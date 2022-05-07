Мясные гнёзда с овощной начинкой и сырной шапочкой — это что-то среднее между котлетами и зразами, но в более выигрышной подаче. Получается отличное блюдо для праздничного стола и на каждый день.
- 7 мая 2022, 13:18
- 10671
Мясные гнёзда с овощной начинкой
Ингредиенты для «Мясные гнёзда с овощной начинкой»:
Основа:
- Батон (70 г) — 3 ломт.
- Вода — 80 мл
- Фарш мясной — 600 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Начинка:
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Сметана — 200 г
- Помидор
- Петрушка
- Соус (чили сладкий)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1673.5 ккал
|
белки
39.9 г
|
жиры
45.7 г
|
углеводы
101.8 г
|100 г блюда
|ккал
119.5 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
3.3 г
|углеводы
7.3 г
Комментарии и отзывы
10 мая kristina pakhomovaa #
9 мая Bad Robot #
8 мая Stillet #
8 мая ИРепка #
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