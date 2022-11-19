Чешское печенье получило такое не очень аппетитное название за сходство с приоткрытым ртом лягушки, так как при выпечке створки печенья раскрываются. Впрочем, чехи не перестают нас удивлять своими названиями. Однако, несмотря ни на что, печенье очень вкусное, рассыпчатое, достаточно сладкое, с насыщенным ореховым вкусом.
- 19 ноября 2022, 17:38
- 2186
Печенье "Лягушачьи пасти"
Ингредиенты для «Печенье "Лягушачьи пасти"»:
Для теста
- Мука пшеничная / Мука — 280 г
- Сахарная пудра — 30 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Уксус — 2 ст. л.
- Масло сливочное (маргарин для выпечки) — 200 г
- Соль — 1 щепот.
Для начинки
- Орехи грецкие (фундук, пекан) — 150 г
- Сахарная пудра — 150 г
- Белок яичный — 2 шт
Дополнительно
- Сахарная пудра — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4220.6 ккал
|
белки
61.2 г
|
жиры
267.9 г
|
углеводы
408.9 г
|Порции
|ккал
422.1 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
26.8 г
|углеводы
40.9 г
|100 г блюда
|ккал
444.3 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
28.2 г
|углеводы
43 г
Рецепт «Печенье "Лягушачьи пасти"»:
Приготовить тесто.
В миску просеять муку, добавить сахарную пудру, щепотку соли, яйцо (или два яичных желтка), 2 ст. л. уксуса, сливочное масло комнатной температуры.
Все перемешать при помощи кухонного комбайна или блендера с насадкой "крюк", либо хорошо перемешать деревянной ложкой.
Тесто выложить на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымесить руками, при необходимости добавить муку, но забивать тесто мукой не стоит, так как после охлаждения оно затвердеет. Сформировать диск, обернуть пленкой и охладить в холодильнике минимум 30 минут, либо оставить на ночь, как я обычно и делаю.
Для начинки орехи измельчить при помощи мясорубки с мелкой решеткой. У меня смесь грецких орехов и фундука.
В миску к орехам добавить сахарную пудру и яичные белки. Очень хорошо перемешать до объединения всех ингредиентов.
Приготовить противни, застелив их бумагой для выпечки или ковриками. Смазывать маслом не нужно.
Охлажденное тесто достать из холодильника. В случае, если тесто слишком твердое, дать полежать.
Разделить тесто на 3 части. Две части убрать в холодильник, чтобы тесто не размягчалось, пока работаем с одной частью.
Тесто выложить на присыпанную мукой поверхность. Скалку также присыпать мукой. Раскатать в пласт. В процессе раскатки переворачивать тесто и слегка подсыпать под тесто муку. С тестом очень легко и приятно работать.
Вырезать из теста круги диаметром 7 см. Остатки теста собрать и вмешать в одину из оставленных частей теста.
Сформировать печенье в виде вареника, обжимая тесто вокруг начинки, края дополнительно можно осторожно прижать вилкой.
Печенье перед выпечкой желательно охладить: переложить на разделочную доску и убрать в прохладное место, например, в холодильник.
Повторить все манипуляции с оставшимся тестом. Если такое количество печенья не нужно, остатки теста можно заморозить и использовать позднее. У меня вышло 40 штук.
Сформованное печенье выложить на противень и выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 - 25 минут до слегка золотистого цвета. Печенье во время выпечки слегка раскрывается чем напоминает рот (или пасть?) лягушки, за что и получило такое название.
Готовое печенье вынуть из духовки и дать остыть.
Комментарии и отзывы
3 часа назад tamtam2110 #
2 часа назад subsidii66 # (автор рецепта)
41 минуту назад tamtam2110 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
19 ноября Silverina1 #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
19 ноября jannasimf #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
19 ноября акчуч #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
19 ноября Марина Мармеладинка #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
19 ноября ИРепка #
позавчера subsidii66 # (автор рецепта)
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