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Версия для печати Рецепты Десерты Другие десерты Муссы
  • 1 ноября 2015, 20:53
  • 23536

Десерт "Пат-а-бомб"

Рецепт: Десерт Пат-а-бомб

Свершилось! Дорогие мои, я наконец-то нашла идеальный рецепт шоколадного мусса! Уж сколько их переготовлено-перепр обовано, но этот! Не знаю, как правильно переводится название этого волшебного десерта. Могу только сказать - это и в самом деле БОМБА! Шоколадная бомба! Однозначно - рецепт откладываем в любимые. На новогодних застольях он произведет настоящий фурор! Рецепт от короля шоколада Янника Лефора.

Категория: Десерты Другие десерты Муссы

Кухня: Французская

Ингредиенты для «Десерт "Пат-а-бомб"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2129.9 ккал 		белки
26.6 г 		жиры
174 г 		углеводы
164.8 г
100 г блюда
ккал
380.3 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
31.1 г		 углеводы
29.4 г


Рецепт «Десерт "Пат-а-бомб"»:

  • 4 продукта, самых обычных.
    Но Боже, какое чудо из них мы с вами приготовим!

    Взбиваем на средних оборотах до устойчивой густоты 200 г сливок.

  • Оставшиеся 50 г с 1 ст. л. сахара нагреваем, все время помешивая, доводим до полного растворения сахара - до закипания.

  • На водяной бане оставшийся сахар, взбитый с желтками, провариваем до густоты, все время помешивая.

  • Перемешиваем желтки до остывания.
    В желтковую массу вливаем горячую смесь сливок и сахара.

  • Ломаем шоколад на кусочки и растапливаем его на водяной бане.
    Пару кусочков откладываем для оформления

  • Растопленный шоколад перемешиваем - он должен превратиться в однородную массу, без комочков.

  • В шоколад добавляем половину взбитых сливок и перемешиваем до однородности.

  • Добавляем желтки, тщательно перемешиваем.
    Вводим оставшиеся взбитые сливки.
    Перемешиваем очень осторожно, чтобы мусс не опал - движениями снизу вверх.

  • Сразу же раскладываем мусс порционно и ставим его в холод минимум на пару часов.

  • Натираем отложенный шоколад на овощной терке - чтобы получились такие вот пластинки.

  • Перед подачей мусс посыпаем тертым шоколадом



Столько написано! А делается все буквально за минуты.






Волшебство в каждой ложечке!
Наслаждение!
Рекомендую от всей души этот великолепный десерт!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Шарм Франции" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт праздник мусс

Вкусы: сливочный шоколадный

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Десерт "Пат-а-бомб"
Рецепт: Десерт Пат-а-бомб

Свершилось! Дорогие мои, я наконец-то нашла идеальный рецепт шоколадного мусса! Уж сколько их переготовлено-перепр обовано, но этот! Не знаю, как правильно переводится название этого волшебного десерта. Могу только сказать - это и в самом деле БОМБА! Шоколадная бомба! Однозначно - рецепт откладываем в любимые. На новогодних застольях он произведет настоящий фурор! Рецепт от короля шоколада Янника Лефора.

Ингредиенты для «Десерт "Пат-а-бомб"»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Конечно ооочень вкусно. Буду делать! Ох и вкусная будет бомбочка каллорийная
мне на ум пришла одна идея: почему не использовать оставшиеся белки и скажем сметану или молоко? Кто что скажет по этому поводу.
Мысль возникла, потому как не хочется в такую стужу за сливками в магазин бежать))
Как же это вкусно, просто нет слов. В процессе приготовления я разочаровывалась в рецепте. Сахар с желтками никак не растворялся, горький шоколад не плавился, а превращался в густую пасту, которая не перемешивалась со сливками, пришлось взбивать массу миксером, боялась опять взбить масло. Получилось три кофейные чашечки, хотела отдать сыну, так как уже ничего не хотелось, но через два часа попробовала и... о чудо необыкновенный десерт, с которым не сравнятся торты и пирожные готов. Рецепт, видно, мало кто делал. попробуйте, не пожалеете!
Очень рада, что все в итоге получилось и мучения не были напрасными!
Как же мне жаль, что купила "бабские" сливки. И ведь жидкие. После сбивания получилось не легкое облако, а масло. Да,не в этот раз!
Перебили сливки в масло. Бывает. Ничего, такое качественное масло - сейчас на вес золота,
свое, домашнее
Если не пропадет желание попробовать еще раз - удачи!
Оказывается я сама виновата, взяла блендер вместо миксера.Сегодня буду снова пробовать...
От всей души надеюсь, что все получится!
Восхитительный десерт,браво!!!
Спасибо большое!
спасибо за рецепт а как картинку вставить
На здоровье! Фото добавить хотите? ниже рецепта есть строка - добавить свою фотографию, коричневым шрифтом
Спасибо большое за рецепт! Получилось ну ОООЧЕНЬ шоколадно)
Фото отчет: https://www.povarenok.ru/photo/59842/ ))
Вах-вах! Красиво как! Очень соблазнительно! Спасибо огромное!
Все понятно, только вот в последнем пункте, где шоколад смешиваем с первой половиной сливок, немного растерялась) точнее начала смешивать, а потом подумала, что наверное шоколад должен был остынуть, так как сливки "поплыли", но если подождать пока остынет, то он затвердеет
Да нет, не плывут
Спокойно смешиваю.
Именно пока шоколад еще в жидком состоянии.
Поэтому мне кажется у меня получилось темнее и меньше (2 стакана), ну буду эксперементировать и посмотрю
А этот мусс можно использовать на коржи? Тогда наверное желатин надо прибавить?
Думаю, можно. Очень вкусный будет торт.
На фото нет момента, когда берешь мусс ложкой - после охлаждения он очень густой, держит форму. Желатин не понадобится. Только торт надо пропитать дополнительно, чтобы коржи не были сухими. И в холод!
Спасибо, за рецепт!
Вам спасибо!
Хоочуууу... обязательно сделаю акую вкусняшку Спасибо за рецент такого чуда
Готовьте с радостью!
А можно чем нибудь заменить сливки ? В нашей "деревне " не найти 30% сливки. Врятли ...сама понимаю . Но все же?
нет, сливки и есть сливки.
попробуйте все же найти.
а где Вы живете?
На востоке Казахстана. В магазинах не продают сливки такой жирности. Максимум 20%
есть на сайте рецепты приготовления сливок в домашних условиях. еще не пробовала сама, но отложила на всякий случай https://www.povarenok.ru/recipes/show/61716/
Спасибо за идею надо попробовать
Интересное сочетание с желтком
желток добавляется исключительно для создания шелковой текстуры
ВОЛШЕБНО...БЛАГОДАРЮ ЗА РЕЦЕПТ
Спасибо большое!
сама его планировала)) не успела
Се ля ви, Светик!
Ответ для мисс
Мне кажется ..Рецепт представлен недостаточно ясно..Так что вам и карты в руки..
уже никак, завтра последний день, а тут праздник и выходные, я готовлю только по будням)))
Ответ для mvlox
уточните, пожалуйста, что Вам именно не ясно?
Поздравляю Ларочка с замечательной находкой! Роскошь в стакане!
Спасибо большое!
Просто супер! Забираю в КК!
Спасибо большое!
просто сказка!!!
Спасибо большое!
Потрясающий десерт и подача!
Спасибо большое!
Восхитительный десерт!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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