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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные торты Рыбные закусочные торты
  • 22 сентября 2014, 8:34
  • 17009

Закусочный торт с икорным кремом и семгой

Рецепт: Закусочный торт с икорным кремом и семгой

Закусочный торт из слоеного теста с икорным кремом и кусочками малосольной семги. Вариантов такого торта множество. Я хочу показать свой.

Категория: Закуски Закусочные торты Рыбные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный торт с икорным кремом и семгой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
511065.4 ккал 		белки
6981.4 г 		жиры
49505.5 г 		углеводы
8160.6 г
100 г блюда
ккал
206.3 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
20 г		 углеводы
3.3 г


Рецепт «Закусочный торт с икорным кремом и семгой»:

1. Тесто раскатать в пласт. Наколоть вилкой. Духовку разогреть до 180С. Выпечь корж до готовности.

2. Еще теплый корж разрезать на 3 равные прямоугольники. У меня получились 20*8 см. Неровные края измельчить в крошку.

3. Сметану разделить на 2 части. В одну часть добавить икру, соевый соус. Во вторую добавить укроп и соевый соус, перемешать.

4. Первый корж смазать половиной сметаны с икрой, накрыть вторым коржом. Сверху смазать половиной сметаны с зеленью, выложить полосочки рыбы и опять слой сметаны с зеленью.

5. Затем положить третий корж, смазать его сметаной с икрой, посыпать крошкой. По желанию можно сделать розочки со свеклой. Слоеное тесто раскатать в пласт, нарезать на полоски. У меня 1,5 см на 20 см.

6. Вареную свеклу нарезать тонкими полосками. На каждую полоску теста выложить полоски свеклы, как на фото. Полоски свернуть. Край я сколола зубочисткой. Выпечь такие цветочки в духовке и украсить торт.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Спецпроект "Поединки + K". Закусочные торты На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин

Теги: ужин обед закуска

Вкусы: соленый рыбный нежный слоеный

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Закусочный торт с икорным кремом и семгой
Рецепт: Закусочный торт с икорным кремом и семгой

Закусочный торт из слоеного теста с икорным кремом и кусочками малосольной семги. Вариантов такого торта множество. Я хочу показать свой.

Ингредиенты для «Закусочный торт с икорным кремом и семгой»:

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Фотографии «Закусочный торт с икорным кремом и семгой» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Интересный рецепт! Буду делать. Забрала в копилочку
Это бомба!!!! У меня нет слов от восторга! К сожалению, в магазинах не оказалось ни семги, ни форели, и я использовала сельдь холодного копчения. В икорный крем добавила икру, которая оказалась в сельди – вкус изумительный! Сельдь я разделила на филе, выбрала косточки, присыпала обрезками от коржей. Розочки со свеклой не делала, теста не хватило. Это очень яркий по вкусу торт, готовить проще простого, а в результате великолепный презентабельный закусочный торт на столе! Обязательно приготовлю с семгой, это будет ещё вкуснее и ярче! Рецепт забрала в золотую коллекцию и буду поражать и радовать близких и друзей! Лиличка, огромное спасибо!
превосходный тортик. Я делала на ночь, нежны и мягкий, просто таял на губах. Всем очень понравился, разрезик был шикарный. Лиля, большое спасибо!
Мария, спасибо за фото отчет и доверие к рецепту. Очень рада. что торт понравился!
Лиля, а торт не суховат получается??Если на ночь сделать?
Мария, ну тут уже дело вкуса. Если хочется хрустящего. кушать сразу, в сочетании с кремом очень хорошо. А если хочется влажного. то лучше сделать на ночь!
Спасибо!
Делать такой тортик одно удовольствие!Как на вкус-расскажу после дегустации
Как оригинально украшено блюдо!
Очень понравился рецептик! А икра не соленая в нем, да?
Спасибо. У меня соленая, но в меру, та что в стеклянных банках продается.
Большое спасибо за ответ! буду делать)
Готовьте на здоровье! Надеюсь все понравится!
Восторг!!! Эту закуску я приготовлю на Новый год Быстро и вкусно!!!
Очень милый тортик! Возьму на заметку!
Такие обычные продукты, и такой красивый результат!
Спасибо! Мне нравится из обычных продуктов придумывать необычные блюда!
Просто, нежно и очень эффектно - браво, Лилечка!
Леночка, спасибо большое!
В дневниках увидала отчёт и просто обомлела... очень нравится Ваш кулинарный стиль и вкус...
Елена, спасибо большое! Мне очень приятно!
https://www.povarenok.ru/blog/show/38045/
Лилечка, я с отчётиком! Не так аккуратно,как у тебя,но вкусно-о!!!! Со слов гостей..мне не досталось Спасибо тебе!!
Оксаночка, тебе спасибо! Получилось все на отлично!
Спасибо,дорогулечка!!!
это просто супер, делала вчера,этот закусочный тортик перебил все остальные блюда, рецепт взяли все друзья без исключения. Вместо соевого соуса добавила Терияки /он более густой/ и положила сверху второй слой семги. Подскажите, сколько времени выпекать слоеное тесто, у меня края пересушились. Огромное спасибо за рецепт и удачи в конкурсе
Спасибо большое за теплые слова! Очень рада, что рецепт понравился !
Как же все просто и вкусно. Вы молодец
Спасибо большое!
Вот сразу по картинке видно, что это Ваш рецепт. Просто мастер подачи блюд. И не сомневаюсь, что очень вкусно. А главное из доступных продуктов. Спасибо.
Мне очень приятно! Спасибо за похвалу!
Приготовлю, гостей жду. Представляю их изумление!
Готовьте на здоровье!
Супер закуска. Розочки со свеклой для меня открытие
Спасибо! Рада, что рецепт понравился!
Вот это ДА!!! Представляю,как вкусно! Отправила к себе в КК на память. Такую закуску обязательно на Новый Год надо сделать. Спасибо за рецепт и великолепное оформление! Восторгам нет предела!!!
Лена, спасибо большое! Буду рада, если рецепт пригодится!
Ух ты! Шикарно!
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