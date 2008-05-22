Кекс с банановым вкусом и заварным кремом.
- 22 мая 2008, 18:12
- 4930
Кекс банановый с кремом
Ингредиенты для «Кекс банановый с кремом»:
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Сода
- Соль
- Сахар (150 г + 4 ст.л. для крема) — 150 г
- Масло сливочное — 90 г
- Яйцо куриное (2 шт. + 3 шт. для крема) — 5 шт
- Банан — 2 шт
- Орехи — 0.5 стак.
- Молоко (крем) — 1 стак.
- Сахар — 4 стак.
- Крахмал (крем) — 1 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7483.2 ккал
|
белки
105.5 г
|
жиры
153.3 г
|
углеводы
1423.4 г
|100 г блюда
|ккал
287.8 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
54.7 г
Рецепт «Кекс банановый с кремом»:
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Сначала готовим заварной крем.
Молоко смешать с сахаром, крахмалом, взбить яйца и варить на медленном огне при постоянном помешивании до загустения. Охладить.
Тепеть готовим тесто. Масло растопить, добавить яйца и сахар, перемешать.
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Бананы нарезать кубиками, взбить в пюре с 2 ст.л. воды, добавить к массе с сахаром, яйцами, маслом, перемешать.
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Добавить муку, соду, соль, орехи (крупно, не измельчать), перемешать.
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Форму смазать, и посыпать мукой, вылить тесто, выпечь.
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Готовый кекс охладить, смазать верх кремом и поставить в холодильник до застывания крема, у меня стоял сутки.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
31 мая 2008 года Murliska #
24 мая 2008 года JessyBri #
23 мая 2008 года Наденька #
23 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
23 мая 2008 года best #
23 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
23 мая 2008 года мисс #
23 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
22 мая 2008 года Лисенок #
Ну дала стране угля-мелкого,но много!
Мы же лопнем!!!
22 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
22 мая 2008 года чиполинка #
22 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
22 мая 2008 года Помидорчик deleted #
22 мая 2008 года Алекса1984 #
22 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
22 мая 2008 года Lacoste #
22 мая 2008 года Очарование # (автор рецепта)
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