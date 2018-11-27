Чизкейк из морозилки

Выливаем начинку на подготовленный корж. Аккуратно распределяем крем.



На дно духовки устанавливаем емкость с кипятком. Снижаем нагрев духовки до 160 градусов. Устанавливаем форму с чизкейком на средний уровень и готовим, контролируя нагрев (160 град!) выпекаем 60 минут.



По истечении времени приготовления, убираем ёмкость с водой, приоткрываем дверцу духовки и даем чизкейку остыть около часа (в духовке).



Полностью остывший чизкейк, не извлекая из формы убираем на 3-4 часа в холодильник, сверху накрываем полотенцем.