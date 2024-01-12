Этот пирог для любителей сыра, таких, как я, например... Когда при слове "Сыыырррррр", как у одного мультяшного героя, усы закручиваются в спираль)))
- 12 января 2024, 0:29
- 1265
Сырно-ореховый пирог
Ингредиенты для «Сырно-ореховый пирог»:
Тесто
- Масло сливочное — 150 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Творог — 250 г
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
Начинка
- Сыр полутвердый — 300 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Орехи грецкие — 30 г
- Пармезан (немного)
- Зелень — 1 пуч.
- Кунжут — 0,5 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3713.7 ккал
|
белки
167.9 г
|
жиры
263 г
|
углеводы
169.6 г
|100 г блюда
|ккал
301.9 ккал
|белки
13.7 г
|жиры
21.4 г
|углеводы
13.8 г
Рецепт «Сырно-ореховый пирог»:
-
Масло растопить, смешать с сахаром, солью и содой. Добавить протертый сквозь сито творог и яйцо.
-
Перемешать. Сверху просеять муку.
-
Замесить мягкое тесто. Положить его в полиэтиленовый пакет и убрать в морозилку.
-
Сыр натереть на крупной терке. Орехи истолочь не слишком мелко, зелень нарезать. Смешать все ингредиенты.
-
Сметану взбить с яйцами, добавить в смесь и перемешать.
-
Тесто размять в форме, смазанной жиром, оформив высокий бортик.
-
Выложить начинку, разровнять.
-
Сверху посыпать пармезаном и семенами кунжута.
-
Выпекать при 180*С в течение 30-35 минут. Затем духовку выключить и выдержать в ней пирог еще 10 минут. Готовый пирог вынуть из духовки, дать немного остыть в форме, затем извлечь, положить на решетку и полностью остудить.
Очень вкусно с кофе. Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
1 час назад dlatehktopishet #
2 часа назад sakurako #
7 часов назад Kuss #
15 часов назад nataliats8048 #
вчера в 12:35 19820318 #
вчера в 9:45 Суслик Маринка #
вчера в 8:50 СкарлеттО #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: