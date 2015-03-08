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  • 8 марта 2015, 1:12
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Пирог с картофельным пюре и рыбой

Рецепт: Пирог с картофельным пюре и рыбой

Основательный, сытный пирог, который вполне может заменить собой второе блюдо на обед или горячее на ужин. Присоединяйтесь.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с картофельным пюре и рыбой»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3659 ккал 		белки
126.7 г 		жиры
140.1 г 		углеводы
480.4 г
100 г блюда
ккал
191.6 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
25.2 г

Рецепт «Пирог с картофельным пюре и рыбой»:

Подготовить продукты для теста.
Муку просеять в широкую миску, смешать с солью и сахаром.

Добавить маргарин и втереть его руками в муку.
Влить сметану и слегка взбитые яйца,

Быстро замесить тесто. Если будет густовато, добавить пару ложек холодной воды. Тесто скатать в шар и убрать в холодильник.

Тем временем приготовить начинку.
Лук измельчить и обжарить до золотистого цвета.

Картофель очистить, отварить в подсоленной воде, приготовить картофельное пюре, заправить его молоком и обжаренным луком.

Филе рыбы нарезать маленькими кубиками, посолить и поперчить, приправить по вкусу.

Тесто разделить на две части, одну немного побольше. Большую раскатать и уложить в смазанную форму диаметром 23-24 см.

Сверху выложить пюре и разровнять.

На пюре выложить рыбу.

Можно посыпать яйцами, натертыми на крупной терке - это по желанию.

Вторую часть теста тонко раскатать, нарезать на полоски, имитирующие волны, и выложить на начинку. Между полосками оставить несколько маленьких щелочек для выхода пара. Края нижнего коржа загнуть на пирог и смазать яйцом.
Из оставшегося теста вырезать маленькие кружочки и выложить их по краю пирога, имитируя чешую.
Смазать верх пирога взбитым яйцом и поставить в духовку, нагретую до 220*С.


Выпекать 20 минут. Затем снизить температуру до 180*С и допечь пирог до готовности, 10-15 минут.


Готовый пирог извлечь из формы, уложить на решетку и дать ему отдохнуть под салфеткой минут 20-30.


Затем можно подать пирог к столу.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля На ужин : На горячее

Теги: выпечка обед пирог рыба

Вкусы: рыбный картофельный сытный

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Пирог с картофельным пюре и рыбой
Рецепт: Пирог с картофельным пюре и рыбой

Основательный, сытный пирог, который вполне может заменить собой второе блюдо на обед или горячее на ужин. Присоединяйтесь.

Ингредиенты для «Пирог с картофельным пюре и рыбой»:

