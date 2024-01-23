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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 23 января 2024, 16:31
  • 5240

Пирог из белокочанной капусты

Рецепт: Пирог из белокочанной капусты

Этот замечательный рецепт из книги "Geheimnisse aus Omas Kuche (Секреты бабушкиной кухни)". Пирог получается большой, на весь противень (34 х 34 см). Достаточный для большой компании. Можно и на природу взять.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Пирог из белокочанной капусты»:

Тесто

Начинка

Заливка

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4421.6 ккал 		белки
107.1 г 		жиры
213.6 г 		углеводы
381 г
Порции
ккал
552.7 ккал		 белки
13.4 г		 жиры
26.7 г		 углеводы
47.6 г
100 г блюда
ккал
166.9 ккал		 белки
4 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
14.4 г

Рецепт «Пирог из белокочанной капусты»:

  • Начинаем с начинки. Лук (3 шт., примерно 300 г) нарезать мелкими кубиками и обжарить на 2 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Добавить фарш, интенсивно помешивая и не давая мясу собираться в кусочки. Посолить, поперчить, добавить листочки тимьяна или 1 ч. л. сухого. Перемешать и тушить под крышкой на медленном огне 10 минут.

  • Капусту нашинковать, посолить, поперчить и слегка перетереть руками

  • В глубоком сотейнике разогреть 1 ст. л. растительного и 1 ст. л. сливочного масла. огне 5–7 минут. Выложить капусту, посыпать молотым кориандром, перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном. Соединить с фаршем и перемешать.

  • Для теста соединить все ингредиенты. Получается очень мягкое, податливое тесто. Раскатать его и выложить на стандартный противень с небольшими бортиками. Выложить начинку.

  • Выложить начинку.

  • Для заливки смешать яйцо, сметану и натертый на крупной терке сыр. Не солить. Вылить заливку на пирог.
    Выпекать 35–40 минут при температуре 200°C.

  • Немного остудить и подавать с салатом или домашними заготовками.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед На природу На ужин

Теги: обед ужин

Вкусы: сырный капустный насыщенный

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Пирог из белокочанной капусты
Рецепт: Пирог из белокочанной капусты

Этот замечательный рецепт из книги "Geheimnisse aus Omas Kuche (Секреты бабушкиной кухни)". Пирог получается большой, на весь противень (34 х 34 см). Достаточный для большой компании. Можно и на природу взять.

Ингредиенты для «Пирог из белокочанной капусты»:

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Фотографии «Пирог из белокочанной капусты» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Хороший пирог, бюджетно и сытно.
Это неприлично вкусно!!! Сделала. И каждую минуты смотрела в духовку.
Рецепторы на взводе!!!
От себя добавлю.
Уполовинила все ингредиенты.
Муку взяла льняную (это чисто моё решение).
Все получилось!!!
Автор, снимаю шляпу, благодарю. И вот это вот все! Кусок сбоку отъеден от невозможности ожидания хоть немногого остывания)
Спасибо за такую высокую оценку. Автор рецепта - моя подруга из Германии. Я передам ей Вашу благодарность. От нее у меня еще хороший рецепт быстрых пирожков с капустой.
Ждём!
Уже. Смотрите.
Я такое тесто делаю много лет, только вместо подсолнечного масла кладу маргарин (растопленный). За идею с начинкой и заливкой отдельное спасибо))))
Пирог хоть и без изысков, но заслуживает того, чтобы сказать: поварята, пеките, не пожалеете! Спасибо, Галина, за рецепт.
Спасибо огромное! Аппетиное фото. Действительно, рецепт простой, но вкусный!
Аппетитный пирог. Люблю капусту в любом виде. В КК. До выходных
Галина, простой пирог и думаю получится вкусным. Спасибо за рецепт. Скажите пожалуйста, какого размера Ваш противень?
Здравствуйте! Во вступлении автор указала, что пирог большой, противень 34х34.
Простите, что ответила вместо автора)
Спасибоооооо!!!!
Галина, очень аппетитный пирог. Надо попробовать
Просто и вкусно. И очень хочу тесто попробовать без яиц. Я конечно буду делать на глаз под раскатку, но думаю, Вы ошиблись в количестве ингредиентов на тесто. 400 гр муки на 350 мл жидкости.
И я что-то засомневалась. Я ведь готовила этот пирог несколько раз. Правда, последний раз не мнее полугода назад. Сейчас пойду готовить, чтобы проверить . Спасибо за внимание к рецепту.
Ответ для iren0511
Ира, пирог в духовке. Все нормально с соотношением муки и жидкости. Тесто мягкое, но не липкое и очень послушное. Я отмеряю не стаканом, а мерной кружкой, точно по мл.
Огромное спасибо!
Очень аппетитно.
Большой, красивый и очень аппетитный пирог!
Спасибо большое!
Вкусный и сытный пирог!
Спасибо! И простой.
Классно! Всех накормишь!
Да, Наташа, хватит на большую компанию. Спасибо!
Отличный пирог, Галина!
Оля, простой рецепт. Верно? Но такой удачный. И гостей встретить таким пирогом не стыдно. Уверена, ты подобное готовишь дома. Спасибо.
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