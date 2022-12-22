Торт «Панчо» – один из самых любимых в нашей семье, я готовлю его часто, экспериментируя с разными ягодами и фруктами. Очень вкусно получается с вишней и ананасами. Главное условие – фрукты или ягоды должны быть термически обработаны, так как со свежими срок годности торта значительно сокращается. Вы только представьте себе: сочный шоколадный бисквит, нежный и воздушный сметанный крем, кисленькая вишня и шоколадная глазурь – это невероятное сочетание вкусов! Готовится такой торт очень просто и довольно быстро, а получается всегда вкусно и красиво. И даже если Вы новичок в кулинарии, этот торт у Вас точно получится!
- 22 декабря 2022, 20:05
- 2096
Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом
Ингредиенты для «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:
Бисквит
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Молоко — 100 мл
- Какао-порошок — 30 г
- Сахар — 140 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль
Крем
- Сметана (20%) — 700 г
- Сахарная пудра — 100 г
- Ванильная эссенция — 6 капл.
Дополнительно
- Сахар — 100 г
- Вишня (замороженная) — 250 г
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Шоколад темный — 20 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4631.4 ккал
|
белки
75.2 г
|
жиры
219.7 г
|
углеводы
592.3 г
|Порции
|ккал
578.9 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
27.5 г
|углеводы
74 г
|100 г блюда
|ккал
237.5 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
11.3 г
|углеводы
30.4 г
Рецепт «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:
2. Добавить растительное масло и перемешать. Затем в несколько этапов просеять муку с разрыхлителем и какао, попеременно чередуя с горячим молоком;
3. Вылить тесто на противень (30х30 см), выстеленный пергаментной бумагой. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой;
4. Для начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, периодически перемешивая;
5. Для крема смешать сметану с сахарной пудрой;
6. Из середины бисквита вырезать круг диаметром 20 см. Оставшуюся часть разрезать на небольшие кубики;
7. Собрать торт: на блюдо выложить корж-основу, разложить ягодную начинку и полить кремом. Далее выложить бисквитные кубики горкой, чередуя с ягодами и кремом, стараясь, чтобы не было пустот и торт получился более плотным. Сверху торт полить оставшимся сметанным кремом и убирать в холодильник настаиваться минимум на 2-3 часа. Вся жидкость впитается в бисквит, и торт станет более сочным и нежным;
8. Достать торт из холодильника и полить растопленным шоколадом;
9. Торт «Панчо» с вишней и сметанным кремом готов!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
43 минуты назад VALENTINA161251 #
7 часов назад alelechka baby #
5 часов назад natalyfalcon # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
6 часов назад natalyfalcon # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: