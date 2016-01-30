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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканки с рыбой
  • 30 января 2016, 0:08
  • 17229

Английская запеканка с рыбой

Рецепт: Английская запеканка с рыбой

Fish pie. Ну кого удивишь рыбной запеканкой, правда? Неправда! Изюминка фиш-пая - классики британской кухни - это соус. В сочетании с ним незамысловатое картофельное пюре и даже самая безвкусная рыба превращаются в чудесное блюдо, которое британцы именуют просто - душевная еда (comfort food). Если у вас осталась рыбная нарезка с праздничного стола, если в морозилке завалялся кусок рыбы, который никак не "съедается", попробуйте сделать из нее фиш-пай, не пожалеете.

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканки с рыбой

Кухня: Английская

Ингредиенты для «Английская запеканка с рыбой»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1738 ккал 		белки
88.8 г 		жиры
26.9 г 		углеводы
276.9 г
Порции
ккал
289.7 ккал		 белки
14.8 г		 жиры
4.5 г		 углеводы
46.2 г
100 г блюда
ккал
91.5 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
14.6 г


Рецепт «Английская запеканка с рыбой»:

Сначала о рыбе: фиш-пай - блюдо бедноты, поэтому традиционно в него попадали остатки и обрезки. В наше время в британских магазинах можно найти специальные смеси для фиш-пая, состоящие из нарезанных кусочков разных видов рыбы, которые зачастую тоже взяты из хвостовых и прочих "неприглядных" частей. Чудесный соус фиш-пая облагородит самую безвкусную рыбу, особенно если к ней добавить несколько кусочков копченой - отличный способ использовать остатки нарезки с праздничного стола. Также хорошо идут креветки, только не стоит заменять ими больше 1/3 общего веса рыбы. Лучше брать нечищеную рыбу, нежели филе без кожи, т. к. кожа и кости придают соусу дополнительный рыбный вкус.

У меня 2 кусочка лосося, кусок минтая и кусок копченой пикши.

(оливковое масло случайно на фото попало, оно нам не нужно)

Сначала делаем пюре.
Картофель почистить, нарезать и сварить с добавлением одного лаврового листика. Воду слить. Добавить масло, посолить по вкусу.
Я еще приправляю черным перцем и мускатным орехом, но поскольку они также идут в соус, то в пюре их можно не добавлять, дело вкуса.

Молоко в пюре не нужно, все молоко идет в соус. Пюре должно быть сухим, т. к. при запекании оно пропитается соусом.

Делаем соус.
Для этого кладем рыбу в глубокую сковороду, заливаем молоком и добавляем оставшийся лавровый листик.
Рыбу чистить и размораживать, если замороженная, не надо.
Накрываем крышкой, ставим на огонь (не самый высокий, я включаю на 4 из 6), доводим до кипения и сразу убавляем огонь. Готовим 7-10 минут, пока рыба не станет мягкой и матовой со всех сторон, при этом желательно, чтобы молоко не кипело, а только едва "побулькивало".
Необязательно доводить до полной готовности, т. к. потом блюдо будет еще томиться в духовке.

(Если вы используете креветки, их в молоке томить не надо, даже если они сырые, лучше класть в соус перед запеканием. Креветки готовятся очень быстро, а от долгой термической обработки становятся "резиновые").

Рыбу и молоко переложить в посуду для запекания. Вынуть лавровый лист и процедить молоко через сито обратно в сковороду. С рыбы снять кожу, удалить кости и разобрать на хлопья (либо, если она еще тверденькая, порезать на кубики). У меня, как видите, она сама рассыпалась при переливании, а кожа прилипла ко дну сковороды, так что почти ничего делать не пришлось.

Молоко поставить на средний огонь, добавить специи и горчицу (если хотите, я обычно делаю без нее). Развести крахмал 1-2 ст. л. вина (если не используете вино, разведите молоком или водой).
В подогретое молоко влить вино с крахмалом, помешивая.
Добавить оставшееся вино и готовить до загустения, продолжая помешивать.
Если соус долго не густеет, развести еще небольшое количество крахмала. Посолить по вкусу.

Готовым соусом залить рыбные хлопья и добавить порубленную зелень.
Можно добавить в соус 1-2 горсти замороженного (или свежего) зеленого горошка.

На рыбу с соусом осторожно выложить пюре и разровнять верх.
Можно оставить так, а можно посыпать тертым сыром или панировочными сухарями, растертыми с небольшим количеством сливочного масла.

Поставить в духовку, разогретую до 180 С (если духовка с конвекцией, то 160 С), и выпекать 20 минут, или пока верх не зарумянится.

