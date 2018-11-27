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Версия для печати Рецепты Десерты Чизкейк Чизкейк с выпечкой
  • 27 ноября 2018, 18:32
  • 71827

Чизкейк из морозилки

Рецепт: Чизкейк из морозилки

Делюсь еще одним рецептом блюда "про запас" - это мой любимый чизкейк, который не боится морозилки. Размороженный десерт не теряет форму и консистенцию, а вкус после разморозки становится более сливочным и нежным.

Категория: Десерты Чизкейк Чизкейк с выпечкой

Ингредиенты для «Чизкейк из морозилки»:

Основа

Начинка

Украшение

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3380.7 ккал 		белки
99.4 г 		жиры
192.1 г 		углеводы
325.3 г
Порции
ккал
563.5 ккал		 белки
16.6 г		 жиры
32 г		 углеводы
54.2 г
100 г блюда
ккал
279.4 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
15.9 г		 углеводы
26.9 г


Рецепт «Чизкейк из морозилки»:

  • Первым делом достаем ингредиенты для начинки из холодильника (рикотту, сливки, яйца) и согреваем их при комнатной температуре.

  • Основа десерта - самодельное песочное тесто, не люблю чизкейки, приготовленные из магазинного печенья, в них много "лишних" ароматизаторов, которые портят вкус десерта.

    Начнем с приготовления теста: Масло подтапливаем в СВЧ до мягкости. Соединяем яйцо, сахар и соль, перемешиваем, добавляем масло, перемешиваем.

  • Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель.

  • Соединяем сухую и жидкую смесь. Замешиваем тесто, скатываем в шар, укладываем в пакет и убираем в холодильник, минут на 20-30.

  • Подготавливаем форму для выпечки. У меня разъемная форма, диаметром 17 см. На дно формы вырезаем круг из пергамента. Снаружи укутываем форму в 2-3 слоя фольги.

  • Тесто разделяем на две части. Из одной части раскатываем круг, равный диаметру основания формы. Из второй части раскатываем полосу, длиной 60 см и высотой 5 см. - это борта пирога, соединяем борт и основу, хорошо прижимаем тесто в форме. Делаем насколько проколов вилкой в основании коржа.

    Выпекаем корж при 180 градусах - 15 минут до слегка золотистого цвета.

    Готовый корж слегка приминаем дном стакана.

  • Готовим начинку: смешивать ингредиенты будем миксером или блендером с насадкой венчик на самой минимальной скорости (!!!)
    Смешиваем рикотту, сахарную пудру и щепотку ванилина миксером.

  • Вмешиваем яйца по одному, хорошо перемешиваем миксером (на минимальной скорости!)

  • Вливаем сливки, снимаем насадку и продолжаем перемешивать венчиком уже в ручном режиме, стараясь избегать пузырьков воздуха.

  • Выливаем начинку на подготовленный корж. Аккуратно распределяем крем.

    На дно духовки устанавливаем емкость с кипятком. Снижаем нагрев духовки до 160 градусов. Устанавливаем форму с чизкейком на средний уровень и готовим, контролируя нагрев (160 град!) выпекаем 60 минут.

    По истечении времени приготовления, убираем ёмкость с водой, приоткрываем дверцу духовки и даем чизкейку остыть около часа (в духовке).

    Полностью остывший чизкейк, не извлекая из формы убираем на 3-4 часа в холодильник, сверху накрываем полотенцем.

  • Достаем чизкейк из формы, нарезаем порционными кусочками (6 шт.), при помощи кондитерского пакета украшаем десерт нитями из шоколадной пасты. (У меня пакета нет, поэтому я использую канцелярский файл)

    Я украшаю десерт по минимальному, предпочитаю немного шоколадной пасты нутелла, Вы можете экспериментировать и украсить чизкейк на свой вкус - орехами, какао, сиропом, кокосовой стружкой или ягодами и залить желе.

    Чизкейк из рикотты готов!

  • Замораживание чизкейка.
    Замораживать десерт лучше в картонной коробке, которую можно сделать самостоятельно и использовать несколько раз.

  • Схему-выкройку коробки прикладываю.

  • На дно коробки вырезаем круг из картона, равный диаметру торта, сверху оборачиваем фольгой. Благодаря такой основе пирог удобно упаковывать или вынимать из коробки.
    Коробку с чизкейком оборачиваю слоем из фольги, что бы лишние запахи из морозилки не пропитали нашу вкусняшку.

