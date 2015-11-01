Свершилось! Дорогие мои, я наконец-то нашла идеальный рецепт шоколадного мусса! Уж сколько их переготовлено-перепр обовано, но этот! Не знаю, как правильно переводится название этого волшебного десерта. Могу только сказать - это и в самом деле БОМБА! Шоколадная бомба! Однозначно - рецепт откладываем в любимые. На новогодних застольях он произведет настоящий фурор! Рецепт от короля шоколада Янника Лефора.
- 1 ноября 2015, 20:53
- 23536
Десерт "Пат-а-бомб"
Ингредиенты для «Десерт "Пат-а-бомб"»:
- Сливки (33% жирности) — 250 г
- Шоколад темный — 200 г
- Желток яичный — 2 шт
- Сахар — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2129.9 ккал
|
белки
26.6 г
|
жиры
174 г
|
углеводы
164.8 г
|100 г блюда
|ккал
380.3 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
31.1 г
|углеводы
29.4 г
Рецепт «Десерт "Пат-а-бомб"»:
-
4 продукта, самых обычных.
Но Боже, какое чудо из них мы с вами приготовим!
Взбиваем на средних оборотах до устойчивой густоты 200 г сливок.
-
Оставшиеся 50 г с 1 ст. л. сахара нагреваем, все время помешивая, доводим до полного растворения сахара - до закипания.
-
На водяной бане оставшийся сахар, взбитый с желтками, провариваем до густоты, все время помешивая.
-
Перемешиваем желтки до остывания.
В желтковую массу вливаем горячую смесь сливок и сахара.
-
Ломаем шоколад на кусочки и растапливаем его на водяной бане.
Пару кусочков откладываем для оформления
-
Растопленный шоколад перемешиваем - он должен превратиться в однородную массу, без комочков.
-
В шоколад добавляем половину взбитых сливок и перемешиваем до однородности.
-
Добавляем желтки, тщательно перемешиваем.
Вводим оставшиеся взбитые сливки.
Перемешиваем очень осторожно, чтобы мусс не опал - движениями снизу вверх.
-
Сразу же раскладываем мусс порционно и ставим его в холод минимум на пару часов.
-
Натираем отложенный шоколад на овощной терке - чтобы получились такие вот пластинки.
-
Перед подачей мусс посыпаем тертым шоколадом
Столько написано! А делается все буквально за минуты.
Волшебство в каждой ложечке!
Наслаждение!
Рекомендую от всей души этот великолепный десерт!
Комментарии и отзывы
13 декабря 2019 года lazof #
5 января 2017 года Белов Дмитрий #
Мысль возникла, потому как не хочется в такую стужу за сливками в магазин бежать))
8 июля 2016 года Марина Стоколос #
8 июля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
6 июля 2016 года Марина Стоколос #
6 июля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
свое, домашнее
Если не пропадет желание попробовать еще раз - удачи!
7 июля 2016 года Марина Стоколос #
7 июля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
18 марта 2016 года Ефимова Елена #
19 марта 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
10 января 2016 года Диана2016 #
10 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
23 ноября 2015 года Cefi #
Фото отчет: https://www.povarenok.ru/photo/59842/ ))
24 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
24 ноября 2015 года Cefi #
24 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
Спокойно смешиваю.
Именно пока шоколад еще в жидком состоянии.
24 ноября 2015 года Cefi #
7 ноября 2015 года Мила-бабуля #
7 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
На фото нет момента, когда берешь мусс ложкой - после охлаждения он очень густой, держит форму. Желатин не понадобится. Только торт надо пропитать дополнительно, чтобы коржи не были сухими. И в холод!
7 ноября 2015 года grusha777 #
7 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
7 ноября 2015 года LEDI_KSY #
7 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
6 ноября 2015 года Taissiya_S #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
попробуйте все же найти.
а где Вы живете?
8 ноября 2015 года Taissiya_S #
8 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
8 ноября 2015 года Taissiya_S #
6 ноября 2015 года Щербакова Елена #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
6 ноября 2015 года nina legchenkova #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
4 ноября 2015 года мисс #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
6 ноября 2015 года mvlox #
7 ноября 2015 года мисс #
7 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
3 ноября 2015 года tomi_tn #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
3 ноября 2015 года Соснина Ирина #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года Aigul4ik #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года Жанночкин # (модератор)
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года Lasurika #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
2 ноября 2015 года гурман1410 #
6 ноября 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
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