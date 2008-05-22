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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 22 мая 2008, 18:12
  • 4930

Кекс банановый с кремом

Рецепт: Кекс банановый с кремом

Кекс с банановым вкусом и заварным кремом.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кекс банановый с кремом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7483.2 ккал 		белки
105.5 г 		жиры
153.3 г 		углеводы
1423.4 г
100 г блюда
ккал
287.8 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
54.7 г


Рецепт «Кекс банановый с кремом»:

  • Сначала готовим заварной крем.
    Молоко смешать с сахаром, крахмалом, взбить яйца и варить на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. Охладить.
    Тепеть готовим тесто. Масло растопить, добавить яйца и сахар, перемешать.

  • Бананы нарезать кубиками, взбить в пюре с 2 ст.л. воды, добавить к массе с сахаром, яйцами, маслом, перемешать.

  • Добавить муку, соду, соль, орехи (крупно, не измельчать), перемешать.

  • Форму смазать, и посыпать мукой, вылить тесто, выпечь.

  • Готовый кекс охладить, смазать верх кремом и поставить в холодильник до застывания крема, у меня стоял сутки.
    Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: кекс

Вкусы: банановый

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Кекс банановый с кремом
Рецепт: Кекс банановый с кремом

Кекс с банановым вкусом и заварным кремом.

Ингредиенты для «Кекс банановый с кремом»:

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Комментарии и отзывы

чудо чудное) галочка 8)
Попробуем...
интересненько)))приготовим!))+))
рада стараться
Необычный кексик - очень вкусный и красивый
спасибо
Оригинально +
и необычно вкусно
Здорово!!!+
Ну дала стране угля-мелкого,но много!
Мы же лопнем!!!
да всего понемножечку
Хороший кексик!
спасибо
Вкусный
вкусненький кексик!
спасибо
Аппетитный кексик
спасибо ксения
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