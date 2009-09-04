Отличительная особенность этих корзиночек, от таких уже привычных тарталеток, в тесте. И не только в его вкусе и консистенции, тесто готовится вместе с начинкой в духовке. Корзинки в итоге получаются очень нежными, тесто мягким, а грибная начинка шикарно сочетается с сыром. Угощайтесь!!!
- 4 сентября 2009, 23:40
- 90135
Корзинки с грибами
Ингредиенты для «Корзинки с грибами»:
- Маргарин (тесто) — 200 г
- Сметана (3 ст.л. - в тесто, 3ст.л. - в начинку) — 6 ст. л.
- Сода (тесто) — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (тесто) — 2,5 стак.
- Шампиньоны (или любые грибы) — 350 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло растительное (для жарки)
- Специи (соль и перец, по вкусу)
- Сыр твердый (российский) — 150 г
- Петрушка (для украшения)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2814.7 ккал
|
белки
80.7 г
|
жиры
163.9 г
|
углеводы
261.9 г
|100 г блюда
|ккал
225.2 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
21 г
Рецепт «Корзинки с грибами»:
Приготовление теста:
Высыпать в миску 2 стак. муки, натереть на крупной терке маргарин, размять руками до получения крошки.
В сметану добавить соду и соль, перемешать. Выложить сметану к тесту.
Тесто тщательно вымешать руками. Оно должно быть однородным и легко отлипать от рук. При необходимости добавить еще муки (еще где-то 0,5 ст.)
Приготовленное тесто выложить в формочки для кексов таким образом, чтобы корзиночки были тоненькими, но без дырок.
На раскаленную сковороду налить растительное масло, выложить мелко порезанный лук и обжарить до прозрачного состояния.
К обжаренному луку выложить грибы, обжарить до готовности, посолить, поперчить.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около 25-30 минут.
Достать из духовки, посыпать тертым сыром и запекать еще до полного расплавления сыра.
Комментарии и отзывы
2 часа назад nat76575930 #
28 декабря 2019 года dariy_l #
24 января 2019 года 2va2 #
21 мая 2018 года Елена Князева #
10 февраля 2017 года Mirrik #
2 января 2017 года olya11154 #
3 декабря 2016 года nadin-en #
11 декабря 2014 года Зигурка #
24 августа 2014 года Eugenita #
16 мая 2014 года veronika1910 #
28 января 2014 года Валентина Шеенко #
10 января 2014 года Mirra_Lynx #
11 ноября 2013 года ВЕЛЕН4ИК #
11 октября 2013 года nbuh #
4 октября 2013 года Охта #
обязательно приготовлю
18 декабря 2011 года С8ета deleted #
19 июня 2011 года Елена3007 #
20 мая 2011 года Елена Алена deleted #
3 апреля 2011 года хортица #
3 апреля 2011 года иррез # (автор рецепта)
12 октября 2010 года Агнеша #
15 октября 2010 года иррез # (автор рецепта)
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