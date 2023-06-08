Сочно, нежно и с дымком... Надо пробовать!
- 8 июня 2023, 16:06
- 7526
Горячее "Не котлеты"
Ингредиенты для «Горячее "Не котлеты"»:
- Фарш индюшачий (от ТМ Индилайт) — 450 г
- Кабачок (средний) — 1 шт
- Приправа (прованские травы) — по вкусу
- Аджика (сухая смесь) — по вкусу
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Лук красный (среднего размера) — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1157.4 ккал
|
белки
76.8 г
|
жиры
82.5 г
|
углеводы
20.9 г
|100 г блюда
|ккал
131.5 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
9.4 г
|углеводы
2.4 г
Рецепт «Горячее "Не котлеты"»:
-
Начнем с фарша. Он у меня от ТМ Индилайт.
-
Кабачок моем, очищает от кожуры. Натираем на крупной терке. Лук очищает от шелухи и также натираем на крупной терке (можно использовать мясорубку).
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Добавляем томатную пасту, прованские травы, сухую смесь аджики и соль.
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Решетку гриль выстилаем фольгой. На нее укладываем заготовки.
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Накрываем еще одним листом фольги и отправляем на тлеющие угли. Защелкиваем решетку. Через 10 минут от начала приготовления снимаем верхний слой фольги и жарим до готовности, периодически переворачивая.
Также можно это горячее приготовить как в духовке, так и обжарить на раскаленной с маслом сковороде.
Комментарии и отзывы
20 июня Kuss #
20 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
13 июня konishiva #
Но это просто шутка,а вцелом-неплохо
К фольге не прилипает?
13 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
10 июня gapcalova #
10 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
9 июня Islana #
9 июня ИРепка #
9 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
9 июня ирпенчанка #
9 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
9 июня ирпенчанка #
9 июня мисс #
9 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
8 июня Okoolina #
8 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
8 июня Okoolina #
8 июня Ольга Федюнина # (автор рецепта)
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