  • Размораживать чизкейк очень просто - перекладываем десерт в холодильник на ночь или при комнатной температуре 1-1,5 часа.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На десерт Неожиданные гости : На закуску

Теги: десерт гости праздник

Вкусы: сливочный сырный нежный

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Чизкейк из морозилки
Рецепт: Чизкейк из морозилки

Делюсь еще одним рецептом блюда "про запас" - это мой любимый чизкейк, который не боится морозилки. Размороженный десерт не теряет форму и консистенцию, а вкус после разморозки становится более сливочным и нежным.

Ингредиенты для «Чизкейк из морозилки»:

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Фотографии «Чизкейк из морозилки» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Приготовила, только во многом упростила:
- тесто замесила и сразу выложила в форму, приминая рукой и ложкой. Затем поставила в холодильник.
- начинку делала без сливок и пудру уменьшила до 100г - получилось отлично, вкусно.
- тесто отдельно не выпекала - выложила крем на сырое тесто и выпекала всё вместе - 30мин на 180гр + 30мин на 150гр.
- вода на противне испарилась за 20мин, противень выгнулся(. Достала его и больше не ставила. Думаю и без него всё ок получилось бы. Но у меня форма стеклянная толстая, тесто не горит.
Результат нам понравился, спасибо
Спасибо за Ваш подробный отзыв и и небольшую модернизацию рецепта , в стеклянной форме не пробовала готовить) жаль, что Ваш противень пострадал
Это мой первый чизкейк и получился он очень вкусным, большое спасибо! Все делала по рецепту, только муку использовала цельнозерновую и сахарной пудры в начинку положила в два раза меньше (70г на 600г рикотты), получилось отлично!
Для первого Вашего чизкейка - десерт получился красивый , все как надо по внешнему виду, рада, что и вкус Вам понравился! Готовьте на здоровье. Большое спасибо за отзыв и фото (...что то и мне теперь захотелось... )
Спасибо! Кстати, "ссылка" в морозилку, действительно, пошла чизкейку на пользу, его текстура стала ещё нежнее и однороднее.
Добрый день! Получилось вкусно, но крем остался довольно жидким. Никаких отступлений от рецепта специально не делала. Как думаете, в чем может быть ошибка? Спасибо)
Добрый день, может сыр был слишком жидкий? Я очень боюсь экспериментировать с рикоттой и если в магазине нет знакомой мне (в желтой банке pretto или ашановской с птицей) не покупаю и отменяю готовку чизкейка) А у Вас какая Рикотта была? И замораживать/размораживать пробовали, обычно, после морозилки крем закрепляется и становится еще плотнее...
Рикотта такая же, как на Вашем фото. После морозилки стало получше. Буду экспериментировать. Спасибо!
Готовили с термометром? Проверьте температуру в духовке, скорее всего, причина именно в этом.
Итак, готовила чизкейк в силиконовой форме за неимением разъемной (эх, надо всё же и ее приобрести ).
Началось все с покупки банки рикотты по скидке (хотя вообще не фанат мягких сыров, но захотелось попробовать ). И первым же рецептом, который был найден, оказался этот.
