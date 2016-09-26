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  • 26 сентября 2016, 7:37
  • 3363

Суп-гуляш с куриными желудками

Рецепт: Суп-гуляш с куриными желудками

Признаюсь честно, первый раз вообще в жизни готовила куриные желудки. Соблазнили меня люди, знающие в этом толк. Попробовала в гостях - вкусно. Купила. И приготовила для своих мясоедов-мужчин вот такой сытный, густой и вкусный супчик.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп-гуляш с куриными желудками»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3593.3 ккал 		белки
275 г 		жиры
87.2 г 		углеводы
430.5 г
100 г блюда
ккал
164.8 ккал		 белки
12.6 г		 жиры
4 г		 углеводы
19.7 г


Рецепт «Суп-гуляш с куриными желудками»:

Первым делом моем, очищаем желудки. Нам нужно их предварительно отварить. Кладем их в кастрюлю Zepter, заливаем горячей кипяченой водой и ставим на огонь. Стрелка контроллера доходит до максимального значения на зеленой шкале - убираем кастрюлю с огня. Желудки "провариваются" дальше самостоятельно - в посуде как в термосе сохраняется температура.
Остывшие желудки откидываем на дуршлаг, нарезаем на кусочки.

Нарезаем крупно репчатый лук

... и морковь

Моем и нарезаем любую зелень, что по вкусу

Желудки кладем на дно кастрюли, сверху - овощи. Закрываем кастрюлю и на среднем огне прогреваем овощи около 5-7 минут

Кладем промытое пшено

Заливаем все горячей водой, но не кипятком и провариваем до того момента, когда стрелка термоконтроллера на крышке кастрюли подойдет к середине шкалы.
Снимаем кастрюлю с огня. Суп настаивается - продукты готовятся дальше сами.

Вот такая красивая посуда Zepter помогает готовить нам вкусные и полезные блюда, так необходимые при соблюдении правил здорового образа жизни.
В замкнутом пространстве создается такой цикл, при котором из продуктов испаряется вода, оседает на холодной крышке кастрюли и стекает вниз по стенкам. При этом сохраняются и полезность, и яркость и натуральный вкус все овощей и мяса.

А это устройство - термоконтроллер

Разливаем горячий суп по тарелкам и со вкусом угощаемся!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Zepter. Супы На обед Специальное питание

Теги: первое горячее

Вкусы: мясной овощной

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Суп-гуляш с куриными желудками
Рецепт: Суп-гуляш с куриными желудками

Признаюсь честно, первый раз вообще в жизни готовила куриные желудки. Соблазнили меня люди, знающие в этом толк. Попробовала в гостях - вкусно. Купила. И приготовила для своих мясоедов-мужчин вот такой сытный, густой и вкусный супчик.

Ингредиенты для «Суп-гуляш с куриными желудками»:

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Комментарии и отзывы

Не покидает ощущение рекламы. Ведь без прекрасной посуды цептер, мы явно не сможем приготовить суп, по вашему замечательному рецепту. А жаль. Рецепт и правда хорош.
Судя по картинке и отзывам супчик отличный. Но! Есть вариант приготовить его без вашей чудо-посуды?
Очень вкусный суп!!!
Спасибо, дорогая!
Замечательный суп,Лариса
Спасибо, дорогая!
Хороший супчик!
Ларис, желудки мягкие получились? Меня в них бесит то, что варить надо долго
Это да) Поэтому сначала протушила, потом нарезала, потом уже в суп. Но вкусно!
Замечательный супец!
Спасибочки!
Отличный сучик!
Спасибо!
Какой весёленький!!!
Спасибо!
Это очень вкусно. Забрала,спасибо,Лариса.
На здоровье, дорогая!
Великолепный суп
Спасибо!
Нямк
Ага, налетай!
вкусноооооооо
Да-да! Спасибо!
Отлично!
Спасибочки, дорогая!
Хороший суп! А желудки ты почему не написала в ингредиенты?
Жень, я думаю у Ларисы такая же беда как и у меня, при сохранении рецепта, обязательно один ингредиент, тот что вносится первым, потеряется!
Ой, надо по своим рецептам пройтись, а то может тоже что-то затерялось.
Надо-надо!
Ответ для Marioka82
Точно-точно! Еще при составлении черновика заметила)
Ответ для JeSeKi
Вах-вах! Вставила
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