Перед подачей дать постоять около 10 минут.
Запеканка получается не очень фотогеничная, зато вкусная - побежите за добавкой, обещаю!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин второе обед горячее

Вкусы: сырный рыбный картофельный пряный

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Английская запеканка с рыбой
Описание: Fish pie. Ну кого удивишь рыбной запеканкой, правда? Неправда! Изюминка фиш-пая - классики британской кухни - это соус. В сочетании с ним незамысловатое картофельное пюре и даже самая безвкусная рыба превращаются в чудесное блюдо, которое британцы именуют просто - душевная еда (comfort food). Если у вас осталась рыбная нарезка с праздничного стола, если в морозилке завалялся кусок рыбы, который никак не "съедается", попробуйте сделать из нее фиш-пай, не пожалеете.


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Фотографии «Английская запеканка с рыбой» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Отличная запеканка!
Очень вкусная. Замечательный, нежный соус и за счёт него сочная ароматная начинка.
Рыба - стейки кеты и филе минтая. Вместо вина добавила столовую ложку лимонного сока.
СПАСИБО!
И вам спасибо за доброе слово минтай - хорошая рыба, и, по крайней мере, не так сильно переэксплуатированная, как другие тресковые.
Удивительно Знала, что мне должно понравиться, люблю подобные сочетания, а вот муж не любит молочные соусы к картошке, сын вообще пюре не ест, а тут оба уплетали, облизываясь.
Большое спасибо за рецепт
Рада, что вам и вашим домашним понравилось Английская кухня, в общем и целом, неинтересная, но вот запеканки у них что надо
Готовлю часто филе трески в похожем соусе,как раз идёт в него горчица готовая обычная и мускатный орех,это супервкусно,это ест и мой привереда-сын,а я готова облизывать сковороду после приготовления!так что думаю,что ваш рецепт из той же оперы,поэтому забираю в книжку,спасибо огромное за такой вариант!
Вы, пожалуй, правы, обычная горчица тоже подойдет, главное не перестараться с количеством. Русская (горькая) горчица сильней дижонской, а горчица в этом соусе нужна только для усиления вкуса рыбы. Вкус собственно горчицы нам не нужен.
Спасибо за ваш опыт
Использовала не очень интересные рыбные остаточки из морозилки. Хвостики, животики, плавнички и голову от лосося и от судака. Мне очень понравилось это блюдо. Даже неожиданно! Теперь попробю с хорошими кусочками! Блюдо приживётся у меня, это точно!! Спасибо большое за возможность такой вкусной утилизации не самых востребованных частей рыб!!!
Как приятно слышать такой отчет, особенно когда он в духе истории блюда
Очень вкусно!!! Даже честно не ожидала что будет ТАК вкусно, очень хотелось попробовать что то новое с рыбой приготовить так как дети в запеченном и жареном виде наотрез отказываются ее есть. Единственное я бы конечно все же делала соус с мукой, такой а-ля рыбный бешамель, а то крахмала чуть больше положишь и будет рыбная тянучка)) (что у меня почти и получилось))), на вкус и сочность это конечно не сильно повлияет просто сам соус пожиже чуть чуть будет) В следующий раз попробую с мукой) Делала из одной только трески, да и зелень не положила, так как дети ее не едят, но понравилось очень всем и сыну 4 х лет, а годовалая дочка только рот и открывала) что для нас большая редкость, ну и муж порадовался))) Автору огромное спасибо, рецепт в КК забрала)
Спасибо Дети вообще странные люди, никогда не угадаешь, что они будут есть, что нет мои наотрез не едят картофельное пюре... зато запеканки с ним - fish pie, cottage pie и т.д. трескают и добавки просят
Спасибо за рецепт. Вышло вкусно. Тоже было желание разбавить пюре какой-нибудь жидкостью, удержалась благодаря комментариям и не пожалела. Рыбу (была только навага) отварила заранее просто в воде, а потом потушила в молоке, пока делала соус. Верх посыпала сухарями со сливочным маслом. Еще не было вина, обошлась без него. Остальное по рецепту.
В общем, все отлично, рекомендую!
(фото ни на что не претендует, прилепила просто чтобы отзыв не потерялся среди комментариев)
красота у вас получилась, спасибо за отчет! В следующий раз, если рыбу будете предварительно отваривать, добавьте часть бульона в соус. В рецепты фиш-пая зачастую входит рыбный бульон, я не стала это упоминать, т.к. в наше время мало кто бульоны варит...
непременно так и поступлю) Скоро буду делать снова, все-таки в первый раз вышло немного неправильно. Буду делать "посопливее" и с бульоном)
Дерзайте! Рада, что вам понравилось
Рецепт заинтересовал, люблю готовить рыбу, но мой ребенок не любое рыбное блюдо готов есть, поэтому всегда в поисках нового
