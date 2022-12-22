natalyfalconПоваренок 4 уровня 22 декабря 2022, 20:05

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Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом

Торт «Панчо» – один из самых любимых в нашей семье, я готовлю его часто, экспериментируя с разными ягодами и фруктами. Очень вкусно получается с вишней и ананасами. Главное условие – фрукты или ягоды должны быть термически обработаны, так как со свежими срок годности торта значительно сокращается. Вы только представьте себе: сочный шоколадный бисквит, нежный и воздушный сметанный крем, кисленькая вишня и шоколадная глазурь – это невероятное сочетание вкусов! Готовится такой торт очень просто и довольно быстро, а получается всегда вкусно и красиво. И даже если Вы новичок в кулинарии, этот торт у Вас точно получится!

Ингредиенты для «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

4631.4 ккал белки

75.2 г жиры

219.7 г углеводы

592.3 г Порции ккал

578.9 ккал белки

9.4 г жиры

27.5 г углеводы

74 г 100 г блюда ккал

237.5 ккал белки

3.9 г жиры

11.3 г углеводы

30.4 г

Рецепт «Торт "Панчо" с вишней и сметанным кремом»:

1. Яйца взбить с солью и сахаром до пышной массы;

2. Добавить растительное масло и перемешать. Затем в несколько этапов просеять муку с разрыхлителем и какао, попеременно чередуя с горячим молоком;

3. Вылить тесто на противень (30х30 см), выстеленный пергаментной бумагой. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 15-20 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой;

4. Для начинки смешать ягоды с сахаром и крахмалом, поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, периодически перемешивая;

5. Для крема смешать сметану с сахарной пудрой;

6. Из середины бисквита вырезать круг диаметром 20 см. Оставшуюся часть разрезать на небольшие кубики;

7. Собрать торт: на блюдо выложить корж-основу, разложить ягодную начинку и полить кремом. Далее выложить бисквитные кубики горкой, чередуя с ягодами и кремом, стараясь, чтобы не было пустот и торт получился более плотным. Сверху торт полить оставшимся сметанным кремом и убирать в холодильник настаиваться минимум на 2-3 часа. Вся жидкость впитается в бисквит, и торт станет более сочным и нежным;

8. Достать торт из холодильника и полить растопленным шоколадом;

9. Торт «Панчо» с вишней и сметанным кремом готов!



Приятного аппетита!