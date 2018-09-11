Кекс с маком и сливами

Живя в Чехии трудно не любить выпечку с маком и сливами! Эта традиционная чешская выпечка необыкновенно вкусная, красочная и ароматная. Я уже выкладывала несколько рецептов с маково-сливовой начинкой. В прошлом году гвоздем сезона был Маковый рулет со сливами, а в этом я решила его усовершенствовать. Дорогие поварята, не проходите мимо, этот кекс настолько вкусен, что его просто грех не испечь. Заходите, чаек уже закипает!