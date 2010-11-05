Рулет из лаваша "Весенний"

Аккуратно сворачиваем листы лаваша с начинкой в рулет, обматываем пищевой пленкой (если пленки нет, то можно положить в целлофановый пакет и перетянуть крепко скотчем), затем положить на несколько часов в холодильник для пропитки и охлаждения.