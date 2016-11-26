Чудесный рецепт! Моя семья обожает этот лук: он отлично сочетается с шашлыком, мясом, я просто люблю его есть с хлебом. Надеюсь и Вам, поварята, пригодится этот рецепт! За идею спасибо Елене Чернышевой.
- 26 ноября 2016, 17:19
- 64813
Маринованный лук "Здравствуй, гость!"
Ингредиенты для «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"»:
- Лук репчатый (очищенный) — 600 г
- Соль (с горкой) — 1 ч. л.
- Уксус (9 %) — 3 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сахар (с горкой) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
810.6 ккал
|
белки
8.4 г
|
жиры
40 г
|
углеводы
113.8 г
|100 г блюда
|ккал
109.5 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
15.4 г
Рецепт «Маринованный лук "Здравствуй, гость!"»:
Кастрюлю поставить на маленький огонь и, постоянно помешивая лук, дождитесь пока он даст сок и осядет. Если любите хрустящий лук, то не ждите, пока осядет весь.
Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашку с холодной водой. Мешая лук, даем ему остыть до комнатной температуры.
Выкладываем лук в банку с крышкой, хорошо утрамбовываем ложкой и убираем на несколько часов в холодильник.
Комментарии и отзывы
29 ноября 2020 года Navely #
15 августа 2020 года Флаюшка #
24 апреля 2020 года lunata68 #
23 марта 2020 года Шанит #
22 марта 2020 года nelliundco #
21 января 2020 года kopheeb31 #
24 ноября 2019 года wb p #
Тем не менее рекомендую как вариант, а то везде нужно заливать маринадом
30 октября 2019 года yuliya tima #
Лук на плите не грела, а залила горячим рассолом, остался хрустящим
26 октября 2019 года Ирушенька #
30 апреля 2019 года Maniga #
30 апреля 2019 года wise1288 #
24 августа 2018 года Savvein #
27 августа 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
8 июня 2018 года Maxa qwer #
17 мая 2018 года 0-galinka #
20 мая 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
3 марта 2018 года Крис Лахтионова #
Вообщем, нужно немножко переделать под себя. В следующий раз хотим попробовать не ставить лук на огонь, меньше сахара и больше уксуса.
24 февраля 2018 года ms olya1226 #
28 февраля 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
24 февраля 2018 года Наташка0109 #
28 февраля 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
24 февраля 2018 года Наташка0109 #
28 февраля 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля 2018 года liliana_777 #
17 февраля 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
19 января 2018 года flokso #
25 января 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
25 декабря 2017 года Каттлея15 #
2 января 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
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