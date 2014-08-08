Эти наивкуснейшие чебуреки нужно есть очень осторожно, над блюдечком - они просто истекают горячим соком!
- 8 августа 2014, 10:38
- 36678
Чебуреки "Тройные"
Ингредиенты для «Чебуреки "Тройные"»:
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Соль (1/2 ч.л. - в тесто, остальное в фарш) — 1 ч. л.
- Фарш мясной (Вкуснее свино-говяжий) — 400 г
- Лук репчатый — 100 г
- Сыр голландский (Можно российский или гауду) — 100 г
- Помидор (Средних) — 4 шт
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Зелень (Мелкорубленная) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2667.4 ккал
|
белки
68.2 г
|
жиры
71.1 г
|
углеводы
331.8 г
|Порции
|ккал
444.6 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
11.9 г
|углеводы
55.3 г
|100 г блюда
|ккал
171 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
21.3 г
Рецепт «Чебуреки "Тройные"»:
Замесить тесто. В просеянную муку влить 200 мл горячей воды с солью и растительным маслом. Тщательно вымесить тесто. Скатать его в шар и дать отлежаться.
В фарш добавить лук, пропущенный через мясорубку и соль. Можно добавить молотый перец по вкусу и мелко рубленную зелень, если любите. Также желательно вымешать фарш с добавлением воды или молока, чтобы он был сочным.
Пожарить их во фритюре на среднем огне.
Готовые чебуреки сложить в кастрюльку и накрыть крышкой, чтобы они стали мягкими.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5815
Комментарии и отзывы
позавчера Бубно #
16 декабря stas krym #
16 декабря kalifornium #
позавчера Ludmila R-N #
позавчера Ludmila R-N #
16 декабря Андрей Силантьев #
20 декабря 2016 года VolOksana #
21 декабря 2016 года Natalia Ok # (автор рецепта)
1 июня 2016 года sistra #
5 июня 2016 года Natalia Ok # (автор рецепта)
5 июня 2016 года sistra #
6 июня 2016 года Natalia Ok # (автор рецепта)
5 ноября 2015 года Жужа-48 #
10 ноября 2015 года Natalia Ok # (автор рецепта)
25 октября 2015 года veragry #
25 октября 2015 года Natalia Ok # (автор рецепта)
23 мая 2015 года lyalyamar7 #
27 мая 2015 года Natalia Ok # (автор рецепта)
3 марта 2015 года Romashka1901 #
3 марта 2015 года Natalia Ok # (автор рецепта)
19 ноября 2014 года Эхинацея #
19 ноября 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
18 ноября 2014 года Манахова Елена #
18 ноября 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
31 октября 2014 года veronika1910 #
31 октября 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
14 октября 2014 года Арина А #
Только у меня одно НО - дело в том, что у меня пара чебуреков лопнули, и из них с сумасшедшей скоростью стал вытекать сыр - и извлечь его из раскаленного масла было практически нереально, поэтому оно стало гореть.
Так что если кто будет готовить - обязательно учитывайте и как можно лучше скрепляйте чебуреки.
В остальном же только плюсы - сочные получились, да я еще и укропчику в фарш добавила - аромат просто умопомрачительный - Спасибо!
15 октября 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
5 октября 2014 года Первушина Елена #
5 октября 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
23 августа 2014 года FoodStation1 #
23 августа 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
14 августа 2014 года Алла Нефедова #
16 августа 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
14 августа 2014 года Алла Нефедова #
16 августа 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
11 августа 2014 года Angel_lip #
14 августа 2014 года Алла Нефедова #
16 августа 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
15 сентября 2014 года Первушина Елена #
10 августа 2014 года Angel_lip #
16 августа 2014 года Natalia Ok # (автор рецепта)
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