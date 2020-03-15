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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 15 марта 2020, 9:11
  • 5276

Пирог "Мандариновые облака"

Рецепт: Пирог Мандариновые облака

Чудный пирожок получился! Очень советую! Всё, как мы любим - просто, быстро, вкусно! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Пирог "Мандариновые облака"»:

Время приготовления:

Количество порций: 24

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5161.7 ккал		 белки
63.2 г		 жиры
233.9 г		 углеводы
717.4 г
Порции
ккал
215.1 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
29.9 г
100 г блюда
ккал
403.3 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
18.3 г		 углеводы
56 г


Рецепт «Пирог "Мандариновые облака"»:

Рецепт рассчитан на противень 30*40 см.
Я пекла пол порции, т. е. уменьшив продуктов вдвое.
Итак, продукты!

Мандарины откинуть на сито - пусть стекает сок.
Предвижу вопрос о замене мандарин на яблоки, груши и т. п. фрукты-ягоды. Отвечу, что этот рецепт именно для нежных и сочных мандаринок из банки. На свежие мандарины заменять не рекомендую - говорят, что горчат и я сама пекла только с консервированными - и вам советую.

Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром - взбиваем минут 5 на высоких оборотах миксера.

Муку перемешать с разрыхлителем, просеять.
Ввести в яичную смесь, перемешать. Я перемешивала миксером.

Добавить растительное масло.

Тесто, после ввода растительного масла, долго не мешать. Консистенция, как густая сметана.

Форму застелить бумагой для выпечки или смазать маслом.
Вылить тесто на противень и разровнять.
Дольки мандарин разложить по тесту, слегка "утапливая" их в тесто.
Помещаем в заранее разогретую духовку ( 190-200 градусов) на 25-30 минут. Ориентируемся по своей духовке, проверяя готовность спичкой ( зубочисткой).

Вынимаем, остужаем на решётке.

Для глазури, разводим сахарную пудру горячей водой до кремообразного состояния и наносим на пирог.
Сверху можно посыпать рубленными фисташками.

Нарезаем и наслаждаемся!

Поближе!

В разломе!

Приятного аппетита!!!
Это очень вкусно!


















Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин

Вкусы: сладкий нежный

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Пирог Мандариновые облака
Описание: Чудный пирожок получился! Очень советую! Всё, как мы любим - просто, быстро, вкусно! За рецепт большая благодарность Ирине Миллер!


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Фотографии «Пирог "Мандариновые облака"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Лариса, шикарный пирог! Эх, жаль мандаринки такие недавно слопали, придется поискать. Спасибо за рецепт!
Тоже вот персики на ум пришли. Изготовлю, отпишусь. Даже, может, сегодня
Ларисочка спасибо огромное за рецепт,очень вкусный,нежный,ароматный пирог.Сделала на 3 яйца.
Вау!
Танюшка!
Превосходно! Браво! С фисташками! Моя ж ты умница! Аппетитнейшее фото - очень красиво, нежно, вкусно смотрится! Очень рада, что ты его испекла! Сегодня заходила в Лидл - есть мандаринки в продаже ( Нелли писала, что у них и мандаринки "смели"). Спасибо, моя дорогая, за доверие, волшебное фото, вкусный отчёт! На здоровье и bleibt gesund!
Ларисочка не стала резать до прихода дочери,чтобы увидела красоту
как же нам было вкусно,сочно
Всего ВАМ самого наилучшего!!!!
я тоже бегала сегодня в магазин и обратила внимание на мандаринки,вспомнила Нелли
фисташки нашлись в закромах,перетрясаю запасы,много чего нашла полезного
В этом пироге мандарины можно заменить на сливы свежие, получается очень вкусно.
У меня есть рецепт " Простой пирог из ревеня". Там тоже похожее тесто по вкусу - такое же пушистое. Да, с фруктами и ягодами можно эксперементировать, но всё же, если есть возможность, сделать сначала по оригинальному рецепту, а потом , если хотите, заменять на различные наполнители.
В этом пироге мандарины можно заменить на сливы свежие, получается очень вкусно.
Ларисочка, вот увидела твой рецепт и даже не прочитав, сразу забрала в КК. Потом, естественно, все прочитала. Мандаринов таких не встречала, а азарт уже растет, так что буду печь, но возьму консервированные персики. Мне кажется, что они отлично подойдут. Но это лишь в выходные, среди недели ну просто нет сил спокойно и главное с настроением что-то печь. А ведь желание и настроение очень влияют на результат! Так что никакой спешки!
Привет, Олечка! Спасибо, моя хорошая! Конечно, никакой спешки Выберешь время и испечешь Я сама такая - есть настроение , пеку, нет настроения - пусть весь мир подождет Надеюсь, что и этот рецепт подарит вам радостные минуты наслаждения! Удачи, моя дорогая!
Очень интересный рецепт. Забираю в КК.
Марина! Спасибо! Готовьте с радостью!
Лариса! Волшебный вкус мандарин в таком прекрасном тесте - это очень аппетитно
Светочка! Спасибо большое! Да, это очень вкусно! Угощайся!
Чудесный, воздушный пирог! У меня к таким мандаринкам слабость! Обязательно попробую испечь!
Марина! Спасибо большое! Пеките с удовольствием!
Ларочка, какой великолепный и безумно вкусный пирог! Яркий, солнечный!
Анжелочка! Спасибо, моя хорошая! Рада тебя видеть! Угощайся!
Спасибо Ларочка! Угощаюсь
Какая вкуснючая прелесть Ваш пирожок. Нужно попробовать!
Татьяна! Спасибо большое! Готовьте с радостью!
отличный пирог! мы с тобой прямо все в облаках! причем очень вкусных!
Спасибо, Наташик! Я вот тоже, как увидела твой рецепт сегодня, сразу и улыбнулась. Облака и есть облака - ничем это слово не заменишь
Ларочка! Безумно аппетитный, пушистый пирог! Презентация супер! С рецептом дня!
Наташенька! Спасибо большое за позитив, поддержку, душевные слова, за поздравление - очень приятно!
Чудесный рецепт!
Спасибо, что поделились!
И хотя не встречала консервированных мандаринов, унесла в КК, а что? а вдруг!
Спасибо большое, Надежда! Хотя рецепт гармоничен именно с консервированными мандаринами, но можно и с другими наполнителями попробовать. В любом случае будет вкусно! Пеките с радостью!
Лара, спасибо за пожелание!
Попытаюсь найти-таки мандаринчики, но испеку обязательно, если и не найду, то с другими. Мне очень нравится тесто на растительном масле.
Надюш! О, да! Я сама даже не ожидала, что получится такой результат! Жду впечатлений!
Ларочка, шикарный пирог! Очень красивый и аппетитный! Но вот консервированные мандиринки никогда не видела. Только персики и ананасы. Может, конечно, и есть, но не обращала внимание! Теперь буду смотреть в магазинах! Твои пироги всегда великолепные!!!
Людочка! Спасибо большое за такие душевные, добрые слова! Если не найдёшь мандаринки, можно и с другими конечно - с мандаринами нежнее и сочнее, но и с мелко порезанными ананасами или персиками, тоже будет вкусно. Само тесто очень и очень
Спасибо, Ольчик!
Это какое-то чудо! Так нежно смотрится Ваш пирог
Любовь! Спасибо большое за оценку!
Очень аппетитные кусочки
Спасибо, Светуль!
Ларик, люблю твои пироги
Олечка! Рада тебя угостить! Спасибо за душевный коммент!
да, всё так воздушно-облачно!)+++
Спасибо Женечка!
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