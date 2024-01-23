Этот замечательный рецепт из книги "Geheimnisse aus Omas Kuche (Секреты бабушкиной кухни)". Пирог получается большой, на весь противень (34 х 34 см). Достаточный для большой компании. Можно и на природу взять.
- 23 января 2024, 16:31
- 5240
Пирог из белокочанной капусты
Ингредиенты для «Пирог из белокочанной капусты»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 100 мл
- Молоко — 250 мл
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa — 600 г
- Лук репчатый — 300 г
- Фарш мясной — 500 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Тимьян — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Заливка
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сметана — 200 г
- Сыр голландский — 80 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4421.6 ккал
|
белки
107.1 г
|
жиры
213.6 г
|
углеводы
381 г
|Порции
|ккал
552.7 ккал
|белки
13.4 г
|жиры
26.7 г
|углеводы
47.6 г
|100 г блюда
|ккал
166.9 ккал
|белки
4 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
14.4 г
Рецепт «Пирог из белокочанной капусты»:
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Начинаем с начинки. Лук (3 шт., примерно 300 г) нарезать мелкими кубиками и обжарить на 2 ст. л. растительного масла до золотистого цвета. Добавить фарш, интенсивно помешивая и не давая мясу собираться в кусочки. Посолить, поперчить, добавить листочки тимьяна или 1 ч. л. сухого. Перемешать и тушить под крышкой на медленном огне 10 минут.
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Капусту нашинковать, посолить, поперчить и слегка перетереть руками
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В глубоком сотейнике разогреть 1 ст. л. растительного и 1 ст. л. сливочного масла. огне 5–7 минут. Выложить капусту, посыпать молотым кориандром, перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном. Соединить с фаршем и перемешать.
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Для теста соединить все ингредиенты. Получается очень мягкое, податливое тесто. Раскатать его и выложить на стандартный противень с небольшими бортиками. Выложить начинку.
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Выложить начинку.
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Для заливки смешать яйцо, сметану и натертый на крупной терке сыр. Не солить. Вылить заливку на пирог.
Выпекать 35–40 минут при температуре 200°C.
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Немного остудить и подавать с салатом или домашними заготовками.
Комментарии и отзывы
позавчера Stillet #
26 января ikona555 #
Рецепторы на взводе!!!
От себя добавлю.
Уполовинила все ингредиенты.
Муку взяла льняную (это чисто моё решение).
Все получилось!!!
Автор, снимаю шляпу, благодарю. И вот это вот все! Кусок сбоку отъеден от невозможности ожидания хоть немногого остывания)
позавчера galacomzone-2018 # (автор рецепта)
позавчера ikona555 #
позавчера galacomzone-2018 # (автор рецепта)
26 января pestryakova oa #
26 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
26 января helena1961 #
26 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
25 января gorschkovaov #
25 января vecnyshka #
26 января Kapushinka #
Простите, что ответила вместо автора)
26 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
25 января ssnegireva44 #
25 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
24 января ИРепка #
24 января iren0511 #
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
25 января iren0511 #
24 января мисс #
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
23 января Vishnja #
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
23 января jannasimf #
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
23 января Okoolina #
24 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
23 января СкарлеттО #
23 января galacomzone-2018 # (автор рецепта)
24 января СкарлеттО #
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