин обед праздник

Вкусы: мясной овощной

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Мясные гнёзда с овощной начинкой
Рецепт: Мясные гнёзда с овощной начинкой

Мясные гнёзда с овощной начинкой и сырной шапочкой — это что-то среднее между котлетами и зразами, но в более выигрышной подаче. Получается отличное блюдо для праздничного стола и на каждый день.

Ингредиенты для «Мясные гнёзда с овощной начинкой»:

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Комментарии и отзывы

Замечательный рецепт! С удовольствием подписалась на Вас!
Интересненький рецептик!
Очень аппетитно! И выглядит нарядно! Спасибо за рецепт! Я бы только петрушкой украсила после запекания, чтобы она не потеряла свой цвет и внесла яркий акцент. С благодарностью беру рецепт
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