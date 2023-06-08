Горячее "Не котлеты"

Накрываем еще одним листом фольги и отправляем на тлеющие угли. Защелкиваем решетку. Через 10 минут от начала приготовления снимаем верхний слой фольги и жарим до готовности, периодически переворачивая.

Также можно это горячее приготовить как в духовке, так и обжарить на раскаленной с маслом сковороде.