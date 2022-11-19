Печенье "Лягушачьи пасти"

Печенье перед выпечкой желательно охладить: переложить на разделочную доску и убрать в прохладное место, например, в холодильник.

Повторить все манипуляции с оставшимся тестом. Если такое количество печенья не нужно, остатки теста можно заморозить и использовать позднее. У меня вышло 40 штук.

Сформованное печенье выложить на противень и выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 - 25 минут до слегка золотистого цвета. Печенье во время выпечки слегка раскрывается чем напоминает рот (или пасть?) лягушки, за что и получило такое название.

Готовое печенье вынуть из духовки и дать остыть.