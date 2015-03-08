Основательный, сытный пирог, который вполне может заменить собой второе блюдо на обед или горячее на ужин. Присоединяйтесь.
- 8 марта 2015, 1:12
- 32405
Пирог с картофельным пюре и рыбой
Ингредиенты для «Пирог с картофельным пюре и рыбой»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Сметана (нежирная) — 1 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Маргарин — 50 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Вода (2-3 ст. л., если потребуется)
Начинка
- Филе рыбное (любая белая: треска, пикша, окунь, сайда, хек) — 300 г
- Картофель — 250 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Молоко — 1/4 стак.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Приправа (для рыбы) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3659 ккал
|
белки
126.7 г
|
жиры
140.1 г
|
углеводы
480.4 г
|100 г блюда
|ккал
191.6 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
25.2 г
Рецепт «Пирог с картофельным пюре и рыбой»:
Быстро замесить тесто. Если будет густовато, добавить пару ложек холодной воды. Тесто скатать в шар и убрать в холодильник.
Картофель очистить, отварить в подсоленной воде, приготовить картофельное пюре, заправить его молоком и обжаренным луком.
Тесто разделить на две части, одну немного побольше. Большую раскатать и уложить в смазанную форму диаметром 23-24 см.
Вторую часть теста тонко раскатать, нарезать на полоски, имитирующие волны, и выложить на начинку. Между полосками оставить несколько маленьких щелочек для выхода пара. Края нижнего коржа загнуть на пирог и смазать яйцом.
Из оставшегося теста вырезать маленькие кружочки и выложить их по краю пирога, имитируя чешую.
Смазать верх пирога взбитым яйцом и поставить в духовку, нагретую до 220*С.
Выпекать 20 минут. Затем снизить температуру до 180*С и допечь пирог до готовности, 10-15 минут.
Готовый пирог извлечь из формы, уложить на решетку и дать ему отдохнуть под салфеткой минут 20-30.
Затем можно подать пирог к столу.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад Аня-1964 #
22 мая ola79766 #
8 июня Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 декабря 2018 года darinagannenko #
18 декабря 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 апреля 2017 года olirprodmig #
8 апреля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
Ароматный. Очень вкусный. Теперь часто буду пользоваться этим рецептом, а начинку - начинки разные будут.
4 апреля 2017 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
4 апреля 2017 года mtata #
4 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
4 апреля 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
5 апреля 2017 года Светланка g980 #
5 апреля 2017 года Наталья Щучкина #
29 февраля 2016 года янашмидт2015 #
1 марта 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 января 2016 года 6190970 #
https://www.povarenok.ru/photo/63339/
https://www.povarenok.ru/photo/63341/
https://www.povarenok.ru/photo/63340/
Еще раз спасибо!
15 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 сентября 2015 года Елена Лобанова #
28 сентября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 августа 2015 года Беннито #
https://www.povarenok.ru/photo/51260/
вкусно! вкусно! вкусно! Спасибо за рецепт! Опять пекла по вашему рецепту и опять
прекрасный результат! Пять с плюсом! Благодаря вашим рецептам в нашем доме
начали кушать рыбу!!
3 августа 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 июля 2015 года Черте что #
14 июля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 июля 2015 года Черте что #
30 апреля 2015 года Его душа #
1 мая 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 мая 2015 года Его душа #
13 июля 2015 года Черте что #
14 июля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 июля 2015 года Черте что #
14 июля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 июля 2015 года Черте что #
14 апреля 2015 года YulyaS10 #
14 апреля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 июня 2015 года Belochka_pam #
9 июня 2015 года YulyaS10 #
9 июня 2015 года Belochka_pam #
А рецепт прост. Обыкновенное дрожжевое тесто. Начинка: отвариваем саго, режем сома, солим, перчим, смешиваем все и формируем пирог. Иногда еще кладу поджаренный на сливочном масле лук. Время готовки не скажу - у мня призабавная духовка ))) как хочет так и печет.
10 июня 2015 года YulyaS10 #
14 июля 2015 года Черте что #
1 апреля 2015 года dinastiya77 #
СПАСИБО за ваши чудесные и вполне доступные рецепты!!!
P.S: единственное, с чем намучалась, дак это с волнами , но ничего, вроде справилась)), обязательно выложу фото потом.
2 апреля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 марта 2015 года Рузалья #
15 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 марта 2015 года irene Dieudonne #
15 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2015 года адеева марина #
13 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 марта 2015 года дуэт #
12 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 марта 2015 года gorelgena #
11 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 марта 2015 года Wera13 #
10 марта 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: