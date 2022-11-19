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  • 19 ноября 2022, 17:38
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Печенье "Лягушачьи пасти"

Рецепт: Печенье Лягушачьи пасти Рецепт: Печенье Лягушачьи пасти

Чешское печенье получило такое не очень аппетитное название за сходство с приоткрытым ртом лягушки, так как при выпечке створки печенья раскрываются. Впрочем, чехи не перестают нас удивлять своими названиями. Однако, несмотря ни на что, печенье очень вкусное, рассыпчатое, достаточно сладкое, с насыщенным ореховым вкусом.

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Кухня: Чешская

Ингредиенты для «Печенье "Лягушачьи пасти"»:

Для теста

Для начинки

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4220.6 ккал 		белки
61.2 г 		жиры
267.9 г 		углеводы
408.9 г
Порции
ккал
422.1 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
26.8 г		 углеводы
40.9 г
100 г блюда
ккал
444.3 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
28.2 г		 углеводы
43 г

Рецепт «Печенье "Лягушачьи пасти"»:

Приготовить тесто.
В миску просеять муку, добавить сахарную пудру, щепотку соли, яйцо (или два яичных желтка), 2 ст. л. уксуса, сливочное масло комнатной температуры.
Все перемешать при помощи кухонного комбайна или блендера с насадкой "крюк", либо хорошо перемешать деревянной ложкой.

Тесто выложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымесить руками, при необходимости добавить муку, но забивать тесто мукой не стоит, так как после охлаждения оно затвердеет. Сформировать диск, обернуть пленкой и охладить в холодильнике минимум 30 минут, либо оставить на ночь, как я обычно и делаю.

Для начинки орехи измельчить при помощи мясорубки с мелкой решеткой. У меня смесь грецких орехов и фундука.

В миску к орехам добавить сахарную пудру и яичные белки. Очень хорошо перемешать до объединения всех ингредиентов.

Приготовить противни, застелив их бумагой для выпечки или ковриками. Смазывать маслом не нужно.
Охлажденное тесто достать из холодильника. В случае, если тесто слишком твердое, дать полежать.

Разделить тесто на 3 части. Две части убрать в холодильник, чтобы тесто не размягчалось, пока работаем с одной частью.

Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность. Скалку также присыпать мукой. Раскатать в пласт. В процессе раскатки переворачивать тесто и слегка подсыпать под тесто муку. С тестом очень легко и приятно работать.

Вырезать из теста круги диаметром 7 см. Остатки теста собрать и вмешать в одину из оставленных частей теста.

Выложить на каждый кружок по 1 ч. л. начинки.

Сформировать печенье в виде вареника, обжимая тесто вокруг начинки, края дополнительно можно осторожно прижать вилкой.

Печенье перед выпечкой желательно охладить: переложить на разделочную доску и убрать в прохладное место, например, в холодильник.
Повторить все манипуляции с оставшимся тестом. Если такое количество печенья не нужно, остатки теста можно заморозить и использовать позднее. У меня вышло 40 штук.
Сформованное печенье выложить на противень и выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 - 25 минут до слегка золотистого цвета. Печенье во время выпечки слегка раскрывается чем напоминает рот (или пасть?) лягушки, за что и получило такое название.
Готовое печенье вынуть из духовки и дать остыть.

Остывшее печенье обвалять в сахарной пудре и подать к столу.

Приятного аппетита!










М/ф "Сказка о Мальчише-Кибальчише"
- И выдать Плохишу одну бочку варенья и корзину печенья!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Кулинарная Кинолента с GEFEST" На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску

Теги: печенье гости десерт завтрак полдник

Вкусы: сладкий ореховый

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Печенье "Лягушачьи пасти"
Рецепт: Печенье Лягушачьи пасти

Чешское печенье получило такое не очень аппетитное название за сходство с приоткрытым ртом лягушки, так как при выпечке створки печенья раскрываются. Впрочем, чехи не перестают нас удивлять своими названиями. Однако, несмотря ни на что, печенье очень вкусное, рассыпчатое, достаточно сладкое, с насыщенным ореховым вкусом.

Ингредиенты для «Печенье "Лягушачьи пасти"»:
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Комментарии и отзывы

Какую роль играет в тесте уксус? Ни соды, ни разрыхлителя нет, а уксус есть.
Уксус придаёт эластичность тесту, предотвращает его разрыв. Также уксус применяют для подкисления теста и обеспечения его рыхлости.
Спасибо. Буду знать.
Прикольное название! Замечательные печенюшки!
Большое спасибо, Наташа, и за идею из мультика!
Всегда пожалуйста, Светуля! С Поварёнком дня!!
Спасибо огромное, Наташенька, за поздравление!
Какое интересное печенье! Название улыбнуло!
Спасибо, Наташа!
Ааабажаю такие печеньки!
И я тоже!
ароматное и вкусное печенье!
Большое спасибо, Светлана!
Классное печенье!
Большое спасибо за отзыв!
Света, ароматное и вкусное печенье!
Большое спасибо за отзыв!
Очень заинтересовал рецепт. Отлично, что можно использовать белки, а то у меня в морозилке их скопилось уже немало.
Большое спасибо за отзыв!
Вкусно очень! Замечательное печенье!
Большое спасибо за отзыв!
Светлана, очень аппетитное печенье!
Большое спасибо за отзыв!
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