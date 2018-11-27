Делюсь еще одним рецептом блюда "про запас" - это мой любимый чизкейк, который не боится морозилки. Размороженный десерт не теряет форму и консистенцию, а вкус после разморозки становится более сливочным и нежным.
- 27 ноября 2018, 18:32
- 71827
Чизкейк из морозилки
Ингредиенты для «Чизкейк из морозилки»:
Основа
- Масло сливочное (или маргарин) — 60 г
- Яйцо куриное (маленькое (С2)) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 130 г
- Сахар — 30 г
- Разрыхлитель теста — 3 г
- Соль — 1 щепот.
Начинка
- Рикотта — 500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахарная пудра — 150 г
- Ванилин — 1 щепот.
- Сливки (33%) — 120 г
Украшение
- Нутелла — 50 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3380.7 ккал
|
белки
99.4 г
|
жиры
192.1 г
|
углеводы
325.3 г
|Порции
|ккал
563.5 ккал
|белки
16.6 г
|жиры
32 г
|углеводы
54.2 г
|100 г блюда
|ккал
279.4 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
15.9 г
|углеводы
26.9 г
Рецепт «Чизкейк из морозилки»:
-
Первым делом достаем ингредиенты для начинки из холодильника (рикотту, сливки, яйца) и согреваем их при комнатной температуре.
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Основа десерта - самодельное песочное тесто, не люблю чизкейки, приготовленные из магазинного печенья, в них много "лишних" ароматизаторов, которые портят вкус десерта.
Начнем с приготовления теста: Масло подтапливаем в СВЧ до мягкости. Соединяем яйцо, сахар и соль, перемешиваем, добавляем масло, перемешиваем.
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Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель.
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Соединяем сухую и жидкую смесь. Замешиваем тесто, скатываем в шар, укладываем в пакет и убираем в холодильник, минут на 20-30.
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Подготавливаем форму для выпечки. У меня разъемная форма, диаметром 17 см. На дно формы вырезаем круг из пергамента. Снаружи укутываем форму в 2-3 слоя фольги.
-
Тесто разделяем на две части. Из одной части раскатываем круг, равный диаметру основания формы. Из второй части раскатываем полосу, длиной 60 см и высотой 5 см. - это борта пирога, соединяем борт и основу, хорошо прижимаем тесто в форме. Делаем насколько проколов вилкой в основании коржа.
Выпекаем корж при 180 градусах - 15 минут до слегка золотистого цвета.
Готовый корж слегка приминаем дном стакана.
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Готовим начинку: смешивать ингредиенты будем миксером или блендером с насадкой венчик на самой минимальной скорости (!!!)
Смешиваем рикотту, сахарную пудру и щепотку ванилина миксером.
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Вмешиваем яйца по одному, хорошо перемешиваем миксером (на минимальной скорости!)
-
Вливаем сливки, снимаем насадку и продолжаем перемешивать венчиком уже в ручном режиме, стараясь избегать пузырьков воздуха.
-
Выливаем начинку на подготовленный корж. Аккуратно распределяем крем.
На дно духовки устанавливаем емкость с кипятком. Снижаем нагрев духовки до 160 градусов. Устанавливаем форму с чизкейком на средний уровень и готовим, контролируя нагрев (160 град!) выпекаем 60 минут.
По истечении времени приготовления, убираем ёмкость с водой, приоткрываем дверцу духовки и даем чизкейку остыть около часа (в духовке).
Полностью остывший чизкейк, не извлекая из формы убираем на 3-4 часа в холодильник, сверху накрываем полотенцем.
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Достаем чизкейк из формы, нарезаем порционными кусочками (6 шт.), при помощи кондитерского пакета украшаем десерт нитями из шоколадной пасты. (У меня пакета нет, поэтому я использую канцелярский файл)
Я украшаю десерт по минимальному, предпочитаю немного шоколадной пасты нутелла, Вы можете экспериментировать и украсить чизкейк на свой вкус - орехами, какао, сиропом, кокосовой стружкой или ягодами и залить желе.
Чизкейк из рикотты готов!
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Замораживание чизкейка.
Замораживать десерт лучше в картонной коробке, которую можно сделать самостоятельно и использовать несколько раз.
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Схему-выкройку коробки прикладываю.
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На дно коробки вырезаем круг из картона, равный диаметру торта, сверху оборачиваем фольгой. Благодаря такой основе пирог удобно упаковывать или вынимать из коробки.
Коробку с чизкейком оборачиваю слоем из фольги, что бы лишние запахи из морозилки не пропитали нашу вкусняшку.
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Размораживать чизкейк очень просто - перекладываем десерт в холодильник на ночь или при комнатной температуре 1-1,5 часа.
Комментарии и отзывы
19 февраля Nesterva #
- тесто замесила и сразу выложила в форму, приминая рукой и ложкой. Затем поставила в холодильник.
- начинку делала без сливок и пудру уменьшила до 100г - получилось отлично, вкусно.
- тесто отдельно не выпекала - выложила крем на сырое тесто и выпекала всё вместе - 30мин на 180гр + 30мин на 150гр.
- вода на противне испарилась за 20мин, противень выгнулся(. Достала его и больше не ставила. Думаю и без него всё ок получилось бы. Но у меня форма стеклянная толстая, тесто не горит.