Комментарии и отзывы

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Красиво!
Доброе время суток. Был у меня набор продуктов и было желание испечь пирог. А ещё было много рецептов, которые пока лежат не опробованные. Но именно Ваш рецепт оказался ну один в один с тем, что я искала. Ну значит так тому и быть, пирог получился шикарный, ели все с удовольствием, даже доча- любительница поковырять вилкой в тарелке. Спасибо большое, Ваши рецепты - это знак качества. Готовим с удовольствием, ценим Ваш труд, искренне благодарим и желаем всего наилучшего.
Благодарю вас за чудесный отзыв! Я бесконечно рада, что пирог вам понравился!
Очень очень вкусно!Если честно,даже не думала,что это Так Вкусно!Тесто приятное в работе,для меня идеальное сочетание теста и начинки,всё вместе просто супер Большое спасибо!!!
На здоровье! Я очень рада, что пирог вам так понравился. Спасибо большое за такой чудесный отзыв!
Спасибо за замечательный рецепт!
На здоровье!
Ниночка, прекрасный пирожок!
Спешу к Вам с фото-отчётом. Спасибо за рецепт и доверие. Тесто изумительное. Быстро и без заморочек вымешивается. Всё продукты клала согласна рецепта. Очень красивое оформление у Вас. Старалась тоже не подвести Вас. Только волны не стала делать, т.к. начинка у меня капуста. Решила оформить пашни))))) , а чешуйки оставила. Пусть будут.
Ароматный. Очень вкусный. Теперь часто буду пользоваться этим рецептом, а начинку - начинки разные будут.
Наташенька, шикарное исполнен рецепт! Очень красивый пирог!
Спасибо! Старалась.
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька прекрасное исполнение рецепта,чудесное фото
Спасибо, спасибо Танюша за поддержку и тёплый отзыв.
Ответ для Наталья Щучкина
Девочка моя, чудесный пирог у вас получился! Очень, очень красивый! Это так приятно! Спасибо вам огромное. Чудесно, чудесно!!!
Большое спасибо за тёплые слова. Мне очень приятно. Ваша идея - моё воплощение!!!
Ответ для Наталья Щучкина
Наташенька, пирог изумительный! Какой красавец!
Спасибо Светочка за приятные слова моему скромному пирогу. Тесто мне очень понравилось. Эластичное, нежное и легкое в работе.
Спасибо вам огромное!! Конечно пирожок не такой красивый как у вас... но я с удовольствием его делала... Я обжарила лук с мелко порезанным картофелем.
Ну, почему, очень даже красивый пирожок! Я рада, что вам понравилось с ним работать. Спасибо большое за чудесный комментарий!
С вашего позволения размещу и сюда ссылочки:
https://www.povarenok.ru/photo/63339/
https://www.povarenok.ru/photo/63341/
https://www.povarenok.ru/photo/63340/
Еще раз спасибо!
Да, конечно! Спасибо!
Спасибо большое за идею! Очень вкусно получилось с щукой. Только вот соли в тесто побольше я бы положила - пресноватое получилось.
На здоровье! Соль - дело вкуса, конечно регулируйте под свой вкус.
https://www.povarenok.ru/photo/51259/
https://www.povarenok.ru/photo/51260/
вкусно! вкусно! вкусно! Спасибо за рецепт! Опять пекла по вашему рецепту и опять
прекрасный результат! Пять с плюсом! Благодаря вашим рецептам в нашем доме
начали кушать рыбу!!
Спасибо, Иринка! Пирог у тебя получился просто потрясающе красивым!!!
Пюре можно заменить отварным рисом. Лука я кладу много, но не обжариваю. Тоже неплохо получается. Если рыба не жирная, добавляю сливочное или топленое масло.
Спасибо за комментарий. Я готовлю рыбный пирог с рисом и сырым луком - https://www.povarenok.ru/recipes/show/48963/ Невероятно вкусный получается. Но предпочитаю все таки лук обжарить, потому что так он получается ароматнее. Рыба, без сомнения, только сырая.
Согласна.
Хочется очень такого пирожка.... а муж совсем никакую рыбу не ест Нина, скажите, а если я вместо рыбы возьму печень куриную, ее тоже можно сырую положить?
Ой, не знаю. Наверное, лучше её немного прожарить. Не до готовности.
Спасибо, приготовлю обязательно и расскажу)))
Ответ для Нина-супербабушка
Ни в коем случае. Самый смак в сырой рыбе. Она дает сочность начинке.
Здесь разговор идет о куриной печени.
Упустила. Печень лучше отварить.
Ничего страшного, бывает.
Ответ для Его душа
Лучше свинину жирненькую мелко-мелко порезать. И с сырым картофелкм.
Купила сомика и не знаю какой пирог испечь... Приглядываюсь к Вашему рецепту "Пирог с форелью и сыром" и к этому. Не посоветуете, какой рецепт больше подойдет? Я просто с рыбой на "Вы"
Как бы это... сказать-то. Дело в том, что я с сомиками на "Вы", т.е. ни разу в жизни ни готовила, ни пробовала. Но, учитывая, что сом рыба белая, лучше, наверное, этот рецепт. Потому как не знаю, как эта рыбка с сыром сочетаться будет.
Ответ для YulyaS10
Мммм сомик!! Поздновато конечно, но напишу, вдруг кому пригодится. В нашей семье сомик хорошо кушается с САГО-й. Раньше готовила пирог с рисом и сомом, а теперь только с саго. Очень вкусно.
А что это? и какой рецепт посоветуете?
Саго - это крупа, получаемая при обработке сердцевины некоторых видов пальм. Чем то напоминает рис. Раньше и не замечала ее ))) пока свекровь не раскрыла глаза
А рецепт прост. Обыкновенное дрожжевое тесто. Начинка: отвариваем саго, режем сома, солим, перчим, смешиваем все и формируем пирог. Иногда еще кладу поджаренный на сливочном масле лук. Время готовки не скажу - у мня призабавная духовка ))) как хочет так и печет.
Спасибо за совет! Возьму на заметку
Ответ для Belochka_pam
Сказка. Вот только саго у нас нет, обхожусь рисом.
Испекла вчера очередное ваше чудо, только рыбка у меня была красная, горбуша, получилось вкусно!
СПАСИБО за ваши чудесные и вполне доступные рецепты!!!
P.S: единственное, с чем намучалась, дак это с волнами , но ничего, вроде справилась)), обязательно выложу фото потом.
Да Бог с ними, с волнами... Главное, что понравилось! Спасибо за отчет!
Вкусно и быстро!Беру в КК!
Спасибо! Буду рада, если вам понравится.
Klass! Poluchilsya nu ochen wkysniyi.SPASIBO!!!!
Вам спасибо! Я очень рада!
Давно искала потерянный рецепт такого теста для пирога. Просто, доступно и с др начинками! большое спасибо за Ваши рецепты. Всегда ОООООЧЕНЬ вкусно и не очень сложно! Вы просто талант. Да еще время находите сфотографировать и выложить. Всегда ждем Ваших рецептов!!!
Спасибо большое! Постараюсь и дальше оправдывать ваше доверие.
Шикарный пирог!!!
Спасибо!
Пирог ешь, да хозяина не съешь. Объедение, спасибо за рецепт!
Спасибо большое!
Какой замечательный!
Благодарю вас!
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