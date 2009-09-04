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  • 4 сентября 2009, 23:40
  • 90135

Корзинки с грибами

Рецепт: Корзинки с грибами

Отличительная особенность этих корзиночек, от таких уже привычных тарталеток, в тесте. И не только в его вкусе и консистенции, тесто готовится вместе с начинкой в духовке. Корзинки в итоге получаются очень нежными, тесто мягким, а грибная начинка шикарно сочетается с сыром. Угощайтесь!!!

Категория: Закуски Бутерброды Тарталетки, волованы

Ингредиенты для «Корзинки с грибами»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2814.7 ккал 		белки
80.7 г 		жиры
163.9 г 		углеводы
261.9 г
100 г блюда
ккал
225.2 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
21 г

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Рецепт «Корзинки с грибами»:

Приготовление теста:
Высыпать в миску 2 стак. муки, натереть на крупной терке маргарин, размять руками до получения крошки.
В сметану добавить соду и соль, перемешать. Выложить сметану к тесту.
Тесто тщательно вымешать руками. Оно должно быть однородным и легко отлипать от рук. При необходимости добавить еще муки (еще где-то 0,5 ст.)

Приготовленное тесто выложить в формочки для кексов таким образом, чтобы корзиночки были тоненькими, но без дырок.

Приготовление начинки:
Шампиньоны помыть, мелко нарезать.

На раскаленную сковороду налить растительное масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить до прозрачного состояния.
К обжаренному луку выложить грибы, обжарить до готовности, посолить, поперчить.

В грибную массу выложить сметану и перемешать.

Формочки с тестом наполнить на 2/3 начинкой.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около 25-30 минут.
Достать из духовки, посыпать тертым сыром и запекать еще до полного расплавления сыра.

Корзиночки остудить и достать из формочек.

Украсить веточкой петрушки.
Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: выпечка закуска

Вкусы: грибной

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Корзинки с грибами
Рецепт: Корзинки с грибами

Отличительная особенность этих корзиночек, от таких уже привычных тарталеток, в тесте. И не только в его вкусе и консистенции, тесто готовится вместе с начинкой в духовке. Корзинки в итоге получаются очень нежными, тесто мягким, а грибная начинка шикарно сочетается с сыром. Угощайтесь!!!

Ингредиенты для «Корзинки с грибами»:
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Морковные кексы с мятой

Комментарии и отзывы

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Часто делаю пироги с таким тестом. Очень нежное и рассыпчатое. Не разочарует. Шикарно сочетается почти со всеми начинками, я очень люблю с рыбой и овощами.
Яйца в тесто не идут?
Подскажите, пожалуйста, можно ли замораживать как полуфабрикат, а потом запекать или лучше испечь до полуготовности и заморозить, а потом разморозить, посыпать сыром и запечь до готовности?
Можно ли заменить маргарин сливочным маслом?
Почему никто никогда не указывает объем стакана? Ведь сложно приготовить идеально по рецепту,если муки всыпать больше,тесто уже не то. Девочки, пожалуйста, учитывайте,что не все мастер-шефы и для кого-то точный рецепт имеет значение. Или хотя бы указывайте ингредиенты в граммах. Заранее спасибо.
Очень вкусно получилось, только мне не хватило начинки на всё тесто, надо начинку делать двойную порцию. Буду делать неоднократно, всем понравилось
Очень вкусно Делала их много раз
Спасибо!!! Очень понравилось. И что особенно радует - они вкусненькие и горячие, и холодные.
Красиво и вкусно
Очень-очень!!!
Вчера сделала но не как корзиночки, а как низкий пирог. Получилось очень вкусно. Тесто понравилось, попробую приготовить с другими начинками. Спасибо за рецепт!
Пока дочитала и досмотрела фото до конца,слюной вся изошла. Простенько и со вкусом. Заберу к себе. А вам большое спасибо за рецепт.
заечательные карзиночки надо попробывать сделать.
Как вкусно выглядят
обязательно приготовлю
очень хочктся попробовать,скажите .а сколько корзинок получается из этого теста?
НЯМОЧКА..... СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТИК... УНОШУ К СЕБЕ В КОПИЛОЧКУ...А ВАМ-
ВКУСНЯШКА)))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТИК.... С ВАШЕГО РАЗРЕШЕНИЯ, ЗАБИРАЮ В БЛОКНОТИК)))))
Спасибо ! Всё получилось. Вкусно! Быстро! Недорого. Сверху сыр слегка смазала майонезом.
И вам спасибо! Рада, что оценили!
Замечательные корзиночки!Не сложно,вкусно,оригинально!Большое спасибо за рецепт!
Не за что! Буду рада, если пригодится!
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