Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 8 августа 2014, 10:38
  • 36678

Чебуреки "Тройные"

Рецепт: Чебуреки Тройные

Эти наивкуснейшие чебуреки нужно есть очень осторожно, над блюдечком - они просто истекают горячим соком!

Категория: Выпечка Изделия из теста Чебуреки

Ингредиенты для «Чебуреки "Тройные"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2667.4 ккал 		белки
68.2 г 		жиры
71.1 г 		углеводы
331.8 г
Порции
ккал
444.6 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
11.9 г		 углеводы
55.3 г
100 г блюда
ккал
171 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
21.3 г

Рецепт «Чебуреки "Тройные"»:

Замесить тесто. В просеянную муку влить 200 мл горячей воды с солью и растительным маслом. Тщательно вымесить тесто. Скатать его в шар и дать отлежаться.

В фарш добавить лук, пропущенный через мясорубку и соль. Можно добавить молотый перец по вкусу и мелко рубленную зелень, если любите. Также желательно вымешать фарш с добавлением воды или молока, чтобы он был сочным.

Помидоры нарезать на тонкие кружочки.
Сыр натереть на терке.

Поделить тесто на шарики и тонко раскатать в круглые лепешки.

Положить на тесто столовую ложку фарша и размазать его на половине лепешки.

Сверху уложить кружочки помидоров.

Помидоры посыпать тертым сыром.

Слепить чебуреки. Как это быстро сделать, подробно рассказано в моем рецепте "Зеленые" чебуреки".

Пожарить их во фритюре на среднем огне.
Готовые чебуреки сложить в кастрюльку и накрыть крышкой, чтобы они стали мягкими.

Можно угощаться!









Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5815
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее ужин

Вкусы: соленый мясной

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Чебуреки "Тройные"
Рецепт: Чебуреки Тройные

Эти наивкуснейшие чебуреки нужно есть очень осторожно, над блюдечком - они просто истекают горячим соком!

Ингредиенты для «Чебуреки "Тройные"»:


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
А я бы заменила обычную соль в фарш на адыгейскую "бжедугскую",в Пятерочке продается,будет совершеннейший шедевр
так это пыражкы жаренные с мясом ,сыром и помидором , можно еще огурчик покрошить, зелень , фкусно
Какие они все страшные
Почему страшные???!!! очень симпатичные и своеобразновкусные !!! Если бы были бы несовместимые продукты - еще понятно, а так - не нравится -проходите мимо!
Ответ для kalifornium
И еще одно замечание по поводу отзыва Вашего - будучи "поваренком" с 2013г., иметь нулевой уровень и 0 рецептов , и отзываться "страшные" - посмотрите на свое творчество. Еще раз повторюсь - с Вашей стороны это были ни замечания по поводу продуктов, ни по поводу приготовления, а только отзыв по внешнему виду, да и тот не соответствует предоставленным фото.
Наташа, готовила по рецепту, очень вкусно получилось, мой фото отчет, рецепт закрепился на нашей кухне!
Большое спасибо за аппетитное фото! Я очень рада,что рецепт пришелся Вам по вкусу!
очень интересный рецептик,возьму на заметку
Спасибо большое! Надеюсь,вам понравится!
Делала,очень понравились,вкусные,сочные,и хрустящие,спасибо за рецептик
Спасибо за отзыв! Я очень рада,что рецепт Вам понравился!
Наташа,благодарю за этот чудесный рецепт - оторваться невозможно!! Спасибо!
Большое спасибо за фото и доверие к рецепту! Мне очень приятно, что Вам понравилось!
Огромная благодарность за рецепт!!! Очень просто в приготовлении... и ВКУСНОТИЩА!!!
Спасибо огромное за оценку! Я очень рада,что Вам понравилось!
Очень,очень вкусно! Большое спасибо!
Спасибо за оценку!
Я тоже чебуреки люблю забираю в кк
Спасибо за доверие!
Люблю чебуречки! Забираю!
Благодарю!
Прекрасный рецепт !
Спасибо!
Нат - спасибо большое за чебуреки! Нам очень понравились, я на форуме писала подробнее.
Только у меня одно НО - дело в том, что у меня пара чебуреков лопнули, и из них с сумасшедшей скоростью стал вытекать сыр - и извлечь его из раскаленного масла было практически нереально, поэтому оно стало гореть.
Так что если кто будет готовить - обязательно учитывайте и как можно лучше скрепляйте чебуреки.
В остальном же только плюсы - сочные получились, да я еще и укропчику в фарш добавила - аромат просто умопомрачительный - Спасибо!
Да,скреплять надо тщательно! У меня ни один не вытек,к счастью! Спасибо за прекрасное фото! Я очень рада,что Вам понравилось!
Восхитительно вкусно!
Очень красивый чебуречек!
Шикарно!
Спасибо большое!
я ещё рюмку водки в тесто добавляю.но,вижу,тесто у вас классное с пузырёчками получилось и так
Да,я как-то водку не использовала никогда.
очень интересный вариант чебуреков,возьму на вооружение.спасибо!
Большое спасибо за отзыв!
Приготовила, полусилось очень вкусно. Тесто сложновато с горячей водой замешивать - рукам очень горячо, даже обожглась. Но зато оно эластичное, мягкое, как надо. Начинка сочная, ароматная. Я жарила не во фритюре, а в глубокой сковороде. Ушел почти 1 л масла. Вот выкладываю фото
вы молодец,что приготовили такую вкуснятину.а чтобы руки не обжигать-начинайте замешивать тесто вилкой)
Ответ для Angel_lip
Спасибо большое за фотоотчет! Я рада,что Вам понравилось! А тесто можно замешивать вилкой пока горячо,а потом уже, в резиноваых перчатках,на столе вымешивать до гладкости.
Ответ для Angel_lip
Замечательные чебуреки!
Сколько чебуреков получается из данного количества ингридиентов?
Это зависит от того,какого размера их делать. Покрупнее - меньше,помельче - больше выходит.Я,честно говоря не считала точное количество.
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook