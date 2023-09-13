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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 13 сентября 2023, 14:15
  • 7164

Кексы "Летние"

Рецепт: Кексы Летние

Рецепт из серии "приготовьте это немедленно!". Он простой, всё делается буквально на раз-два, от замеса до окончания выпечки 30 минут, не больше. Кексы получаются мягкие, ароматные, с нежными кусочками фруктов. Фрукты, кстати, можно брать разные – я делала с персиками, абрикосами, нектаринами, сливами... Очень вкусно!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кексы "Летние"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2713 ккал 		белки
45.3 г 		жиры
100.8 г 		углеводы
406.9 г
100 г блюда
ккал
244.4 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
9.1 г		 углеводы
36.7 г


Рецепт «Кексы "Летние"»:

  • В миску всыпать муку, добавить к ней соль, кардамон, разрыхлитель и цедру (цедру можно брать как лимонную, так и апельсиновую).
    Хорошо перемешать.


  • Яйца взбить с сахаром.

  • Влить в яичную смесь ряженку.

    Ряженку можно заменить кефиром, варенцом или другим кисломолочным продуктом той же консистенции.

  • Добавить сок и растительное масло, хорошо перемешать.

    Сок можно брать и апельсиновый. Я даже с яблочным пекла, вполне адекватная замена, но с цитрусовым все же лучше.

  • Всыпать мучную смесь.

  • Тщательно перемешать до однородного теста.

  • Разлить тесто по формочками, выстеленным бумажными капсулами, ~ по 2 ст. л. в одну ячейку.
    Теста хватает на 12 стандартных кексов.

  • Фрукты нарезать на небольшие дольки.

  • Выложить в каждую ячейку с тестом по 2-3 ломтика. Не притапливайте фрукты в тесте, просто кладите острой кромкой ломтика вниз. Если их притопить, то во время выпечки тесто поднимется и фруктов вообще не будет видно.
    Посыпать сверху коричневым сахаром, ~1/3 ч. л. на один кекс.
    Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать кексы до готовности, ~20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

  • Готовые кексы вынуть из духовки, переложить на решетку и дать им остыть.

  • А вот так выглядят готовые кексы, если фрукты погрузить в тесто наполовину.

Приятного чаепития!



Вот такие они в разломе.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник

Теги: обед десерт выпечка

Вкусы: нежный сладкий приятный цитрусовый фруктовый

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Кексы "Летние"
Рецепт: Кексы Летние

Рецепт из серии "приготовьте это немедленно!". Он простой, всё делается буквально на раз-два, от замеса до окончания выпечки 30 минут, не больше. Кексы получаются мягкие, ароматные, с нежными кусочками фруктов. Фрукты, кстати, можно брать разные – я делала с персиками, абрикосами, нектаринами, сливами... Очень вкусно!

Ингредиенты для «Кексы "Летние"»:

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Фотографии «Кексы "Летние"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Испекла и не разочаровалась, хороши! Спасибо)
На здоровье!
Леночка, великолепные кексы!
Спасибо большое, Марианочка!
Леночка, замечательный кексы! Какие же они мягкие, воздушные. У меня с нектаринами. Тесто на кефире. Быстро и просто! Спасибо большое за рецепт!
Всегда пожалуйста, Людочка! Очень рада, что тебе они понравились
Очень вкусные, ароматные, кексы. С приятной лимонной нотой. Пекла на кефире, со сливами и персиками. Фрукты очень к месту, можно больше добавлять, а сахарная корочка сверху.... просто отпад .... очень вкусно спасибо
Мне очень приятно, что кексы понравились На доброе здоровье!
Очаровательные кексики. Забрала.
Мерси!
Какие аппетитные! Обожаю кексы! Спасибо за рецепт, обязательно испеку!
Спасибо! Буду рада, если понравятся
Какие красотули.
Спасибо
Интересно а если с ягодами попробовать? Как думаете? 🤔
Осмелюсь ответить за автора: конечно, можно. Без проблем.
Ответ для sveta86
Хорошо будет
Ай да кексы, само очарование!!!
Спасибо большое, Людочка!
Беру на заметку, классные на разломе, пушистые!
Бери, Ларис, они классные)
Заманчиво!
Соблазнитесь и пеките
Лена, очень красивые и аппетитные кексы Поздравляю с Рецептом дня !!
Спасибо большое, Танюша!
Очаровательные кексики , я один стащила !
Мерси
Да хоть два, мне не жалко
мне такие нравятся! Аппетитные!
Очень Спасибо большое!
Аппетитные кексики, Леночка!
Благодарю, Жанночка!
Леночка, великолепные кексы! Очень аппетитные! Фото... слов нет! Шикарно!!!
Спасибо большое, Людочка!
Пекла их много-много раз, а поделиться только сейчас сподобилась))
Красота беру КК.
Благодарю!
Леночка, очаровательные кексики, без сомнения вкусно!
Благодарю, Ириша!
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