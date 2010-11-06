Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 6 ноября 2010, 17:01
  • 55761

Курица с апельсинами

Рецепт: Курица с апельсинами

Блюдо получается необычайно ароматным! Сладость апельсина отлично сочетается с соевым соусом и чесночком! Мясо просто тает во рту! Данный рецепт был размещен на сайте в 2009 г. пользователем Мышка-Катюша, под названием "Курица с апельсином", и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски"

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица с апельсинами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3165.9 ккал 		белки
278.2 г 		жиры
60.2 г 		углеводы
383.3 г
100 г блюда
ккал
107 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
2 г		 углеводы
12.9 г

Рецепт «Курица с апельсинами»:

Курицу нарезать кусочками, хорошо помыть, дать воде стечь.

Смешать горчицу, соевый соус, соль, душистый перец, мелко порезанный чеснок.
Замариновать курочку.

Чистим апельсины.
2 апельсина режем кружками, 2 - кубиками.
Кожуру одного апельсина режем соломкой и 3 раза промываем водой!

В воду добавить сахар, кожуру от 1 апельсина, апельсины, нарезанные кубиками.
Проварить на медленном огне 2 мин.

Сироп слить, он нам больше не пригодится!
Выкладываем на дно формы апельсины с кожурой (которые мы сварили).
Сверху кусочки курочки, на нее укладываем оставшиеся апельсины.
Апельсины, нарезанные кружками, укладываем между кусочками курочки.

Ставим запекать курочку в предварительно разогретую духовку (200 град.) на 40 мин.
В процессе запекания получилось много жидкости, я ее слила, чтобы мясо подрумянилось.

Выкладываете на блюдо вместе с апельсинами.


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: горячее

Вкусы: пикантный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Курица с апельсинами
Рецепт: Курица с апельсинами

Блюдо получается необычайно ароматным! Сладость апельсина отлично сочетается с соевым соусом и чесночком! Мясо просто тает во рту! Данный рецепт был размещен на сайте в 2009 г. пользователем Мышка-Катюша, под названием "Курица с апельсином", и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски"

Ингредиенты для «Курица с апельсинами»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Я утку делала в апельсинах, соевом соусе и горчице, не могу сказать, какой точно был рецепт, не помню, но есть это было невозможно, выкинули почти целиком, горечь ужасная, причем совсем не от горчицы, а именно от апельсиновых корок, наверно с курицей совсем другая ситуация, раз все так расхваливают...
Готовила сегодня курочку. До готовности даже представить не могла,как будет на вкус! Такое необычное сочетание продуктов.. Получилось очень пикантно, вкусненько! Спасибо большое за рецепт! Однозначно разнообразил наше меню! но запеченые апельсины не понравились. В след раз попробую только с корочками. Да и соевого соуса многовато. Но однозначно приготовлю ещё,со своими поправками. Спасибо!
Оля, какая необычная курочка !
Курицу оставляла мариноваться на ночь. В итоге курица получилась ОЧЕНЬ СОЧНОЙ, на удивление в процессе выпекания не выделила жидкость. Я опасалась, что аромат апельсинов будет доминировать в готовом блюде, но этого не случилось. Сами запеченные апельсины нам не понравились
Подскажите, апельсины добавляем в воду после закипания или сразу?
А никто не пробовал готовить с мандаринами? Как раз лежат мандаринки.
можно и с мандаринами,но они немного горчить будут
Спасибо, тогда лучше не рисковать, а попробовать с апельсинами.
Обалденный рецепт. Огромное спасибо автору за него!
Первый раз пробую - что-то не понятное, а потом беру еще и еще кусочки и понимаю, что это ВОСХИТИТЕЛЬНО!
Ням ням! очень интересный и необычный вкус!
Очень вкусно, только я мяса разного наложила, ну и набор специй у каждого свой . Спасибо за рецепт, хотела мяса с апельсином, но без этого рецепта больше одного я бы не рискнула, а тут четыре... и ведь вкусно!
получилась очень сочная и ароматная курочка! +++
Готовила курицу по вашему рецепту, очень интересный и необычный вкус, можно сказать, экзотический!! Но мы любим курицу в любых вариантах, поэтому нам понравилось!! С Новым годом!!
А мне кажется с сиропом можно потом отдельно поиграться. Загустить там, еще чего. А потом в соуснице подать. А то ишь, расточительство какое
Вкусно и ароматно
Вкусно и ароматно
Забираем в КК !! +++
Необычно..но немного горчит) а так вкусно
И,кстати, ребенок,не уважающий куриное мясо,скушал целую ножку!!!А это многого стоит!!!!!Спасибо!!!!
Сегодня приготовила с обычной столовой горчицей курицу целиком!!!!!!!Мужу оч понравилось!!!Вкусно!!!Особенно понравилось, что рецепт простой, и мясо получилось мягкое и сочное!!!!!Спасибо за рецепт!
Очень-очень вкусно! Все вышли из-за стола довольные! Удивлялись, что такое может быть... А ведь может!
Спасибо, Оля!
Фотографию прилагаю.
Почему горчица дижонская? Посмотрела состав - ничего там особенного нет...
Оль,правильно сделала,что спрашиваешь тут!
У автора в ингредиентах просто стояла горчица и кто то спрашивал какая именно?
Я читала,что часто курицу маринуют именно в дижонской горчице,вот поэтому взяла ее.
Спасибо большое за ответ!
Ответ для boa63
Дижонская горчица примерно на 50 процентов легче чем обычная русская.
Обычно чтобы сила горчицы была такая же как русской , покупаем дижонскую горчицу сильную.
Форму не надо смазывать!
Делайте все согласно рецепту и увидите ,все у вас получится и ничего не подгорит!Апельсины не будут сладкими.
Оль,я тебя не узнала.Я тут со своими проблемами совсем чекнулась!
Не стала писать в личку, подумала, вдруг мои вопросы и твои ответы кому-то пригодятся
Хотя не факт, что остальные такие же бестолковые, как я
Страницы: 1 2 3 4
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook