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  • 31 мая 2022, 9:19
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Творожный насыпной пирог с абрикосами

Рецепт: Творожный насыпной пирог с абрикосами

У этого пирога есть много названий: "Королевская ватрушка", "Венгерская ватрушка с творогом", "Царская ватрушка", "Пирог-сырник". Общее то, что это кулинарное изделие из песочного теста с творожной начинкой внутри. Я добавила абрикосы, чтобы добавить фруктовую нотку в творожную начинку.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный насыпной пирог с абрикосами»:

Начинка

Песочная крошка

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3070.3 ккал 		белки
106.8 г 		жиры
114.6 г 		углеводы
407.2 г
Порции
ккал
511.7 ккал		 белки
17.8 г		 жиры
19.1 г		 углеводы
67.9 г
100 г блюда
ккал
245.6 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
32.6 г

Рецепт «Творожный насыпной пирог с абрикосами»:

Для крошки смешать муку, разрыхлитель, сахар. Перемешать. Холодное сливочное масло порубить. Смешать с мучной смесью Порубить в крошку. За меня это сделал планетарный комбайн с насадкой "лопатка".

Для начинки хорошо использовать 9% творог ТМ "Искренне Ваш".

В творог добавить сметану, сахар, кукурузный крахмал, ванильный сахар. Вбить яйца.

Взбить блендером до однородной массы.

2/3 песочной крошки выложить в кольцо диаметром 16 см, дно укрепить фольгой.

Выложить начинку.

Сверху разложить половинки абрикосов.

Выложить остатки песочной крошки.

Выпекать 40-50 минут при 180 С.

Оставить в форме до остывания. Поставить в холодильник на стабилизацию начинки. Вынуть из формы.

Разрезать на кусочки.






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин полдник праздник

Вкусы: творожный фруктовый

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Творожный насыпной пирог с абрикосами
Рецепт: Творожный насыпной пирог с абрикосами

У этого пирога есть много названий: "Королевская ватрушка", "Венгерская ватрушка с творогом", "Царская ватрушка", "Пирог-сырник". Общее то, что это кулинарное изделие из песочного теста с творожной начинкой внутри. Я добавила абрикосы, чтобы добавить фруктовую нотку в творожную начинку.

Ингредиенты для «Творожный насыпной пирог с абрикосами»:

Комментарии и отзывы

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Шикарный пирог! Невероятно аппетитные и красивые фото!
Спасибо, моя дорогая Жанночка, за доброту твоего сердца!
Вчера приготовила. Что я могу сказать, для любителей творога- отлично) Очень ярко выраженный вкус творога. Для меня начинка была плотновата немного. Из того, что я бы поменяла- это сахарная пудра вместо сахара в песочной крошке. В верхнем слое крошки сахар абсолютно не растворился при запекании и хрустел потом на зубах
Алёна, спасибо большое за вкусное фото и за доверие к рецепту! Удивительно, что сахар не растворился и даже хрустел. Сколько пеку, не только этот пирог, такой ситуации никогда не было. Даже не знала, что такое может быть. Очень удивлена. Кулинария - неизведанная страна)))
Невероятно красивый пирог, Аллочка! Очень-очень аппетитный!!!
Спасибо, дорогая, за твою доброту!!!
Замечательный пирог
Спасибо, Mariana!
Замечательный пирог, Аллочка!
Жанночка, спасибо, дорогая!
Аллочка! Какой пирог! Очень красивый и очень аппетитный!!!
Очень приятно, Людочка! Спасибо!
Классно! Очень вкусно, Аллочка!
Светочка, спасибо!
Прекрасный десерт!
Спасибо, Наташа !
Аллочка, до чего красивый, очень соблазнительный пирог!
Вот, Ирочка, и я им соблазнилась , и не жалею. Спасибо большое !
Аллочка, какой красивый пирог! Любим такой, представляю, как с абрикосами будет вкусненько!
Спасибо, Вишенка ! Очень рада, что ты любишь такой пирог .
Какой восхитительный разрез ! Фотографии очень аппетитные, Аллочка !
Нелличка, спасибо! Любое блюдо сначала надо оценить визуально, чтобы проснулся аппетит .
Изумительный пирог, Алла!
Спасибо, Надя!
Красиво и вкусно, Аллочка!
Жанночка, мне невероятно приятно!
Красивенный пирог, прям торт
Аллочка, это вкусно!
Спасибо, дорогая! В самом деле, вкусно, Наденька )
Даже не сомневаюсь
Мариночка, а я сомневалась. Но вкус не подвел. Спасибо, спасибо !
Аллочка, реально КОРОЛЕВСКИ!!! потрясающий и фото очень красивые
Все-таки не зря у пирога есть и такое название ! Спасибо за теплые слова , Юлечка!
Алла, очень аппетитный пирог! Спасибо за рецепт!
Олечка, спасибо ! Рада, что рецепт понравился.
Аллочка! Чудесный пирог! Вкусный и нежный! Ты так красиво украсила вишенками! Прелестные фото!
Спасибо, спасибо, спасибо, Ирочка! Я поняла, что мне надо пирог украсить, поэтому пошла в супермаркет и купила черешню за 670 рублей за кг) Конечно, купила не килограмм , но и пирог порадовала, и дочка первый раз в этом сезоне поела черешню, а то все клубника да клубника .
Аллочка! Красота требует жертв! Дорого, конечно но очень красиво!
Ирочка, нет, нет, это никакая не жертва . Это наоборот: с удовольствием пойти в магазин, посмотреть, какие появились ягоды и фрукты, выбрать и купить то, что понравилось и купить не только на торт , но и дочке, чтобы открыть черешневый сезон. Так бы я и не знала, что уже появилась черешня. У нас в городе есть сеть магазинов, где представлен такой ассортимент ягод, фруктов, овощей, сухофруктов, что заходим в него как в тропический рай. Был в нашем микрорайоне, но был не востребован, так как спальный микрорайон. В общем, закрылся магазин. В пятницу были в центре, зашли в такой магазин. Атмосфера, аромат нереальный. Но состояние души было в диссонансе с магазином(((, поэтому даже не стали ничего выбирать и покупать. Поэтому просто зашли в кафе "Патрик и Мари", купили вкусную еду, поели, передохнули)))
Какой красавчик! Отличный пирог, Аллочка!
Леночка, я все-таки оценила вкус пирога. А были большие сомнения. Спасибо !
Очень аппетитный пирог. Красивые фото.
Большое спасибо, Света! Вроде погода начинает меняться, появляется солнце как на улице, так и в квартире, можно успеть сфотографировать при естественном свете)
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