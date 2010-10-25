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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 25 октября 2010, 18:31
  • 505273

Фаршированный батон

Рецепт: Фаршированный батон

Довольно быстро готовится и так же быстро поглощается мужем)))

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Фаршированный батон»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1812 ккал 		белки
142.5 г 		жиры
15.8 г 		углеводы
251.5 г
Порции
ккал
302 ккал		 белки
23.8 г		 жиры
2.6 г		 углеводы
41.9 г
100 г блюда
ккал
109.2 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
1 г		 углеводы
15.2 г


Рецепт «Фаршированный батон»:

Сначала нужно отварить куриное филе в подсоленной воде. А между тем приготовим начинку для нашего батона. Для этого нужно нарезать кабачок кубиками и отправить в сковородку для поджаривания на растительном масле.

Цветную капусту моем, разделяем на соцветия и присоединяем к кабачку.

Добаялем мелко нарезанный лук.

Так же поступаем и с двумя разноцветными перцами, кладем в сковородку.

Естественно, овощи нужно посолить и по вкусу приправить специями, хорошо перемешать и потушить до мягкости. Дать остыть и добавить часть тертого сыра.

Теперь готовим батон для фаршировки: отрезаем верх батона, вынимаем весь мякиш и закладываем половину овощной смеси внутрь.

Следующий слой - разделенное на кусочки куриное мясо. Как вариант: можно просто смешать овощи с мясом и нафаршировать батон.

Ну, и снова кладем овощную смесь.

В довершение: посыпаем верхушку начинки тертым сыром. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не подрумянится. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе / На закуску Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: закуска

Вкусы: хлебный мясной овощной соленый сладковатый

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Комментарии и отзывы

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Очень заманчивый батончик Скажите, пожалуйста, а какого размера (длинны) батон на такое количество начинки?
просто вкуснотище))
Думаю, что такой батон пригодится на природе!
Наденька, очень аппетитный батон!!!
забрала себе в КК
Удалено администратором
Приготовила, делается все просто. Единственное, не стала добавлять кабачки и сырную верхушку смазала еще майонезом - чтобы при остывании не получилось жесткой сырной корки - очень понравилось всей семье. А еще в следующий раз добавлю маринованного огурчика. Спасибо за рецепт!
Я тоже подумала, что, если держать в духовке 30 минут, то сырная корка будет очень твёрдая. Минут 5-7 достаточно, мне кажется.
Особенно если вся начинка из термически обработанных прдуктов. Этому батону просто нечего делать в духовке 30 минут.
вкусно! взяла себе!
Надь, а 30 минут не много? Там же почти все готово.
У меня хлеб дубовый стал однажды. Было вкусно, но оооочень хрустяще.
Хочеться попробовать твой рецепт, но боюсь, что опять хлеб сухой получится.
Все зависит от духовки, возможно, действительно нужно меньше времени. Я запекала на самом малом огне, и сыр все никак не хотел приобретать золотой оттенок
У меня электроплита с соответственной духовкой.
Надюшище, милая Вы моя!
Огромное спасибо за чудесный рецепт фаршированного батона и вообще за все рецепты. На Рождество непременно попробую!
С уважением и любовью. Анна Дмитриевна Раду. Бухарест.
Спасибо Вам большое!
Очень интересный рецепт, хочу попробовать приготовить, спасибо.
Надюша спасибо, великолепный рецепт! У меня вопрос, это удовольствие лучше поглотить сразу или же можно и на следующий день оставить?
И Вам спасибо! Мы ели и на следующий день. Вкусно было и в холодном виде
спасибо испробуем на днях=)
отличный рецепт, спасибо!
у меня пятеро детей и они любят вкусные и оригинальные блюда.Спасибо.
Какой интересный рецепт! А готовое блюдо легко разрезать, за ножом не тянется батон?
Спасибо! Нет, не тянется, с чего Вы решили
Просто, когда режем обычный батон, бывает такое, что его не разрежешь. Вот я и подумала, что если от начинки еще слегка подраскиснет, то будет еще сложнее разрежать. Спасибо, что развеяли мои сомнения, будем пробовать!
Ну и вкуснятина!!! и очень просто! Спасибо!
Хороший и простой вариант! Возьму на заметочку!
Вкуснятина не то слово!!!!
...расточительно однако
а куда же деть мякиш и корку от батона? Без обид, но я просто не люблю продукты "лишние" выбрасывать[x]18:21 11.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
Корку муж съел А мякиш можно использовать для котлет либо как панировку. Я тоже не выбрасываю продукты, которые можно использовать. [x]19:02 11.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
я думаю сюда еще и грибочки(шампиньенчики) можно добавить [x]11:20 11.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
да, и все, что пожелаете
очень интересный рецепт!
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