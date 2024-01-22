Чудный салатик с ароматным варёно-копчёным мясом, хрустящими огурчиками, бархатистой морковью и сочным яблочком. Вкусно! Угощайтесь!
- 22 января 2024, 7:47
- 3988
Салат "Зимний сон"
Ингредиенты для «Салат "Зимний сон"»:
- Морковь (небольшая) — 2 шт
- Огурец — 1 шт
- Горошек зеленый — 1 бан.
- Огурец маринованный (средний) — 2-3 шт
- Карбонад (копчёно-варёный) — 330 г
- Яблоко (зелёное, крупное, сочное) — 1 шт
- Майонез — 3 ст. л.
- Специи (соль, четыре перца) — по вкусу
- Хрен (столовый; по желанию) — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1280.7 ккал
|
белки
86.1 г
|
жиры
62.1 г
|
углеводы
95 г
|100 г блюда
|ккал
85.4 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
6.3 г
Рецепт «Салат "Зимний сон"»:
-
Морковь отварить, остудить и очистить. Нарезать мелкими кубиками: морковь,
-
свежий огурец.
-
Из банки с горошком слить жидкость.
-
Нарезать мелкими кубиками: маринованные огурцы,
-
карбонад,
-
яблоко.
-
Заправить майонезом, хреном и специями. Перемешать. Готово!
*Если маринованные огурцы слишком ядрёные, то хрен можно исключить или взять 0,5 чайной ложки.
Приятного аппетита! ❤️
Комментарии и отзывы
24 января Покусаева Ольга #
23 января nadinhike #
23 января Александр Шамров #
23 января Mishutkovna #
22 января СкарлеттО #
22 января jannasimf #
22 января Silverina1 #
22 января priz-2018 #
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22 января yugai ludmila65 #
22 января специалист # (модератор)
23 января Этоя Нетуменяфамилии #
22 января МурКатеринка #
22 января мисс #
22 января ИРепка #
22 января Okoolina #
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