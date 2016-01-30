Английская запеканка с рыбой

Делаем соус.

Для этого кладем рыбу в глубокую сковороду, заливаем молоком и добавляем оставшийся лавровый листик.

Рыбу чистить и размораживать, если замороженная, не надо.

Накрываем крышкой, ставим на огонь (не самый высокий, я включаю на 4 из 6), доводим до кипения и сразу убавляем огонь. Готовим 7-10 минут, пока рыба не станет мягкой и матовой со всех сторон, при этом желательно, чтобы молоко не кипело, а только едва "побулькивало".

Необязательно доводить до полной готовности, т. к. потом блюдо будет еще томиться в духовке.



(Если вы используете креветки, их в молоке томить не надо, даже если они сырые, лучше класть в соус перед запеканием. Креветки готовятся очень быстро, а от долгой термической обработки становятся "резиновые").