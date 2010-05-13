Сочный, нежный салат с легкой ароматной заправкой на основе йогурта. Весеннее настроение – потому, что впереди лето, а значит, пора думать и о фигуре!
- 13 мая 2010, 21:55
- 45201
Салат «Весеннее настроение»
Ингредиенты для «Салат «Весеннее настроение»»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2087.6 ккал
|
белки
181.1 г
|
жиры
27.2 г
|
углеводы
282.5 г
|100 г блюда
|ккал
120.7 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
1.6 г
|углеводы
16.3 г
Рецепт «Салат «Весеннее настроение»»:
Зелень режем помельче. Курицу отвариваем, охлаждаем, нарезаем (или разделяем на волокна – кому как нравится).
Йогурт смешиваем в французской горчицей (кстати, она бывает разных сортов, поэтому количество стоит регулировать по вкусу).
Комментарии и отзывы
4 июня Akira Shinrei #
27 марта 2017 года Мышкина93 #
21 февраля 2017 года Nera2 #
23 мая 2016 года kurt 73 #
17 апреля 2016 года happ mama #
17 апреля 2016 года ТанТар #
17 апреля 2016 года zzz 9 #
16 апреля 2016 года katrinch #
15 апреля 2016 года tavy 73 #
15 апреля 2016 года chadaeva1986 #
14 апреля 2016 года VEosakanosakhanRSTA #
14 апреля 2016 года rygaeva #
14 апреля 2016 года Елена Камардина #
14 апреля 2016 года ardotav47 #
14 апреля 2016 года dog-rose # (автор рецепта) (модератор)
14 апреля 2016 года mne1300 #
14 апреля 2016 года mar632 #
13 апреля 2016 года natalya petrakova 56 #
13 апреля 2016 года wgen #
13 апреля 2016 года Тамара 1005 #
9 октября 2014 года StreptopeliaDecaocto #
14 апреля 2016 года Nataha_S #
но в общем все ингредиенты полезные и вкусные!
9 октября 2014 года StreptopeliaDecaocto #
14 апреля 2014 года Agony_t_o_r_c_h #
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