Блюдо получается необычайно ароматным! Сладость апельсина отлично сочетается с соевым соусом и чесночком! Мясо просто тает во рту! Данный рецепт был размещен на сайте в 2009 г. пользователем Мышка-Катюша, под названием "Курица с апельсином", и иллюстрирован мной в рамках акции "Раскраски"
- 6 ноября 2010, 17:01
- 55761
Курица с апельсинами
Ингредиенты для «Курица с апельсинами»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3165.9 ккал
|
белки
278.2 г
|
жиры
60.2 г
|
углеводы
383.3 г
|100 г блюда
|ккал
107 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
2 г
|углеводы
12.9 г
Рецепт «Курица с апельсинами»:
Чистим апельсины.
2 апельсина режем кружками, 2 - кубиками.
Кожуру одного апельсина режем соломкой и 3 раза промываем водой!
В воду добавить сахар, кожуру от 1 апельсина, апельсины, нарезанные кубиками.
Проварить на медленном огне 2 мин.
Сироп слить, он нам больше не пригодится!
Выкладываем на дно формы апельсины с кожурой (которые мы сварили).
Сверху кусочки курочки, на нее укладываем оставшиеся апельсины.
Апельсины, нарезанные кружками, укладываем между кусочками курочки.
Ставим запекать курочку в предварительно разогретую духовку (200 град.) на 40 мин.
В процессе запекания получилось много жидкости, я ее слила, чтобы мясо подрумянилось.
Комментарии и отзывы
30 декабря 2020 года yuliakatkova15 #
16 ноября 2017 года ТатьянаСеул #
7 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
7 февраля 2017 года Aygul Z #
6 ноября 2016 года ilya 200 #
2 сентября 2016 года Elmira-rani #
2 сентября 2016 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
2 сентября 2016 года Elmira-rani #
1 марта 2016 года mikhailova valery #
Первый раз пробую - что-то не понятное, а потом беру еще и еще кусочки и понимаю, что это ВОСХИТИТЕЛЬНО!
17 июня 2015 года Scrat13 #
14 декабря 2014 года MirageLS #
29 января 2014 года Jenya777 #
5 января 2014 года Nata lina #
23 ноября 2013 года Andrey V #
3 мая 2013 года Жека Я #
5 мая 2013 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
26 ноября 2011 года Апполинария Гордиенко #
21 марта 2011 года vrednu4ka #
8 января 2011 года ТРОСТино4ка #
8 января 2011 года ТРОСТино4ка #
5 января 2011 года boa63 #
Спасибо, Оля!
Фотографию прилагаю.
4 января 2011 года boa63 #
4 января 2011 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
У автора в ингредиентах просто стояла горчица и кто то спрашивал какая именно?
Я читала,что часто курицу маринуют именно в дижонской горчице,вот поэтому взяла ее.
5 января 2011 года boa63 #
10 мая 2016 года annarostovdon #
Обычно чтобы сила горчицы была такая же как русской , покупаем дижонскую горчицу сильную.
4 января 2011 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
Делайте все согласно рецепту и увидите ,все у вас получится и ничего не подгорит!Апельсины не будут сладкими.
4 января 2011 года Ольга Бабич # (автор рецепта)
4 января 2011 года boa63 #
Хотя не факт, что остальные такие же бестолковые, как я
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