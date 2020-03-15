Пирог "Мандариновые облака"

Мандарины откинуть на сито - пусть стекает сок.

Предвижу вопрос о замене мандарин на яблоки, груши и т. п. фрукты-ягоды. Отвечу, что этот рецепт именно для нежных и сочных мандаринок из банки. На свежие мандарины заменять не рекомендую - говорят, что горчат и я сама пекла только с консервированными - и вам советую.