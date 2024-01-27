Тесто для пирожков готовится на сметане с разрыхлителем. Яйца в тесте не используются, и это делает его нежным и мягким. Вымешивать такое тесто долго нельзя, иначе оно затянется. Поэтому начинаем готовить с начинки.
- 27 января 2024, 16:23
- 3920
Быстрые пирожки с капустой
Ингредиенты для «Быстрые пирожки с капустой»:
Тесто
- Масло сливочное — 50 г
- Сметана — 150 г
- Соль — 2/3 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 220 г
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Яйцо куриное (для смазывания пирожков) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1889.9 ккал
|
белки
39.9 г
|
жиры
99.1 г
|
углеводы
212.4 г
|Порции
|ккал
126 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
14.2 г
|100 г блюда
|ккал
189 ккал
|белки
4 г
|жиры
9.9 г
|углеводы
21.2 г
Рецепт «Быстрые пирожки с капустой»:
-
Вначале приготовим начинку. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Морковь натереть на крупной терке и добавить к луку. Потушить еще минуты 3.
Капусту нашинковать, слегка перетереть с солью и выложить на сковороду. Перемешать и тушить под крышкой до мягкости капусты. Поперчить по вкусу.
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Также можно приготовить начинку с квашеной капустой. Обжаривайте ее только с луком. Оба варианта вкусные. Готовую начинку оставляем до полного остывания.
-
Духовку включите для разогрева на 200 С. Для теста смешайте муку с разрыхлителем и солью. Просейте.
Мягкое масло смешать со сметаной и сахаром. Частями вводите муку, вначале перемешивая ложкой, затем руками быстро замесите мягкое тесто.
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Разделите на 15 кусочков (постарайтесь не делать пирожки крупнее), каждый кусочек раскатайте в тонкую лепешечку, выложите начинку и сформируйте пирожки. Смажьте их яйцом.
-
Выпекайте 20-25 минут.
Комментарии и отзывы
14 часов назад МурКатеринка #
вчера в 18:26 mariana82 #
вчера в 15:46 ssnegireva44 #
вчера в 13:05 Анатолий Соколов #
вчера в 11:18 dlatehktopishet #
позавчера СкарлеттО #
позавчера leontina-2014 #
позавчера galacomzone-2018 # (автор рецепта)
позавчера gorschkovaov #
позавчера Okoolina #
позавчера galacomzone-2018 # (автор рецепта)
позавчера Stillet #
позавчера galacomzone-2018 # (автор рецепта)
позавчера Stillet #
вчера в 13:01 Анатолий Соколов #
вчера в 16:46 Stillet #
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