Fish pie. Ну кого удивишь рыбной запеканкой, правда? Неправда! Изюминка фиш-пая - классики британской кухни - это соус. В сочетании с ним незамысловатое картофельное пюре и даже самая безвкусная рыба превращаются в чудесное блюдо, которое британцы именуют просто - душевная еда (comfort food). Если у вас осталась рыбная нарезка с праздничного стола, если в морозилке завалялся кусок рыбы, который никак не "съедается", попробуйте сделать из нее фиш-пай, не пожалеете.
- 30 января 2016, 0:08
- 17229
Английская запеканка с рыбой
Ингредиенты для «Английская запеканка с рыбой»:
- Картофель — 1 кг
- Рыба (любая, лучше разных видов) — 300-350 г
- Молоко — 400 мл
- Масло сливочное — 2-3 ст. л.
- Крахмал — 1-2 ст. л.
- Зелень (укроп, зеленый лук или петрушка) — 1/2 пуч.
- Вино белое сухое (по желанию) — 50 мл
- Лист лавровый — 2 шт
- Перец черный (по вкусу)
- Орех мускатный (желательно свеженатертый, по вкусу)
- Горчица (дижонская или цельнозерновая, по желанию) — 1/3 ч. л.
- Сыр твердый (для посыпки, по желанию)
- Сухари панировочные / Панировка (для посыпки, по желанию)
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1738 ккал
|
белки
88.8 г
|
жиры
26.9 г
|
углеводы
276.9 г
|Порции
|ккал
289.7 ккал
|белки
14.8 г
|жиры
4.5 г
|углеводы
46.2 г
|100 г блюда
|ккал
91.5 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
14.6 г
Рецепт «Английская запеканка с рыбой»:
Сначала о рыбе: фиш-пай - блюдо бедноты, поэтому традиционно в него попадали остатки и обрезки. В наше время в британских магазинах можно найти специальные смеси для фиш-пая, состоящие из нарезанных кусочков разных видов рыбы, которые зачастую тоже взяты из хвостовых и прочих "неприглядных" частей. Чудесный соус фиш-пая облагородит самую безвкусную рыбу, особенно если к ней добавить несколько кусочков копченой - отличный способ использовать остатки нарезки с праздничного стола. Также хорошо идут креветки, только не стоит заменять ими больше 1/3 общего веса рыбы. Лучше брать нечищеную рыбу, нежели филе без кожи, т. к. кожа и кости придают соусу дополнительный рыбный вкус.
У меня 2 кусочка лосося, кусок минтая и кусок копченой пикши.
(оливковое масло случайно на фото попало, оно нам не нужно)
Сначала делаем пюре.
Картофель почистить, нарезать и сварить с добавлением одного лаврового листика. Воду слить. Добавить масло, посолить по вкусу.
Я еще приправляю черным перцем и мускатным орехом, но поскольку они также идут в соус, то в пюре их можно не добавлять, дело вкуса.
Молоко в пюре не нужно, все молоко идет в соус. Пюре должно быть сухим, т. к. при запекании оно пропитается соусом.
Делаем соус.
Для этого кладем рыбу в глубокую сковороду, заливаем молоком и добавляем оставшийся лавровый листик.
Рыбу чистить и размораживать, если замороженная, не надо.
Накрываем крышкой, ставим на огонь (не самый высокий, я включаю на 4 из 6), доводим до кипения и сразу убавляем огонь. Готовим 7-10 минут, пока рыба не станет мягкой и матовой со всех сторон, при этом желательно, чтобы молоко не кипело, а только едва "побулькивало".
Необязательно доводить до полной готовности, т. к. потом блюдо будет еще томиться в духовке.
(Если вы используете креветки, их в молоке томить не надо, даже если они сырые, лучше класть в соус перед запеканием. Креветки готовятся очень быстро, а от долгой термической обработки становятся "резиновые").
Рыбу и молоко переложить в посуду для запекания. Вынуть лавровый лист и процедить молоко через сито обратно в сковороду. С рыбы снять кожу, удалить кости и разобрать на хлопья (либо, если она еще тверденькая, порезать на кубики). У меня, как видите, она сама рассыпалась при переливании, а кожа прилипла ко дну сковороды, так что почти ничего делать не пришлось.
