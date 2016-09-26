Признаюсь честно, первый раз вообще в жизни готовила куриные желудки. Соблазнили меня люди, знающие в этом толк. Попробовала в гостях - вкусно. Купила. И приготовила для своих мясоедов-мужчин вот такой сытный, густой и вкусный супчик.
- 26 сентября 2016, 7:37
- 3363
Суп-гуляш с куриными желудками
Ингредиенты для «Суп-гуляш с куриными желудками»:
- Морковь — 2 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Зелень — 1 пуч.
- Пшено — 3/4 стак.
- Вода — 1,5 стак.
- Желудки куриные — 1 кг
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3593.3 ккал
|
белки
275 г
|
жиры
87.2 г
|
углеводы
430.5 г
|100 г блюда
|ккал
164.8 ккал
|белки
12.6 г
|жиры
4 г
|углеводы
19.7 г
Рецепт «Суп-гуляш с куриными желудками»:
Первым делом моем, очищаем желудки. Нам нужно их предварительно отварить. Кладем их в кастрюлю Zepter, заливаем горячей кипяченой водой и ставим на огонь. Стрелка контроллера доходит до максимального значения на зеленой шкале - убираем кастрюлю с огня. Желудки "провариваются" дальше самостоятельно - в посуде как в термосе сохраняется температура.
Остывшие желудки откидываем на дуршлаг, нарезаем на кусочки.
Желудки кладем на дно кастрюли, сверху - овощи. Закрываем кастрюлю и на среднем огне прогреваем овощи около 5-7 минут
Заливаем все горячей водой, но не кипятком и провариваем до того момента, когда стрелка термоконтроллера на крышке кастрюли подойдет к середине шкалы.
Снимаем кастрюлю с огня. Суп настаивается - продукты готовятся дальше сами.
Вот такая красивая посуда Zepter помогает готовить нам вкусные и полезные блюда, так необходимые при соблюдении правил здорового образа жизни.
В замкнутом пространстве создается такой цикл, при котором из продуктов испаряется вода, оседает на холодной крышке кастрюли и стекает вниз по стенкам. При этом сохраняются и полезность, и яркость и натуральный вкус все овощей и мяса.
Комментарии и отзывы
21 ноября Lelik I Kuznets #
20 ноября Lightlana73 #
9 октября 2016 года Татьяна Самойлова #
10 октября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
27 сентября 2016 года veronika1910 #
27 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Silverina1 #
Ларис, желудки мягкие получились? Меня в них бесит то, что варить надо долго
27 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Himbeeren #
27 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Kuss #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года inulia68 #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Mary Stone #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года lelikloves #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года xmxm #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года мисс #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Marioka82 #
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года JeSeKi # (модератор)
26 сентября 2016 года Marioka82 #
26 сентября 2016 года JeSeKi # (модератор)
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
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