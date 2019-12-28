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  • 28 декабря 2019, 1:35
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Курица на лимонно-тимьяновой подушке

Рецепт: Курица на лимонно-тимьяновой подушке

Настоятельно рекомендую приготовить этот очень быстрый рецепт. Это просто взрыв вкуса! Курочка получается очень праздничной, яркой, вкусной, сочной, необычной и очень-очень новогодней. А еще в ней получается бесподобный соус, который обогатит любой гарнир.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица на лимонно-тимьяновой подушке»:

Время приготовления:


Рецепт «Курица на лимонно-тимьяновой подушке»:

С небольшой мисочке соединяем чеснок, паприку, соль, перец и оливковое масло.

Курицу нарезаем крупными кусками, размером с бедрышко курицы. Я бы рекомендовала готовить только из филе. Тогда у вас есть возможность убить двух зайцев: подать курочку в горячем виде, а когда остынет - получится шикарная пастрома на бутерброды. Тем более, что готовится все совсем нехлопотно.

Заливаем приготовленным маринадом, втирая его в поверхность. Оставляем минут на 10-15. В принципе, можно это сделать заранее и пусть подготовленная курица ждет своего часа в холодильнике.

Емкость для запекания выкладываем тонкими кружочками лимона и посыпаем свежими или сухими веточками тимьяна.

Выкладываем кусочки курицы. Кладем сверху веточки тимьяна, немного сбрызгиваем лимонным соком и ставим запекаться в разогретую до 200 градусов духовку минут на 30-40. Впрочем, ориентируйтесь по своей духовке: курочка должна зарумяниться. А по кухне должны завитать совершенно невозможные ароматы запеченного лимона с травами.

Готовая курица утопает в ароматном соусе. Подавать сразу, предварительно обильно полив курицу этим соусом ложечкой. Лимоны вытащить на поверхность и уложить на курицу. Тимьян можно выбросить, но с ним подача красивее. Курица очень нежная, сочная, изысканная на вкус, просто волшебная и абсолютно самодостаточная во вкусе: ничего лишнего и ничего не нужно добавлять. А густой лимонный соус хочется есть бесконечно.





Куриная грудка отлично режется и прекрасно держит форму, даже в горячем виде. Мясо белоснежное, очень нежное и сочное.



Если останутся лимоны, то их можно класть на любой бутерброд с мясной или овощной составляющей: они очень вкусные. Обязательно попробуйте приготовить грудку именно так, тем более, что блюдо делается молниеносно, выглядит ресторанным, а вкус... вкус - это отдельная песня!



С наступающим Новым годом! Пусть новые вкусы оставляют у вас только сказочное послевкусие!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На второе На праздничный стол : Новый год На ужин : На горячее Неожиданные гости Специальное питание

Теги: праздник запекать духовка обед ужин гости горячее

Вкусы: куриный яркий лимонный перечный насыщенный необычный пикантный

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Курица на лимонно-тимьяновой подушке
Описание: Настоятельно рекомендую приготовить этот очень быстрый рецепт. Это просто взрыв вкуса! Курочка получается очень праздничной, яркой, вкусной, сочной, необычной и очень-очень новогодней. А еще в ней получается бесподобный соус, который обогатит любой гарнир.


