Чудный пирожок получился! Очень советую! Всё, как мы любим - просто, быстро, вкусно! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!
- 15 марта 2020, 9:11
- 5276
Пирог "Мандариновые облака"
Ингредиенты для «Пирог "Мандариновые облака"»:
- Яйцо куриное — 5 шт
- Сахар — 200 г
- Ванильный сахар — 2 пакет.
- Масло растительное — 250 мл
- Мандарин (консервированный. Вес банки нетто - 175 г) — 3 бан.
- Сахарная пудра — 250 г
- Фисташки (Необязательно)
- Разрыхлитель теста (15 г) — 1 пакет.
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
Время приготовления:
Количество порций: 24
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
5161.7 ккал
|белки
63.2 г
|жиры
233.9 г
|углеводы
717.4 г
|Порции
|ккал
215.1 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
29.9 г
|100 г блюда
|ккал
403.3 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
18.3 г
|углеводы
56 г
Рецепт «Пирог "Мандариновые облака"»:
Рецепт рассчитан на противень 30*40 см.
Я пекла пол порции, т. е. уменьшив продуктов вдвое.
Итак, продукты!
Мандарины откинуть на сито - пусть стекает сок.
Предвижу вопрос о замене мандарин на яблоки, груши и т. п. фрукты-ягоды. Отвечу, что этот рецепт именно для нежных и сочных мандаринок из банки. На свежие мандарины заменять не рекомендую - говорят, что горчат и я сама пекла только с консервированными - и вам советую.
Муку перемешать с разрыхлителем, просеять.
Ввести в яичную смесь, перемешать. Я перемешивала миксером.
Форму застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Вылить тесто на противень и разровнять.
Дольки мандарин разложить по тесту, слегка "утапливая" их в тесто.
Помещаем в заранее разогретую духовку ( 190-200 градусов) на 25-30 минут. Ориентируемся по своей духовке, проверяя готовность спичкой ( зубочисткой).
Для глазури, разводим сахарную пудру горячей водой до кремообразного состояния и наносим на пирог.
Сверху можно посыпать рубленными фисташками.
Комментарии и отзывы
6 часов назад VeVeTa Tuk #
6 часов назад Hmiss #
9 часов назад mtata #
8 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
Танюшка!
Превосходно! Браво! С фисташками! Моя ж ты умница! Аппетитнейшее фото - очень красиво, нежно, вкусно смотрится! Очень рада, что ты его испекла! Сегодня заходила в Лидл - есть мандаринки в продаже ( Нелли писала, что у них и мандаринки "смели"). Спасибо, моя дорогая, за доверие, волшебное фото, вкусный отчёт! На здоровье и bleibt gesund!
6 часов назад mtata #
как же нам было вкусно,сочно
Всего ВАМ самого наилучшего!!!!
я тоже бегала сегодня в магазин и обратила внимание на мандаринки,вспомнила Нелли
фисташки нашлись в закромах,перетрясаю запасы,много чего нашла полезного
11 часов назад Гюльчетайка #
11 часов назад Kleine Hase # (автор рецепта)
11 часов назад Гюльчетайка #
вчера в 21:31 акчуч #
21 час назад Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 15:19 kislova04061963 #
21 час назад Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 13:51 wise1288 #
21 час назад Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 12:17 MarinaS16 #
вчера в 12:45 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 11:22 lakshmi-777 #
вчера в 12:43 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 13:45 lakshmi-777 #
вчера в 10:59 batanechka #
вчера в 12:42 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 10:49 natapit #
вчера в 11:30 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 11:52 natapit #
вчера в 10:19 ирпенчанка #
вчера в 12:41 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 10:14 nadin0930 #
Спасибо, что поделились!
И хотя не встречала консервированных мандаринов, унесла в КК, а что? а вдруг!
вчера в 12:39 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 12:48 nadin0930 #
Попытаюсь найти-таки мандаринчики, но испеку обязательно, если и не найду, то с другими. Мне очень нравится тесто на растительном масле.
вчера в 12:49 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 9:23 Сурик #
вчера в 12:54 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 7:30 Демурия #
вчера в 9:27 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 4:14 narabote2020 #
вчера в 9:29 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 2:20 мисс #
вчера в 9:30 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 2:10 Демоника #
вчера в 9:32 Kleine Hase # (автор рецепта)
вчера в 0:26 qwerrty121 #
вчера в 9:33 Kleine Hase # (автор рецепта)
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