Рецепт из серии "приготовьте это немедленно!". Он простой, всё делается буквально на раз-два, от замеса до окончания выпечки 30 минут, не больше. Кексы получаются мягкие, ароматные, с нежными кусочками фруктов. Фрукты, кстати, можно брать разные – я делала с персиками, абрикосами, нектаринами, сливами... Очень вкусно!
- 13 сентября 2023, 14:15
- 7164
Кексы "Летние"
Ингредиенты для «Кексы "Летние"»:
- Сахар — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Ряженка — 200 г
- Сок лимонный — 50 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Соль — 1 щепот.
- Цедра лимона — 1 ст. л.
- Кардамон (молотый) — 2 щепот.
- Персик (или нектарин, абрикос, слива и т. д.) — 2 шт
- Сахар коричневый (или жемчужный сахар, или миндальные лепестки, для посыпки) — 4 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2713 ккал
|
белки
45.3 г
|
жиры
100.8 г
|
углеводы
406.9 г
|100 г блюда
|ккал
244.4 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
9.1 г
|углеводы
36.7 г
Рецепт «Кексы "Летние"»:
-
В миску всыпать муку, добавить к ней соль, кардамон, разрыхлитель и цедру (цедру можно брать как лимонную, так и апельсиновую).
Хорошо перемешать.
-
Яйца взбить с сахаром.
-
Влить в яичную смесь ряженку.
Ряженку можно заменить кефиром, варенцом или другим кисломолочным продуктом той же консистенции.
-
Добавить сок и растительное масло, хорошо перемешать.
Сок можно брать и апельсиновый. Я даже с яблочным пекла, вполне адекватная замена, но с цитрусовым все же лучше.
-
Всыпать мучную смесь.
-
Тщательно перемешать до однородного теста.
-
Разлить тесто по формочками, выстеленным бумажными капсулами, ~ по 2 ст. л. в одну ячейку.
Теста хватает на 12 стандартных кексов.
-
Фрукты нарезать на небольшие дольки.
-
Выложить в каждую ячейку с тестом по 2-3 ломтика. Не притапливайте фрукты в тесте, просто кладите острой кромкой ломтика вниз. Если их притопить, то во время выпечки тесто поднимется и фруктов вообще не будет видно.
Посыпать сверху коричневым сахаром, ~1/3 ч. л. на один кекс.
Поставить форму в духовку, разогретую до 180°С, и выпекать кексы до готовности, ~20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.
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Готовые кексы вынуть из духовки, переложить на решетку и дать им остыть.
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А вот так выглядят готовые кексы, если фрукты погрузить в тесто наполовину.
Вот такие они в разломе.
Комментарии и отзывы
17 сентября guslik2 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
16 сентября mariana82 #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
16 сентября Сурик #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
15 сентября Венса #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
15 сентября Нина-супербабушка #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
15 сентября minibaeva liya #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября лялич #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября sveta86 #
15 сентября larik_malasha # (модератор)
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября Людмила НК #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября larik_malasha # (модератор)
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября guslik2 #
17 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
14 сентября tatabilga-2015 #
14 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
13 сентября nelliundco #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
Да хоть два, мне не жалко
13 сентября nelliundco #
13 сентября Okoolina #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
13 сентября jannasimf #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
13 сентября Сурик #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
Пекла их много-много раз, а поделиться только сейчас сподобилась))
13 сентября лакомка42 #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
13 сентября ИРепка #
13 сентября Silverina1 # (автор рецепта)
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