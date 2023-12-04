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Версия для печати Рецепты Каши Каши на воде
  • 4 декабря 2023, 7:33
  • 1846

Гречневая каша с грибами и сельдереем

Рецепт: Гречневая каша с грибами и сельдереем

Глиняная посуда обладает уникальными свойствами: стенки горшочков прогреваются равномерно, благодаря чему приготовленные в них блюда отличаются нежной консистенцией и сохраняют витамины. Возможно, кто-то захочет для большего аромата поджарить лук и грибы (вероятно, с шампиньонами так и надо). Это дело вкуса. Но мне понравился именно такой, чистый, без жарки, вариант. Все нежно и гармонично. Сытно, но не тяжело. Отличное блюдо в пост. Рецепт рассчитан на 6 горшочков-порций. На собственном опыте установила, что надо брать горшочки объемом не меньше 400-500 мл и заполняйте их, оставляя сверху не менее 3 см, чтобы при кипении ничего не выбежало. У меня были лесные замороженные грибы. Если берете сухие, то, думаю, пары хороших горстей будет достаточно. Отварите их, а бульон используйте вместо воды.

Категория: Каши Каши на воде

Ингредиенты для «Гречневая каша с грибами и сельдереем»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2145.6 ккал 		белки
64.2 г 		жиры
94.1 г 		углеводы
278.3 г
Порции
ккал
357.6 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
15.7 г		 углеводы
46.4 г
100 г блюда
ккал
134.9 ккал		 белки
4 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
17.5 г

Рецепт «Гречневая каша с грибами и сельдереем»:

  • Сельдерей и грибы нарезать мелкими кубиками. Посолить, поперчить. Перемешать
    Отдельно мелко нарезать лук. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Соединить лук, яблоки, зелень. Посолить, поперчить, влить лимонный сок и перемешать.

  • В каждый горшочек насыпьте по 2 столовые ложки промытой крупы, уложите грибы с сельдереем.

  • Затем выложите яблочно-луковую смесь. Влейте по 1 ст. л. масла и по полстакана кипящей воды.

  • Накройте горшочки крышками и поставьте в холодную духовку. Включите духовку на 180С. Готовьте 1 час.

  • Подавайте с зеленью.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий Специальное питание : Постное питание

Теги: обед пост

Вкусы: грибной ово

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Гречневая каша с грибами и сельдереем
Рецепт: Гречневая каша с грибами и сельдереем

Глиняная посуда обладает уникальными свойствами: стенки горшочков прогреваются равномерно, благодаря чему приготовленные в них блюда отличаются нежной консистенцией и сохраняют витамины. Возможно, кто-то захочет для большего аромата поджарить лук и грибы (вероятно, с шампиньонами так и надо). Это дело вкуса. Но мне понравился именно такой, чистый, без жарки, вариант. Все нежно и гармонично. Сытно, но не тяжело. Отличное блюдо в пост. Рецепт рассчитан на 6 горшочков-порций. На собственном опыте установила, что надо брать горшочки объемом не меньше 400-500 мл и заполняйте их, оставляя сверху не менее 3 см, чтобы при кипении ничего не выбежало. У меня были лесные замороженные грибы. Если берете сухие, то, думаю, пары хороших горстей будет достаточно. Отварите их, а бульон используйте вместо воды.

Категория: Каши Каши на воде

Ингредиенты для «Гречневая каша с грибами и сельдереем»:

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Комментарии и отзывы

Яблоки с грибами - необычное сочетание
Интересное сочетание!
А попробую ка я приготовить в одном большом глиняном горшке, чё то так давно гречку не готовила. Вариант с яблоком интересный.
Спасибо за вкусный рецепт!
Ароматное, вкусное блюдо!
Спасибо, Катюша.
Добрый день! Согласно правилам сайта, название рецепта не должно превышать 6 слов. Пожалуйста, измените название рецепта. Заранее спасибо. Модератор
Интересное сочетание! Удобно, что не надо ничего поджаривать отдельно, сложил всё в горшочек и ждёшь приготовления. Вкусно!
Галина, очень аппетитно в горшочках!
Я для себя тоже делаю горшочки без поджарки чего-либо! Вкусно получается! Яблочко у тебя в тему. Часто добавляю его везде, где считаю нужным! Вкусно у тебя!
Спасибо! Я очень люблю яблоки - в первую очередь сами по себе и, конечно, в разных вариантах в блюдо. Кислые сорта так здорово работают со свининой.
А я в щи , и в борщ, и в овощные супы добавляю! Очень даже.....
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