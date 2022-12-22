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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 22 декабря 2022, 20:05
  • 2096

Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом

Рецепт: Торт Панчо с вишней и сметанным кремом

Торт «Панчо» – один из самых любимых в нашей семье, я готовлю его часто, экспериментируя с разными ягодами и фруктами. Очень вкусно получается с вишней и ананасами. Главное условие – фрукты или ягоды должны быть термически обработаны, так как со свежими срок годности торта значительно сокращается. Вы только представьте себе: сочный шоколадный бисквит, нежный и воздушный сметанный крем, кисленькая вишня и шоколадная глазурь – это невероятное сочетание вкусов! Готовится такой торт очень просто и довольно быстро, а получается всегда вкусно и красиво. И даже если Вы новичок в кулинарии, этот торт у Вас точно получится!

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:

Бисквит

Крем

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4631.4 ккал 		белки
75.2 г 		жиры
219.7 г 		углеводы
592.3 г
Порции
ккал
578.9 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
27.5 г		 углеводы
74 г
100 г блюда
ккал
237.5 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
11.3 г		 углеводы
30.4 г


Рецепт «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:

1. Яйца взбить с солью и сахаром до пышной массы;
2. Добавить растительное масло и перемешать. Затем в несколько этапов просеять муку с разрыхлителем и какао, попеременно чередуя с горячим молоком;
3. Вылить тесто на противень (30х30 см), выстеленный пергаментной бумагой. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой;
4. Для начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, периодически перемешивая;
5. Для крема смешать сметану с сахарной пудрой;
6. Из середины бисквита вырезать круг диаметром 20 см. Оставшуюся часть разрезать на небольшие кубики;
7. Собрать торт: на блюдо выложить корж-основу, разложить ягодную начинку и полить кремом. Далее выложить бисквитные кубики горкой, чередуя с ягодами и кремом, стараясь, чтобы не было пустот и торт получился более плотным. Сверху торт полить оставшимся сметанным кремом и убирать в холодильник настаиваться минимум на 2-3 часа. Вся жидкость впитается в бисквит, и торт станет более сочным и нежным;
8. Достать торт из холодильника и полить растопленным шоколадом;
9. Торт «Панчо» с вишней и сметанным кремом готов!

Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: торт десерт выпечка

Вкусы: шоколадный сладкий вишневый

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Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом
Рецепт: Торт Панчо с вишней и сметанным кремом

Торт «Панчо» – один из самых любимых в нашей семье, я готовлю его часто, экспериментируя с разными ягодами и фруктами. Очень вкусно получается с вишней и ананасами. Главное условие – фрукты или ягоды должны быть термически обработаны, так как со свежими срок годности торта значительно сокращается. Вы только представьте себе: сочный шоколадный бисквит, нежный и воздушный сметанный крем, кисленькая вишня и шоколадная глазурь – это невероятное сочетание вкусов! Готовится такой торт очень просто и довольно быстро, а получается всегда вкусно и красиво. И даже если Вы новичок в кулинарии, этот торт у Вас точно получится!

Ингредиенты для «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо, спасибо, спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Отличный тортик! Обязательно приготовлю на новогодний стол!
Спасибо! Готовьте с удовольствием!
Аппетитный тортик!
Спасибо!
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