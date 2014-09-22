Закусочный торт из слоеного теста с икорным кремом и кусочками малосольной семги. Вариантов такого торта множество. Я хочу показать свой.
- 22 сентября 2014, 8:34
- 17009
Закусочный торт с икорным кремом и семгой
Ингредиенты для «Закусочный торт с икорным кремом и семгой»:
- Тесто слоеное дрожжевое (400 для коржей 100 для цветов) — 500 г
- Сметана — 300 мл
- Икра рыбная / Икра (любая, у меня мойвы.) — 2 ст. л.
- Укроп (несколько веточек)
- Семга (слабосоленая) — 100 г
- Свекла (вареная) — 1 шт
- Соевый соус (Киккоман) — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
511065.4 ккал
|
белки
6981.4 г
|
жиры
49505.5 г
|
углеводы
8160.6 г
|100 г блюда
|ккал
206.3 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
20 г
|углеводы
3.3 г
Рецепт «Закусочный торт с икорным кремом и семгой»:
2. Еще теплый корж разрезать на 3 равные прямоугольники. У меня получились 20*8 см. Неровные края измельчить в крошку.
3. Сметану разделить на 2 части. В одну часть добавить икру, соевый соус. Во вторую добавить укроп и соевый соус, перемешать.
4. Первый корж смазать половиной сметаны с икрой, накрыть вторым коржом. Сверху смазать половиной сметаны с зеленью, выложить полосочки рыбы и опять слой сметаны с зеленью.
5. Затем положить третий корж, смазать его сметаной с икрой, посыпать крошкой. По желанию можно сделать розочки со свеклой. Слоеное тесто раскатать в пласт, нарезать на полоски. У меня 1,5 см на 20 см.
6. Вареную свеклу нарезать тонкими полосками. На каждую полоску теста выложить полоски свеклы, как на фото. Полоски свернуть. Край я сколола зубочисткой. Выпечь такие цветочки в духовке и украсить торт.
Комментарии и отзывы
19 февраля 2017 года Edem-ka #
19 февраля 2017 года Лепачка #
17 июля 2015 года Мария По #
24 июля 2015 года lili-8888 # (автор рецепта)
14 июля 2015 года Мария По #
14 июля 2015 года lili-8888 # (автор рецепта)
15 июля 2015 года Мария По #
15 июля 2015 года Мария По #
6 февраля 2015 года Это_Я #
25 декабря 2014 года Olgalip #
25 декабря 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
25 декабря 2014 года Olgalip #
25 декабря 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
21 ноября 2014 года ГАЛИНА8 #
28 ноября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
21 октября 2014 года Eva Grimm #
21 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
18 октября 2014 года Аллочка-уралочка #
19 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
1 октября 2014 года SeLena T #
3 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
30 сентября 2014 года Живага Елена #
1 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
30 сентября 2014 года Kcuxen #
Лилечка, я с отчётиком! Не так аккуратно,как у тебя,но вкусно-о!!!! Со слов гостей..мне не досталось Спасибо тебе!!
1 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
1 октября 2014 года Kcuxen #
30 сентября 2014 года alysya #
1 октября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
30 сентября 2014 года Елена Мусулега #
30 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
27 сентября 2014 года лежебока #
27 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
26 сентября 2014 года шипунова #
26 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
25 сентября 2014 года Зинуля #
25 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
24 сентября 2014 года mariana82 #
24 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
24 сентября 2014 года ПанеЛена #
24 сентября 2014 года lili-8888 # (автор рецепта)
23 сентября 2014 года Sugar #
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