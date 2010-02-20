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  • 20 февраля 2010, 19:43
  • 152140

Мандариновый пирог

Рецепт: Мандариновый пирог

Этот рецепт пирога пользуется в нашей семье большой популярностью, да и не только у нас. Пирог получается сдобным, воздушным и очень вкусным! Готовится легко и быстро! А самое главное – без соды, разрыхлителя и крахмала. Попробуйте, пирог того стоит!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Мандариновый пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1958.5 ккал 		белки
38.3 г 		жиры
37.4 г 		углеводы
368.5 г
100 г блюда
ккал
241.8 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
45.5 г

Рецепт «Мандариновый пирог»:

Приготовить ингредиенты для рецепта.

Мандарины очистить, нарезать кусочками.

Желтки отделить от белков.

Белки убрать в холодильник, а желтки растереть с половиной стакана сахара (сахар должен раствориться, поэтому можно немного взбить миксером).

Белки чуть посолить и начинать взбивать, добавляя понемногу вторую половину стакана сахара.

Все соединить, помешивая только в одну сторону.
Добавить просеянную муку, перемешать.

Добавить кусочки мандаринов и аккуратно все перемешать.

В форму, смазанную сливочным маслом, вылить тесто и поставить в разогретую до 180-190 град. духовку и выпекать 20-30 минут.

Осторожно вынуть пирог из формы и дать остыть.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: выпечка пирог

Вкусы: сладкий

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Мандариновый пирог
Описание: Этот рецепт пирога пользуется в нашей семье большой популярностью, да и не только у нас. Пирог получается сдобным, воздушным и очень вкусным! Готовится легко и быстро! А самое главное – без соды, разрыхлителя и крахмала. Попробуйте, пирог того стоит!


Комментарии и отзывы

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Пирог замечательный! У меня уже давно в копилке точно такой рецепт от нашего ПОВАРЕНКА Нины-супербабушки, только там апельсин и называется "Апельсиновый пирог "Нежность". Правильно ли это - использовать чужой рецепт, как свой (уж не знаю, кто у кого ....)? Хотя, какая разница! Если больше любителей вкусной выпечки узнают и попробуют, как это вкусно, значит, так надо было.
Пирог замечательный! У меня уже давно в копилке точно такой рецепт от нашего ПОВАРЕНКА Нины-супербабушки, только там апельсин и называется "Апельсиновый пирог "Нежность". Правильно ли это - использовать чужой рецепт, как свой (уж не знаю, кто у кого ....)? Хотя, какая разница! Если больше любителей вкусной выпечки узнают и попробуют, как это вкусно, значит, так надо было.
Рецепт простой,и многим понравился,судя по отзывам. А,у меня вопрос: если нет разрыхлителя и соды,за счет чего пирог так хорошо поднимается? Думаю, за счет хорошо взбитых белков...Хочу испечь,но не люблю взбивать белки,они у меня не получаются нужной консистенции.Ответьте,пожалуйста.
Пирог замечательный! Вкусный, легко и быстро готовится. Напоминает шарлотку. Для меня немного сладковат, сахара можно поменьше. Большое спасибо за рецепт!!!
Танюша, оочень аппетитный пирог
Лиленька, огромное спасибо!!!
Ответ для tata1108
Спасибо, Настенька!!!
Ответ для tata1108
Танечка, вкусный и ароматный пирог!!!
Огромное спасибо, Жанночка!!!
Ответ для tata1108
Какой ароматный пирог, Танюша!
Наташенька, спасибочки!!!
Ответ для tata1108
Танечка, Какой Пышный пирог!!! Суперрр!!!
Танюш, спасибо большое!!!
Ответ для tata1108
Танюша, шикарный пирог у тебя! Красивейшая форма!
Линочка, большущее спасибо!!!
Ответ для tata1108
Танечка, прекрасный пирог, вкусный и ароматный !!!
Галочка, спасибо огромное!!!
Ответ для tata1108
Ух ты, какой красавчик- пирог!!! Танюша, отличное исполнение и красивое фото!!!
Светочка, огромнейшее спасибо!!!
Какой вкусный пирог получился! Купила мандарины, оказались кислыми. Выбрасывать жалко, нашла ваш рецептик. Совершенно случайно обрела в своей копилочке новый пирог, который буду печь еще не раз. Спасибо.
Отличный пирог получился, ням! большое спасибо за рецепт
вкусный пирог! такое же тесто и на шарлотку делаю,и на торты-так что знала,что вкусно будет),но с цитрусами не готовила-получилось ну очень вкусно и ароматно-у меня был один огромный мандарин,пол-яблока и цедра пол-лимона-ароматы витали что надо!!
Оленька, аппетитный пирог. С яблоками делала, а от с мандарином нет. Попробую!
Жанночка,да,попробуй-быстро и вкусно))
Ответ для jannasimf
есть такие пироги надо остывшими).настоятся,схватятся
Спасибочки!
Ответ для ms olya1226
Оля, спасибо за наводку! Класс!
съедается мгновенно)
Очень нежный и невероятно вкусный! На фото видны кусочки мандаринок, мандарины попались со светлыми дольками. Оранжевые лучше было бы видно. Стаканы бывают разные. Яйца – 3 шт. Мука – 170 гр. Сахар – 200 гр. Мандарины – 300 гр (огромные - 4 шт.) Дольки от пленок не очищать, просто порезать.
Очень вкусно! Спасибо
Восхитительный рецепт!Очень нежным получился,только я сахару положила 125 г,так как мандарины и так сладкие
Тесто изумительное, а мандаринов мне показалось мало. В следующий раз попробую побольше положить. Спасибо за рецепт! Забираю в КК)
Простите за, возможно, элементарный вопрос, но ... Нужно ли очищать каждую дольку мандарина - вынимать мякоть из пленочки? Или достаточно просто снять кожуру и нарезать дольки на кусочки? Спасибо за ответ
Нам понравилось. С таким тестом я делаю яблочную шарлотку, а вот мандарины вместо яблок положить не додумалась. Спасибо!
Спасибо за рецепт. Хотелось чего-нибудь вкусного и зимнего) очень боялась, что мандарины дадут слишком много сока и пирог не пропечется, но все страхи оказались напрасны, получилось просто прекрасно.
Превосходно. 👌😋👍 Спасибо 😊
Спасибо за мегапростой и быстрый рецепт приготовления пирога. Получилось очень вкусно правда я тоже добавила немного разрыхлителя, так как без миксера не удалось взбить белки до положенной консистенции. В общем-то мои домашние насладились
Очень вкусный пирог! Верхушка хрустящая, а низ пирожка воздушный и просто тает во рту. Спасибо Вам огромное!
Всю жизнь такой пеку....только с яблоками)) А тесто действительно очень вкусное и воздушное, а для пользы из цельнозерновой муки делаю
Супер-пирог! Пеку редко, навыков нет, но тут они и не нужны были. Спасибо за рецепт Не знаю как добавить фото, потому вот ссылка с фото на сей шедевр) https://www.instagram.com/p/BA2k_v2R1zy/?taken-by=katyachumachova
Восхитительный, тающий во рту пирог! Огромное спасибо за такой рецепт!
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