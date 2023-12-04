Глиняная посуда обладает уникальными свойствами: стенки горшочков прогреваются равномерно, благодаря чему приготовленные в них блюда отличаются нежной консистенцией и сохраняют витамины. Возможно, кто-то захочет для большего аромата поджарить лук и грибы (вероятно, с шампиньонами так и надо). Это дело вкуса. Но мне понравился именно такой, чистый, без жарки, вариант. Все нежно и гармонично. Сытно, но не тяжело. Отличное блюдо в пост. Рецепт рассчитан на 6 горшочков-порций. На собственном опыте установила, что надо брать горшочки объемом не меньше 400-500 мл и заполняйте их, оставляя сверху не менее 3 см, чтобы при кипении ничего не выбежало. У меня были лесные замороженные грибы. Если берете сухие, то, думаю, пары хороших горстей будет достаточно. Отварите их, а бульон используйте вместо воды.
- 4 декабря 2023, 7:33
- 1846
Гречневая каша с грибами и сельдереем
Ингредиенты для «Гречневая каша с грибами и сельдереем»:
- Крупа гречневая — 12 ст. л.
- Шампиньоны — 400 г
- Сельдерей корневой — 300 г
- Яблоко — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Петрушка (зелень рубленая) — 3 ст. л.
- Масло растительное — 6 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2145.6 ккал
|
белки
64.2 г
|
жиры
94.1 г
|
углеводы
278.3 г
|Порции
|ккал
357.6 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
15.7 г
|углеводы
46.4 г
|100 г блюда
|ккал
134.9 ккал
|белки
4 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
17.5 г
Рецепт «Гречневая каша с грибами и сельдереем»:
-
Сельдерей и грибы нарезать мелкими кубиками. Посолить, поперчить. Перемешать
Отдельно мелко нарезать лук. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Соединить лук, яблоки, зелень. Посолить, поперчить, влить лимонный сок и перемешать.
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В каждый горшочек насыпьте по 2 столовые ложки промытой крупы, уложите грибы с сельдереем.
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Затем выложите яблочно-луковую смесь. Влейте по 1 ст. л. масла и по полстакана кипящей воды.
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Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Включите духовку на 180С. Готовьте 1 час.
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Подавайте с зеленью.
Комментарии и отзывы
6 декабря inna_2107 #
5 декабря мисс #
4 декабря Людмила НК #
Спасибо за вкусный рецепт!
5 декабря galacomzone-2018 # (автор рецепта)
4 декабря МурКатеринка #
5 декабря galacomzone-2018 # (автор рецепта)
4 декабря larik_malasha # (модератор)
4 декабря Бархатные ручки #
4 декабря СкарлеттО #
5 декабря galacomzone-2018 # (автор рецепта)
4 декабря Okoolina #
4 декабря galacomzone-2018 # (автор рецепта)
4 декабря Okoolina #
4 декабря galacomzone-2018 # (автор рецепта)
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