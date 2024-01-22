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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины
  • 22 января 2024, 7:47
  • 3988

Салат "Зимний сон"

Рецепт: Салат Зимний сон

Чудный салатик с ароматным варёно-копчёным мясом, хрустящими огурчиками, бархатистой морковью и сочным яблочком. Вкусно! Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из свинины

Ингредиенты для «Салат "Зимний сон"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1280.7 ккал 		белки
86.1 г 		жиры
62.1 г 		углеводы
95 г
100 г блюда
ккал
85.4 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
6.3 г

Рецепт «Салат "Зимний сон"»:

  • Морковь отварить, остудить и очистить. Нарезать мелкими кубиками: морковь,

  • свежий огурец.

  • Из банки с горошком слить жидкость.

  • Нарезать мелкими кубиками: маринованные огурцы,

  • карбонад,

  • яблоко.

  • Заправить майонезом, хреном и специями. Перемешать. Готово!
    *Если маринованные огурцы слишком ядрёные, то хрен можно исключить или взять 0,5 чайной ложки.


Приятного аппетита! ❤️
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: обед ужин закуска салат гости праздник праздничный быстро

Вкусы: мясной морковный огуречный яблочный гороховый копченый

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Салат "Зимний сон"
Рецепт: Салат Зимний сон

Чудный салатик с ароматным варёно-копчёным мясом, хрустящими огурчиками, бархатистой морковью и сочным яблочком. Вкусно! Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат "Зимний сон"»:

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Комментарии и отзывы

Жанночка, отличный салатик! Это должно быть вкусно!
Клёвый салатик, Жанночка
я понимаю,положить яблоко на могилу люсьена оливье-моветон.но добавить ещё и хрен-аплодирую стоя!) попробуем))
О, ну что ж я перед НГ не нашла этот салат! Это специально для моей подруги, которая "нет, оливье я не ем, там картошка". А вот наш ответ Чемберлену!
Очень аппетитный салатик!
Жанночка, вкусный и сытный салатик!
Хороший салатик, Жанночка!
Хороший вариант, когда яйца «кусаются», а Оливье хочется
Добавлю в КК
Люблю салаты с подкопченным мясом. Жанна, вкусненько.
очень нравится! жаль, мой муж не принимает фрукты в салатах...а то б я кастрюльку нарезала)
Режьте!! Себя тоже любить надо!
Насыщенный, вкусный салатик!
Очень аппетитно.
Жанночка, вкусный салат
Хороший салат! С Оливье схож! На новогодний стол - отлично и не только!
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