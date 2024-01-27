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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 27 января 2024, 16:23
  • 3920

Быстрые пирожки с капустой

Рецепт: Быстрые пирожки с капустой

Тесто для пирожков готовится на сметане с разрыхлителем. Яйца в тесте не используются, и это делает его нежным и мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Поэтому начинаем готовить с начинки.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Быстрые пирожки с капустой»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1889.9 ккал 		белки
39.9 г 		жиры
99.1 г 		углеводы
212.4 г
Порции
ккал
126 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
14.2 г
100 г блюда
ккал
189 ккал		 белки
4 г		 жиры
9.9 г		 углеводы
21.2 г

Рецепт «Быстрые пирожки с капустой»:

  • Вначале приготовим начинку. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3.
    Капусту нашинковать, слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать и тушить под крышкой до мягкости капусты. Поперчить по вкусу.

  • Также можно приготовить начинку с квашеной капустой. Обжаривайте ее только с луком. Оба варианта вкусные. Готовую начинку оставляем до полного остывания.

  • Духовку включите для разогрева на 200 С. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте.
    Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводите муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замесите мягкое тесто.

  • Разделите на 15 кусочков (постарайтесь не делать пирожки крупнее), каждый кусочек раскатайте в тонкую лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте их яйцом.

  • Выпекайте 20-25 минут.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На полдник На природу

Теги: завтрак пикник

Вкусы: насыщенный

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Быстрые пирожки с капустой
Рецепт: Быстрые пирожки с капустой

Тесто для пирожков готовится на сметане с разрыхлителем. Яйца в тесте не используются, и это делает его нежным и мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Поэтому начинаем готовить с начинки.

Ингредиенты для «Быстрые пирожки с капустой»:

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Комментарии и отзывы

Очень красивые и аппетитные пирожки! Забираю в КК
Пирожки аппетитные.
Мне нравятся, большое спасибо!
Большое спасибо! Забираю Ваш рецепт себе. Очень понравился.
Рецепт теста взяла. Спасибо!!!
Очень аппетитные пирожки, Галя, интересное тесто!
Замечательные пирожки, сохраню себе
Готовьте и кушайте с удовольствием
Пирожки аппетитные. Забираю в КК . Попробую
Мне нравится такое быстрое тесто!
Рекомендую
Аппетитно смотрится, тесто должно быть нежным.
Действительно нежное. Главное, не перемесить. И хорошо, что пирожки не жарятся, а пекутся.
Это да, лишний жир не присутствует.
Не надо путать горячее с соленым. Растительное масло никаким образом не относится к животным жирам и, соответственно, свойства у них разные. Это я по поводу вредности-полезности.
Ну так и быть, не буду спарить.
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