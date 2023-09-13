Кексы "Летние"

Выложить в каждую ячейку с тестом по 2-3 ломтика. Не притапливайте фрукты в тесте, просто кладите острой кромкой ломтика вниз. Если их притопить, то во время выпечки тесто поднимется и фруктов вообще не будет видно.

Посыпать сверху коричневым сахаром, ~1/3 ч. л. на один кекс.

Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать кексы до готовности, ~20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.