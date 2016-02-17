Очень простое в приготовлении, да и в самом представлении, блюдо, из знакомых и доступных продуктов. Рецепт хранится в моей семье уже много лет, но до сих пор с удовольствием готовлю эту запеканку, она прекрасно подходит для семейного ужина)))
- 17 февраля 2016, 16:17
- 2768
Картофельно-пшенная запеканка
Ингредиенты для «Картофельно-пшенная запеканка»:
- Картофель — 1 кг
- Пшено (уже готовое) — 1,5 стак.
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло сливочное — 30 г
- Сметана — 200 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2483.3 ккал
|
белки
71.3 г
|
жиры
89.8 г
|
углеводы
344.9 г
|Порции
|ккал
248.3 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
9 г
|углеводы
34.5 г
|100 г блюда
|ккал
149.6 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
20.8 г
Рецепт «Картофельно-пшенная запеканка»:
Картофель немного остужаем и пюрируем. Я делаю это с помощью толкушки и не очень тщательно, нам нравится, что бы оставались небольшие кусочки. Вы можете прибегнуть к любому удобному способу - миксер, блендер, комбайн.
Добавляем растопленное сливочное масло, жареный лук и яйца.
Выкладываем в форму. У меня алюминиевые, использую 2, так как картофельной массы получается много (на большую компанию)))
Смазываем сверху сметаной.
Отправляем в духовку, разогретую до 200*, минут на 25, до зарумянивания.
Комментарии и отзывы
6 часов назад ssnegireva44 #
14 часов назад alenanat #
Но все запеканки делаю в пост (конечно без яиц и молочных продуктов), так у меня никто не ест. Вашу взяла на заметку, спасибо
15 часов назад твой выбор #
14 часов назад Svetik K 2017 #
18 февраля 2019 года tatianyhkakru #
16 февраля 2019 года mollaeva2015 #
16 февраля 2019 года ivkis1999 #
14 апреля 2016 года stargate #
14 апреля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
29 марта 2016 года luda-2016 #
29 марта 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
19 февраля 2016 года SuJu-ELF #
Но за оригинальность плюсиком наградила! Чего только не придумывают на свете!
20 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
18 февраля 2016 года Жанночкин # (модератор)
Просто,нежно и вкусно,даже не сомневаюсь!
И так презентабельно!
20 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
18 февраля 2016 года veronika1910 #
20 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
18 февраля 2016 года Елена Превкусная #
кусочек с фотографии так и просится, чтобы его скушали
18 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года maraki84 #
18 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года тататима #
18 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года IrikF #
18 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года Aigul4ik #
17 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года gjurem-2015 #
17 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года Marioka82 #
17 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года Демурия #
17 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года ирина таджибова #
17 февраля 2016 года Жужа-48 # (автор рецепта)
17 февраля 2016 года ирина таджибова #
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