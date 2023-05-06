Здравствуйте! Тесто мягкое, тонкое, ароматная зелень в начинке. Пирожки можно пожарить на масле или в духовке. Получается 16 пирожков. Заходите!
- 6 мая 2023, 7:48
- 2473
Пирожки с луком и пекинской капустой
Ингредиенты для «Пирожки с луком и пекинской капустой»:
- Яйцо куриное (два вареных ,одно сырое в начинку , 1 яйцо в тесто) — 4 шт
- Капуста пекинская (порезать) — 200 г
- Соль (по вкусу)
- Перец красный жгучий (по вкусу-хлопья)
- Перец душистый (по вкусу)
- Укроп (по вкусу) — 3 веточ.
- Кинза (по вкусу) — 3 веточ.
- Кефир (комнатной температуры) — 300 мл
- Мука пшеничная / Мука (просеять, немного для подпыла) — 500 г
- Куркума (по вкусу ,в муку) — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель теста (в муку) — 1/2 ч. л.
- Масло растительное (для жарки пирожков)
- Масло сливочное (в начинку) — 50 г
- Лук зеленый (нарезать ,ошпарить кипятком) — 1 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2742.2 ккал
|
белки
92.5 г
|
жиры
83.8 г
|
углеводы
410.7 г
|Порции
|ккал
171.4 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
25.7 г
|100 г блюда
|ккал
198.7 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
6.1 г
|углеводы
29.8 г
Рецепт «Пирожки с луком и пекинской капустой»:
-
Кефир налить в посуду, добавить соль и одно яйцо, размешать венчиком
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Просеять муку с куркумой и разрыхлителем, добавить к кефиру
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Собрать тесто в комок лопаткой потом руками, добавить стол. ложку растительного масла
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Замесить мягкое тесто немного липкое, можно добавить еще муки если хотите, чтобы не липло к рукам (я не добавляла)
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Накрыть кухонным полотенцем, оставить на 15-20 мин
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В это время -лук нарезать, залить кипящей водой из чайника на 5-6 минут, чтобы вышла горечь. В чашку ставила друшлак, заливала лук горячей водой из чайника сливая воду два раза. Фото потерялось.
На сухую сковороду выложить лук, выпарить воду помешивая, добавить нарезанную пекинскую капусту перемешать
-
Добавить сливочное масло 50 грамм в начинку, соль, перец жгучий, перец душистый, кинзу и укроп мелко нарезанный, перемешать
-
К начинке добавить сырое яйцо, перемешать
-
Добавить два вареных яйца, перемешать
-
Начинка готова. Я готовила в первую очередь начинку, чтобы остыла
-
Тесто выложить на поверхность, (немного подпылить мукой )сделать "колбаску " нарезать на 16 кусочков, сделать шарики
-
Раскатать в кружочки, выложить начинку, сформировать пирожки
-
Разогреть сковороду с растительным масло, жарить пирожки швом в низ, с двух сторон
-
Выложить пирожки на бумажное полотенце
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Приглашать на дегустацию
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
12 часов назад n schnitko #
11 часов назад tatabilga-2015 # (автор рецепта)
вчера в 17:12 топиарий #
вчера в 23:54 tatabilga-2015 # (автор рецепта)
вчера в 14:00 акчуч #
вчера в 14:11 tatabilga-2015 # (автор рецепта)
вчера в 14:16 акчуч #
позавчера ИРепка #
Танечка, а эти пирожки лучше жарить или можно выпекать в духовке?
позавчера tatabilga-2015 # (автор рецепта)
6 мая Людмила НК #
6 мая tatabilga-2015 # (автор рецепта)
6 мая Tatanj #
6 мая tatabilga-2015 # (автор рецепта)
6 мая nadinhike #
6 мая tatabilga-2015 # (автор рецепта)
6 мая Okoolina #
6 мая tatabilga-2015 # (автор рецепта)
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