Молоко поставить на средний огонь, добавить специи и горчицу (если хотите, я обычно делаю без нее). Развести крахмал 1-2 ст. л. вина (если не используете вино, разведите молоком или водой).
В подогретое молоко влить вино с крахмалом, помешивая.
Добавить оставшееся вино и готовить до загустения, продолжая помешивать.
Если соус долго не густеет, развести еще небольшое количество крахмала. Посолить по вкусу.
Готовым соусом залить рыбные хлопья и добавить порубленную зелень.
Можно добавить в соус 1-2 горсти замороженного (или свежего) зеленого горошка.
На рыбу с соусом осторожно выложить пюре и разровнять верх.
Можно оставить так, а можно посыпать тертым сыром или панировочными сухарями, растертыми с небольшим количеством сливочного масла.
Поставить в духовку, разогретую до 180 С (если духовка с конвекцией, то 160 С), и выпекать 20 минут, или пока верх не зарумянится.
Перед подачей дать постоять около 10 минут.
Запеканка получается не очень фотогеничная, зато вкусная - побежите за добавкой, обещаю!
Комментарии и отзывы
22 марта Евгения 1976 #
Очень вкусная. Замечательный, нежный соус и за счёт него сочная ароматная начинка.
Рыба - стейки кеты и филе минтая. Вместо вина добавила столовую ложку лимонного сока.
СПАСИБО!
22 марта Faifly # (автор рецепта)
12 февраля 2019 года Гита Ягг #
Большое спасибо за рецепт
27 марта 2019 года Faifly # (автор рецепта)
6 мая 2016 года mary1605 #
6 мая 2016 года Faifly # (автор рецепта)
Спасибо за ваш опыт
13 апреля 2016 года Кукл-шка #
13 апреля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года darria1980 #
25 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
13 февраля 2016 года Osya #
В общем, все отлично, рекомендую!
(фото ни на что не претендует, прилепила просто чтобы отзыв не потерялся среди комментариев)
14 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
15 февраля 2016 года Osya #
16 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
6 февраля 2016 года Alyona95 #
Я дома крахмал не держу - как думаете, если вместо него в соус муку добавить, не сильно вкус блюда пострадает? Ведь смысл крахмала, как я понимаю, просто молоко загустить, так? По идее, того же можно мукой добиться?
6 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
6 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
7 февраля 2016 года Alyona95 #
6 февраля 2016 года Наталья Остроух #
6 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
6 февраля 2016 года eleshanikolaevna #
6 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
7 февраля 2016 года eleshanikolaevna #
8 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
8 февраля 2016 года eleshanikolaevna #
5 февраля 2016 года Happy-2015 #
6 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
31 января 2016 года maraki84 #
2 февраля 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года Я-Марина #
Рецептик такой аппетитный
Все отлично,только пюре картофельное было уже готовое с молоком. Лишнему соусу впитаться оказалось некуда. Надо было мне его погуще делать. Но по вкусу отлично.
Если бы раньше увидела Ваш коммент про порционные формочки так и сделала бы.
От меня большой плюс!
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
Я, честно говоря, тоже иногда забываю про молоко пюре соусом не очень сильно пропитывается, я, наверное, плохо объяснила. В пюре поднимается влага из соуса, но вкус соуса в пюре не очень ощущается. Просто если пюре с молоком, то после запекания оно становится совсем жидкое.
31 января 2016 года Я-Марина #
Молочный соус действительно прям просачивался наверх через пюре. Кстати, когда запеканочка(то что от нее осталось) остыла ,она прекрасно держит форму. Все осень вкусно!
31 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года Ninzonka #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года relook #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года relook #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года sie3108 #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года леона леонова #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года Wera13 #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года antonina gil53 #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года Николай2405 #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
30 января 2016 года Анюта Литвин #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
Я не в сковороде запекала, а в стеклянной кастрюле Pyrex, такое количество желательно в глубокой посуде запекать. Соус при закипании кипит и поднимается вверх, если запекать в очень мелкой форме, то все совсем перемешается и не будет двух слоев.
Вы забейте fish pie в поиск и посмотрите картинки, поймете примерно, какой она структуры получается.
30 января 2016 года Анюта Литвин #
30 января 2016 года Faifly # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: