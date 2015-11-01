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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир
  • 1 ноября 2015, 19:18
  • 27338

Картофель на скорую руку

Рецепт: Картофель на скорую руку

Делать было нечего! Решила попробовать удивить простой картошкой))) По мне, так просто и быстро) Самое главное, вкусно! Угощайтесь!

Категория: Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир

Ингредиенты для «Картофель на скорую руку»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
627.1 ккал 		белки
16.1 г 		жиры
5 г 		углеводы
131.3 г
Порции
ккал
209 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
43.8 г
100 г блюда
ккал
80.4 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
0.6 г		 углеводы
16.8 г


Рецепт «Картофель на скорую руку»:

  • Картофель тщательно моем и ставим вариться.

  • Лук и чеснок обжариваем на растительном масле до мягкости.

  • Отварной картофель немного остужаем.

  • Каждую картофелину разрезаем пополам, солим и перчим, выкладываем в форму, смазанную маслом.

  • Смазываем сметаной и кладем кружочек помидора.

  • Сверху нашу зажарочку.

  • И посыпаем тертым сыром, ставим в разогретую духовку до того, как сыр расплавится.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: гарнир второе горячее ужин обед интересно

Вкусы: картофельный сырный Вкусно

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Картофель на скорую руку
Рецепт: Картофель на скорую руку

Делать было нечего! Решила попробовать удивить простой картошкой))) По мне, так просто и быстро) Самое главное, вкусно! Угощайтесь!

Ингредиенты для «Картофель на скорую руку»:

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Фотографии «Картофель на скорую руку» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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глупо! зачем варить, а сварил то лучше уж сразу съесть! и нет проблем!и не выпендриваться с с луком и чесноком!
Я бы прислала Вам фото отчёт, но присылать уже нечего)) Целый противень умели))) Сочно и супер легко))
Замечательная картошечка получилась! Просто и вкусно. Спасибо огромное!
Танюшка, вкусно, наверное было?
Вкуснейшая картошка! Моей семье очень понравилась! Огромное спасибо за прекрасный рецепт!
Очень вкусная картошка! Быстро готовится и так же быстро исчезает со стола. Буду готовить еще.
Спасибо за рецепт!
Просто, быстро и очень вкусно! Спасибо!
Замечательный рецепт!
Какая аппетитная картошечка!
Спасибо за великолепный рецепт! Действительно, всё очень быстро и очень вкусно! Ингредиенты прекрасно сочетаются и дополняют друг друга. Замечательный гарнир или, со свежим салатом, самостоятельное блюдо! Очень понравилось, спасибо большое!
Вкусная картошечка! Можно на гарнир, а можно и как самостоятельное блюдо. Автору - респект!
Шикарный рецепт. Вкуснятина. У меня правда не оказалось сметаны и помидоров, поэтому сметану заменила на майонез, а помидоры не клала вообще. И даже со всеми изменениями рецепт оказался шикарным.
Замечательное блюдо - очень вкусно, красиво, оригинально и просто! Спасибо большое!!!
спасибо)))
Вспомнилось мне, что наши соседи в моем далеком детстве делали такую картошку, но в духовку она попадала сырая, а не вареная. Вы пробовали так? Можете посоветовать, как сделать, чтобы она пропеклась? Было бы менее хлопотно
мне кажется, что каждую надо завернуть в фольгу, тогда должна пропечься)))
Просто, вкусно, быстро!
за рецепт все делал .кроме обжарки лука и чеснока на масле,пассевировал на воде...диета однако...
Оригинальная идея! )))Спасибо!
Не было помидорчика увы, но получилось всё равно вкусно
У меня получилось безвкусно.. Просто варёная картошка.. Эх! Только зря потратила столько крупных картофелин из мешка!
любимое блюдо военного детства-печеная с кожурой картошка.
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