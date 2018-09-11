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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 11 сентября 2018, 16:49
  • 31468

Кекс с маком и сливами

Рецепт: Кекс с маком и сливами

Живя в Чехии трудно не любить выпечку с маком и сливами! Эта традиционная чешская выпечка необыкновенно вкусная, красочная и ароматная. Я уже выкладывала несколько рецептов с маково-сливовой начинкой. В прошлом году гвоздем сезона был Маковый рулет со сливами, а в этом я решила его усовершенствовать. Дорогие поварята, не проходите мимо, этот кекс настолько вкусен, что его просто грех не испечь. Заходите, чаек уже закипает!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Кухня: Чешская

Ингредиенты для «Кекс с маком и сливами»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3253.8 ккал 		белки
87 г 		жиры
158.7 г 		углеводы
356.6 г
Порции
ккал
271.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
13.2 г		 углеводы
29.7 г
100 г блюда
ккал
241 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
11.8 г		 углеводы
26.4 г


Рецепт «Кекс с маком и сливами»:

Оба вида муки просеять, смешать. Можно использовать только белую пшеничную муку, но все же рекомендую использовать и цельнозерновую, шпалдовую. Вы сразу же ощутите разницу и оцените результат.

Молоко разделить в две мисочки. В одной половине взбить вилкой яичко. В другую раскрошить дрожжи, смешать их со столовой ложкой сахара и двумя ложками муки. Размешать, поставить в теплое место минут на 20 до образования шапочки.

Тем временем приготовить цедру, натерев кожуру лимона на мелкой терке.

В муку добавить соль, яично-молочную смесь, дрожжи и подсолнечное масло без запаха. Перемешать.

На посыпанном мукой столе замесить тесто.

Возможно, ппонадобится еще немного муки, но не добавляйте ее много. Тесто должно быть очень мягкое и липковатое. Тесто сложить в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте минут на 45-60 для подъема.

Тем временем приготовить начинку. Молоко с сахаром, ванильным сахаром, корицей и цедрой закипятить.

Добавить молотый мак (если у вас только целый мак, его нужно размолоть его в кофемолке). Перемешивая, прогреть его пару минут на маленьком огне. Затем остудить и добавить две ложки рома. Без рома в Чехии выпечку невозможно представить, он придает неповторимый аромат. Если вам не хочется покупать бутылку рома, я рекомендую пользоваться хотя бы ромовой эссенцией, разбавленной, например, в водке или, на худой конец, в воде.

Сливы помыть, удалить косточки, порезать на небольшие кусочки.

Тем временем тесто подошло.

Тесто раскатать в прямоугольник размером примерно 30х40 см. Распределить по всей его поверхности маковую начинку. Сверху посыпать сливами, нарезанными на небольшие кусочки. Количество слив дано примерно, ориентируйтесь по своему вкусу, но все же очень много не кладите.

Тесто с начинкой свернуть в рулет как можно туже. Слегка прижимая ладошками по всей длине, еще немного растянуть его. Если вдруг тесто немного порвется, просто отщепните скраю кусочек теста и прилепите на дырочку, тесто подойдет и ничего не будет видно.

Форму для кекса смазать маслом. Я на всякий случай смазала и силиконовую. Сложить в нее наш рулет спиралью, прижать. Поставить в теплое место на 20 минут на расстойку.

В духовке, разогретой до 180 градусов, выпекать 40 минут. Готовый кекс оставить в форме на 15 минут, затем вынуть, перевернув форму на тарелку. Остывший кекс посыпать сахарной пудрой.

Я не дождалась полного остывания, так как запахи в кухне стоят очень соблазнительные. Быстренько готовим чай-кофе, отрезаем кусочек и наслаждаемся. Тесто получается настолько нежным, что не передать словами! А уж какая красота внутри, только посмотрите!

Приятного аппетита!










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие гости

Вкусы: сладкий маковый сливовый

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Кекс с маком и сливами
Описание: Живя в Чехии трудно не любить выпечку с маком и сливами! Эта традиционная чешская выпечка необыкновенно вкусная, красочная и ароматная. Я уже выкладывала несколько рецептов с маково-сливовой начинкой. В прошлом году гвоздем сезона был Маковый рулет со сливами, а в этом я решила его усовершенствовать. Дорогие поварята, не проходите мимо, этот кекс настолько вкусен, что его просто грех не испечь. Заходите, чаек уже закипает!


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Кекс с маком и сливами» от приготовивших (12)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Спасибо за безумно вкусный рецепт! Давно лежал в закладках и ово настал звёздный час, теперь жалею что раньше руки не доходили
Красота какая! Спасибо большое за добрые слова и красивое фото! Мне очень приятно, что кекс вам понравился!
Какой шикарный кекс! Интересно попробовать с дрожжами, обычно кексы пеку без них. И понравилась идея заворачивать тесто рулетом. Забрала в КК, буду пробовать, спасибо!
И вам спасибо за внимание к рецепту!
Огpомное спасибо. Очень вкусная выпечка
Спасибо! Фото почему-то вверх ногами
Извините, исходное было нормальное. Я не знаю как его перевернуть(
Забыла фото прикрепить!
Огромное спасибо за приятный комментарий и красивое фото! Кекс у вас вышел действительно шикарный!
Доброго времени суток! Приготовила этот кекс-пирог, просто прелесть!!! Ром я не добавляла и вместо него ничего. Всё остальное по рецепту! Очень шикарно!
Идея кекса очень понравилась, а вот сам рецепт, откровенно говоря, не очень. Сын вообще сказал: "Я такое есть не буду, оно невкусное". Хотя мы не особенно придирчивые едоки. Тесто не сладкое, начинка тоже не сладкая и невкусная совсем. Никогда бы не подумала, что маковую начинку можно испортить. Хотя на этапе приготовления пахла она очень даже вкусно. Свернуть тесто в рулет получилось, но за это время оно немного раскисло из-за жидкости в маковой начинке и переложить его в форму вообще не получалось. Если бы на пленке раскатывала, то наверное удалось бы. В результате, используя 4 руки кое-как всунули развалившуюся массу в кексницу и так и запекли. Понятно что вынуть из кексницы это было сложно, поэтому ели прям оттуда ложками, поливая вареньем. Жалко просто время и труд. Если бы сахара больше, может оно бы и ничего было.
Меня прямо потряс ваш комментарий до глубины души. По поводу сахара - если любите, чтобы было послаще, почему бы не попробовать начинку на сахар? Какая жидкость может быть в начинке, где на 200 г мака+сахар всего 150 мл молока? Это густая масса! Если молока много налили, нужно было поварить подольше, чтобы оно выпарилось. Мне тоже трудно представить, как можно испортить маковую начинку. Про тесто даже не буду комментировать - сколько же времени вы заворачивали рулет, что оно успело раскиснуть? Многие девочки пекли и ни у кого такого чуда, чтобы есть ложкой из формы не было. Даже если тесто получилось слишком мягкое (мука разная и не знаю, использовали ли вы также и цельнозерновую), то можно же добавить немного муки. Просто вы напортачили с этим кексом, мне жаль... Я в шоке
в начинке жидкости было мало (совсем мало), но хватило, чтобы тесто стало еще более мягким и завернутый рулет не удалось нормально перенести в форму. Тут же писали что муки много не добавлять дополнительно, ну я и старалась, чтобы тесто небыло слишком плотным. А по поводу сахара - думала, в пропорциях рецепта все нормально указано. Начинка вообще не сладкая. Кто брал готовую маковую начинку - не удивительно, что у того получилось. 60 г сахара на 200 г мака - это мало. Больше всего не понравилось соотношение сахара в тесте и в начинке, собственно говоря. Если тесто не получается, то вину всегда можно перенести на муку, тут понятно.
Для меня сахара было достаточно, тем более, что сверху кекс посыпается сахарной пудрой. Невозможно ни в одном рецепте указать количество сахара, которое бы была "нормально" для всех - то что для вас нормально, для других может быть совсем наоборот. 60 г простого+20 ванильногосахара + сладкие сливы и пудра сверху, на мой взгляд, вполне достаточно. Про тесто я уже говорила, точно так же, как на муку можно перенести и ошибки, что тоже понятно. Мне жаль, что этот несчастный кекс вызвал у вас такое разочарование, больше мне добавить нечего.