Результат нам понравился, спасибо
20 февраля YULIYACOOK # (автор рецепта)
27 июля 2020 года НатАпрельМай #
28 июля 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
28 июля 2020 года НатАпрельМай #
9 июня 2020 года mangoosta #
9 июня 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
11 июня 2020 года mangoosta #
1 сентября 2020 года Liones #
31 мая 2020 года SvetlAkul #
Началось все с покупки банки рикотты по скидке (хотя вообще не фанат мягких сыров, но захотелось попробовать ). И первым же рецептом, который был найден, оказался этот.
Было много опасений, что не получится... Тесто получилось как будто слишком мягкое, но все же надо продолжать) Потом, распределяя тесто в форме, борта делала около 4 см, так как форма 23.5 см. Но потом, когда поставила в духовку, борта стали сползать Перепугалась, что совсем будет низкий борт и начинка вся не вместится . Но сползание сильно далеко не пошло, однако чуть больше сантиметра ушло вниз, что в общем-то было ожидаемо. Но ура! Выкладывая начинку на корж, получилось практически чётко по уровню бортов
После остывания чизкейк стоял ночь в холодильнике, а утром убрала в морозилку (спасибо и за отличную идею с картонной формой, тоже воспользовалась ) Конечно, то, что вынимать такой пирог из силиконовой формы будет затруднительно, уже было сразу понятно. Поэтому пришлось его в форме сразу порезать плоской лопаткой.
Что ж так много пишу)) Итог - это ПРЕКРАСНО!!! Очень вкусный чизкейк! Нежный, мягкий, до морозилки не пробовала, но соглашусь, что именно после нее и получается дополнительная нежность. Спасибо за такой чудесный рецепт, понятно изложенный! Благодаря вам первый раз готовила чизкейк и не ожидала, что получится такой результат. Пробовала покупной чизкейк на самом деле всего пару раз (и как-то вообще не впечатлилась, не поняла, что в таком пироге особенного). Но с первого кусочка собственноручно приготовленного открыла для себя тот вкус, который я, наверное, и ожидала, когда в голове представляла слово чизкейк)) ) Или не ожидала, но это ооочень вкусно!
Спасибо
2 июня 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
Спасибо за отзыв и фото
28 мая 2020 года SvetlAkul #
29 мая 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
25 мая 2020 года Natallia Avechkina #
Вместо рикоты попробовала использовать крем-чиз, получилось достаточно неплохо
Для соуса - вишня + сахар + немного крахмала (можно добавить немного корицы или ванили) и уварить до густоты.
26 мая 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
Спасибо за отзыв и фото!
13 мая 2020 года F-M #
14 мая 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
P.S. Я по началу, когда открыла для себя этот рецепт-формулу "идеального десерта",стала так часто его готовить, что объелась на год в перед.... хотя сейчас, смотря на Ваше фото, слюнки потекли
9 мая 2020 года F-M #
10 мая 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
28 апреля 2020 года Liones #
Рецепт трудоёмкий, но с такими инструкциями приготовит даже новичок.
Так вышло, что у меня "завалялась" упаковка сливок 500гр, да ещё и с подходящим сроком годности. Вспомнила об этом рецепте, он ждал меня в КК год)) Купила рикотты (по случайности, как у автора на фото), и испекла 4 чизкейка за два дня! Это было долго, но оно того стоило)))
Чизкейки получились изумительными, вкуснейшие, начинка нежная, тесто прекрасное! Кто то писал в комментариях, что в начинке ощущаются крупинки. Есть такое, но совсем не значительно, я пробовала по кусочку от всех четырёх, но после заморозки этот эффект исчезает. И да, автор прав, после заморозки чизкейк гораздо вкуснее!
В трёх чизкейках уменьшала пудру до 140гр, на мой вкус достаточно, консистенция начинки не изменилась. Украшала шоколадным топпингом с помощью мешка, а храню в морозилке в банках из Икеи, коробочки как у автора делать не из чего)))
29 апреля 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
29 апреля 2020 года Liones #
Рецепт "ушёл в народ", а для меня ещё вся прелесть в заморозке.
26 января 2020 года F-M #
27 января 2020 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
27 января 2020 года F-M #
21 ноября 2019 года r marine #
22 ноября 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
17 ноября 2019 года mardgana #
Это очень вкусно!😋
18 ноября 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
10 января 2020 года mardgana #
22 августа 2019 года Galina-An #
22 августа 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
12 марта 2019 года Ov_Lusia #
12 марта 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
2 февраля 2019 года Наталья Керова #
3 февраля 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
У меня тоже, при выпечке корж немного поднимается, после я его прижимаю стаканом, и крем немного тоже, но стабилизируется и опускается после остывания.
2 февраля 2019 года Наталья Керова #
3 февраля 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
Очень рада, что рецепт понравился, забирайте и готовьте на здоровье
2 января 2019 года Я_Татьянушка #
3 января 2019 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
12 декабря 2018 года silantiewamn #
А так спасибо за рецептик 🥳💐
12 декабря 2018 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
11 декабря 2018 года Katerinakatya-1984 #
11 декабря 2018 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
За фото спасибо!
12 декабря 2018 года wise1288 #
12 декабря 2018 года Katerinakatya-1984 #
4 декабря 2018 года dasima2010 #
4 декабря 2018 года YULIYACOOK # (автор рецепта)
4 декабря 2018 года dasima2010 #
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