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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 6 мая 2023, 7:48
  • 2473

Пирожки с луком и пекинской капустой

Рецепт: Пирожки с луком и пекинской капустой

Здравствуйте! Тесто мягкое, тонкое, ароматная зелень в начинке. Пирожки можно пожарить на масле или в духовке. Получается 16 пирожков. Заходите!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки с луком и пекинской капустой»:

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2742.2 ккал 		белки
92.5 г 		жиры
83.8 г 		углеводы
410.7 г
Порции
ккал
171.4 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
25.7 г
100 г блюда
ккал
198.7 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
6.1 г		 углеводы
29.8 г


Рецепт «Пирожки с луком и пекинской капустой»:

  • Кефир налить в посуду, добавить соль и одно яйцо, размешать венчиком

  • Просеять муку с куркумой и разрыхлителем, добавить к кефиру

  • Собрать тесто в комок лопаткой потом руками, добавить стол. ложку растительного масла

  • Замесить мягкое тесто немного липкое, можно добавить еще муки если хотите, чтобы не липло к рукам (я не добавляла)

  • Накрыть кухонным полотенцем, оставить на 15-20 мин

  • В это время -лук нарезать, залить кипящей водой из чайника на 5-6 минут, чтобы вышла горечь. В чашку ставила друшлак, заливала лук горячей водой из чайника сливая воду два раза. Фото потерялось.
    На сухую сковороду выложить лук, выпарить воду помешивая, добавить нарезанную пекинскую капусту перемешать

  • Добавить сливочное масло 50 грамм в начинку, соль, перец жгучий, перец душистый, кинзу и укроп мелко нарезанный, перемешать

  • К начинке добавить сырое яйцо, перемешать

  • Добавить два вареных яйца, перемешать

  • Начинка готова. Я готовила в первую очередь начинку, чтобы остыла

  • Тесто выложить на поверхность, (немного подпылить мукой )сделать "колбаску " нарезать на 16 кусочков, сделать шарики

  • Раскатать в кружочки, выложить начинку, сформировать пирожки

  • Разогреть сковороду с растительным масло, жарить пирожки швом в низ, с двух сторон

  • Выложить пирожки на бумажное полотенце

  • Приглашать на дегустацию

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На завтрак На обед : На второе На полдник На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: перекус обед ужин полдник

Вкусы: луковый яичный

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Пирожки с луком и пекинской капустой
Рецепт: Пирожки с луком и пекинской капустой

Здравствуйте! Тесто мягкое, тонкое, ароматная зелень в начинке. Пирожки можно пожарить на масле или в духовке. Получается 16 пирожков. Заходите!

Ингредиенты для «Пирожки с луком и пекинской капустой»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт,точно буду готовить.Люблю пирожки с капустой,а ваши должны быть очень вкусные.
Спасибо готовьте на доброе здоровье
Какие аппетитные пирожочки люблю такие .особенно со сметанкой ммммм!!!Замечательный рецепт Танечка!!!
Спасибо Анютик со сметаной классс
Танюша, какие пирожки! Аж прям аппетит взрывается! Естественно, забрала рецепт в КК! Подскажи, можно ли заменить кефир на смесь йогурта, простокваши и еще чего-то? Просто у меня накопилась разная кисломолочка, собрала в одну емкость.
Спасибо Оленька ,конечно можно ,муку регулируй и будут хорошие пирожки
Спасибо большое за быстрый ответ!!!!
Танечка, очень аппетитные пирожки! От угощения не откажусь! Мне всё очень нравится: и тесто, и начинка. С благодарностью беру рецепт
Танечка, а эти пирожки лучше жарить или можно выпекать в духовке?
Ирочка ,спасибо лучше выпекать
Пирожки классные! Сейчас пошел зелёный лук, надо переходить на пирожки
Спасибо большое желаю удачи
Танюша, замечательные, аппетитные пирожки!
Спасибо Танечка что-то улетают ингредиенты приходится добавлять рада тебя видеть
Чудесные пирожки, Танечка, замечательная начинка
Спасибо Надюша за внимание к рецепту
это вкусная начинка! Аппетитные пирожки!
Спасибо
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