У этого пирога есть много названий: "Королевская ватрушка", "Венгерская ватрушка с творогом", "Царская ватрушка", "Пирог-сырник". Общее то, что это кулинарное изделие из песочного теста с творожной начинкой внутри. Я добавила абрикосы, чтобы добавить фруктовую нотку в творожную начинку.
- 31 мая 2022, 9:19
- 2782
Творожный насыпной пирог с абрикосами
Ингредиенты для «Творожный насыпной пирог с абрикосами»:
Начинка
- Сахар — 100 г
- Сметана (10-20%) — 50 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Абрикос — 150 г
- Творог (9% ТМ "Искренне Ваш") — 400 г
Песочная крошка
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 180 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3070.3 ккал
|
белки
106.8 г
|
жиры
114.6 г
|
углеводы
407.2 г
|Порции
|ккал
511.7 ккал
|белки
17.8 г
|жиры
19.1 г
|углеводы
67.9 г
|100 г блюда
|ккал
245.6 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
32.6 г
Рецепт «Творожный насыпной пирог с абрикосами»:
Для крошки смешать муку, разрыхлитель, сахар. Перемешать. Холодное сливочное масло порубить. Смешать с мучной смесью Порубить в крошку. За меня это сделал планетарный комбайн с насадкой "лопатка".
Комментарии и отзывы
вчера в 7:01 Himbeeren #
вчера в 8:33 Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
4 июня Солнечная лазурь #
4 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
4 июня Novikova_Natashechka #
4 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
1 июня mariana82 #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
1 июня Vicentina #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
1 июня Сурик #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
1 июня ma-ma sveta #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
1 июня Kuss #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая Ирушенька #
1 июня Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая Vishnja #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая nelliundco #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая nadin0930 #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая jannasimf #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая nadinhike #
Аллочка, это вкусно!
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая Марина Indus #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая julika1108 #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая lavrysha #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая ИРепка #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая ИРепка #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая Silverina1 #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
31 мая мисс #
31 мая Аллочка-уралочка # (автор рецепта)
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