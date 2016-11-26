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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из овощей
  • 26 ноября 2016, 17:19
  • 64813

Маринованный лук "Здравствуй, гость!"

Рецепт: Маринованный лук Здравствуй, гость!

Чудесный рецепт! Моя семья обожает этот лук: он отлично сочетается с шашлыком, мясом, я просто люблю его есть с хлебом. Надеюсь и Вам, поварята, пригодится этот рецепт! За идею спасибо Елене Чернышевой.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
810.6 ккал 		белки
8.4 г 		жиры
40 г 		углеводы
113.8 г
100 г блюда
ккал
109.5 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
15.4 г


Рецепт «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"»:

Лук порезать (я терла на терке) тонкими полукольцами.

Сложить в кастрюлю, добавить соль.

Добавить уксус, растительное масло, сахар. Хорошо перемешать.

Кастрюлю поставить на маленький огонь и, постоянно помешивая лук, дождитесь пока он даст сок и осядет. Если любите хрустящий лук, то не ждите, пока осядет весь.

Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашку с холодной водой. Мешая лук, даем ему остыть до комнатной температуры.

Выкладываем лук в банку с крышкой, хорошо утрамбовываем ложкой и убираем на несколько часов в холодильник.

Ну очень вкусный лук!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: пикантный кисло-сладкий луковый

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Маринованный лук "Здравствуй, гость!"
Рецепт: Маринованный лук Здравствуй, гость!

Чудесный рецепт! Моя семья обожает этот лук: он отлично сочетается с шашлыком, мясом, я просто люблю его есть с хлебом. Надеюсь и Вам, поварята, пригодится этот рецепт! За идею спасибо Елене Чернышевой.

Ингредиенты для «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"»:

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Фотографии «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"» от приготовивших (21)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Очень вкусно и полезно! Спасибо Женечка за чудесный рецепт.
Готовила лук по Вашему рецепту не раз, всегда пользуется успехом у гостей! Спасибо!
Дорогая Женечка,два раза я делала по вашему рецепту маринованный лук. В первый раз получилось очень вкусно, а во второй,когда я исправила свои ошибки, получилось бесподобно. Я полюбила его навечно.
Спасибо за рецепт! Замечательный получился лучок. Вкусно и с мясом и в салатах, и просто с хлебом . Забрала в любимые рецепты.
Пришла по ссылке от Марьям , очень понравился нам лук ! Мои мужички оценили! Женя, большое вам спасибо, такой лук будет у нас всегда к шашлыку ! Надеюсь, карантин закончится быстрее, всё-таки скоро будет тепло, и хочется на дачу пошашлычить !
Наконец то у меня получилось, моя самая любимая закуска! Спасибо за рецепт!
Необычный рецепт. По мне так не хватило остроты лука, а жене очень понравилось.
Тем не менее рекомендую как вариант, а то везде нужно заливать маринадом
Шашлык осталсь, а лук весь съели)))) приготовила литровую банку на прозапас, вечером уже не было. Очень вкусный, спасибо!
Лук на плите не грела, а залила горячим рассолом, остался хрустящим
Женечка, правда, очень вкусный лук! Лук использовала красный, уксус - яблочный, масло - оливковое.Получилось то,что надо! Пряный, хрустящий лук! Оторваться невозможно! Огромное спасибо, Женечка, за великолепный рецепт! Непременно воспользуюсь им не раз.
Предварительно полистала комменты, и немного отрегулировала количество соли и сахара под себя. Но главная суть в том, что рецепт для меня и д е а л е н. Такой лук могу просто ложками есть. Хотя на этот раз просто отварила сухие грибы и добавила майонеза. Так просто, но очень вкусно.
Мария!
мой любимый рецепт лука к шашлыку. Не люблю, когда лук горький, острый или хрустит - вот ваш для меня идеален. Спасибо!
Спасибо большое за рецепт.Нам понравилось.Вместо соли-соевый соус.
Я рада. Спасибо за фото.
Кушали лучок с селедочкой. Я не скажу что наша семья в восторге от этого рецепта, но и не скажу что это плохой рецепт. Мы всё скушали и всё время бегали за добавкой. Но муж сказал, что ему не хватает кислоты. Мне показалось слишком сладким.
Вообщем, нужно немножко переделать под себя. В следующий раз хотим попробовать не ставить лук на огонь, меньше сахара и больше уксуса.
классный рецепт-забрала
Побежала за добавкой!
Спасибо за фото.
Не думала, что семья из трёх человек (один из них ребёнок), может сразу съесть 600 гр.лука)))) оказывается - легко! Очень любим лук, но в этом году он очень злой, а ваш рецепт - это отличный выход!
Супер!!!!!
Спасибо за рецепт! А замаринованный красный лук какой красивый и вкусный получился!!!! Гвоздь салата!
Думала не получится, у меня был такой "злой" лучара! По итогу просто супер! Теперь только таким способом будет мариновать лучок! Спасибо Вам за рецептик!
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