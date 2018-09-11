Живя в Чехии трудно не любить выпечку с маком и сливами! Эта традиционная чешская выпечка необыкновенно вкусная, красочная и ароматная. Я уже выкладывала несколько рецептов с маково-сливовой начинкой. В прошлом году гвоздем сезона был Маковый рулет со сливами, а в этом я решила его усовершенствовать. Дорогие поварята, не проходите мимо, этот кекс настолько вкусен, что его просто грех не испечь. Заходите, чаек уже закипает!
- 11 сентября 2018, 16:49
- 31468
Кекс с маком и сливами
Ингредиенты для «Кекс с маком и сливами»:
Тесто
- Дрожжи (свежих или 7 г сушеных) — 20 г
- Сахар — 40 г
- Соль — 1 щепот.
- Молоко — 120 мл
- Мука пшеничная / Мука (+ на подсыпку) — 200 г
- Мука цельнозерновая — 50 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло подсолнечное — 50 мл
Начинка
- Молоко — 150 мл
- Сахар — 60 г
- Ванильный сахар — 20 г
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Корица — 0,5 ч. л.
- Мак — 200 г
- Ром — 2 ст. л.
- Слива — 350 г
- Масло сливочное (на смазывание формы)
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3253.8 ккал
|
белки
87 г
|
жиры
158.7 г
|
углеводы
356.6 г
|Порции
|ккал
271.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
13.2 г
|углеводы
29.7 г
|100 г блюда
|ккал
241 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
11.8 г
|углеводы
26.4 г
Рецепт «Кекс с маком и сливами»:
Оба вида муки просеять, смешать. Можно использовать только белую пшеничную муку, но все же рекомендую использовать и цельнозерновую, шпалдовую. Вы сразу же ощутите разницу и оцените результат.
Молоко разделить в две мисочки. В одной половине взбить вилкой яичко. В другую раскрошить дрожжи, смешать их со столовой ложкой сахара и двумя ложками муки. Размешать, поставить в теплое место минут на 20 до образования шапочки.
Возможно, ппонадобится еще немного муки, но не добавляйте ее много. Тесто должно быть очень мягкое и липковатое. Тесто сложить в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте минут на 45-60 для подъема.
Добавить молотый мак (если у вас только целый мак, его нужно размолоть его в кофемолке). Перемешивая, прогреть его пару минут на маленьком огне. Затем остудить и добавить две ложки рома. Без рома в Чехии выпечку невозможно представить, он придает неповторимый аромат. Если вам не хочется покупать бутылку рома, я рекомендую пользоваться хотя бы ромовой эссенцией, разбавленной, например, в водке или, на худой конец, в воде.
Тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 30х40 см. Распределить по всей его поверхности маковую начинку. Сверху посыпать сливами, нарезанными на небольшие кусочки. Количество слив дано примерно, ориентируйтесь по своему вкусу, но все же очень много не кладите.
Тесто с начинкой свернуть в рулет как можно туже. Слегка прижимая ладошками по всей длине, еще немного растянуть его. Если вдруг тесто немного порвется, просто отщепните скраю кусочек теста и прилепите на дырочку, тесто подойдет и ничего не будет видно.
Форму для кекса смазать маслом. Я на всякий случай смазала и силиконовую. Сложить в нее наш рулет спиралью, прижать. Поставить в теплое место на 20 минут на расстойку.
В духовке, разогретой до 180 градусов, выпекать 40 минут. Готовый кекс оставить в форме на 15 минут, затем вынуть, перевернув форму на тарелку. Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.
Я не дождалась полного остывания, так как запахи в кухне стоят очень соблазнительные. Быстренько готовим чай-кофе, отрезаем кусочек и наслаждаемся. Тесто получается настолько нежным, что не передать словами! А уж какая красота внутри, только посмотрите!
Комментарии и отзывы
23 июля svjatoxa #
23 июля Moravanka # (автор рецепта)
5 сентября 2019 года тильга #
5 сентября 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
4 сентября 2019 года o-puz #
4 сентября 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
6 сентября 2019 года o-puz #
27 июля 2019 года sintem #
27 июля 2019 года Moravanka # (автор рецепта)
27 июля 2019 года sintem #
24 октября 2018 года shellydes #
24 октября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
24 октября 2018 года shellydes #
24 октября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
24 октября 2018 года shellydes #
15 октября 2018 года helena1961 #
15 октября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Cherry Berry 2017 #
16 октября 2018 года helena1961 #
17 октября 2018 года lina0710 #
17 октября 2018 года helena1961 #
18 октября 2018 года lina0710 #
15 октября 2018 года Окс GGG #
15 октября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
16 октября 2018 года Окс GGG #
1 октября 2018 года loruva #
1 октября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года Надежда Бут #
29 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года molotok_natalia #
29 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года molotok_natalia #
20 сентября 2018 года Feya60 #
20 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
20 сентября 2018 года mila berezka #
20 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
20 сентября 2018 года bratso1947 #
20 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
20 сентября 2018 года cvetichka #
20 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
19 сентября 2018 года oxanalieb #
19 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
19 сентября 2018 года olik_b #
19 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
19 сентября 2018 года ingrida abraityte #
19 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
18 сентября 2018 года dark shine #
18 сентября 2018 года mozaika17 #
18 сентября 2018 года Moravanka # (автор рецепта)
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