Было много опасений, что не получится... Тесто получилось как будто слишком мягкое, но все же надо продолжать) Потом, распределяя тесто в форме, борта делала около 4 см, так как форма 23.5 см. Но потом, когда поставила в духовку, борта стали сползать Перепугалась, что совсем будет низкий борт и начинка вся не вместится . Но сползание сильно далеко не пошло, однако чуть больше сантиметра ушло вниз, что в общем-то было ожидаемо. Но ура! Выкладывая начинку на корж, получилось практически чётко по уровню бортов
После остывания чизкейк стоял ночь в холодильнике, а утром убрала в морозилку (спасибо и за отличную идею с картонной формой, тоже воспользовалась ) Конечно, то, что вынимать такой пирог из силиконовой формы будет затруднительно, уже было сразу понятно. Поэтому пришлось его в форме сразу порезать плоской лопаткой.
Что ж так много пишу)) Итог - это ПРЕКРАСНО!!! Очень вкусный чизкейк! Нежный, мягкий, до морозилки не пробовала, но соглашусь, что именно после нее и получается дополнительная нежность. Спасибо за такой чудесный рецепт, понятно изложенный! Благодаря вам первый раз готовила чизкейк и не ожидала, что получится такой результат. Пробовала покупной чизкейк на самом деле всего пару раз (и как-то вообще не впечатлилась, не поняла, что в таком пироге особенного). Но с первого кусочка собственноручно приготовленного открыла для себя тот вкус, который я, наверное, и ожидала, когда в голове представляла слово чизкейк)) ) Или не ожидала, но это ооочень вкусно!
Спасибо
Какой большой и подробный отзыв Главное, что все труды, а с силиконовой формой мороки много, были не напрасны и Ваши ожидания оправдались) Теперь, когда чизкейк понравился, точно придется покупать разъемную форму... Знаете, я свою любимую маленькую (18 см) разъемную форму, именно для этого десерта покупала на одном маркет-плейсе всего за 200 руб.
Спасибо за отзыв и фото
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а если у меня форма силиконовая, нужно ли ее фольгой оборачивать перед выпеканием?
Добрый день, фольга нужна, что бы изолировать стыки разъемной металлической формы от случайного проникновения в нее воды, если у Вас форма силиконовая, без стыков, оборачивать ее фольгой не требуется.
Делала в широкой форме (24 см) поэтому получился тоненький, но от этого не менее вкусный)
Вместо рикоты попробовала использовать крем-чиз, получилось достаточно неплохо
Для соуса - вишня + сахар + немного крахмала (можно добавить немного корицы или ванили) и уварить до густоты.
Вы столько добавили в рецепт, получился Ваш личный авторский чиз кейк Очень аппетитный и красивый, с ягодами еще не готовила ни разу, вот не хотела в эти выходные готовить, думала худеть начать), но Ваш отзыв + скидка на рикотту заставляют задуматься)))
Спасибо за отзыв и фото!
Чизкейк получился восхитительно нежный, тающий во рту, с творожным вкусом и текстурой именно как я люблю. Изумительно. Не могу поверить, что у меня получилось. Огромное спасибо за рецепт, он ИДЕАЛЕН.
Спасибо за отзыв и фото, очень рада, что чизкейк получился и и понравился Вам
P.S. Я по началу, когда открыла для себя этот рецепт-формулу "идеального десерта",стала так часто его готовить, что объелась на год в перед.... хотя сейчас, смотря на Ваше фото, слюнки потекли
Сделала... в среду будем снимать пробу.
Рецепт прекрасный, автору огромное спасибо за подробнейшую инструкцию!
Рецепт трудоёмкий, но с такими инструкциями приготовит даже новичок.

