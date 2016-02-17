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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами
  • 17 февраля 2016, 16:17
  • 2768

Картофельно-пшенная запеканка

Рецепт: Картофельно-пшенная запеканка

Очень простое в приготовлении, да и в самом представлении, блюдо, из знакомых и доступных продуктов. Рецепт хранится в моей семье уже много лет, но до сих пор с удовольствием готовлю эту запеканку, она прекрасно подходит для семейного ужина)))

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Картофельно-пшенная запеканка»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2483.3 ккал 		белки
71.3 г 		жиры
89.8 г 		углеводы
344.9 г
Порции
ккал
248.3 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
9 г		 углеводы
34.5 г
100 г блюда
ккал
149.6 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
20.8 г


Рецепт «Картофельно-пшенная запеканка»:

Отвариваем пшено и картофель до готовности, солим по вкусу.

Лук мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле до прозрачности.

Картофель немного остужаем и пюрируем. Я делаю это с помощью толкушки и не очень тщательно, нам нравится, что бы оставались небольшие кусочки. Вы можете прибегнуть к любому удобному способу - миксер, блендер, комбайн.
Добавляем растопленное сливочное масло, жареный лук и яйца.

Так же отправляем туда готовое пшено. Все очень тщательно перемешиваем.

Выкладываем в форму. У меня алюминиевые, использую 2, так как картофельной массы получается много (на большую компанию)))
Смазываем сверху сметаной.
Отправляем в духовку, разогретую до 200*, минут на 25, до зарумянивания.

Достаем, даем немного отдохнуть и подаем к столу.

Надеюсь, рецепт придется вам по вкусу)) Благодарю за внимание







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее

Теги: второе ужин запекать обед

Вкусы: картофельный сливочный пшенный

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Картофельно-пшенная запеканка
Рецепт: Картофельно-пшенная запеканка

Очень простое в приготовлении, да и в самом представлении, блюдо, из знакомых и доступных продуктов. Рецепт хранится в моей семье уже много лет, но до сих пор с удовольствием готовлю эту запеканку, она прекрасно подходит для семейного ужина)))

Ингредиенты для «Картофельно-пшенная запеканка»:

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Фотографии «Картофельно-пшенная запеканка» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Спасибо за необычный и интересный рецепт!
очень и очень понравился рецепт, пшенку любят , а уж фото с соленой рыбкой, прямо нямка.
Но все запеканки делаю в пост (конечно без яиц и молочных продуктов), так у меня никто не ест. Вашу взяла на заметку, спасибо
А можно указать необходимое количество пшена в СУХОМ виде? Просто я крайне редко имею дело с пшёнкой, плтому даже не представляю, сколько нужно её взять, чтобы получилось 1,5 стакана отварной.
Доброе утро. Извините, может ответ Вас не устроит. Если крайне редко имеете дело с пшеном,то может Вы и знаете, но извините напомню...что б потом Вы не разочаровались. Пшено сначала надо залить кипятком мин на 15-20, потом хорошо промыть холодной водой до прозрачности и потом только варить. По количеству сухой крупы , которой надо по рецепту не скажу. Варю всегда кашу, а потом уже что в запеканки, что едим так. Но с пшена вкусно всё.)))
Спасибо Вам за рецепт вкусной, нежной и сытной запеканки. Мне раньше даже в голову не приходило соединить картофель с крупой, оказалось очень даже отлично сочетаются. От себя при обжарке лука еще и морковь добавила.
Замечательный у нас сегодня завтрак получился, большое спасибо за такой удачный рецепт! Каюсь, пропорции пшенки и картошки изменила в пользу крупы... В смазочную сметанку добавила один желток из общего числа яиц. Вкуууусненько!....
Запеканка получилась наивкуснейшая!! Никогда не думала, что картошка и пшенка так вкусно могут сочетаться! Просто ела и наслаждалась! Большое спасибо за изумительный рецепт! Буду очень часто его готовить!
Согласна с каждым вашим словом,казалось бы всё просто,но получается очень вкусно)) Спасибо большое за доверие к рецепту,готовьте на здоровье
А меня рецепт заинтересовал На выходных будем пробовать
Благодарю,надеюсь придется по вкусу))
Готовить такое не рискну, все-таки слишком оригинальное сочетание пшена и картошечки...
Но за оригинальность плюсиком наградила! Чего только не придумывают на свете!
Так и не поняла о какой оригинальности вы говорите)) Настолько классическое сочетание картофель-пшено,собственно, как и картофель-гречка Спасибо за внимание к рецепту
Очень интересная запеканочка!
Просто,нежно и вкусно,даже не сомневаюсь!
И так презентабельно!
Спасибо большое,Жанна))
Отличный рецепт
Спасибо
Запеканка супер! на первый взгляд кажется что творожная
кусочек с фотографии так и просится, чтобы его скушали
)) Рада,если понравился рецепт. Спасибо за визит
Чудесная запеканка и фото!
Маша,спасибо большое за теплые слова
Замечательная запеканка! Очень аппетитные фото, особенно последние!
Спасибо,Танечка
Очень аппетитно!
Большое спасибо
класс!!
Спасибо большое за внимание
ох аж слюнки потекли, завтра на ужин приготовлю, спасибо .
Благодарю)) Она хоть и простая,но правда очень вкусная,сметанка интересную нотку дает)))
И мне тоже все понравилось! Рыбка на фото-мега аппетитная!
Спасибо,Оленька,рада тебя видеть)))
Вкусно
Спасибо,Оля
Отличная запеканочка Фото супер аппетитные
Спасибо,Ириша! Беда с этими фото,не хочет к нам солнышко заглядывать,приходиться караулить неделями
Ничего, совсем чуток осталось до солнечных деньков!
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