Я дома крахмал не держу - как думаете, если вместо него в соус муку добавить, не сильно вкус блюда пострадает? Ведь смысл крахмала, как я понимаю, просто молоко загустить, так? По идее, того же можно мукой добиться?
в классическом варианте делают именно с мукой, но не у всех получается сделать без комков, с крахмалом проще. Муку (1 - 2 ст.л.) полагается распустить со сливочным маслом, 1-2 минуты прожарить, помешивая, развести небольшим кол-вом молока, постепенно влить остальное молоко. Вкус, по идее, даже лучше должен получиться, так что дерзайте
вообще, наверное, можно и муку развести с жидкостью и влить в горячий соус, как крахмал. Я так иногда соус из консервированного горошка загущаю. Только муке нужна более высокая температура, чем крахмалу, чтобы соус "схватился". Его надо будет довести до кипения. Просто постарайтесь долго не кипятить.
Спасибо за ответ, я так и думала
Такого соуса я ещё не пробовала. Спасибо!
пожалуйста в соус еще хорошо рыбный бульон добавлять, но я не стала писать в рецепте, в наше время мало кто бульоны варит... а бульонный кубик - это не то
По сути это рыбный жульен под картофельной "шубкой". Вкуснотища! Можно порционно приготовить, тогда удобней есть будет и гостям подать красиво.
Согласна, но у меня нет подходящих форм к тому же, я предпочитаю готовить сразу много, на два ужина
Вы разогреваете в СВЧ?
можно в микроволновке, можно в духовке. Да и на канфорке тоже, только следить, чтобы не пригорело
Спасибо!
Отличный рецептик! Обязательно приготовлю, обожаю рыбные пироги и запеканки! Спасибо огромное за такой замечательный рецепт. Выглядит вкусно и нежирно.
спасибо за добрые слова
Классная запеканка!
Cпасибо Классика - она не зря классика
а я уже.... приготовила
Рецептик такой аппетитный
Все отлично,только пюре картофельное было уже готовое с молоком. Лишнему соусу впитаться оказалось некуда. Надо было мне его погуще делать. Но по вкусу отлично.
Если бы раньше увидела Ваш коммент про порционные формочки так и сделала бы.
От меня большой плюс!
ох, до чего приятно получить такой отзыв, да так быстро!
Я, честно говоря, тоже иногда забываю про молоко пюре соусом не очень сильно пропитывается, я, наверное, плохо объяснила. В пюре поднимается влага из соуса, но вкус соуса в пюре не очень ощущается. Просто если пюре с молоком, то после запекания оно становится совсем жидкое.
просто у меня как раз на ужин должно было быть пюре с рыбкой. Пюрешка уже готова была,а рыбка размораживалась... и тут ОН.... Ваш рецепт.
Молочный соус действительно прям просачивался наверх через пюре. Кстати, когда запеканочка(то что от нее осталось) остыла ,она прекрасно держит форму. Все осень вкусно!
я остывшую фотографировала тссс! Никому!
спасибо
Рыбу и молоко переложить в посуду для запекания. Вынуть лавровый лист и процедить молоко через сито обратно в сковороду. С рыбы снять кожу, удалить кости и разобрать на хлопья (либо, если она еще тверденькая, порезать на кубики)
Почему нельзя рыбу просто вынуть из посуды, где она тушилась, и разобрать, а молоко процедить? Непонятная магия
Чтобы пачкать меньше посуды если рыбу переложить в посуду для запекания, а молоко оставить в сковороде, его же все равно придется куда-то переливать, чтобы процедить. А процеживать придется наверняка, хотя если у вас рыбное филе без костей и кожи и в процессе приготовления ко дну сковороды ничего не присохло, то, может, и так сойдет
Теперь поняла, спасибо)
не за что
Очень интересный рецепт И соус, крайне, любопытный Забираю в КК. Вам большой плюс
спасибо
спасибо
Очень нравится, забираю, спасибо!
рада, что вам понравилось, пробуйте
мерси
А Вы прямо в сковороде запекали? Если же я переложу в форму ничего не измениться? И какая по плотности готовая запеканка? Как она вынимается?
она получается довольно "сопливая", я вынимаю большой сервировочной ложкой. Хотя если сделать очень густой соус, то будет чуть лучше держать форму. Ее иногда в порционных формах запекают и подают прямо в форме, т.к. при перекладывании зачастую все разваливается. Я потому и написала, что перед подачей надо дать чуть постоять, это чтобы она немного остыла и "окрепла".

Я не в сковороде запекала, а в стеклянной кастрюле Pyrex, такое количество желательно в глубокой посуде запекать. Соус при закипании кипит и поднимается вверх, если запекать в очень мелкой форме, то все совсем перемешается и не будет двух слоев.

Вы забейте fish pie в поиск и посмотрите картинки, поймете примерно, какой она структуры получается.
Спасибо за подробный ответ, очень интересная запеканка, как обзаведусь рыбкой, опробую Ваш рецептик.
спасибо за доверие, дерзайте
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