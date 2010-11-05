Нежный вкус и яркие оттенки начинки подарят хорошее настроение и хорошо подойдут к любому праздничному столу.
- 5 ноября 2010, 10:54
- 19383
Рулет из лаваша "Весенний"
Ингредиенты для «Рулет из лаваша "Весенний"»:
- Лаваш (тонкий) — 5 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Крабовое мясо — 400 г
- Икра рыбная / Икра (мойвы, в белом соусе) — 200 г
- Огурец — 4 шт
- Помидор — 4 шт
Рецепт «Рулет из лаваша "Весенний"»:
Деликатесную икру мойвы (у меня была икра мойвы с креветками) перемешиваем с мелко нарезанным крабовым мясом.
Огурцы очищаем от кожицы, трем на крупной терке, затем устраняем сок огурца с помощью отжима через марлю.
Выкладываем в порядке: 2 лаваша, нарезанную зелень, лаваш, смесь из крабового мяса, лаваш, натертые огурцы (посолить), лаваш, помидор.
Аккуратно сворачиваем листы лаваша с начинкой в рулет, обматываем пищевой пленкой (если пленки нет, то можно положить в целлофановый пакет и перетянуть крепко скотчем), затем положить на несколько часов в холодильник для пропитки и охлаждения.
Комментарии и отзывы
14 апреля 2011 года Zeta108 deleted #
15 апреля 2011 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
2 февраля 2011 года alexa23 #
2 февраля 2011 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
31 января 2011 года vlad6483 deleted #
6 ноября 2010 года zateika #
6 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
6 ноября 2010 года Виктория09 deleted #
6 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
6 ноября 2010 года мисс #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года lakshmi-777 #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года Zmievna #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года нюня лаврова #
5 ноября 2010 года Кис-нок #
С дебютом Вас
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года фл-ра #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года УляХ #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года Yulianna #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года marinamurat #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года inna_2107 #
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
5 ноября 2010 года VREDINKA ANETT # (автор рецепта)
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