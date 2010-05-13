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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/44798/]Салат «Весеннее настроение»[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/44798/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013jul/30/27/481803_78028-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из птицы -> Салаты из курицы Сочный, нежный салат с легкой ароматной заправкой на основе йогурта. Весеннее настроение – потому, что впереди лето, а значит, пора думать и о фигуре! Ингредиенты: Курица, Огурец, Фасоль, Шампиньоны, Зелень, Йогурт, Горчица. Тэги: салат, диета.