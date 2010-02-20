Этот рецепт пирога пользуется в нашей семье большой популярностью, да и не только у нас. Пирог получается сдобным, воздушным и очень вкусным! Готовится легко и быстро! А самое главное – без соды, разрыхлителя и крахмала. Попробуйте, пирог того стоит!
- 20 февраля 2010, 19:43
- 152140
Мандариновый пирог
Ингредиенты для «Мандариновый пирог»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука (белая высшего сорта) — 1 стак.
- Сахар — 1 стак.
- Мандарин — 3 шт
- Масло сливочное (для смазывания формы) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1958.5 ккал
|
белки
38.3 г
|
жиры
37.4 г
|
углеводы
368.5 г
|100 г блюда
|ккал
241.8 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
45.5 г
Рецепт «Мандариновый пирог»:
Белки убрать в холодильник, а желтки растереть с половиной стакана сахара (сахар должен раствориться, поэтому можно немного взбить миксером).
В форму, смазанную сливочным маслом, вылить тесто и поставить в разогретую до 180-190 град. духовку и выпекать 20-30 минут.
Комментарии и отзывы
9 сентября Natashonok #
9 сентября Natashonok #
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