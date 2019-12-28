Курица на лимонно-тимьяновой подушке

Курицу нарезаем крупными кусками, размером с бедрышко курицы. Я бы рекомендовала готовить только из филе. Тогда у вас есть возможность убить двух зайцев: подать курочку в горячем виде, а когда остынет - получится шикарная пастрома на бутерброды. Тем более, что готовится все совсем нехлопотно.

Готовая курица утопает в ароматном соусе. Подавать сразу, предварительно обильно полив курицу этим соусом ложечкой. Лимоны вытащить на поверхность и уложить на курицу. Тимьян можно выбросить, но с ним подача красивее. Курица очень нежная, сочная, изысканная на вкус, просто волшебная и абсолютно самодостаточная во вкусе: ничего лишнего и ничего не нужно добавлять. А густой лимонный соус хочется есть бесконечно.Куриная грудка отлично режется и прекрасно держит форму, даже в горячем виде. Мясо белоснежное, очень нежное и сочное.Если останутся лимоны, то их можно класть на любой бутерброд с мясной или овощной составляющей: они очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить грудку именно так, тем более, что блюдо делается молниеносно, выглядит ресторанным, а вкус... вкус - это отдельная песня!