Так вышло, что у меня "завалялась" упаковка сливок 500гр, да ещё и с подходящим сроком годности. Вспомнила об этом рецепте, он ждал меня в КК год)) Купила рикотты (по случайности, как у автора на фото), и испекла 4 чизкейка за два дня! Это было долго, но оно того стоило)))

Чизкейки получились изумительными, вкуснейшие, начинка нежная, тесто прекрасное! Кто то писал в комментариях, что в начинке ощущаются крупинки. Есть такое, но совсем не значительно, я пробовала по кусочку от всех четырёх, но после заморозки этот эффект исчезает. И да, автор прав, после заморозки чизкейк гораздо вкуснее!

В трёх чизкейках уменьшала пудру до 140гр, на мой вкус достаточно, консистенция начинки не изменилась. Украшала шоколадным топпингом с помощью мешка, а храню в морозилке в банках из Икеи, коробочки как у автора делать не из чего)))
Спасибо за подробный отзыв, очень рада, что у Вас все получилось!! Давно не готовила этот десерт, прочитала Ваш отзыв и очень захотелось, придется искать скидки на рикотту...)
Вот у меня "звёзды сошлись", и сливки были, и рикотта в магазине по акции. Когда покупала сразу 10 баночек рикотты, продавец удивилась))) я безоговорочно поверила в ваш рецепт, очень подробно всё написано, потому и не побоялась за не самые дешёвые продукты. И не ошиблась)) Всех, кого угощала, сказали, что даже ни в одном ресторане не ели вкуснее.
Рецепт "ушёл в народ", а для меня ещё вся прелесть в заморозке.
Здравствуйте, я готовила чизкейк по другому рецепту и воспользовалась рецептом вашего теста. Оно прекрасно! Но у меня вопрос: если использовать его как основу под т.н. чизкейки без выпечки, сколько времени нужно выпекать тесто? Так же 15 минут или дольше?
Добрый день, думаю, минут 20, до аппетитно-коричневого цвета, думаю, хватит)
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, а замораживать обязательно?
Конечно нет, что бы чизкейк стабилизировался, достаточно убрать его на ночь в холодильник. А заморозку я предложила по необходимости, скажем заранее приготовить к какому то событию, пока есть время или закупились рикоттой по акции и ее надо использовать, или как я - позволяю себе один кусочек по выходным - достам из морозилочки, подожду часик, а остальное может долго хранится)).... Хотя после морозилки, по моему мнению, чизкейк вкуснее...
Спасибо огромное за рецепт!🌺
Это очень вкусно!😋
О!! Какая красота, прямо ресторанная подача Спасибо за отзыв и фото!
Спасибочки большое! Я очень старалась.
Большое спасибо - результат превзошел все ожидания
Какой аппетитный , аж захотелось снова приготовить (надо поискать распродажи по рикотте) Спасибо за отзыв и фото!
Спасибо за рецепт! Отдельное спасибо за описание процесса приготовления, все очень понятно. Я три раза уже пекла чизкейк, два раза с маскарпоне, один - с рикоттой. Результат отличный. Во-первых, тесто получается нежное, не приторное, не забивает вкус начинки. Кстати, манипуляции со стаканом очень эффективны, удалось даже завалившийся бортик выправить. Во- вторых, вкус крема такой, как мы любим, что называется, не убавить, не прибавить. Все три раза замораживала примерно на сутки. Я люблю чизкейки не до конца оттаявшие. В общем, буду, конечно, делать еще, и не раз.
Радостно слышать, что Вам нравится мой рецепт, готовьте и наслаждайтесь чизкейком на здоровье ! А у меня в морозилке тоже эта вкусняшка дожидается выходных)))
Форма у меня 22 см, теста хватило на тонкий корж,он поднялся при выпечке.Крем поднялся в духовке,остывая-опустился.. делала на перепелиных яйцах.Муж и ребёнок в восторге !Ждём наступления завтра😉
Да, на следующий день, чизкейк становится еще вкуснее)
У меня тоже, при выпечке корж немного поднимается, после я его прижимаю стаканом, и крем немного тоже, но стабилизируется и опускается после остывания.
Очернь вкусно,правда,вместо рикотта использовала крем сыр для роллов и чискейков от виоллы,400 гр и пудры 105 г набралось. .очень вкусно! Накануне ела в кафешке-это мой любимый десерт)Даже вкуснее😋теперь сама делать буду!!! Спасибо за подробный рецепт!
Наталья, спасибо за высокую оценку и Ваше фото чизкейка! Тортик выглядит очень аппетитно
Очень рада, что рецепт понравился, забирайте и готовьте на здоровье
Мне понравился чизкейк, вкусно! Спасибо за рецепт!
Пожалуйста, рада, что рецепт понравился!
Добрый день! Вчера приготовила чизкейк, но я бы не сказала, что это чизкейк, видимо из Филадельфии или маскорпоне был бы больше похож! Но впринципе не плохо!) единственное, послевкусие порошка ( как мелкие крупицы) ... но это больше не к рецепту, а к качеству риккоты(((
А так спасибо за рецептик 🥳💐
Спасибо за отзыв! Я всегда готовлю из Рикотты, она менее калорийная, послевкусия порошка не замечала. Наверное производители рикотты разные..., мой фаворит, Рикота из Ашана "Каждый день" 88 руб. за 200 гр., стараюсь готовить чизкейк на ней.
Приготовила чизкей, понравился. Это мой первый опыт готовки такого блюда, в рецепте все очень понятно, поэтому все получилось. Спасибо
Здорово, что все получилось. Смотрю на Ваш чиз и опять его хочу, пойду за рикоттой, буду снова готовить)
За фото спасибо!
Ответ для Katerinakatya-1984
Екатерина! Прекрасный результат
Спасибо, главное сыночку понравилось
Если делается на водяной бане. , какой режим духовки: подогрев сверху, снизу, одновременный, с поддувом или без?
Подогрев с двух сторон (обычный режим), без обдува. Форму с чизкейком помещаем на средний уровень духовки, емкость с водой устанавливаем на дно духовки (см. фото)
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