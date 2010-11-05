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Версия для печати Рецепты Блюда из лаваша Рулеты из лаваша
  • 5 ноября 2010, 10:54
  • 19383

Рулет из лаваша "Весенний"

Рецепт: Рулет из лаваша Весенний

Нежный вкус и яркие оттенки начинки подарят хорошее настроение и хорошо подойдут к любому праздничному столу.

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «Рулет из лаваша "Весенний"»:


Рецепт «Рулет из лаваша "Весенний"»:

Мелко нарезаем лук.

Деликатесную икру мойвы (у меня была икра мойвы с креветками) перемешиваем с мелко нарезанным крабовым мясом.

Огурцы очищаем от кожицы, трем на крупной терке, затем устраняем сок огурца с помощью отжима через марлю.

Из помидор устраняем плодоножку (для нарезки оставляем только стеночки), мелко нарезаем.

Выкладываем в порядке: 2 лаваша, нарезанную зелень, лаваш, смесь из крабового мяса, лаваш, натертые огурцы (посолить), лаваш, помидор.

Аккуратно сворачиваем листы лаваша с начинкой в рулет, обматываем пищевой пленкой (если пленки нет, то можно положить в целлофановый пакет и перетянуть крепко скотчем), затем положить на несколько часов в холодильник для пропитки и охлаждения.

Ну вот... рулет готов... Вот так он выглядит в разрезе.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска ужин обед завтрак

Вкусы: крабовый нежный аппетитный

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Рулет из лаваша Весенний
Описание: Нежный вкус и яркие оттенки начинки подарят хорошее настроение и хорошо подойдут к любому праздничному столу.


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Комментарии и отзывы

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Очень сочно выглядит, и аппетитно!
Спасибо, что заглянули!
Думаю вкусно будет!!!
с п а с и б о !
Удалено администратором
и процесс приготовления весь художественный такой...
Спасибо... я старалась сделать поинтереснее...
Классный рулетик !!!
Спасибо. рада что Вам понравилось
вот с икрой мойвы проблема, заменим красной
Спасибо большое, очень приятно!
Красиво!Люблю закуски в лаваше!
Спасибо Аленушка...я старалась
Красота...И главная фотка красивая и процесс приготовления весь художественный такой...
Спасибо за похвалу. очень притно. тем более что рецепт "взят" из моих собственных соображений.
Хороший, красочный рецепт, особенно для любителей морепродуктов. Кстати, судя по тому, как вы предварительно обрабатывали огурцы и помидор, вы , несмотря на возраст, уже достаточно опытная хозяйка.
Очень аппетитный рулетик!!!! Обязательно попробуем и такой))
С дебютом Вас
Спасибо. надеюсь мой рецепт не разочарует Вас
Спасибо Вам большое!
+++ спасибо за рецепт)..и с дбютом Вас)
Спасибо Вам большое!
заинтересовал рецепт.. пойду наверное за продуктами чтобы попробывать приготовить..
попробуйте.....надеюсь не разочаруетесь
О, я теперь знаю, что приготовлю из лаваша на Новый Год! Класс! Спасибо! +
Спасибо. обязательно приготовте, Вам надеюсь понравиться!
С дебютом вас!!! Мн епонравилось. Как раз думала что сделать с лавашами и вы напомнили старинный рецептик. Пошла делать, ток с другой начинкой. Вам огромный + и успехпов на сайте!!!!
Спасибо большое Вам. буду стараться. Вам тоже успехов!
С дебютным рецептом! Удачи!
Спасибо большое Вам!
Спасибо Вам. очень приятно. тем более, что это мой первый рецепт размещенный на сайте и Ваш первый комментарий.
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