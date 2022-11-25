Замечательное постное блюдо – сытное, вкусное, простое в приготовлении.
- 25 ноября 2022, 11:43
- 2700
Рис с грибами и нутом
Ингредиенты для «Рис с грибами и нутом»:
- Рис — 1/2 стак.
- Шампиньоны — 300 г
- Нут (отварной или консервированный) — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Вода (горячая) — 1 стак.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1686.3 ккал
|
белки
73.2 г
|
жиры
47.9 г
|
углеводы
244.2 г
|100 г блюда
|ккал
144.1 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
20.9 г
Рецепт «Рис с грибами и нутом»:
-
Морковь натереть на крупной тёрке, лук нарезать на мелкие кубики.
В глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить в него лук, пассеровать до прозрачности.
Затем добавить морковь.
-
Пассеровать, помешивая, всё вместе ещё пару минут.
За это время нарезать грибы. Я несколько штук нарезала на ломтики, остальное на мелкие кубики.
Добавить их к овощам и обжаривать в течение нескольких минут.
-
Рис промыть.
К грибам с овощами влить стакан горячей воды.
Всыпать рис, приправить солью, хорошо перемешать и довести до кипения.
-
Накрыть сковороду крышкой и готовить на небольшом огне примерно 20 минут.
-
Рис должен полностью приготовиться, а вода выпариться.
Добавить к рису отварной или консервированный нут, перемешать и прогреть всё вместе 2-3 минуты.
-
Блюдо готово.
Для приготовления блюда была использована суперская сковородочка линии "Granit ultra" от ТМ Kukmara.
Комментарии и отзывы
6 часов назад ssnegireva44 #
вчера в 9:30 Himbeeren #
11 часов назад Silverina1 # (автор рецепта)
26 ноября dokunet #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
26 ноября subsidii66 #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Лови ответное поздравление!
27 ноября subsidii66 #
26 ноября ирпенчанка #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября jannasimf #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Ирушенька #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Людмила НК #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Szulics72 #
27 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Kuss #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября mamaliza #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Ал-нка 39 #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября yugai ludmila65 #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября ИРепка #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Okoolina #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября мисс #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Аллочка-уралочка #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
У нас консервированный тоже редко где можно встретить, а раньше даже в Фикс Прайсе был
25 ноября Аллочка-уралочка #
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Можно, конечно, и добавить, будет ещё нажористее
25 ноября dokunet #
(Жареной, мелко нарезанной свининки ещё добавить )
25 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Можно, конечно, и добавить, будет ещё нажористее
25 ноября dokunet #
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