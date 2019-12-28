Настоятельно рекомендую приготовить этот очень быстрый рецепт. Это просто взрыв вкуса! Курочка получается очень праздничной, яркой, вкусной, сочной, необычной и очень-очень новогодней. А еще в ней получается бесподобный соус, который обогатит любой гарнир.
- 28 декабря 2019, 1:35
- 4182
Курица на лимонно-тимьяновой подушке
Ингредиенты для «Курица на лимонно-тимьяновой подушке»:
- Курица (можно только филе) — 1200 г
- Лимон — 1 шт
- Тимьян — 10 веточ.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Паприка сладкая (молотая) — 1 ч. л.
- Сахар (лучше коричневый) — 1 ст. л.
- Порошок чесночный (сушеный чеснок) — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
Время приготовления:
Рецепт «Курица на лимонно-тимьяновой подушке»:
Курицу нарезаем крупными кусками, размером с бедрышко курицы. Я бы рекомендовала готовить только из филе. Тогда у вас есть возможность убить двух зайцев: подать курочку в горячем виде, а когда остынет - получится шикарная пастрома на бутерброды. Тем более, что готовится все совсем нехлопотно.
Заливаем приготовленным маринадом, втирая его в поверхность. Оставляем минут на 10-15. В принципе, можно это сделать заранее и пусть подготовленная курица ждет своего часа в холодильнике.
Емкость для запекания выкладываем тонкими кружочками лимона и посыпаем свежими или сухими веточками тимьяна.
Выкладываем кусочки курицы. Кладем сверху веточки тимьяна, немного сбрызгиваем лимонным соком и ставим запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30-40. Впрочем, ориентируйтесь по своей духовке: курочка должна зарумяниться. А по кухне должны завитать совершенно невозможные ароматы запеченного лимона с травами.
Куриная грудка отлично режется и прекрасно держит форму, даже в горячем виде. Мясо белоснежное, очень нежное и сочное.
Если останутся лимоны, то их можно класть на любой бутерброд с мясной или овощной составляющей: они очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить грудку именно так, тем более, что блюдо делается молниеносно, выглядит ресторанным, а вкус... вкус - это отдельная песня!
С наступающим Новым годом! Пусть новые вкусы оставляют у вас только сказочное послевкусие!
Комментарии и отзывы
7 часов назад Julashka #
31 декабря 2019 года lada 1969 #
31 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года nadinhike #
31 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года Котовская1970 #
31 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года kirill3401 #
31 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года nadinhike #
31 декабря 2019 года nadinhike #
30 декабря 2019 года Komarkova Наталия #
30 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года kirill3401 #
30 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Komarkova Наталия #
30 декабря 2019 года kirill3401 #
30 декабря 2019 года kirill3401 #
31 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Gella Grim #
Вопрос к автору - лимон не дает горечь? Или Вы его бланшировали а потом резали?
30 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года newtly #
30 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года newtly #
29 декабря 2019 года StarTatiana #
А сахар добавлять в маринад?
29 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года StarTatiana #
29 декабря 2019 года wise1288 #
30 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Ирушенька #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года mollaeva2015 #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года МурКатеринка #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Silverina1 #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года MarinaS16 #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Людмила НК #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года jannasimf #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Наталья Щучкина #
28 декабря 2019 года Демоника # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Наталья Щучкина #
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