Делать было нечего! Решила попробовать удивить простой картошкой))) По мне, так просто и быстро) Самое главное, вкусно! Угощайтесь!
- 1 ноября 2015, 19:18
- 27338
Картофель на скорую руку
Ингредиенты для «Картофель на скорую руку»:
- Картофель (крупные) — 4 шт
- Лук репчатый (большая или 2 маленьких) — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Сметана — 2 ч. л.
- Помидор — 1 шт
- Сыр полутвердый (тертый, для посыпки)
- Соль
- Перец черный
- Масло растительное
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
627.1 ккал
|
белки
16.1 г
|
жиры
5 г
|
углеводы
131.3 г
|Порции
|ккал
209 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
43.8 г
|100 г блюда
|ккал
80.4 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
0.6 г
|углеводы
16.8 г
Рецепт «Картофель на скорую руку»:
-
Картофель тщательно моем и ставим вариться.
-
Лук и чеснок обжариваем на растительном масле до мягкости.
-
Отварной картофель немного остужаем.
-
Каждую картофелину разрезаем пополам, солим и перчим, выкладываем в форму, смазанную маслом.
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Смазываем сметаной и кладем кружочек помидора.
-
Сверху нашу зажарочку.
-
И посыпаем тертым сыром, ставим в разогретую духовку до того, как сыр расплавится.
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
25 июня amarugin #
22 июня 2018 года Diablo20 #
23 октября 2017 года блю перл #
24 октября 2017 года laka-2014 #
26 сентября 2017 года lina0710 #
7 сентября 2017 года lenajama #
Спасибо за рецепт!
5 сентября 2017 года tata1108 #
31 августа 2017 года Покусаева Ольга #
31 августа 2017 года Светланка g980 #
30 августа 2017 года mazziadri #
28 августа 2017 года TV Елена #
30 апреля 2017 года Rigaj_U #
18 августа 2016 года anilah #
24 марта 2016 года Ируня # (модератор)
5 апреля 2016 года chafonova # (автор рецепта)
20 марта 2016 года Глебова Ольга #
5 апреля 2016 года chafonova # (автор рецепта)
18 марта 2016 года Katia_5885 #
18 марта 2016 года сергей петрозаводск #
6 декабря 2015 года ЖАСМИН61 #
4 декабря 2015 года непростая #
3 декабря 2015 года София Ди #
18 ноября 2015 года Аракел Оганезов #
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