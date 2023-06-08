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  • 8 июня 2023, 16:06
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Горячее "Не котлеты"

Рецепт: Горячее Не котлеты

Сочно, нежно и с дымком... Надо пробовать!

Категория: Горячие блюда Блюда на гриле Птица на гриле

Ингредиенты для «Горячее "Не котлеты"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1157.4 ккал 		белки
76.8 г 		жиры
82.5 г 		углеводы
20.9 г
100 г блюда
ккал
131.5 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
9.4 г		 углеводы
2.4 г

Рецепт «Горячее "Не котлеты"»:

  • Начнем с фарша. Он у меня от ТМ Индилайт.

  • Кабачок моем, очищает от кожуры. Натираем на крупной терке. Лук очищает от шелухи и также натираем на крупной терке (можно использовать мясорубку).

  • Добавляем томатную пасту, прованские травы, сухую смесь аджики и соль.

  • Решетку гриль выстилаем фольгой. На нее укладываем заготовки.

  • Накрываем еще одним листом фольги и отправляем на тлеющие угли. Защелкиваем решетку. Через 10 минут от начала приготовления снимаем верхний слой фольги и жарим до готовности, периодически переворачивая.
    Также можно это горячее приготовить как в духовке, так и обжарить на раскаленной с маслом сковороде.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс «Пикник с «Индилайт» На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости Специальное питание : Для диеты

Теги: горячее пикник быстро

Вкусы: кабачковый мясной острый

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Горячее "Не котлеты"
Рецепт: Горячее Не котлеты

Сочно, нежно и с дымком... Надо пробовать!

Ингредиенты для «Горячее "Не котлеты"»:
Рецепт: Фаршированные купаты
Фаршированные купаты
Рецепт: Салат Походный
Салат "Походный"

Комментарии и отзывы

И вкус и польза!
В "не котлеты" побольше фарша добавить, тогда будут КОТЛЕТЫ

Но это просто шутка,а вцелом-неплохо
К фольге не прилипает?
Абсолютно нет
Прекрасные котлеты. И способ приготовления замечательный, лучше чем в масле на сковороде
И да
Котлета, как котлета... Ладно бы люля кебаб...
Не знаю, почему это не котлеты. Но Вам виднее. А что это должно быть очень вкусно даже не сомневаюсь.
Пикантные, очень аппетитные штучки! Если "не котлеты" - то что? Удачи, Оля!
Горячее блюдо с похожей формовкой Спасибо, Наташа!
Горячее блюдо с похожей формовкой
Как скажешь!
Очень аппетитные фото.
Мне тоже нравится
Это вкусно! Я тоже в фарш любой иногда кабачок добавляю. Сочно получается!
Я еще капусту бывает кладу
И я! И морковь иногда....
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