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  • 13 мая 2010, 21:55
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Салат «Весеннее настроение»

Рецепт: Салат «Весеннее настроение»

Сочный, нежный салат с легкой ароматной заправкой на основе йогурта. Весеннее настроение – потому, что впереди лето, а значит, пора думать и о фигуре!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат «Весеннее настроение»»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2087.6 ккал 		белки
181.1 г 		жиры
27.2 г 		углеводы
282.5 г
100 г блюда
ккал
120.7 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
1.6 г		 углеводы
16.3 г

Рецепт «Салат «Весеннее настроение»»:

Зелень режем помельче. Курицу отвариваем, охлаждаем, нарезаем (или разделяем на волокна – кому как нравится).

Огурцы режем некрупно.

Фасоль и грибы (жидкость сливаем) выкладываем из банок.

Перемешиваем компоненты салата.

Йогурт смешиваем в французской горчицей (кстати, она бывает разных сортов, поэтому количество стоит регулировать по вкусу).

Заправляем салат.

И подаем. Приятного аппетита Вам и весеннего настроения!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На ужин Специальное питание : Для диеты

Теги: салат диета

Вкусы: пикантный легкий сочный

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Салат «Весеннее настроение»
Описание: Сочный, нежный салат с легкой ароматной заправкой на основе йогурта. Весеннее настроение – потому, что впереди лето, а значит, пора думать и о фигуре!
Тэги: салат, диета.


Комментарии и отзывы

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Отличный салат, свежий за счет огурца, сытный за счет мяса и фасоли, а также очень вкусный. Все очень хорошо сочетается. Спасибо за рецепт.
Спасибо за рецептик, получился очень вкусный и сытный салатик
Очень вкусный легкий салатик! Спасибо! Рецепт переходит в категорию любимых))
Привет)думаю,что рецепт отличный(всё что люблю в нём есть)) можно и как самостоятельное блюдо использовать,не салатом))-сделаю точно,но....сын не ест грибы ни в каком виде(((....не пробовали чем-нибудь заменить?...есть варианты?
Отличный салатик - забрала в КК))) спасибо за рецепт!
Спасибо за рецепт, получилась ВКУСНОТА! Особенно приятно, когда попадаются зернышки горчицы
Спасибо за рецепт, очень вкусно!!!
Люблю Ваши рецепты,их простоту и вкус! Спасибо, что делитесь ими!!!
Приготовила все по рецепту, заправила Вашим соусом - СУПЕР! единственный минус - попался кисловатый йогурт, ноя сама и не почувствовала, но мой сынок (привереда!) сделал мне замечание, "слопали" живенько, т.ч. маленький недостаток не напугал нас. Спасибо, теперь буду и дальше готовить и беру к себе в К.К.
Вчера на ужин думала-думала что бы себе приготовить полегче, да так что бы побыстрее (основное время на ужин для мужа ушло) и конечно же повкуснее и наткнулась на ваш салатик, да и практически все продукты были, грибы свежие правда в морозилке валялись, лень было жарить, думаю ну и ладно без них обойдусь, и вместо йогурта ряженка, но хорошая такая, густющая и что же у меня получилось, а получилась вкуснятина Спасибо вам за идею и вдохновение!!! буду еще повторять и обязательно попробую в полном составе салатик
Горчица очень уместна в соусе НО..Я бы заменила фасоль на яйцо...А ещёлучше-просто огурец+зелень+замечательный соус с горчицой+яйцо..А курицу и фасоль отдельно рядом.Пусть каждый мешает как хочет.
Спасибо за рецепт! Салат получился сытный, семья на ужин наелась одним салатом))), и в то же время низкокалорийный, полезный и вкусный. Еще открыли для себя новый продукт - французскую горчицу, классная штука))))
Сделала по вашему рецепту, зелени у меня не было ,а горчицу положила "русскую" , но даже и так получилось вкусно, однозначно буду готовить еще! Спасибо за рецепт!!!
салатик может быть и вкусный но фасоль и шампиньоны просто убьют фигуру
"фасоль и шампиньоны просто убьют фигуру"? Вы не путаете их с жареной на сале картошкой?
Ответ для ardotav47
Ничего не убьют! Кто Вам такую глупость сказал? Они ОЧЕНЬ даже полезны для фигуры. Главное не перебрать с количеством порций и все дела!
Ответ для ardotav47
Единственное, что может произойти нежелательного (и то не со всеми) - это сильная работа кишечника (метеоризм), а так - всё ОК
доступные продукты и готовится легко,Спасибо!!
супер! спасибо, обязательно сделаю!
я еще немного добавляю лимонного сока
Некоторые пишут, что салат не диетический. Так вот, я посчитала калорийность салата в калькуляторе калорий с указанными выше продуктами и их весом. В результате получается почти полтора килограмма готового салата с калорийностью 991 ККал, то есть в 100 граммах салата окало 65 ККал. Стандартные майонезные салаты содержат от 200 до 450 ККал в 100 граммах, так что я считаю салат вполне низкокалорийным!
только кажется филе с фасолью тяжеловато для фигуры. и фасоль не очень желательно кушать вечером, т.к. там все-таки много углеводов. хотя некоторые чечевицу рекомендуют на ужин, а в ней столько же углеводов.
но в общем все ингредиенты полезные и вкусные!
Замечательный салатик. Не думала что йогурт с горчицей окажутся такой замечательной заправкой. Теперь хочется попробовать это сочетание и в других салатах вместо майонеза. Я, кстати, пробовала приготовить с опятами. В целом салат быстро готовится, не включает в себя дорогостоящих продуктов, низкокалорийный и очень вкусный! За это вам спасибо!
Отличный салатик! Спасибо Автору за подсказку)))
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