Не хотела Вас обидеть. Идея завернуть кекс и уложить в кексницу на мой взгляд, отличная. Думаю, что по своим привычным рецептам такой идеей буду пользоваться и не раз, за нее Вам спасибо. Сама бы не догадалась. По поводу сахара - это больше не для вас комментарий, а для тех, кто будет пробовать печь. Может сливы были недостаточно сладкие, не знаю.
Маковая начинка у меня была готовая, купленная в магазине. Количество продуктов уменьшено в два раза. Из ароматических добавок только корица. Проблем при выпечке не возникло никаких. Вкус отменный. Автору спасибо!
Большое спасибо! Мне очень приятно, что вам понравился рецепт!
Ответ для helena1961
Лена, кекс удался на славу!
Милана, зная ваши фотоотчёты, очень была рада услышать похвалу именно из ваших уст
Ответ для helena1961
Леночка, замечательный кекс, очень красивый разрез
Лина, скажу по секрету - сегодня из этого теста сделала кекс с несладкой начинкой. Он те так эффектно смотрится в разрезе, поэтому не стала менять фотографию. У теста вкус нейтральный, поэтому чем начинил, тем и наслаждайся
Получается, тесто универсальное! Спасибо, Леночка, за подсказку, учту на будущее!
Вдохновилась Вашими фотографиями, решила испечь. Ну что сказать, красоты такой конечно не получилось, да и особой вкусноты к сожалению тоже. Тесто поднялось хорошо, но на мой вкус обычная дрожжевая выпечка, ничего особенного. Спасибо за опыт.
Жаль, что не получилось красоты, а на вкус и цвет товарищей нет. А что такое необычная дрожжевая выпечка?
Люблю когда больше сдобы, чтобы тесто как на куличах... из ингредиентов было ясно что такое не получится. Все равно вкусно, да и на разрезе красиво.
Просто шикарный кекс получился. Вкусный, сочный, хорошо держит форму, несмотря на большое количество начинки. Хотя я мак немного уменьшила, все равно ее ооочень много. Рома не было и корицу не добавляла. Мне хватило сочетания ванили с лимоном. Очень ароматно, нежно, просто супер. Буду готовить часто, думаю поэкспериментировать с разными начинками. Большое спасибо автору за замечательный рецепт!
Большое спасибо за комментарий и красивое фото! Я очень рада, что Вам понравился кекс! Конечно же, с начинками можно экспериментировать и ее количество менять по своему вкусу.
Получилось вкусно, домашние оценили. Действительно, с цельнозерновой мукой вкус немного другой, попробую добавлять её в другую дрожжевую выпечку. Особо выраженного вкуса рома или корицы не получилось (пропорции по рецепту) и, на мой вкус, многовато мака.
Спасибо за фото, я рада. что пирог понравился!
Какая красивая выпечка
Спасибо!
Вау Брависимо Разрез впечатляет Спасибо за рецепт Наташа Забрала
Аминочка, огромное спасибо, мне очень приятно!
это произведение искусства-так красив Ваш кекс!!!попробовать хочется!но боюсь такой красоты не будет!сливы должны быть не очень спелыми?
Спасибо за такую высокую оценку рецепт! Сливы, в принципе, без разницы, но чтобы уж совсем не в кашу, конечно.
Хороший кекс получается, сегодня испекла, тесто хорошее, буду печь,переписала рецепт в тетрадь.Спасибо за рецепт🌺
Спасибо!
скажите, а вместо слив можно яблоки? он у вас такой красивый!
Можете и яблоки, но если хотите красивый, то сливы.
Спасибо!
Огромное спасибо за рецепт! Необычайно вкусно! Готовила с ромовой эссенцией. Запах, когда в начинку добавляешь эссенцию, ванилин, цедру, корицу - просто фантастический! Пудрой забыла посыпать, но и так невероятная вкуснотища!
Большое спасибо, я рада, что Вам понравился рецепт!
Подскажите по поводу дрожжей , нельзя обычные в пакетиках ? Или это и есть сухие ?
с благодарностью за это чудо! Ооочень вкусно!
Большущее спасибо за красочное фото! Очень классно у вас все получилось
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