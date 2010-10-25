Довольно быстро готовится и так же быстро поглощается мужем)))
- 25 октября 2010, 18:31
- 505273
Фаршированный батон
Ингредиенты для «Фаршированный батон»:
- Батон (белый, свежий) — 1 шт
- Кабачок (небольшой, начинка) — 1 шт
- Капуста цветная (начинка) — 200 г
- Лук репчатый (начинка) — 1 шт
- Перец болгарский (начинка) — 2 шт
- Филе куриное (начинка) — 300-400 г
- Сыр твердый (начинка + посыпка) — 150 г
- Специи
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1812 ккал
|
белки
142.5 г
|
жиры
15.8 г
|
углеводы
251.5 г
|Порции
|ккал
302 ккал
|белки
23.8 г
|жиры
2.6 г
|углеводы
41.9 г
|100 г блюда
|ккал
109.2 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
1 г
|углеводы
15.2 г
Рецепт «Фаршированный батон»:
Сначала нужно отварить куриное филе в подсоленной воде. А между тем приготовим начинку для нашего батона. Для этого нужно нарезать кабачок кубиками и отправить в сковородку для поджаривания на растительном масле.
Естественно, овощи нужно посолить и по вкусу приправить специями, хорошо перемешать и потушить до мягкости. Дать остыть и добавить часть тертого сыра.
Теперь готовим батон для фаршировки: отрезаем верх батона, вынимаем весь мякиш и закладываем половину овощной смеси внутрь.
Следующий слой - разделенное на кусочки куриное мясо. Как вариант: можно просто смешать овощи с мясом и нафаршировать батон.
В довершение: посыпаем верхушку начинки тертым сыром. Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 30 минут, пока сыр сверху не расплавится и не подрумянится. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
8 апреля 2015 года Натя 1394 #
5 июня 2013 года oleg_ko #
22 июня 2011 года Милана Прекрасная #
24 мая 2011 года наташа лучко #
забрала себе в КК
31 января 2011 года vlad6483 deleted #
23 января 2011 года Anna141 #
15 октября 2011 года elenita # (модератор)
Особенно если вся начинка из термически обработанных прдуктов. Этому батону просто нечего делать в духовке 30 минут.
12 января 2011 года koloboknata #
13 декабря 2010 года плотная #
У меня хлеб дубовый стал однажды. Было вкусно, но оооочень хрустяще.
Хочеться попробовать твой рецепт, но боюсь, что опять хлеб сухой получится.
14 декабря 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
15 декабря 2010 года плотная #
12 декабря 2010 года annara #
Огромное спасибо за чудесный рецепт фаршированного батона и вообще за все рецепты. На Рождество непременно попробую!
С уважением и любовью. Анна Дмитриевна Раду. Бухарест.
14 декабря 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
5 декабря 2010 года irihka1 #
28 ноября 2010 года Лексаша #
28 ноября 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
29 ноября 2010 года Лексаша #
24 ноября 2010 года экспромт #
21 ноября 2010 года Zoya4ka #
20 ноября 2010 года mama-dv #
20 ноября 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
21 ноября 2010 года mama-dv #
15 ноября 2010 года Irina-iren deleted #
15 ноября 2010 года Eva Grimm #
11 ноября 2010 года Mazarati #
11 ноября 2010 года Ola-la-yka #
а куда же деть мякиш и корку от батона? Без обид, но я просто не люблю продукты "лишние" выбрасывать[x]18:21 11.11.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
11 ноября 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
11 ноября 2010 года kok56 #
11 ноября 2010 года Надюшище deleted # (автор рецепта)
4 ноября 2010 года Dinni #
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