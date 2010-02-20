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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/40917/]Мандариновый пирог[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/40917/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jul/28/36/480925_95682-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Этот рецепт пирога пользуется в нашей семье большой популярностью, да и не только у нас. Пирог получается сдобным, воздушным и очень вкусным! Готовится легко и быстро! А самое главное – без соды, разрыхлителя и крахмала. Попробуйте, пирог того стоит! Ингредиенты: Яйцо куриное, Мука пшеничная, Сахар, Мандарин, Масло сливочное. Тэги: выпечка, пирог.