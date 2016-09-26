Суп-гуляш с куриными желудками

Вот такая красивая посуда Zepter помогает готовить нам вкусные и полезные блюда, так необходимые при соблюдении правил здорового образа жизни.

В замкнутом пространстве создается такой цикл, при котором из продуктов испаряется вода, оседает на холодной крышке кастрюли и стекает вниз по стенкам. При этом сохраняются и полезность, и яркость и натуральный вкус все овощей и мяса.