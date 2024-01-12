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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 12 января 2024, 0:29
  • 1265

Сырно-ореховый пирог

Рецепт: Сырно-ореховый пирог

Этот пирог для любителей сыра, таких, как я, например... Когда при слове "Сыыырррррр", как у одного мультяшного героя, усы закручиваются в спираль)))

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Сырно-ореховый пирог»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3713.7 ккал 		белки
167.9 г 		жиры
263 г 		углеводы
169.6 г
100 г блюда
ккал
301.9 ккал		 белки
13.7 г		 жиры
21.4 г		 углеводы
13.8 г

Рецепт «Сырно-ореховый пирог»:

  • Масло растопить, смешать с сахаром, солью и содой. Добавить протертый сквозь сито творог и яйцо.

  • Перемешать. Сверху просеять муку.

  • Замесить мягкое тесто. Положить его в полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку.

  • Сыр натереть на крупной терке. Орехи истолочь не слишком мелко, зелень нарезать. Смешать все ингредиенты.

  • Сметану взбить с яйцами, добавить в смесь и перемешать.

  • Тесто размять в форме, смазанной жиром, оформив высокий бортик.

  • Выложить начинку, разровнять.

  • Сверху посыпать пармезаном и семенами кунжута.

  • Выпекать при 180*С в течение 30-35 минут. Затем духовку выключить и выдержать в ней пирог еще 10 минут. Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть в форме, затем извлечь, положить на решетку и полностью остудить.



Очень вкусно с кофе. Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: выпечка пирог тарт завтрак обед ужин

Вкусы: сырный ореховый

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Сырно-ореховый пирог
Рецепт: Сырно-ореховый пирог

Этот пирог для любителей сыра, таких, как я, например... Когда при слове "Сыыырррррр", как у одного мультяшного героя, усы закручиваются в спираль)))

Ингредиенты для «Сырно-ореховый пирог»:

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Комментарии и отзывы

Отличный рецепт! Спасибо за повтор!
Видимо, вы что-то перепутали, Вы этот рецепт уже выкладывали https://www.povarenok.ru/recipes/show/167050/
Интересный пирожок!
Чудесный пирог, впрочем как и все ваши рецепты. Заметила, что вы стали реже бывать на сайте. Я ваших рецептов всегда жду и активно использую.
Замечательный пирожок!!! Как мне нравится Ваше оформление бортиков пирогов!!! Вы как всегда на высоте! Такой пирожок, да в компанию к какому нибудь Вашему супцу…. Мммм
Обожаю закусочные пироги с сыром! А тут еще и орехи - полный восторг!
Интересная идея - сыр и орехи! Отличный пирог
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