Комментарии и отзывы

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Приготовила. Получилось вкусно. Но, 1 ст.л. сахара думаю много. Я положила 2 не полные чайные ложечки и сладковатый привкус был, но это прям пикантность какую-то придавала. Так что рецепт отличный, главное пропорции под себя подобрать 👍
Спасибо за рецепт! Очень вкусно получилось!!! Только я вместо сахара добавила мёд. С Наступающим новым годом!
Думаю, что мед никогда не помешает при замене) Я рада, что вам понравилась курочка!
Ольга, рецепт просто КРУТЬ! Действительно БЫСТРЫЙ в приготовлении с ароматом НОВОГО ГОДА и богатым вкусом цитруса, специй. Забрала, в каникулы приготовлю. Принимай спасибочки!
На самом деле рецепт очень классный! Не сухари, конечно, но не хуже Обязательно попробуй!
Спасибо за идею! Но попробую сахар на мёд заменить.
Думаю, что тоже будет хорошо
Прошу прощения ,если кого обидел. У каждого вкус разный. Я не поклонник Гордона Рамзи и прочих) Считаю этот рецепт на любителя. Ещё раз прошу прощения
Все рецепты на любителя. Какие-то нравятся, какие-то нет. Не нравятся - идем мимо, хаять зачем? Ваш вкус не самый изысканный, он просто ВАШ. ? по большому счету никому не интересен. А мы тут просто предлагаем рецепт, а не навязываем его. Кому интересно - приготовят. Для вас предел восторга - это сухари, а этот рецепт за пару дней около 500 человек сохранили. У них хреновый вкус только потому что блюдо не в вашем вкусе? Да вы меня не обидели, по ответу вижу, что вы адекватны, но ведь тут и неадекватных море и каждому не угодишь. Но ведь мы стараемся, делимся... за что нас ругать-то?
Ответ для kirill3401
Ответ для kirill3401
Не думаю, что Вам удалось обидеть или испортить настроение. СЕЙЧАС ДРУГИЕ ЗАДАЧИ. Оно Вам надо о чем то спорить? И Рамзи, и Хименес Браво, и другие шефы мишлен не причем, если уже сложились свои предпочтения. Не оглядываться же на это. И вообще ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
Рецепт очень необычный, интересный, простой в приготовлении, обязательно буду пробовать Отпишусь по факту. Нечто подобное проделывала с грудкой моя подруга - вкусняяятинаааа!! Автору спасибо и с Наступающим!
Да, получается очень вкусно и необычно, попробуйте обязательно И вас с наступающим!
Херь полная. Тупо пожарить в сухарях в миллион раз лучше. По крайней мере грудку
Где вы в рецепте увидели, что я рекомендую именно вам забросить ваши сухари и делать именно так??? Жарьте все тупо в сухарях и будет вам тупо счастье, зачем тогда интересоваться другими рецептами и гадить под ними??
Ответ для kirill3401
Кирилл, какой-то Вы невоспитанный товарисч(( Жарьте в сухарях, кто ж вас тянет комменты писать. Получается как у Жванецкого:"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел!"
Так я и захожу на сайт чтобы найти что то новое. А этот рецепт вобще ни о чём даже по сравнению с жаркой в сухарях. Ничего личного.Если что прошу прощения.
Я не против критики,если есть о чём спорить) Ещё раз прошу прощения
Ответ для kirill3401
Извините, но лично ваше мнение мне уже глубоко неприятно. Воспитание у вас ни о чем. Удачи в поиске шедевров.
Всем доброго времени! С наступающим Новым годом!
Вопрос к автору - лимон не дает горечь? Или Вы его бланшировали а потом резали?
Мне кажется, что лимоны разные бывают, нет? Есть горькие, а есть -нет. У меня горечи не было. И еще. Горький лимон бесполезно кипятком обдавать. Просто ищите не горький, а терпкость корочки вкус не портит, а делает пикантным. И вас с наступающим!
Идея интересная, но как-то странно для меня В курицу столовая ложка сахара и чайная ложка соли... Разве курица не получится сладкой? Или в этом вся фишка?
Нет, она не сладкая получается. В принципе, если что- то смущает, можно подогнать маринад под себя, но способ приготовления оставить неизменным. Все на любителя.
Спасибо, попробую!
Очень интересный рецепт, захотелось сразу же приготовить.
А сахар добавлять в маринад?
Да, конечно, не перечислила его просто.
Спасибо)))
Ольга! Замечательное угощение, так вкусно и ароматно
Спасибо, Светлана
Оленька, ароматная какая курочка! Очень интересный рецепт!
Спасибо, ?рочка, очень ароматная
Вкуснотища
спасибо
Очень аппетитно курочка выглядит, особенно грудка хороша!
Да, грудка получается отличная
Олечка, грудка великолепнейшая, очень красивая, видно, что сочная, чудеснейший рецептик
Галочка, спасибо
очень аппетитная и ароматная курица. И совсем не сложно
Это очень легко и очень необычно!
Оленька, курочка - сказка! Уже в КК. С наступающим!
Людочка, тебе понравится! И тебя с наступающим!
Очень аппетитно и ароматно, Олечка!
даааа
Олечка, аппетитная куриная грудка получилась. Читала твои комментарии к фото и захлебывалась слюной.
Наташ, приготовь, очень быстро)
Спасибо, Олечка! Обязательно на праздник угощу своих дорогих и любимых.
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