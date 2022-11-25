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  • 25 ноября 2022, 11:43
  • 2700

Рис с грибами и нутом

Рецепт: Рис с грибами и нутом

Замечательное постное блюдо – сытное, вкусное, простое в приготовлении.

Категория: Горячие блюда Блюда из круп

Ингредиенты для «Рис с грибами и нутом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1686.3 ккал 		белки
73.2 г 		жиры
47.9 г 		углеводы
244.2 г
100 г блюда
ккал
144.1 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
20.9 г

Рецепт «Рис с грибами и нутом»:

  • Морковь натереть на крупной тёрке, лук нарезать на мелкие кубики.
    В глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить в него лук, пассеровать до прозрачности.
    Затем добавить морковь.

  • Пассеровать, помешивая, всё вместе ещё пару минут.
    За это время нарезать грибы. Я несколько штук нарезала на ломтики, остальное на мелкие кубики.
    Добавить их к овощам и обжаривать в течение нескольких минут.

  • Рис промыть.
    К грибам с овощами влить стакан горячей воды.
    Всыпать рис, приправить солью, хорошо перемешать и довести до кипения.

  • Накрыть сковороду крышкой и готовить на небольшом огне примерно 20 минут.

  • Рис должен полностью приготовиться, а вода выпариться.
    Добавить к рису отварной или консервированный нут, перемешать и прогреть всё вместе 2-3 минуты.

  • Блюдо готово.

    Для приготовления блюда была использована суперская сковородочка линии "Granit ultra" от ТМ Kukmara.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Мастер-классы "Kukmara – посуда на все времена" На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед ужин горячее пост

Вкусы: рисовый грибной гороховый

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Рис с грибами и нутом
Рецепт: Рис с грибами и нутом

Замечательное постное блюдо – сытное, вкусное, простое в приготовлении.

Ингредиенты для «Рис с грибами и нутом»:
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Комментарии и отзывы

Вкусно, сытно, спасибо!
Красота! Сытное и яркое блюдо.
Большое спасибо, Жанна!
Елена, с рецептом дня.
Спасибо, Владимир!
Отличный рецепт, такие фото аппетитные ! Лена, поздравляю с Поварёнком дня!
Большое спасибо, Света!
Лови ответное поздравление!
Большое спасибо, Лена!
Леночка! Сытное, аппетитнейшее блюдо! С рецептом и поварёнком дня!
Большое спасибо, Наташенька!
Сытно, вкусно и просто приготовить!
Большое спасибо!
Леночка, ароматное какое, интересное блюдо! Красота!
Большое спасибо, Ириша!
Леночка, обожаю такое!
И мне такое по вкусу Спасибо, Людочка!
Если вместо нута добавить чечевицу и включить в рецепт такие приправы как паприка и меленый орех то получится венгерский плов
Спасибо, не знала.
Отличное постное блюдо! Мне еще нравится куркумы добавить.
Большое спасибо!
Вполне самостоятельное, сытное и вкусное блюдо!
Спасибо большое, Галочка!
Люблю такое, и нут, и рис, и овощи! Забираю себе, буду готовить, большое спасибо!
Всегда пожалуйста!
Вккусно, тоже нут добавляю в гарниры.
Он во многих блюдах хорош Спасибо!
Леночка, яркое, аппетитное блюдо !
Спасибо большое, Ириша!
вкусно и полезно!
Большое спасибо!
Очень аппетитные фото
Спасибо!
Очень интересно, Леночка! Люблю нут, но почему-то редко готовлю. В баночках давно не видела в продаже, может, потому, что не смотрю конкретно .
Благодарю, Аллочка!
У нас консервированный тоже редко где можно встретить, а раньше даже в Фикс Прайсе был
Надо там посмотреть, вдруг появился .
Удачи!
Спасибо
Можно, конечно, и добавить, будет ещё нажористее
Красиво.
(Жареной, мелко нарезанной свининки ещё добавить )
Спасибо
Можно, конечно, и добавить, будет ещё нажористее
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